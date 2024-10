L'oroscopo della giornata di martedì 22 ottobre prevede un Sagittario più libero in amore, grazie a Venere che domina incontrastata nel segno di fuoco, mentre la produttività dei nativi Scorpione sarà elevata. Il Cancro dovrà saper mantenere una buona atmosfera nel proprio gruppo di lavoro, mentre i Gemelli saranno abbastanza responsabili nel lavoro.

Previsioni dell'oroscopo di martedì 22 ottobre segno per segno

Ariete: la seconda giornata della settimana potrebbe dare inizio a un periodo altalenante in amore, che fortunatamente durerà poco. La Luna in Cancro infatti solleverà alcuni dubbi nella vostra relazione di coppia, che non faranno bene alla vostra relazione di coppia.

Sul fronte professionale sarete fieri del percorso che avete svolto, ma adesso dovrete essere in grado di fare qualcosa di nuovo e altrettanto produttivo. Voto - 7️⃣

Toro: vita sentimentale accogliente e piacevole per voi e la vostra anima gemella. Il vostro Oroscopo sarà interessante per la vostra storia d'amore, pieno di momenti emozionanti da vivere. Se siete single nuove storie amorose saranno alla vostra portata, ma attenzione a non correre troppo. In ambito lavorativo Marte vi aiuterà a reagire agli ostacoli, ma i buoni risultati tarderanno ad arrivare a causa di Mercurio. Voto - 7️⃣

Gemelli: dimostrerete una certa responsabilità in campo professionale in questo periodo. Di contro, non sempre avrete la soluzione adeguata per i vostri progetti, e a volte sarà giusto semplicemente farsi da parte e lasciare agire chi ne sa più di voi.

In amore la Luna lascerà il vostro cielo, e con Venere in opposizione, potreste iniziare a notare tutti i limiti della vostra relazione di coppia. Voto - 6️⃣

Cancro: la vostra produttività sarà molto buona in questa giornata di ottobre, ma l'atmosfera nel vostro gruppo di lavoro potrebbe non soddisfarvi appieno. Attenzione dunque a non essere troppo rigidi nei confronti dei vostri colleghi, soprattutto senza una valida ragione.

Con il partner ci sarà una discreta intesa, che se gestita bene vi regalerà momenti abbastanza piacevoli. Voto - 7️⃣

Leone: sfera sentimentale ottima in questa giornata di martedì. Dedicherete tutto per la persona che amate, pur di riuscire a trascorrere momenti di perfetta intesa insieme. In ambito lavorativo sogni e speranze saranno difficili da concretizzare, nonostante tutti i vostri sforzi, a causa di Mercurio negativo.

Voto - 7️⃣

Vergine: sarà un martedì migliore per la vostra relazione sentimentale grazie alla Luna, ma con Venere in quadratura non potrete avere grandissime pretese per vivere un rapporto sano. Bene invece il settore professionale grazie a Marte e Mercurio. I buoni risultati arriveranno, anche se non vi sentirete pienamente soddisfatti. Voto - 6️⃣

Bilancia: sarà una giornata un po’ altalenante per la vostra relazione di coppia a causa della Luna in quadratura. Di contro, il pianeta Venere sarà ancora dalla vostra parte, e vi permetterà di essere tutto sommato ragionevoli verso la persona che amate. In ambito lavorativo serviranno buone energie per riuscire a mettere insieme progetti di primo livello.

Voto - 6️⃣

Scorpione: ottima giornata per quanto riguarda i sentimenti, grazie alla Luna in trigono che metterà in risalto la vostra storia d'amore. Se siete single non abbiate paura di gettarvi in nuove avventure romantiche: cercate solo di non avere troppa fretta. Sul fronte professionale la vostra produttività raggiungerà livelli elevati, con risultati sempre eccellenti. Voto - 9️⃣

Sagittario: vi sentirete liberi di amare in questa giornata di martedì secondo l'oroscopo. Venere in congiunzione vi metterà a vostro agio, mentre la Luna non vi darà più fastidio. Single oppure no, è arrivato il momento di lasciarsi trasportare dalle emozioni. Nel lavoro alcuni progetti richiederanno del tempo, ciò nonostante siete comunque sulla strada giusta verso il successo.

Voto - 8️⃣

Capricorno: la Luna in opposizione dal segno del Cancro renderà più complicato il vostro rapporto in questo periodo. Nulla di grave in fin dei conti, ma sarà importante non ingigantire alcune questioni tra voi e il partner. Per quanto riguarda il lavoro le buone idee non mancheranno, avrete solo bisogno di trovare le risorse necessarie per raggiungere il successo. Voto - 7️⃣

Acquario: il lavoro non sarà così produttivo in questo periodo per voi nativi del segno. Gli ultimi risultati non sono stati così entusiasmanti, e mettervi all'opera su progetti che potrebbero rivelarsi fallimentari non vi piacerà molto. In amore Venere renderà più affascinante il vostro rapporto, ma per una relazione sana, a volte i sentimenti potrebbero non bastare.

Voto - 6️⃣

Pesci: configurazione astrale che vedrà la Luna in buon aspetto durante questo martedì di ottobre. Anche se Venere sarà favorevole, riuscirete a mettere da parte i cattivi pensieri e cercare di capire cosa fare per vivere un rapporto più armonico. In campo professionale i vostri progetti procederanno spediti, con risultati spesso sopra la media. Voto - 8️⃣