L'Oroscopo del 7 ottobre predice un lunedì scintillante per il nono segno dello zodiaco. Infatti, sarà un inizio settimana tutto a favore del Sagittario, primo in classifica. A regalare tanta fortuna e positività al simbolo astrale di Fuoco, l'arrivo della Luna nel segno. La giornata numero uno della settimana entrante si prevede ottima in amore per la Vergine. Per i nati in Leone e in Toro, invece, si preannuncia un lunedì poco confortevole.

Previsioni zodiacali del 7 ottobre da Ariete a Vergine

Ariete: ★★★★. Finalmente riuscirete a guardare la vita sentimentale con occhi più distaccati e oggettivi.

Dopo aver imparato importanti lezioni emotive, sarete ora in grado di gestire meglio le emozioni, specialmente nei confronti del partner. Per i single, la parola del giorno sarà “relax”. Questo è il momento perfetto per concedervi ciò di cui avete bisogno e ritrovare gli equilibri familiari perduti. Approfittate di questa giornata per riunirvi e regalarvi preziose attenzioni reciproche. Sul fronte lavorativo, avete dedicato tempo e impegno a un progetto senza conoscerne tutti i dettagli finanziari. Ora che vi sono stati finalmente rivelati, vi sentite soddisfatti e orgogliosi del risultato ottenuto, perché la ricompensa tanto attesa è arrivata, confermando il valore del vostro lavoro.

Toro: ★★.

Potrebbero sorgere tensioni in vari ambiti della vostra vita. Mantenere l’equilibrio sarà fondamentale, poiché la sfida principale sarà trovare un terreno comune con il partner. Cercate di adattarvi e raggiungere un compromesso, evitando di essere troppo testardi. Single, una giornata di riposo è esattamente ciò di cui avete bisogno.

Che scegliate di rilassarvi con un buon libro o fare una passeggiata all’aperto, l’importante è staccare la spina. Il corpo e lo spirito necessitano di una pausa: prendetevi cura di voi stessi e ricaricate le energie. Sul lavoro, evitate di agire impulsivamente. Se una decisione non è ben ponderata e motivata, sarà meglio posticiparla.

Gemelli: ★★★★. Vi mostrerete particolarmente attenti come partner, anche se potreste apparire un po’ distaccati in superficie. Sarà proprio la vostra dolcezza inaspettata a riaccendere i sentimenti nella coppia, regalandovi una serata ricca di coccole e di affetto. Single, vi si apriranno interessanti opportunità amorose: sarete pronti a coglierle al volo. Mostratevi aperti e disponibili, accogliendo con entusiasmo tutto il positivo che la giornata avrà da offrirvi. Sul fronte lavorativo, le prospettive astrali saranno favorevoli. I nuovi contatti che si presenteranno potranno portarvi a successi concreti, compreso lo sviluppo inaspettato di situazioni che sembravano bloccate o lasciate in sospeso.

Cancro: ★★★★. Il partner saprà calmare le vostre preoccupazioni con un atteggiamento comprensivo e dolce. Grazie al suo supporto, riuscirete a ritrovare una certa stabilità emotiva e a ravvivare la relazione. Single, una persona amica, già molto vicina a voi, potrebbe offrirsi di consolarvi in momenti difficili. Accogliete il suo affetto e godetevi il conforto della sua compagnia. Sul lavoro, le stelle vi sorridono, offrendovi buone opportunità di collaborazione con i colleghi e possibilità di avanzamento professionale. Sfruttate al meglio queste occasioni per consolidare la vostra posizione e crescere.

Leone: ★★★. Se dovessero nascere incomprensioni nella coppia, concentratevi su ciò che vi fa stare bene.

Il partner vi darà lo spazio necessario per prendere decisioni da soli e si allineerà alle vostre scelte, senza creare tensioni. Single, la sicurezza nelle iniziative sentimentali potrebbe vacillare a causa di aspettative troppo elevate. Lasciate da parte la razionalità e vivete il momento presente, senza preoccuparvi troppo del futuro. Sul lavoro, un po’ di flessibilità sarà fondamentale, soprattutto se occupate posizioni di responsabilità e vi trovate a prendere decisioni che coinvolgono altre persone.

Vergine: ★★★★★. Riuscirete a costruire qualcosa di speciale nella relazione, grazie a un’intesa che raggiungerà livelli altissimi. Le emozioni che vivrete insieme vi trasmetteranno un’enorme energia positiva, e nulla vi farà più paura, perché il partner sarà sempre al vostro fianco, pronto a proteggervi.

Single, nulla potrà fermarvi. Realizzerete i desideri e, soprattutto, i sentimenti ne trarranno beneficio, sarete circondati da affetto e vivrete intense emozioni. Lasciatevi andare e godetevi questo momento di gioia, che meritate dopo tanto stress. Sul fronte lavorativo, vi sentirete pronti ad affrontare nuove sfide, mostrando le qualità e il fiuto per gli affari a lungo termine. Questa potrebbe essere l’occasione giusta per mettervi in luce e dimostrare il vostro valore.

Oroscopo e stelle del 7 ottobre da Bilancia a Pesci

Bilancia: ★★★★. La giornata del 7 ottobre prevede momenti stimolanti alternati ad altri meno entusiasmanti, ma nel complesso sarà possibile mantenere il controllo delle situazioni.

In ambito sentimentale, il consiglio è di non insistere troppo su questioni che non valgono una discussione accesa: se chi vi sta accanto non intende ragionare, meglio lasciare che le cose si risolvano da sole. Concentratevi su ciò che può regalare benessere, dedicando tempo solo a ciò che amate. Chi è single, invece, avrà la carica necessaria per puntare a obiettivi ambiziosi: non tiratevi indietro di fronte a nuove possibilità, potreste raggiungere conquiste inattese. Sul fronte professionale, qualche complicazione finanziaria tenderà a rimanere irrisolta, ma con la giusta determinazione le prospettive miglioreranno. Siate ottimisti!

Scorpione: ★★★★★. In evidenza influenze astrali favorevoli, pronte a sostenervi.

Anche se il lavoro in questi ultimi giorni vi ha messo a dura prova, non lasciatevi sopraffare dalla stanchezza: la nuova settimana vi vedrà pronti a ripartire con energia. Gli incontri con amici o partner porteranno momenti di relax e piacere: approfittatene per ricaricare le batterie. In campo affettivo, l’attrazione verso una persona misteriosa risveglierà in voi un forte interesse. Andateci piano, lasciate che le cose evolvano senza fretta. Qualcuno potrebbe tentare di destabilizzarvi con atteggiamenti scontrosi: cercate di non reagire impulsivamente, mantenete la calma. Sul lavoro, evitate di sprecare energie in discussioni sterili e concentratevi su ciò che davvero conta.

Sagittario: 'top del giorno'.

Supportati dall’influenza benefica della Luna, pronta a varcare i confini del vostro segno, ritroverete la voglia di mettervi in gioco e di vivere appieno ogni momento. In ambito sentimentale, lasciatevi guidare dalle emozioni e non abbiate paura di mostrare il lato più spontaneo del vostro carattere: il partner o le persone a voi vicine apprezzeranno la vostra autenticità. Per chi è single, La Luna favorirà incontri interessanti, capaci di ridare fiducia e speranza in un futuro migliore: non smettete di credere nei sogni ma inseguiteli con coraggio. Sul fronte professionale, la determinazione vi aiuterà a superare ogni ostacolo: con atteggiamento positivo sarete in grado di guardare avanti con ottimismo.

Capricorno: ★★★★. Giornata movimentata, priva di grandi novità ma comunque gestibile senza sforzi. In amore, se decideste di lasciarvi trasportare un po’ di più dalle emozioni, senza troppe riserve, riuscirete a vivere momenti gratificanti con chi amate. Evitate di prendere decisioni importanti: non è ancora il momento giusto per fare passi impegnativi. Chi è solo avrà la possibilità di lasciarsi andare a nuove sensazioni: il consiglio è di non reprimere ciò che provate ma di seguire l’istinto. Sul fronte lavorativo, cercate di mantenere un atteggiamento rilassato, senza farvi schiacciare da pensieri che vi distolgono dal riposo e dalla tranquillità. Prendetevi un momento di pausa e rigenerate la mente, così da affrontare i prossimi impegni con rinnovata energia.

Acquario: ★★★★. Inizio settimana all’insegna della tranquillità, con poche novità ma nemmeno particolari contrattempi. In ambito sentimentale, cercate di mettervi in gioco in modo spensierato e, se vi sentite ispirati, tentate approcci che solitamente evitate: avete tutte le carte in regola per riuscire in imprese ambiziose, a patto di non farvi frenare dai timori. Per chi è solo, il momento non è ideale per affrontare questioni in sospeso o risolvere aspetti che causano incertezze: un chiarimento, una parola giusta o un semplice sorriso basteranno per dissipare malintesi. Nel lavoro, nonostante le difficoltà, continuerete a trovare soddisfazione. Anche se le ambizioni non sono ancora del tutto realizzate, la strada è quella giusta.

Pesci: ★★★★★. Lunedì è una giornata ricca di sorprese. Le stelle vi accompagneranno verso una giornata stimolante, in cui spiccherà la vostra energia. In ambito affettivo, il cielo renderà più armoniosa la vita di coppia. Se siete in una relazione, potrete godere di momenti di intensa complicità e sintonia con chi amate. Chi è solo avrà tutte le condizioni a favore per attirare nuove persone nella propria orbita: viaggi, feste o semplici incontri casuali offriranno l’occasione di vivere emozioni autentiche e sincere. Sul lavoro, il consiglio è di prestare maggiore attenzione ai dettagli: qualcuno ha notato un calo di concentrazione, quindi dimostrate professionalità e precisione. La giornata si concluderà comunque con soddisfazioni, quindi non mollate.