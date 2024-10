L'oroscopo della settima dal 28 ottobre al 3 novembre 2024 è pronto svelare l'andamento dei prossimi sette giorni. Curiosi di sapere come andrà la settimana a cavallo tra ottobre e novembre? Diciamo subito che il periodo in analisi si presenta decisamente positivo per il Sagittario - voto 10. Sicuramente all'altezza del segno al top, lo Scorpione - voto 9 e la Bilancia - voto 8, entrambi giudicati in periodo fortunato. Diversamente la Vergine - voto 5, che dovrà affrontare diverse giornate difficili.

Oroscopo della settimana, pagelle e giudizi astrali dall'Ariete alla Vergine

♈ Ariete: voto 6. Buone le previsioni astrologiche e la scaletta con le pagelle e le stelline della settimana. Per i prossimi sette giorni si prevede un inizio lento, ma con possibilità di ripresa. Le giornate migliori saranno lunedì e mercoledì, quando la vostra determinazione brillerà. In amore, una comunicazione sincera aiuterà a chiarire dubbi e a rafforzare il legame con il partner. Se siete single, apritevi a nuove conoscenze; l'energia astrale è favorevole. Per le amicizie, dedicate del tempo a chi vi è vicino, magari organizzando un'uscita. Sul fronte professionale, mantenete la calma nei momenti di tensione; la perseveranza sarà premiata.

In famiglia, un gesto affettuoso potrà rafforzare i legami e riportare armonia generale.

Il programma stellare per tutti i giorni della settimana:

★★★★★ lunedì 28 e mercoledì 30;

★★★★ martedì 29, sabato 2 e domenica 3;

★★★ giovedì 31 ottobre;

★★ venerdì 1° novembre.

♉ Toro: voto 7. La graduatoria settimanale specifica per il segno mostra un'ottima organizzazione generale con effetti positivi a breve termine.

Martedì e giovedì, soprattutto, saranno giorni favorevoli per affrontare programmi, problemi o per raggiungere obiettivi. Anche nel campo del lavoro, come in amore, riscoprirete la complicità con colleghi, con partner e persone stimate. In coppia, pianificando qualcosa di speciale permetterà di ravvivare la fiamma della passione.

Le amicizie gioveranno di un’uscita di gruppo, quindi non perdete l’occasione di divertirvi. In ambito lavorativo la determinazione vi porterà a conquistare posizioni, quindi siate pronti a tutto. In famiglia, ascoltare le esigenze degli altri contribuirà a creare un ambiente accogliente.

La graduatoria settimanale specifica per il segno:

Top del giorno mercoledì 30 ottobre;

mercoledì 30 ottobre; ★★★★★ martedì 29 e giovedì 31;

★★★★ lunedì 28 e venerdì 1;

★★★ domenica 3 ottobre;

★★ sabato 2 novembre.

♊ Gemelli: voto 7. La valutazione settimanale, secondo le stelle, suggerisce di cogliere al volo le opportunità che certamente prima o poi si presenteranno. Venerdì e il weekend porteranno momenti di grande creatività e socialità, sia in ambito affettivo che lavorativo.

Parlate apertamente con il partner per evitare fraintendimenti e costruire una relazione affettiva più profonda. Le amicizie, poi, senz'altro saranno una fonte di supporto, quindi investite più tempo con loro; una chiacchierata spesso può rivelarsi illuminante. Sul lavoro, l’innovazione sarà la chiave del successo; non abbiate paura di proporre nuove idee. In famiglia, affrontate eventuali tensioni con diplomazia; un approccio gentile porterà a risultati migliori.

La valutazione settimanale secondo le stelle:

Top del giorno venerdì 1° novembre;

venerdì 1° novembre; ★★★★★ sabato 2 e domenica 3;

★★★★ lunedì 28 e giovedì 31;

★★★ mercoledì 30 ottobre;

★★ martedì 29 ottobre.

♋ Cancro: voto 7. In base a quanto estrapolato dalle effemeridi sulla settimana in analisi, la classifica indica che sabato sarà il giorno migliore per esprimere qualsiasi vostro sentimento.

Durante i giorni precedenti, concentratevi sulle vostre relazioni più importanti; mercoledì sarà utile per chiarire eventuali malintesi o mettere in evidenza situazioni critiche. In amore, apritevi al dialogo con il partner: la disponibilità al confronto costruttivo, se ben dimostrata, può avvicinarvi ancora di più. Riguardo le amicizie, riservatevi dei momenti di svago; una serata fuori vi aiuterà a rilassarvi e a rafforzare i legami. Professionalmente parlando, si presenteranno opportunità da cogliere; la perspicacia e l'intuizione saranno un vantaggio. In famiglia, un dialogo aperto risolverà le piccole incomprensioni e porterà a una maggiore armonia.

La classifica stellare da inizio a fine settimana:

Top del giorno sabato 2 novembre;

sabato 2 novembre; ★★★★★ venerdì 1° e domenica 3;

★★★★ lunedì 28 e giovedì 31;

★★★ martedì 29 ottobre;

★★ mercoledì 30 ottobre.

♌ Leone: voto 6.

Le analisi astrali sulla settimana prossima evidenziano la necessità di tenere alta la guardia. A parte giovedì e sabato che offriranno buone occasioni, sia in amore che nel lavoro, da tenere sotto assiduo controllo le due giornate di avvio del periodo. Per chi è in coppia, un gesto romantico sarà molto apprezzato; non sottovalutate il potere delle piccole sorprese. In amicizia, cercate di essere più presenti, soprattutto con chi ha bisogno di voi; un ascolto attento può fare la differenza. A livello professionale, concentratevi sui dettagli e sulle scadenze; il vostro impegno sarà notato. In famiglia, un’attività comune, come un pranzo o un gioco, aiuterà a rinsaldare i legami e a creare ricordi preziosi.

La valutazione della settimana:

★★★★★ giovedì 31 e sabato 2;

★★★★ mercoledì 30, venerdì 1 e domenica 3;

★★★ martedì 29 ottobre;

★★ lunedì 28 ottobre.

♍ Vergine: voto 5. La graduatoria settimanale con le pagelle e le immancabili stelline quotidiane evidenzia un inizio positivo lunedì. Invece il resto della settimana richiederà maggiore attenzione e tanta flessibilità. In amore, evitate di essere troppo critici con il partner; la comprensione sarà fondamentale per mantenere l'armonia. Per le amicizie, un invito a cena potrà rinvigorire un legame ultimamente poco seguito: ricordatelo sempre, i momenti condivisi sono essenziali per la riuscita di qualsiasi rapporto. In ambito lavorativo, fate attenzione a non sovraccaricarvi di impegni; l'equilibrio sarà la chiave per affrontare le incognite.

In famiglia, un momento di condivisione potrebbe portare a un’atmosfera più serena e aiutare a risolvere eventuali tensioni.

La graduatoria settimanale con le stelle:

★★★★★ lunedì 28 ottobre;

★★★★ martedì 29, mercoledì 30, sabato 2 e domenica 3;

★★★ giovedì 31 ottobre;

★★ venerdì 1° novembre.

La settimana dell'oroscopo, ultimi sei segni

♎ Bilancia: voto 8. Il programma messo in preventivo dall'Oroscopo, per tutti i giorni della settimana, è ricco di opportunità. Martedì risulterà il giorno di punta, con buone vibrazioni anche lunedì e mercoledì. In amore, la complicità con il partner crescerà, quindi approfittate per passare del tempo insieme; una cena romantica o un'uscita spontanea faranno miracoli.

In amicizia, cercate di pianificare un’uscita che rafforzi i legami; un viaggio o un evento divertente saranno ideali. Sul lavoro, avrete il supporto dei colleghi; la collaborazione porterà a risultati eccellenti. In famiglia, un dialogo aperto contribuirà a risolvere questioni in sospeso, creando un clima di fiducia e serenità.

Il programma stellare per tutti i giorni della settimana:

Top del giorno martedì 29 ottobre (Luna in Bilancia);

martedì 29 ottobre (Luna in Bilancia); ★★★★★ lunedì 28 e mercoledì 30;

★★★★ giovedì 31, sabato 2 e domenica 3;

★★★ venerdì 1°novembre.

♏ Scorpione: voto 9. La graduatoria settimanale specifica per il vostro segno mostra un periodo di grande intensità e successo. Giovedì, con la Luna nel vostro settore astrologico, segnerà un picco di energia.

In amore, esprimerete ciò che provate: la sincerità porterà benefici a lungo termine e rafforzerà il legame. Le amicizie saranno forti, quindi non esitate a chiedere supporto se necessario; i veri amici si faranno trovare. In ambito lavorativo, avrete l’opportunità di mostrare le vostre abilità e di brillare in qualsiasi situazione. In famiglia, una sorpresa per i vostri cari porterà gioia e unirà ancora di più i legami.

La graduatoria settimanale specifica per il segno:

Top del giorno giovedì 31 ottobre (Luna in Scorpione);

giovedì 31 ottobre (Luna in Scorpione); ★★★★★ venerdì 1 e domenica 3;

★★★★ lunedì 28, martedì 29, mercoledì 30 e sabato 2.

♐ Sagittario: voto 10. La valutazione settimanale, secondo le stelle, preannuncia una settimana eccezionale.

Domenica sarà particolarmente esplosiva, con opportunità uniche non solo in amore; l’energia positiva attirerà nuove conoscenze. I primi giorni saranno favorevoli a incontri importanti, quindi siate aperti e pronti a cogliere l'attimo. In amicizia, organizzate qualcosa di divertente per cementare i legami; una giornata all'aria aperta può fare la differenza. Sul lavoro, la voglia di fare e la buona volontà saranno al massimo, portando a risultati brillanti; condividere idee con i colleghi porterà a innovazioni. In famiglia, un gesto affettuoso avrà un grande impatto emotivo.

La valutazione settimanale secondo le stelle:

Top del giorno domenica 3 novembre (Luna in Sagittario);

domenica 3 novembre (Luna in Sagittario); ★★★★★ lunedì 28, giovedì 31 e sabato 2 (Mercurio in Sagittario);

★★★★ martedì 29, mercoledì 30 e venerdì 1.

♑ Capricorno: voto 6.

La classifica settimanale da inizio a fine settimana mostra alti e bassi. I primi giorni possono risultare impegnativi, ma il weekend offrirà spunti di riflessione e crescita. In amore, il dialogo sarà cruciale per superare eventuali tensioni; affrontare i problemi con pazienza porterà a risultati migliori. Le amicizie necessiteranno di più attenzione; non trascurate i legami importanti; un semplice messaggio può rafforzare una relazione. A lavoro, mantenete la calma e siate pronti a collaborare; la cooperazione sarà fondamentale. In famiglia, un confronto sincero porterà maggiore armonia e comprenderete meglio le necessità degli altri.

La classifica stellare da inizio a fine settimana:

★★★★★ venerdì 1° e domenica 3;

★★★★ mercoledì 30, giovedì 31 e sabato 2;

★★★ lunedì 28 ottobre;

★★ martedì 29 ottobre.

♒ Acquario: voto 6. La valutazione della settimana sottolinea un inizio stimolante. Martedì e mercoledì porteranno buone vibrazioni in molti ambiti. In amore, coltivate la relazione passionale con il partner; piccoli gesti faranno la differenza e rafforzeranno il legame. Le amicizie saranno una fonte di conforto, quindi non esitate a cercare compagnia; un pomeriggio insieme può risultare ristoratore. Sul lavoro, mantenete viva la vostra creatività e siate pronti a esplorare nuove strade. In famiglia, ogni tanto una serata in allegria, insieme, aiuterà a rafforzare i legami e a creare momenti memorabili.

La valutazione della settimana:

★★★★★ martedì 29 e mercoledì 30;

★★★★ lunedì 28, giovedì 31 e venerdì 1;

★★★ sabato 2 novembre;

★★ domenica 3 novembre.

♓ Pesci: voto 7. La graduatoria settimanale con le stelle preannuncia un inizio positivo. Lunedì sarà ideale per nuove iniziative e decisioni importanti. In amore, esprimete le vostre emozioni; il partner apprezzerà la vostra vulnerabilità e il legame si intensificherà. Le amicizie gioveranno di momenti di condivisione; organizzate una cena o un incontro per rinnovare le relazioni. Sul lavoro, la vostra sensibilità sarà un vantaggio; non abbiate paura di seguire il vostro intuito. In famiglia, dedicare tempo ai vostri cari porterà grande gioia e creerà ricordi duraturi.

La graduatoria settimanale con le stelle: