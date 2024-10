L'oroscopo della settimana dal 28 ottobre al 3 novembre è pronto a rivelare quali giornate aspettarsi in merito alla fortuna, in amore w sul lavoro per ciascun segno zodiacale. La buona sorte spalleggerà per tutto il tempo i nativi del Toro, che vedranno varie situazioni riprendere vigore. Andrà molto bene anche alla Vergine, premiata con cinque quadrifogli portafortuna dalla classifica settimanale.

I segni più fortunati e sfortunati dell'oroscopo

Pesci: 3 quadrifogli. Non sarete granché fortunati, anzi fareste meglio a non esporvi troppo. Ad ogni modo, questa settimana avrà un impatto significativo sul vostro futuro generale.

Anche se i risultati potrebbero tardare ad arrivare, non scoraggiatevi: il vostro impegno sarà ripagato nel lungo tempo. Non fatevi sfuggire le opportunità che si presenteranno, anche se richiederanno un po' di sacrificio. In amore, potreste affrontare una delusione che vi farà sentire giù di morale, ma ricordatevi che ogni esperienza negativa porta con sé una lezione preziosa. Non abbattetevi, reagite e cercate di guardare avanti con fiducia: quando una porta si chiude, spesso se ne apre un'altra ancora più grande. Una persona del Cancro o del Gemelli vi riferirà qualcosa di interessante.

Ariete: 3 quadrifogli. Non sarà il caso di tentare la fortuna. In questa settimana vi troverete di fronte a nuove sfide che vi metteranno a dura prova ma, se sarete in grado di superarle, rafforzerete la vostra determinazione.

Ogni iniziativa che intraprenderete sarà destinata a dare buoni frutti, e finalmente potrete affrontare nuovi impegni con la sicurezza di riuscire a emergere. Non temete di lanciarvi in qualche "battaglia", se necessario, perché questo è il momento di far valere le vostre idee. In amore, chi è in coppia dovrà mettere da parte la razionalità e imparare a lasciarsi andare, senza troppe riserve.

Se riuscirete a fare questo passo, troverete maggiore sintonia con il partner. I single e i cuori solitari avranno ottime opportunità per fare nuove conoscenze e magari iniziare qualcosa di significativo, ma dovranno osare un po’ di più e non temere il rifiuto. Potreste sentirvi stanchi e affaticati. Curate l'alimentazione e concedetevi il giusto riposo.

Gemelli: 3 quadrifogli. Se avete un progetto in mente, questa settimana non sarà per metterlo in pratica. Qualcuno potrebbe cercare di approfittare delle vostre idee, quindi non chiacchierate troppo e tenetevi le cose per voi. Sarà una settimana faticosa e colma di impegni ma non temete: alla fine, le soddisfazioni non mancheranno e ripagheranno ogni singolo sacrificio. Vi state consumando tanto per la famiglia, anche perché è un periodo difficile a livello economico e spirituale. Vi sentite smarriti e senza via di uscita, ma forse avete soltanto bisogno di dormire di più. I single potrebbero sentirsi più audaci del solito e fare il primo passo verso una persona che li interessa. Se siete in coppia, avrete l’opportunità di dedicare più tempo al partner, migliorando la qualità della relazione e ricevendo lo stesso affetto in cambio.

Non disperate. Ci saranno delle piacevoli sorprese per chi ha chiuso recentemente una storia: il futuro promette nuove emozioni.

Leone: 3 quadrifogli. La settimana potrebbe presentare qualche momento di difficoltà, ma nulla che non possiate superare. Anche se vi sentite un po’ sottotono, questo non influenzerà in modo significativo i vostri progetti o programmi. Dovrete essere particolarmente cauti e attenti nelle situazioni in cui siete coinvolti, evitando di prendere decisioni affrettate. Presto ci saranno dei sensibili miglioramenti, quindi si tratta solamente di stringere i pugni e aspettare che il tempo faccia il suo decorso. In amore, il rapporto potrebbe attraversare degli alti e bassi: questo è il momento giusto per riflettere e capire se la relazione ha ancora basi solide e portarla avanti o se è meglio voltare pagina una volta per sempre.

Se siete dei cuori solitari, lasciatevi trasportare dalle emozioni e non chiudetevi a nuove opportunità: le stelle non promettono incontri interessanti ma mai dire mai.

Cancro: 4 quadrifogli. In questa settimana vi sentirete particolarmente a vostro agio con voi stessi, grazie non solo a una maggiore chiarezza mentale ma anche a una decisione importante che prenderete. Sarete determinati e concentrati sui vostri obiettivi, il che vi permetterà di avanzare verso nuovi orizzonti. È un periodo favorevole per chi sta cercando un lavoro o vuole migliorare la propria situazione professionale. In amore, sarà importante comprendere i reali desideri del partner, per evitare fraintendimenti o tensioni.

Chi è in coppia potrebbe attraversare momenti di incertezza o gelosia, ma con la giusta dose di comprensione e dialogo, sarà possibile evitare conflitti. Per quanto riguarda la salute, piccoli accorgimenti saranno sufficienti per evitare fastidiosi malanni stagionali. In alcuni momenti potreste sentirvi nostalgici, forse ripensando a una persona cara che non è più accanto a voi, ma cercate di mantenere uno spirito positivo.

Bilancia: 4 quadrifogli. Fortuna che va e viene. Anche se a volte vi sentite insicuri, sarete in grado di affrontare con successo delle difficoltà che potrebbero emergere sia sul lavoro che in amore. Se avrete investito bene le vostre energie nei giorni e mesi precedenti, allora preparateci a vedere i magnifici risultati.

I più giovani avranno la chance di mettere in moto la loro vita futura. Buone notizie, come proposte di lavoro o nuove opportunità potrebbero aprire le porte a un domani promettente. Mettetevi in gioco senza indugiare. In amore, c’è voglia di costruire qualcosa di solido, e chi ha vissuto una separazione potrebbe presto incontrare una persona speciale. Nelle relazioni di coppia, però, attenzione a non tirare troppo la corda: il partner potrebbe stancarsi se non trovate un equilibrio nel rapporto.

Scorpione: 4 quadrifogli. La settimana sarà caratterizzata da incertezze e qualche dubbio di troppo. Ci sarà chi tenterà di mettervi in difficoltà o di confondervi per proprio tornaconto personale. Non dovete lasciarvi intimidire da nessuno.

Siate superiori. Mantenete la concentrazione e non perdete di vista i vostri obiettivi finali. Vale la pena giocarsi tutto per un attimo di rabbia? Rifletteteci ogni volta che vorrete tirare fuori i vostri turbamenti. Per i single, questo sarà il momento di mettersi in gioco e di esplorare nuove possibilità sentimentali. Le coppie avranno l’opportunità di recuperare terreno e superare eventuali difficoltà. Per chi sta pensando di chiudere una relazione, sarà possibile farlo senza sensi di colpa. Non dimenticate di prendervi cura di voi stessi, magari ritagliandovi del tempo per rilassarvi e allontanare lo stress.

Sagittario: 4 quadrifogli. L'Oroscopo diche che la settimana porterà tiepide soddisfazioni in determinati settori che vi interessano.

Sarete finalmente in grado di chiarire alcuni aspetti importanti della vostra vita professionale e capire se la strada che state percorrendo è quella giusta o se dovreste guardare altrove. Non è mai troppo tardi per rimettersi in gioco: finché c'è vita c'è speranza. Se state vivendo una relazione tormentata, potrebbe essere utile prendersi una pausa di riflessione per capire se è il momento di andare avanti o starsene per conto proprio. I single potrebbero essere coinvolti in storie non ancora ufficiali, in attesa di qualcosa di più stabile. In ogni caso, sarà un periodo piuttosto stressante, quindi fate attenzione al vostro benessere fisico e mentale.

Capricorno: 5 quadrifogli. Settimana super, è il momento ideale per avviare nuovi progetti.

Concentratevi sulle attività in corso e fate ciò che vi viene richiesto senza eccedere. Alcune dinamiche lavorative potrebbero essere messe in discussione, ma non preoccupatevi: alla fine ne uscirete rafforzati e con dei vantaggi. In ambito sentimentale ritroverete un grande entusiasmo. Dei momenti di confronto potrebbero aiutarvi a chiarire ogni incomprensione e a trovare delle buone soluzioni. Non abbiate paura di prendere decisioni coraggiose per ottenere ciò che desiderate: la fortuna sarà con voi.

Acquario: 5 quadrifogli. Fortuna alle stelle. Dopo un periodo di difficoltà, riuscirete finalmente a risolvere alcune questioni legali o lavorative che vi hanno causato non pochi grattacapi. Potreste fare delle nuove amicizie oppure chiarirvi con una persona con cui avevate rotto i ponti.

È il momento di chiudere le situazioni in sospeso e sfruttare un periodo favorevole per portare a termine i vostri progetti. In amore, potreste incontrare una persona speciale, ma è importante che non vi distraiate troppo e che siate presenti nelle vostre relazioni. Non perdete occasioni importanti, cercate di essere più concentrati e di vivere il momento. Fate attenzione anche alla salute: non esagerate e cercate di mantenere uno stile di vita equilibrato.

Toro: 5 quadrifogli. La vita inizierà a prendere la piega giusta. Molti di voi vedranno finalmente i frutti derivati dal proprio sacrificio. Chi da tempo sta lavorando a un progetto importante, potrebbe fare i conti con possibili rischi e le incertezze che potrebbero emergere, ma niente panico.

La fortuna vi spianerà la strada da ogni ostacolo. Tutto quello che dovrete fare sarà avanzare. Non sarà facile, ma con il giusto atteggiamento riuscirete a portare tutto a termine con successo. Le relazioni di coppia vivranno un momento di stabilità e soddisfazione, permettendovi di rafforzare il legame con il partner. Anche per i single, questo periodo potrebbe rivelarsi favorevole. Anche se incontrerete qualche problema, non scoraggiatevi e mantenete la fiducia: ogni situazione può essere superata con determinazione. Curate maggiormente il vostro benessere fisico e non siate tristi.

Vergine: 5 quadrifogli. Questa settimana sarà importante mantenere la calma e sapersi accontentare di ciò che si ha. Non lasciatevi influenzare troppo dalle tensioni che potrebbero sorgere sul lavoro o in amore. Dopo un periodo stressante, è il momento di concedervi un po’ di relax e divertimento, magari staccando la spina per qualche giorno. Se portate avanti una relazione senza passione o entusiasmo, forse è giunto il momento di riflettere su cosa volete realmente e se è il caso di mettere fine a questa situazione. I single non devono avere aspettative troppo elevate in amore: per ora, il consiglio è di vivere il momento con leggerezza e senza troppa razionalità.