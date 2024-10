L'oroscopo della giornata di sabato 19 ottobre vedrà i nativi Gemelli più suscettibili e intolleranti in amore a causa di Venere in opposizione, invece il Sagittario si sentirà più vicino al partner. Il Cancro sarà piuttosto affidabile al lavoro, mentre i nativi Toro vivranno momenti di leggerezza con la persona che amano.

Previsioni oroscopo sabato 19 ottobre 2024 segno per segno

Ariete: si accendono i sentimenti tra voi e il partner all'inizio di questo fine settimana. Con il partner ci sarà un'intesa migliore, che lentamente porterà il vostro rapporto a un livello superiore.

Sul fronte professionale dimostrerete audacia e impegno in quel che fate, che prima o poi verranno ripagati. Voto - 8️⃣

Toro: il vostro fine settimana inizierà molto bene per voi nativi del segno. Arriveranno momenti di leggerezza tra voi e il partner, che rafforzeranno il vostro legame, e vi porteranno a fare qualcosa di unico insieme. Nel lavoro dovrete essere più aggiornati sulle novità nel vostro ambiente, sfruttando eventuali opportunità. Voto - 7️⃣

Gemelli: sarà un sabato complicato a causa di questo cielo cupo. Il vostro atteggiamento più suscettibile e intollerante potrebbe mettervi in difficoltà con la vostra relazione di coppia, scatenando possibili incomprensioni. Sul posto di lavoro ve la caverete bene grazie a Giove, ma non aspettatevi risultati da primo della classe.

Voto - 6️⃣

Cancro: con il sostegno di Marte e Mercurio nel vostro segno zodiacale, sarete più affidabili in campo professionale secondo l'Oroscopo. Anche in amore vi sentirete bene insieme alla persona che amate. Con la protezione della Luna in buon aspetto, non ci sarà niente che possa ferire il vostro rapporto. Se siete single dimostrate agli il vostro valore: lasciate che gli altri vedano qualcosa di più di voi.

Voto - 8️⃣

Leone: configurazione astrale in fase di assestamento per voi nativi del segno. Anche se il pianeta Venere sarà dalla vostra parte, con la Luna in quadratura dal segno del Toro, non sempre ci saranno i presupposti per una relazione stabile, ma non per questo tra voi e il partner ci sarà una crisi. Abbiate ancora un po’ di pazienza.

In ambito professionale avrete bisogno di fare di più, e per riuscirci, forse è arrivato il momento di cambiare ambiente. Voto - 7️⃣

Vergine: la Luna in trigono dal segno del Toro vi darà una mano in amore all'inizio di questo weekend, ma con Venere in quadratura meglio non avere aspettative elevate. Single oppure no, cercate di preservare quanto di buono siete riusciti a fare con la persona che amate. In campo professionale invece sarete abbastanza concentrati sui vostri obiettivi, impegnandovi al massimo per raggiungerli. Voto - 7️⃣

Bilancia: questo inizio di fine settimana sarà molto dinamico per voi, portando nuove storie interessanti che presto potrebbero assumere un ruolo centrale nella vostra vita.

Per chi è già impegnato, questo weekend sarà ideale per consolidare il vostro rapporto, anche facendo qualcosa di non troppo speciale. In ambito professionale potreste ricevere finalmente risposte interessanti per alcuni progetti. Voto - 8️⃣

Scorpione: il vostro fine settimana non inizierà al meglio a causa della Luna in opposizione. In questa giornata, vedrete tutti i limiti della vostra relazione di coppia, e sarà importante non superarli per non scatenare conflitti ampiamente evitabili. Sul fronte professionale sarete ben organizzati in quel che fate grazie a Mercurio. Marte in trigono invece vi darà le energie di cui avrete bisogno. Voto - 6️⃣

Sagittario: Venere in congiunzione al vostro segno porterà belle emozioni con il partner in questo periodo.

Anche voi single sarete più romantici, desiderosi di costruire un nuovo legame che possa durare nel tempo. In ambito professionale avrete bisogno di capire come muovervi nei vostri progetti, nel tentativo di massimizzare il risultato. Attenzione dunque a Giove in opposizione. Voto - 8️⃣

Capricorno: sfera sentimentale piacevole nel corso di questa giornata di sabato. La Luna in trigono dal segno amico del Toro vi metterà a vostro agio con il partner, permettendovi di vivere momenti d'intimità e intesa. Per quanto riguarda il lavoro dimostrerete sicurezza nelle vostre idee grazie a Mercurio, ma con Marte in opposizione non sempre sarete così attivi. Voto - 8️⃣

Acquario: la vostra relazione di coppia sta vivendo una fase di riconciliazione in questo periodo, e con questo cielo in movimento, fate attenzione a non correre troppo con la persona che amate.

Siate comprensivi, e cercate di non essere troppo estroversi. Nel lavoro alcuni dubbi sui vostri progetti potrebbero rallentarvi. Se necessario, prendetevi qualche momento per comprendere meglio la situazione. Voto - 7️⃣

Pesci: previsioni astrali che vedranno la Luna sorridervi secondo l'oroscopo. L'astro argenteo vi aiuterà a vedere il buono della vostra relazione di coppia, contrastando la posizione sfavorevole di Venere. In ambito lavorativo non sottovalutate alcuni progetti professionali. Nonostante Mercurio e Marte siano favorevoli, a volte potreste non avere le capacità necessarie per completare i vostri incarichi. Voto - 7️⃣