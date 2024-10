L'oroscopo della giornata di sabato 12 ottobre prevede una certa chiarezza al lavoro per Gemelli, segno intenzionato a completare con successo i propri progetti professionali, mentre il Leone avrà bisogno di un po’ di tempo per sé. Vergine sarà abbastanza innocua nei confronti del partner, mentre la Bilancia procederà spedita nel lavoro.

Previsioni oroscopo sabato 12 ottobre 2024 segno per segno

Ariete: il prossimo periodo non sarà affatto male per la vostra storia sentimentale grazie alla Luna in buon aspetto. Vi sentirete bene insieme alla persona che amate e arriveranno bei momenti da vivere.

Nel lavoro meglio non correre troppi rischi per il momento. Mercurio in opposizione vi mette ansia, per cui attenzione a non correre troppi rischi. Voto - 7️⃣

Toro: previsioni che vedono un cielo complicato. Con il partner ci saranno degli ostacoli che solamente insieme potrete superare. In campo professionale la vostra creatività potrebbe fare la differenza nei vostri progetti, portando a risultati niente male, soprattutto se state lavorando da poco a qualcosa di nuovo. Voto - 6️⃣

Gemelli: riuscirete a gestire i vostri progetti professionali con una certa chiarezza. Sarete intenzionati a completare le vostre mansioni il prima possibile e con successo, e non vi arrenderete per nessun motivo. In amore godrete di una bella Luna in trigono, che accenderà questo inizio di weekend insieme alla vostra anima gemella.

Voto - 9️⃣

Cancro: vi sentirete abbastanza energici e motivati. Marte e Mercurio in buon aspetto vi renderanno le cose più facili, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Sul fronte amoroso non sarà il periodo migliore per fare conquiste, ciò nonostante il vostro cuore scalpita per via di Venere, e non vede l'ora di lasciarsi andare alle emozioni più pure.

Voto - 8️⃣

Leone: avrete bisogno di un po’ di tempo solo per voi stessi in questo periodo burrascoso in amore. Con la Luna e Venere in cattivo aspetto non ci saranno grandi occasioni romantiche da cogliere. Dovrete capire quale direzione debba prendere la vostra relazione di coppia, se continuare così oppure no. Anche nel lavoro dovrete riflettere bene sulla vostra posizione, in quanto non vi sentirete pienamente soddisfatti dei risultati.

Voto - 5️⃣

Vergine: giornata che vi vede abbastanza innocui nei confronti del partner. Questo cielo sarà discreto per voi. Anche voi single potreste lentamente scoprire un nuovo interessante rapporto. Per quanto riguarda il lavoro avrete cura dei vostri progetti, con risultati in linea con le vostre aspettative. Voto - 8️⃣

Bilancia: i vostri progetti professionali procederanno abbastanza spediti in questo periodo. Mercurio v'indicherà la strada per raggiungere il successo, con idee e obiettivi che potrebbero fare la differenza. Sul fronte sentimentale sarà una giornata positiva per le relazioni amorose. Potreste buone notizie dalle persone a voi care, che fortificheranno tali rapporti affettivi.

Voto - 8️⃣

Scorpione: vi attende un sabato un po’ altalenante in campo sentimentale a causa della Luna e Venere in contrapposizione. Con il partner non ci sarà un'intesa perfetta, ma nemmeno attraverserete una profonda crisi. Bene invece il settore professionale, grazie a Marte in trigono dal segno amico del Cancro, che vi spingerà a dare il massimo per i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Sagittario: sarà una giornata favorevole per le relazioni grazie alla Luna in sestile. Il vostro rapporto con il partner sarà affettuoso e romantico al punto giusto. Se siete single sfruttate con strategia le vostre doti romantiche se davvero volete fare conquiste. In ambito professionale le stelle v'incoraggiano a mettere alla prova le vostre abilità, a dimostrare che siete adatti al ruolo che ricoprite.

Voto - 8️⃣

Capricorno: giornata positiva. Una bella Venere vi sorride dal segno dello Scorpione, e accenderà la vostra storia d'amore di piacevoli emozioni, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Per quanto riguarda il lavoro non ci saranno grandi opportunità in questo periodo, ciò nonostante non vi arrenderete. Voto - 7️⃣

Acquario: vi ritroverete a vivere un'atmosfera più positiva all'inizio di questo fine settimana. L'astro argenteo sarà in una posizione comoda per voi, e vi permetterà di godere di una relazione di coppia più interessante. Forse potrebbe essere il momento di una ripresa. Sul posto di lavoro continuerete a essere imbattibili in quello che fate grazie a Mercurio e Giove in buon aspetto.

Voto - 7️⃣

Pesci: sfera sentimentale affascinante. Con il partner ci sarà una bella intesa grazie a Venere, e non mancheranno momenti da batticuore, anche per voi cuori solitari. Sul fronte professionale ci terrete molto a svolgere bene le vostre mansioni, affinché tutto sia perfetto, ai vostri occhi e quelli dei colleghi. Voto - 8️⃣