Sotto il transito della Luna in Cancro, si sviluppa l'oroscopo del 22 ottobre. Al 1º posto in classifica ci sono i Pesci. Con un quadro astrale così promettente, la giornata porterà perturbazioni interiori nel Capricorno mentre, ai nati del Leone, la ruota tornerà a girare. Proprio quest'ultimi si posizioneranno tra i migliori posti nella classifica quotidiana, insieme ai tre segni d'acqua. Approfondiamo.

Segni flop e top del giorno secondo l'oroscopo

Capricorno: 12°. Perturbazioni interiori. Ansia e agitazione potrebbero accompagnarvi. Affrontare i cambiamenti può essere impegnativo e, forse, in questo momento vi sentite smarriti, senza avere chiare le idee sul come andare avanti.

Ripartire da zero può sembrare scoraggiante, ma porterà maggiori soddisfazioni in futuro, permettendovi di rifare le cose con più consapevolezza. Cercate di uscire e distrarvi dalle preoccupazioni: ci saranno molte opportunità da cogliere. Il partner potrebbe sembrare più distante del solito.

Lavoro, soldi e premi sono gli aspetti che vi interessano di più, ma non sempre le cose vanno come vorreste. Avete un ammiratore segreto, ma non ve ne rendete conto. In un'epoca in cui molti hanno timore di fare il primo passo, questa giornata porta qualche intoppo e agitazione. Alcune situazioni vi causano ansia, quindi potrebbe essere utile una passeggiata all'aria aperta o una camomilla per rilassarvi.

Non esagerate con le spese, altrimenti potreste avere difficoltà a far quadrare i conti.

Acquario: 11°. Le cose non sono sempre andate come volevate. Spesso avete paura di essere contenti, temendo che un buon giorno sia seguito da uno cattivo. Dovreste importante smettere di avere pensieri negativi. La vita è troppo breve per preoccuparsi continuamente di ciò che non va.

Voltate pagina e tagliate i rami secchi.

In questo periodo sentite la necessità di ritrovare l’equilibrio che avete smarrito. Il vostro carattere pungente può ferire con le parole più di quanto immaginiate e c’è il rischio di discussioni per via del vostro umore instabile. Vi sembrerà di avere bisogno di una pausa, ma forse non è il momento giusto per staccare del tutto.

Le relazioni a distanza potrebbero rivelarsi più facili del previsto. Cercate di non permettere al lavoro di interferire con la vostra vita privata, stabilite dei confini. Potreste sentirvi indisposti.

Ariete: 10°. Vi sentirete particolarmente irritabili e instabili, con questioni da risolvere che sembrano non trovare soluzione. La voglia di pace sarà forte e il desiderio di concludere la giornata rapidamente crescerà. Cercate di evitare appuntamenti o incontri importanti e fate attenzione ai mezzi di trasporto. Con il partner potrebbe mancare comprensione. Il livello di stress sarà piuttosto alto. Prendetevi del tempo per riposare.

C’è una presenza nella vostra vita che vi spinge a reagire, anche se i suoi modi di fare non vi piacciono sempre.

Avete alle spalle molta sofferenza e ora desiderate solo essere felici. In passato potreste essere stati giudicati o criticati, ma ora è il momento di fidarvi del vostro istinto. I single potrebbero trovarsi coinvolti in nuovi flirt.

Bilancia: 9°. Le pressioni lavorative o familiari vi stanno pesando e il carico sembra essere diventato insostenibile. Nonostante le difficoltà, cercate di affrontare le complicazioni senza scappare. La risoluzione dei problemi è a portata di mano, ma richiederà pazienza. La persona amata potrebbe attraversare un momento difficile. Potreste essere annoiati dal lavoro o riflettere su nuove opportunità. Il vostro organismo potrebbe risentire della stanchezza accumulata.

Potreste dover prendere decisioni importanti, magari legate alla sfera sentimentale. Avete persone a cui tenete molto e vi preoccupa che possa accadere loro qualcosa di brutto. È inutile affaticarvi troppo, prendete una pausa di tanto in tanto. Potrebbe capitarvi di sentire che alcune cose non vi emozionano più come un tempo, ma è del tutto normale.

Vergine: 8°. Anche se questo non sarà un giorno particolarmente produttivo, potete ancora sfruttare la settimana per apportare cambiamenti e miglioramenti. Sia a casa che fuori, c’è bisogno di riorganizzazione per favorire la creatività. Liberatevi del superfluo e cercate spazio e libertà. I recenti litigi o crisi passate potrebbero ancora influenzarvi.

Il lavoro sembra monotono e poco stimolante, pensate a come migliorare la situazione. Evitate di stressarvi troppo.

State attraversando una situazione delicata e a tratti agitata. Vi trovate in balia degli eventi e desiderate più serenità. Il vostro umore è altalenante e spesso messo a dura prova. Potreste sentirvi apatici, frustrati o arrabbiati, ma dovete portare pazienza. Dedicatevi a qualcosa che vi piace, come la cucina o la lettura, e cercate di staccare la spina dalla solita routine.

Toro: 7°. Si apre una fase fertile che potrebbe far fruttare tutto ciò che avete seminato. Prestate attenzione alle possibili discussioni lavorative o familiari. Cercate una guida e non temete il giudizio altrui, altrimenti potreste avere dei rimpianti.

Per evitare ritardi, affrettatevi e cercate di non fare tardi la sera, nonostante l'insonnia vi renda difficile alzarvi presto.

Non lasciate che la mediocrità vi influenzi. È tempo di chiudere le porte ai pensieri negativi e alle persone pessimistiche. Riducete il tempo sui social, dove il pessimismo è diffuso. Per trovare felicità e soddisfazione, dovete cambiare il vostro modo di vedere le cose: è tutto una questione di prospettiva! Potreste essere assaliti da pensieri contrastanti. È il momento di fare il punto della situazione. Soffrite di ansia o attacchi di panico, ma tendete a minimizzare il problema.

Gemelli: 6°. La chiave del successo è non arrendersi mai di fronte alle difficoltà. Riflettete su come migliorare la vostra vita quotidiana per renderla più soddisfacente.

Se vi sentite annoiati o stanchi, cercate un nuovo obiettivo da raggiungere e agite. Possibili spese per la casa. Le bollette potrebbero pesarvi. Una pausa dalla routine vi rigenererà.

Spesso vi trovate a confrontarvi con una crisi interiore che vi causa attimi di panico. In alcuni momenti vorreste essere altrove. Non fatevi del male da soli e cercate di evitare di dare la colpa agli altri. Amore, successo e fortuna sono pronti a bussare alla vostra porta, ma dovete rendervi “rintracciabili”. Fate piccoli passi avanti e allacciate nuovi contatti che vi torneranno utili.

Sagittario: 5°. Sentite il bisogno di calma e tranquillità, ma tutto intorno a voi è frenetico. Piccoli dolori fisici, come la cervicale o un’influenza stagionale, potrebbero tormentarvi.

In amore, le coppie stanno vivendo un momento bellissimo, nonostante le crisi e i litigi recenti. Ora le cose vanno meglio, coccolatevi di più. Siete riflessivi, quindi dedicate del tempo a fare il punto della situazione e a pianificare le cose che vorreste realizzare.

Questo sembra essere un giorno molto produttivo. Potreste riuscire a concretizzare alcuni progetti. Tuttavia, sarà utile prevenire eventuali discussioni, soprattutto in famiglia o al lavoro. Sarà una giornata favorevole anche per i single. Chi cerca lavoro potrebbe dover abbassare le aspettative iniziali e fare esperienza prima di aspirare a ruoli più importanti. Moderate il consumo di sale.

Scorpione: 4°. Non perdete tempo in questo giorno ricco di impegni.

Entro la fine della settimana, riuscirete a risolvere alcuni problemi e ritroverete la serenità. In famiglia, sarete più presenti, e l’armonia sarà palpabile. Le coppie innamorate trascorreranno piacevoli momenti insieme. L’amore è nell’aria per chi cerca nuove conoscenze. Uscite e godetevi serate in compagnia o viaggi fuori porta.

Evitate di perdere tempo sui social durante il lavoro o lo studio. Vi sentirete in pace. Chi è in cerca di un impiego, dovrebbe ampliare il proprio raggio d'azione, guardando anche all'estero o lontano da casa. Non siate pretenziosi, poiché tempi ancora più difficili potrebbero avvicinarsi e sarà bene avere qualcosa di concreto tra le mani. Affidatevi sempre al vostro istinto e guardate avanti senza rimpianti.

Leone: 3°. La ruota girerà, finalmente. Vi trovate sempre in prima linea e non vi tirate mai indietro, anche quando non siete molto invogliati. Avete tanti desideri da realizzare, ma una preoccupazione o un’angoscia vi frena. Il vostro potenziale è grande, ma qualcosa sembra bloccarvi. In passato avete vissuto situazioni incresciose che vi hanno causato problemi ma che, allo stesso tempo, vi hanno anche aperto gli occhi. Le esperienze passate vi saranno utili per non ripetere gli stessi errori.

La pazienza è una vostra forza, ma l’egoismo altrui vi ha fatto soffrire. Vi troverete a gestire questioni finanziarie e personali, ma il vostro fascino attirerà l’interesse di qualcuno di nuovo. Le coppie vivranno momenti di vicinanza.

Tutto procederà senza intoppi. Vi sentirete finalmente bene. Questa fase favorisce svaghi e passione.

Cancro: 2°. Vi sveglierete con entusiasmo e pieni di carica, sentendovi persino fortunati. Notizie importanti potrebbero arrivare entro pochi giorni. Vi piace stare al centro dell’attenzione, e questa giornata sarà perfetta per scatenarvi. Potreste avere un ammiratore segreto. Una risposta attesa potrebbe arrivare proprio oggi. Prendetevi cura della vostra pelle.

Le vostre capacità vi permetteranno di agguantare il successo, anche se il lavoro è fatto di alti e bassi. Alcuni cambiamenti potrebbero portare il futuro in direzioni nuove. Le coppie sono stabili, anche se il partner potrebbe essere geloso. Alcuni single hanno paura di soffrire di nuovo, ma dovrebbero aprirsi alla vita.

Pesci: 1° posto. Avrete voglia di divertirvi e di lasciarvi un po' andare dopo lo stress accumulato. Organizzate qualcosa di piacevole, anche in casa, dando sfogo alla vostra fantasia. Qualcuno potrebbe dirvi qualcosa di speciale e indimenticabile. Il vostro fascino sarà irresistibile, farete conquiste. Continuate a lavorare sodo per raggiungere i vostri obiettivi. Potreste decidere di prendervi cura di voi stessi, magari con una visita dal parrucchiere o dal dentista.

Avete una straordinaria capacità di andare avanti anche quando le cose non vanno per il meglio. Le persone che vi circondano si fidano di voi, nonostante alcuni errori fatti in passato. È importante prendere i sentimenti con leggerezza per evitare che diventino distruttivi. Dopo la fine, c’è sempre un nuovo inizio, ma è essenziale rimanere umili per evitare di attirare antipatie.