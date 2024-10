L'oroscopo del sette ottobre vede tra i primi due posti nella classifica quotidiana i segni del Sagittario e dell'Ariete, al contrario, ad arrancare in ultima postazione sarà la Vergine. Male anche il segno del Pesci.

I peggiori del giorno secondo le stelle

Vergine: 12° posto. Meglio sbagliare che vivere di rimpianti. Invece di continuare a rimandare decisioni per paura di fallire o di perdere qualcosa, prendete coraggio e fate quel passo che avete sempre evitato. Gli anni passano per tutti e purtroppo non si può tornare indietro. Chi convive o è sposato da tempo si sente stanco di una relazione che sembra aver perso vitalità e coinvolgimento emotivo.

A livello professionale, la motivazione è calata e questo è il segnale che bisogna fare dei cambiamenti. Anche se affrontate una sfida dolorosa, non perdete mai il sorriso e la speranza.

Anche se l’ultima esperienza, sia sentimentale che professionale, vi ha lasciato un po’ spiazzati, non è il momento di arrendersi. Anzi, è ora di mettersi in marcia e affrontare le nuove sfide con determinazione. Iniziare la giornata con il giusto spirito darà a voi e a chi vi sta intorno una carica positiva.

Pesci: 11° posto. A volte avete l'impressione che tutto sia contro di voi, ma questa è solo una percezione. Provate a cambiare prospettiva, cercando di adottare un atteggiamento più positivo. Una persona vicina potrebbe aver bisogno del vostro aiuto o di un favore.

I single desiderano innamorarsi, ma l’insicurezza sembra frenare i loro slanci. Sul lavoro, vi sembra di non metterci abbastanza impegno, e questo potrebbe riflettersi sui risultati. Attenzione a non commettere errori per via della distrazione.

Se incontrate una persona che vi attrae, vale la pena approfondire la conoscenza.

Potreste scoprire qualcosa di speciale che vi affascina in questa persona. La vostra vita potrebbe diventare ancora più ricca, sia ora che nel prossimo futuro. Se siete già in una relazione, non dimenticate di esprimere il vostro affetto con gesti semplici ma significativi.

Toro: 10° posto. È arrivato il momento di liberarvi del superfluo e di fare ordine, sia a livello materiale che mentale.

Troppe cose inutili intorno a voi vi stanno togliendo energia. Un po’ di organizzazione vi restituirà quella freschezza che sentite di aver perso. Un vecchio amore potrebbe tornare nei vostri pensieri, portando con sé rimpianti e riflessioni. I conti sembrano non quadrare e vi state sforzando per mantenere l’equilibrio finanziario. Lo stress vi sta sopraffacendo, concedetevi una pausa, anche breve, per ricaricare le energie.

I sentimenti si fanno più profondi e avete la sensazione che qualcosa di importante stia per trasformare la vostra vita. Anche se siete abituati a organizzare tutto, questa volta dovrete lasciare che gli eventi prendano il loro corso naturale. A volte è meglio lasciar fare al destino.

Bilancia: 9° posizione. In questo momento vi sentite un po’ disorientati senza una direzione chiara. Tuttavia, cercate di non inventare scuse per giustificare l'inattività o i risultati che non vi soddisfano. Il tempo scorre veloce e non torna indietro, quindi sfruttate al meglio ogni opportunità. Siete dell'idea che sia meglio stare da soli piuttosto che sopportare relazioni insoddisfacenti. Sul lavoro, concentratevi sugli obiettivi senza farvi distrarre. La sedentarietà potrebbe causarvi problemi: è importante mantenersi attivi.

Se in queste 24 ore vi sentite particolarmente impulsivi, prendetevi un attimo prima di agire e riflettete se è davvero necessario adottare questo atteggiamento. Sembra che abbiate perso di vista il vostro obiettivo, perciò è importante riportare tutto in ordine.

Se non vi impegnate a farlo da soli, potrebbero intervenire le persone che vi circondano, ma così rischiereste di perdere autorevolezza.

I segni zodiacali con lunedì nella media

Cancro: 8° posto. In questo periodo avete diverse questioni in sospeso e non sapete bene come muovervi. Piuttosto che perdervi in riflessioni sterili, provate a fare un passo coraggioso. Meglio vivere esperienze autentiche che accumulare oggetti. Sentite che chi vi sta accanto non vi presta la dovuta attenzione e questo vi pesa. Sul fronte lavorativo, state valutando un investimento e cercando modi per migliorare la vostra efficienza. L'attività fisica e un'alimentazione sana vi saranno di grande aiuto per affrontare questo periodo stancante.

Avete finalmente le idee chiare. Le persone che vi sono vicine hanno manifestato le loro intenzioni e adesso sta a voi fare il prossimo passo. Tutto si rivelerà più semplice del previsto e qualunque decisione prenderete, continuerete ad essere apprezzati.

Capricorno: 7° posto. State attraversando un momento di cambiamento, con nuove decisioni importanti che potrebbero segnare una svolta nella vostra vita. Guardatevi attorno e lasciatevi ispirare da ciò che vi circonda. In ambito lavorativo, il gioco di squadra sarà la chiave per ottenere riconoscimenti e aspirare ad una posizione più elevata. La lettura potrebbe rivelarsi un toccasana per la vostra mente e offrirvi nuove prospettive.

Molti di voi potrebbero sentirsi meno energici rispetto al passato e questo può essere dovuto sia all’età che al fatto di non essere più abituati a certe attività.

Non preoccupatevi: è del tutto normale. Il tempo passa e con esso le cose cambiano, ma spesso questi cambiamenti portano con sé nuove opportunità.

Scorpione: 6° posto. Molte cose sono cambiate nel corso degli anni. Ora vi sentite più forti e consapevoli delle vostre capacità e qualità. Certo, le amicizie sono diminuite, ma quello che conta davvero è il vostro benessere. Siate fieri del percorso fatto finora e se pensate di non aver mosso un muscolo, datevi da fare. Non è mai troppo tardi per cambiare vita. Basta cominciare dalle piccole cose e procedere un passettino per volta. In queste 24 ore avrete a che fare con una situazione complessa, ma non sarete soli: qualcuno vi aiuterà a risolverla.

Sul lavoro desiderate un cambiamento anche se in realtà siete solo a corto di denaro, forse perché non state performando abbastanza. In ogni caso, anziché abbattervi adottate uno stile di vita sano, scegliendo cibi nutrienti, limitando il tempo passato davanti agli schermi e facendo sempre una passeggiata ogni giorno.

È un periodo pieno di sorprese e, anche se quelle romantiche vi fanno sempre piacere, potrebbe accadere che le cose non vadano esattamente come speravate. Tuttavia, cercate di apprezzare gli sforzi del vostro partner o di chi vi sta corteggiando, anche se la giornata non sembra andare per il verso giusto.

Gemelli: 5° posto. Vi sentite carichi di energia e pronti a mostrarvi al mondo sotto una nuova luce.

Potreste essere alle prese con il desiderio di un cambiamento significativo, come un trasloco o una svolta in un aspetto della vostra vita. Portate avanti i vostri compiti con determinazione e risolvete quelle questioni che avete lasciato in sospeso. Avrete modo di pianificare qualcosa di bello per i prossimi giorni. Anche se vi sentirete stanchi, la soddisfazione sarà grande.

Notizie inaspettate potrebbero scombussolare i vostri piani, ma non perdete la calma. Confrontatevi con qualcuno di fiducia che sappia darvi consigli equilibrati e aiutarvi a ritrovare serenità. La giornata potrebbe comunque concludersi in modo piacevole.

Classifica e oroscopo del giorno: i migliori

Acquario: 4° posto. Avrete un flusso di idee continuo e vi sentirete particolarmente ispirati.

È il momento di tirare fuori quei sogni che avete a lungo tenuto nascosti e iniziare a realizzarli. Non abbiate fretta, un passo alla volta raggiungerete i vostri obiettivi. Sul fronte lavorativo, potrebbero esserci movimenti finanziari da tenere sotto controllo e sarà importante fare scelte ponderate. Mantenete uno stile di vita equilibrato, evitando diete drastiche o scelte impulsive.

Se qualcuno sta cercando di avvicinarsi a voi con atteggiamenti romantici, fate attenzione. Se la cosa vi interessa, tutto andrà per il meglio, ma qualora non condividete gli stessi sentimenti, sarà meglio essere chiari per evitare di alimentare false speranze. In questa giornata, concentratevi su voi stessi e sulle persone a voi care.

Leone: 3° posto. Vi sentirete pieni di energia e pronti a lottare per ciò che ritenete importante. State aspettando con impazienza un evento o una situazione particolare, ma non restate passivi: cercate di prendere l'iniziativa. Potrebbero esserci contatti o visite inaspettate da parte di qualcuno che vi sta pensando. Sul lavoro, è il momento ideale per prendere in mano la situazione e apportare cambiamenti importanti. Riuscirete finalmente a riposare come si deve.

Prima di prendere una decisione, chiedetevi quale sia la strada migliore per voi, senza farvi influenzare da chi vi circonda. I cambiamenti sono positivi solo quando sono il risultato delle vostre scelte, non quando vi vengono imposti da altri.

Evitate di lasciare che le circostanze esterne interferiscano con i vostri piani. Trovate il tempo per rilassarvi e ricaricare la mente.

Ariete: 2° posto. Smettete di sottovalutarvi: avete molte qualità, ma spesso tendete a non riconoscerle. È ora di prendere in mano la vostra vita e di credere di più in voi stessi. Se avete qualche spazio da riordinare, come una cantina o un garage, questo potrebbe essere il momento giusto per farlo. Sul fronte lavorativo, avete in mente di anticipare delle spese per risparmiare in futuro. Le vostre energie fisiche stanno tornando e vi sentirete meglio.

Sagittario: 1° posto. State vivendo un momento particolarmente positivo, dove tutto sembra andare per il verso giusto. Sentite che la fortuna è dalla vostra parte e questo vi permette di affrontare le giornate con maggiore serenità. A livello lavorativo, potrebbe arrivare una proposta interessante, da valutare con attenzione. Un po' di tempo dedicato alla cura di voi stessi vi farà sentire ancora meglio.

Se qualcuno vicino a voi sembra troppo agitato o instabile, potrebbe essere il caso di aiutarlo a calmarsi. Casomai la situazione dovesse farsi troppo pesante, non esitate ad allontanarvi per evitare discussioni. Anche la vostra pazienza ha un limite. Non siete obbligati a sopportare comportamenti irritanti.