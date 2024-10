Si avvicina il fine settimana e in questo venerdì la Luna si accinge a transitare nella casa della Vergine. L'oroscopo di sabato 26 ottobre si preannuncia sfavorevole per i Pesci, ultimi nella classifica quotidiana e con tanta stanchezza fisica addosso. Al contrario, a primeggiare sarà la Vergine godendo di massima ispirazione e creatività. Tra i segni zodiacali favoriti del giorno ci sono anche la Bilancia, lo Scorpione e il Sagittario.

Classifica e oroscopo top e flop del 26/10

Pesci - 12° posto. In questa fase vi sentite sfuggenti, come se non voleste farvi trovare, ma al tempo stesso siete concentrati sui vostri obiettivi.

La stanchezza fisica, però, si fa sentire in modo evidente, segno che avete accumulato molto stress nell'ultimo periodo. Dopo una settimana intensa e faticosa, è naturale sentire il bisogno di un momento di pausa, un piccolo premio per voi stessi. Una serata all’insegna del relax, che sia una cena fuori o una semplice passeggiata, potrebbe aiutarvi a rigenerarvi. Se siete impegnati, una serata fuori con il partner potrebbe essere un’ottima occasione per ritrovare la complicità. I single, invece, dovrebbero approfittare delle nuove opportunità sociali che si presentano, anche solo per conoscere nuove persone. In fondo, sapete sempre come divertirvi e tirar fuori il meglio da ogni situazione, anche se, a volte, dietro la vostra sicurezza si nascondono momenti di insicurezza che non volete mostrare agli altri.

Leone - 11° posto. La stanchezza e la mancanza di motivazione sembrano prendere il sopravvento, facendovi desiderare solo un po' di tempo per riposare e rilassarvi. Vi sentite quasi costretti a poltrire, a fare poco o nulla. Dovete fare attenzione a non esagerare con le tentazioni alimentari, poiché potrebbero portare a spiacevoli conseguenze, come qualche chilo in più.

Un po’ di movimento quotidiano e un'alimentazione più bilanciata potrebbero aiutarvi a ritrovare l’energia e l'equilibrio che vi manca. Iscrivervi in palestra o iniziare una nuova attività fisica sarebbe un ottimo modo per migliorare non solo il vostro fisico, ma anche il vostro benessere mentale. Cercate di appassionarvi a qualcosa di nuovo: dedicarsi a un hobby o scoprire un nuovo interesse potrebbe essere l'arma vincente per combattere la monotonia che vi sta soffocando.

Ariete - 10° posto. In questi giorni, il caos regna sovrano in casa vostra, e questo potrebbe mettervi a dura prova. Tra impegni e incombenze familiari, il rumore e il disordine potrebbero farvi perdere la pazienza. Se avete figli piccoli, preparatevi a dover gestire qualche capriccio e a mantenere la calma di fronte a situazioni stressanti. Amate lo shopping, ma allo stesso tempo siete molto attenti a non esagerare con le spese, e questo potrebbe generare qualche tensione con il partner. Le uscite di denaro saranno inevitabili, quindi è consigliabile fare attenzione e cercare di tenere sotto controllo il bilancio per evitare sorprese spiacevoli. Nonostante tutto, cercate di mantenere una visione positiva, sapendo che la vostra gestione attenta delle finanze vi ripagherà a lungo termine.

Toro - 9° posto. Le nottate troppo lunghe e gli impegni serali vi fanno iniziare le giornate con una certa dose di nervosismo. Al mattino, ogni piccola cosa vi irrita, soprattutto quando dovete far fronte alle tante responsabilità che vi pesano sulle spalle. Siete persone estremamente precise e organizzate, e non sopportate le perdite di tempo o chi vi disturba inutilmente. Nei prossimi giorni, potrebbe arrivare qualche proposta interessante in ambito lavorativo o di collaborazione, ma fate attenzione a valutarla con attenzione prima di accettare. Anche se il momento economico non è dei migliori, continuate a lottare con determinazione, sapendo che la vostra costanza sarà la chiave per superare ogni difficoltà.

Capricorno - 8° posto. Nonostante le sfide e le difficoltà, avete la possibilità di affrontare questioni domestiche e lavorative con maggiore tranquillità. Però, a livello personale, vi sentite scossi, come se ci fosse qualcosa di profondo che non vi soddisfa più. È possibile che stiate vivendo una sorta di crisi interiore, come se sentiste che la vostra vita non vi appartiene del tutto. Questo potrebbe essere il momento giusto per riflettere e considerare alcuni cambiamenti che potrebbero riportare equilibrio nella vostra esistenza. Ricordate che la correttezza e la lealtà verso chi vi è vicino sono valori fondamentali, e la costanza con cui affrontate ogni situazione vi porterà sicuramente a ottenere i risultati che desiderate.

Acquario - 7° posto. Nei prossimi giorni potreste ricevere delle visite o dei contatti da parte di parenti o conoscenti che non vedevate da tempo. Questo potrebbe essere un buon momento per riflettere su ciò che davvero desiderate dalla vita e su come raggiungere i vostri obiettivi futuri. Spesso vi sentite sottovalutati o poco considerati, ma non lasciate che questo vi abbatta. Continuate a seminare, a lavorare su ciò che conta per voi, poiché i frutti del vostro impegno arriveranno presto. Anche se a volte avete l’impressione di non essere apprezzati come meritate, questo è un momento positivo per gettare le basi dei vostri successi futuri.

Gemelli - 6° posto. L’umore è altalenante, e potreste reagire male a qualsiasi critica, anche quando è costruttiva.

Questo atteggiamento rischia di mettere a repentaglio rapporti importanti, quindi cercate di essere più riflessivi prima di rispondere. Quando vi rendete conto che le cose non stanno andando per il verso giusto, prendetevi una pausa. Fermatevi, rilassatevi e trovate del tempo per voi stessi. Un buon libro o una serie televisiva potrebbe aiutarvi a staccare la mente e a ritrovare la serenità. La sera potrebbe riservarvi qualche sorpresa, come un’uscita con amici o conoscenti. Siate però prudenti sulla strada e preparatevi a qualche cambiamento del tempo.

Cancro - 5° posto. Anche se siete estremamente sensibili e spesso travolti dalle emozioni, agli occhi degli altri apparite come persone forti e decise.

Questo forte contrasto, però, può portarvi a essere troppo protettivi verso le persone care, fino a risultare soffocanti. È importante trovare il giusto equilibrio tra le vostre emozioni e la razionalità, per evitare di creare tensioni inutili con chi vi circonda. In questi giorni, potreste ricevere nuove opportunità o incarichi che porteranno una ventata di novità nella vostra vita. Evitate discussioni inutili: non vale la pena sprecare tempo prezioso in conflitti che non porteranno a nulla di positivo.

Sagittario - 4° posto. Questo giorno è perfetto per concentrarvi su un progetto che avete a cuore o per dedicarvi ai vostri studi. Organizzate qualcosa di piacevole per la serata, magari in compagnia del partner o di amici cari.

Sebbene vi accusino spesso di superficialità, non lasciatevi influenzare dalle critiche: focalizzatevi su ciò che davvero conta per voi. Le opinioni altrui possono distrarvi dai vostri obiettivi, ma mantenere la parola data e rispettare gli impegni sarà fondamentale per ottenere ciò che desiderate.

Scorpione - 3° posto. State attraversando un periodo molto favorevole, anche se non privo di qualche piccolo ostacolo. La prudenza è la vostra compagna fedele, e temete che gli altri possano approfittarsi della vostra generosità. Nonostante queste paure, non lasciatevi scoraggiare dagli imprevisti: gli ostacoli fanno parte del percorso di crescita e vi renderanno più forti. Concedetevi qualche piacere in più, magari un pasto goloso o una piccola pausa, ma senza esagerare.

Godetevi il momento e non dimenticate di ascoltare le vostre esigenze interiori.

Bilancia - 2° posto. Le novità sono in arrivo e potrebbero materializzarsi sotto forma di una telefonata o di un’email che aspettavate da tempo. In amore, questo è il momento ideale per dichiarare i vostri sentimenti senza paura di rifiuti. Non sovraccaricatevi di troppe attività contemporaneamente: meglio concentrarsi su una cosa alla volta per non perdere di vista l’essenziale. Il partner potrebbe condividere con voi informazioni importanti, quindi siate aperti all’ascolto e cercate di cogliere ogni dettaglio con attenzione.

Vergine - 1° posto. Siete in un momento di grande ispirazione e creatività, complice la Luna nel segno nel cuore del pomeriggio.

Tutto sembra girare a vostro favore. Anche se alternate momenti di insicurezza a quelli di gioia sfrenata, chi vi è accanto vi comprende e vi sostiene. La vostra vita sentimentale è vivace: chi è single sogna di incontrare la persona giusta, mentre chi è in coppia vive un periodo di grande armonia e complicità. Non abbiate paura di mostrare le vostre fragilità, poiché chi vi ama davvero non vi abbandonerebbe mai, anche nei momenti più difficili.