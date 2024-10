L'oroscopo del sei ottobre apre le porte ad una domenica fatta di alti e bassi per i nati del Toro, stipati sul fondo della classifica giornaliera. Se questo segno avrà un diavolo per capello, al contrario, l'Ariete si godrà il primo posto ritrovando la voglia di rinnovarsi. La fortuna abbraccerà anche la Vergine, in seconda posizione, i Pesci, terzi, e la Bilancia al 4° posto. Ancora poche ore con la Luna in Scorpione, dopodiché l'astro argenteo transiterà nella casa del Sagittario.

Domenica sfortunata secondo l'oroscopo

Toro - 12°. Le stelle vi remano contro.

Da un po' di tempo a queste parti, c'è qualcosa che non va nella vostra vita. Che si tratti della sfera privata o quella professionale, avrete un diavolo per capello. A farne le spese sarà anche l'amore, che si trova in una fase di nervosismo e incognita. Forse il partner vi trascura? O forse siete voi a non tollerare la sua vicinanza? In ogni caso, dovreste agire e non soccombere. Qualsiasi cosa sembra darvi fastidio. La tentazione di sfogare la vostra frustrazione su chi vi sta vicino è forte. Non vorrete di certo passare la domenica a litigare, quindi sarà fondamentale cercare di mantenere la calma e non reagire impulsivamente.

Se possibile, limitate i contatti con gli altri e dedicatevi a qualcosa di rilassante.

Va benissimo anche un bagno caldo, un libro svagante o una lunga maratona di quella serie tv che vi ha conquistato l'attenzione. Avete davvero bisogno di stare con voi stessi, anche solo per 24 ore. Ricordatevi che ogni fase, anche quella più difficile, è destinata a passare.

Sagittario - 11°. Le cose non stanno andando come vorreste, lo evidenzia l'Oroscopo del giorno.

Questo potrebbe farvi sentire sopraffatti, frustrati e infelici. Il rischio è quello di accumulare stress e sfociare in una crisi emotiva. Non tiratela avanti per le lunghe. Confidatevi con qualcuno che sa ascoltarvi, anche uno specialista se lo ritenete opportuno, perché condividere le proprie preoccupazioni fa sentire più leggeri.

C'è un luogo o una persona che vi fa sentire a disagio e incompresi, ma siete costretti a frequentarlo/a. Prendetevi del tempo per riflettere su come muoversi. Non è che bisogna continuare a mandar giù il boccone amaro. Liberatevi da ogni fardello.

Pensate a voi stessi. Ristabilite le priorità e mettete dei limiti. Questo vale anche e soprattutto in un relazione di coppia e di famiglia. Ricordatevi che i momenti difficili hanno il potenziale di aprire certi percorsi inesplorati, conducendo a svolte importanti. Sta a voi decidere se lagnarvi di continuo o se adeguarvi cercando di fare una sorta di upgrade personale.

Acquario - 10°. Le relazioni potrebbero essere un po' in bilico, soprattutto se siete sposati o convivete.

C'è stata un'incomprensione oppure un torto. Non lasciatevi trascinare sul fondo dell'incertezza, ma correte a parlarne con chi di dovere. Il dialogo diplomatico può portare delle soluzioni efficaci. Spetta a voi capire come muovervi.

Incomprensioni e piccoli disguidi potrebbero mettervi sotto pressione in queste 24 ore. Cercate di non affannarvi troppo e, se possibile, delegate certe responsabilità per alleggerire il carico. Non è che potete continuare ad accollarvi ogni singolo impegno. Farsi aiutare non è sinonimo di debolezza, anzi. I single stanno attraversando un momento in cui la solitudine si fa sentire ancora di più. Magari c'è questa esigenza di trascorrere la stagione fredda insieme a qualcuno che sappia scaldare l'anima e il cuore.

Non bisogna perdere la speranza: l'amore potrebbe arrivare prima di quanto si pensi.

Leone - 9°. Negli ultimi tempi vi sentite un po' appesantiti dai pensieri. Questo sconvolge i vostri sonni serali. C’è qualcosa, forse una questione lavorativa o economica, che vi preoccupa e vi tiene svegli la notte. Fate certi viaggi e non è da escludere che vi svegliate sudati e con le palpitazioni. Lo stress va combattuto. Passate all'attacco. Accarezzate le vostre incertezze e poi cercare un modo per rinforzarvi.

Nelle prossime settimane dovrete prendere una decisione importante. Ricordate che siete un segno forte, determinato e, soprattutto, capace di far valere le proprie ragioni. Il consiglio stellare è di prepararsi con cura, non solo mentalmente ma anche organizzativamente.

Prima che inizi la seguente settimana, mettete nero su bianco ciò che dovete fare, senza trascurare un solo particolare. Segnate anche gli appuntamenti con la spesa, con quell'amica per un aperitivo... tutto. Muovetevi con calma, così da poter affrontare le sfide che vi attendono senza ulteriore pressione.

Segni zodiacali con giornata così così

Capricorno - 8°. Siete ambiziosi e non vi arrendete mai, anche di fronte alle difficoltà più pesanti. Avete grandi sogni e lavorate duramente per realizzarli. Niente vi ferma, nemmeno le critiche di persone invidiose. Durante la giornata potreste uscire di casa e finire per incontrare qualcuno di speciale o una vecchia conoscenza con cui scambiare quattro chiacchiere.

La socializzazione è un toccasana per mente e corpo: non sottovalutatela. Coltivate i vostri interessi, specialmente se nel corso della settimana non avete tempo. Sarà possibile ottenere un piccolo guadagno extra. Premiatevi con qualcosa che vi faccia sentire soddisfatti, soprattutto se avete lavorato duramente. Non dimenticate, però, di riposare: è importante concedersi qualche momento di relax.

Scorpione - 7°. Un’energia nuova comincia a muoversi attorno a voi. L'oroscopo parla di una domenica di alti e bassi. Anche se potreste sentirvi un po' stanchi, perché magari state attraversando una fase di cambiamento, noterete un miglioramento rispetto ai giorni passati. La famiglia e gli amici più cari sono lì per ascoltarvi e offrirvi conforto.

Permettetevi, almeno per una volta, di accogliere il loro supporto. Il sostegno delle persone vicine può davvero alleggerire il peso delle preoccupazioni quotidiane. Non datelo mai per scontato. La serata potrebbe portarvi qualche sorpresa in più. Dunque, non chiudetevi nel vostro mondo: uscite e vedrete che qualcosa di inatteso potrebbe accadere. Soldi in uscita.

Gemelli - 6°. Il vostro spirito combattivo emerge chiaramente quando vi trovate di fronte alle sfide. Vi sentite così stimolati. Siete un segno inarrestabile, anche se certe volte tendete a non concludere ciò che avete iniziato. Dovreste davvero lavorare su questa 'pecca'. La vostra curiosità innata, insieme alla voglia di scoprire il mondo circostante, vi porta ad avere molte amicizie e a essere apprezzati da quasi tutti.

È importante, però, che restiate autentici, anche se qualcuno potrebbe criticarvi per invidia. In questi momenti, rimanete fedeli a voi stessi e non lasciate che le opinioni altrui vi influenzino.

Questo è il momento perfetto per risolvere un problema che vi preoccupa o, per i più coraggiosi, fare una dichiarazione d’amore. Le coppie sposate troveranno nuova energia e vivranno momenti di entusiasmo e condivisione, consolidando il legame. I cuori solitari potrebbero preferire un'amicizia passionale ad un impegno serio, forse perché c'è stata una forte sofferenza in passato.

Cancro - 5°. Vi sentite in armonia in questo periodo della vostra vita. Un senso di pace interiore vi pervade. Tuttavia, siete consapevoli che questa serenità potrebbe non durare a lungo a causa del vostro carattere mutevole e sensibile.

Siete un segno lunatico, si sa. La Luna è il vostro faro. In queste 24 ore potreste rimuginare su un problema di lavoro e trovare finalmente una via di uscita. Nella prossima settimana, però, potreste ritrovarvi a discutere con qualcuno che non sembra apprezzare abbastanza i vostri sforzi, e questo potrebbe farvi sentire un po' frustrati.

Cercate di non causare pasticci di cui potreste pentirvi. Non prendetevela con coloro che vi sostengono incondizionatamente e vogliono solo vedervi felici. Alla fine della giornata, ritagliate del tempo per il partner: una serata tranquilla, magari davanti alla televisione, sarà il modo perfetto per rilassarvi e rafforzare il vostro legame. I single vorrebbero restare single, per ora.

I migliori della giornata secondo le stelle

Bilancia - 4°. Questa sembra essere una giornata perfetta per dedicarsi al recupero fisico e mentale. Staccate la spina. Il ritmo frenetico delle vostre giornate vi porta spesso a trascurare voi stessi, ma queste 24 ore saranno importanti per prendersi una pausa. Una passeggiata all’aria aperta o qualche minuto di meditazione possono fare miracoli per ridarvi l'equilibrio perso. Sarete più zen che mai. Saprete risolvere anche i problemi degli altri. Dovreste cercare di ritagliarvi momenti solo per voi, magari svegliandovi qualche minuto prima per fare una colazione tranquilla. Anche le coppie sposate vivranno momenti intensi, nonostante la possibile invadenza di qualche familiare.

Pesci - 3°. Le stelle dicono che è giunto il momento di agire, soprattutto se volete davvero cambiare qualcosa nella vostra vita. Siete abituati a ripetere gli stessi schemi, ma ora avrete l'opportunità di rompere il ciclo e fare qualcosa di diverso. Le idee saranno più chiare e a portata di mano. Non mancherà la volontà di uscire con gli amici o il partner. Anche se spesso vi trovate a dover gestire delle persone indecise, è importante concentrarvi su voi stessi. I vostri familiari vi adorano e non potrebbero immaginare la loro vita senza di voi, ma ogni tanto è giusto pensare un po' più a se stessi. Quindi fate ciò che vi sentite di fare e non pensateci più.

Vergine - 2°. Vi trovate in un periodo davvero brillante. La vostra energia è alle stelle e la vostra compagnia è particolarmente apprezzata da tutti. Sorridenti e cordiali, siete circondati da amici e parenti che vi adorano. Tuttavia, chi è single preferisce mantenere un atteggiamento leggero e non impegnarsi seriamente per il momento. Forse vi state già mentalmente preparando per le prossime festività, con la vostra solita meticolosità. Non dimenticate di prendervi anche del tempo per voi stessi: concedetevi qualche piccolo piacere come una sessione di shopping o una pausa al bar.

Ariete - 1. Si avverte un grande desiderio di cambiamento, soprattutto sul fronte lavorativo e sentimentale. Qualcosa di inaspettato si intravede all'orizzonte, pronto a cogliervi di sorpresa, lasciandovi a bocca aperta dallo stupore. Potrebbe trattarsi di qualcuno o di qualcosa. In ogni caso, questo può creare entusiasmo, ma anche un po' di apprensione. In queste 24 ore dovreste fare attenzione alla gestione delle finanze, perché potreste rischiare di non arrivare serenamente alla fine del mese. Avete le mani bucate. Tendete a spendere e spandere. La soluzione è adottare un po' di prudenza e magari cercare modi creativi per stimolare nuove idee. Tagliare le spesse potrebbe essere inutile, anche perché i soldi si fanno con altri soldi. Un hobby, un progetto personale o anche semplicemente cimentarsi in cucina con nuove ricette possono darvi un nuovo slancio. La vita è piena di opportunità per divertirsi, ma spesso siamo noi a non coglierle. Non lasciate che vi scivolino via.

Dedicate del tempo di qualità ai vostri cari e all'amore. Sia che siate single che in una relazione, dovreste coltivare la socializzazione. Avete bisogno di un massaggio e di una maschera facciale.