L'oroscopo settimanale dal 21 al 27 ottobre 2024 è pronto a svelare come saranno i prossimi sette giorni. La settimana si preannuncia assai fortunata per il Cancro, in prima posizione nella classifica. Altrettanto positivo sarà il periodo settimanale anche per coloro nati in Vergine, Scorpione e Leone, tutti considerati altamente fortunati. Per il segno dei Gemelli, invece, la situazione è poco confortante, vista l'ultima posizione occupata in scaletta.

Previsioni zodiacali della settimana con posizioni: molto bene anche il Leone

12° posto - Gemelli: settimana poco stimolante, con la sensazione di non riuscire a mantenere il ritmo su questioni importanti.

In amore, dovrete prestare attenzione a non lasciarvi distrarre da ciò che succede attorno a voi: è il momento di concentrarsi sugli obiettivi personali e di non trascurare i bisogni emotivi. Se siete single, qualcuno potrebbe tentare di screditarvi o di parlare alle vostre spalle: siate pronti a difendere la vostra reputazione. Nel lavoro, avvertirete un’inquietudine che non vi abbandona: qualcosa potrebbe non andare per il verso giusto, ma con il giusto supporto riuscirete a risolvere ogni problema. Ricordatevi che chi vi conosce bene saprà darvi una mano preziosa.

11° posto - Sagittario: il periodo settimanale in analisi porterà un velo di tristezza e la sensazione di non avere la situazione sotto controllo.

In amore, le stelle vi saranno poco favorevoli, e potrebbe emergere una certa stanchezza nei rapporti di coppia. Non forzate la mano, soprattutto se non siete sicuri dei sentimenti che provate o di quelli che ricevete. Se siete single, fate attenzione a non lasciarvi condizionare dalle prime impressioni: potrebbe nascondersi di più dietro a un volto amico o a un corteggiamento superficiale.

Nel lavoro, attenzione ai colleghi: qualcuno cercherà di scaricare su di voi le proprie incombenze o di criticarvi per come gestite le situazioni. Rispondete con calma, senza lasciarvi sopraffare dalla tensione.

10° posto - Toro: settimana all’insegna della calma apparente, che potrebbe rivelarsi meno interessante di quanto sperato.

In amore, dovrete fare i conti con alcune tensioni nel rapporto di coppia, ma sarà importante cercare un dialogo pacato e costruttivo. Non lasciate che l’impulsività prenda il sopravvento. I single, invece, godranno di un umore allegro grazie all’influsso della Luna, il che li porterà a organizzare momenti divertenti con gli amici, magari includendo anche una persona che desiderano conoscere meglio. Nel lavoro, la situazione si mostrerà meno stabile del previsto, soprattutto se siete coinvolti in progetti collettivi. Ci saranno sfide, ma anche opportunità per chi saprà riconoscere i giusti alleati.

9° posto - Pesci: settimana altalenante, dove vi sentirete spesso in bilico tra ottimismo e momenti di incertezza.

In amore, chi è ancora single non deve disperare: l’incontro giusto non è ancora arrivato, ma nel frattempo godetevi la leggerezza del momento. Chi è in coppia dovrà verificare la sincerità dei sentimenti del partner: non date nulla per scontato. Sul lavoro, qualcuno potrebbe avvicinarsi a voi con intenzioni nascoste. Non lasciatevi ingannare dalle apparenze e cercate di mantenere il controllo della situazione. Le stelle consigliano prudenza.

8° posto - Bilancia: è possibile qualche buona soddisfazione, ma sarà necessario mantenere i piedi per terra. In amore, Venere potrebbe instillare una leggera gelosia nella coppia, portando a piccole incomprensioni. È il momento di non scaricare tensioni sul partner, ma di risolvere tutto con calma e comprensione reciproca.

I single avranno buone possibilità di fare incontri interessanti: mercoledì potrebbe essere il giorno perfetto per lasciarsi andare a nuove emozioni. Nel lavoro, la diplomazia sarà essenziale per ottenere ciò che desiderate. Collaborate con chi conta, e vedrete che le vostre idee verranno accettate con entusiasmo.

7° posto - Acquario: settimana senza particolari novità, ma non per questo meno importante. In amore, fate attenzione a non essere troppo critici con chi vi sta accanto. Le relazioni necessitano di rispetto e pazienza, e non sempre tutto può andare come desiderate. I single dovranno cercare di aprirsi maggiormente, senza pregiudizi verso le nuove conoscenze. Nel lavoro, è il momento di essere più flessibili: accettare compromessi potrebbe rivelarsi la scelta giusta per avanzare nei progetti e migliorare le prospettive future.

Siate diplomatici e disponibili a trattare.

6° posto - Ariete: periodo tranquillo senza particolari scossoni, ma con la possibilità di piccoli progressi. In amore, i rapporti torneranno a essere sereni, e potrete approfittare di questo clima positivo per risolvere eventuali malintesi con il partner. I single saranno molto apprezzati, e potrebbero avere diverse opportunità di conoscere persone nuove. Nel lavoro, la tranquillità interiore sarà il vostro alleato principale. Sarà importante mantenere il passo con i ritmi imposti dagli impegni quotidiani e dalle influenze planetarie: ci saranno novità, soprattutto per chi ha contatti all’estero, con buone prospettive di crescita professionale.

5° posto - Capricorno: settimana equilibrata, con una discreta serenità sia in amore che nel lavoro.

In campo sentimentale, vivrete momenti di grande passione, ma fate attenzione a non farvi travolgere troppo dalle emozioni: la ragione dovrà sempre accompagnarvi nelle scelte. Chi è single potrebbe trovare interessante qualcuno che fino a poco tempo fa era solo un conoscente. Sul lavoro, dovrete dimostrare la vostra capacità di essere lungimiranti: dire no a proposte poco chiare adesso vi permetterà di avere maggiori benefici in futuro. Siate pazienti, i risultati arriveranno.

4° posto - Leone: giornate piene di opportunità, sia dal punto di vista sentimentale che professionale. In amore, i rapporti di coppia godranno di un clima favorevole e potrete dedicare tempo ed energie al partner. Se siete single, Venere vi favorirà, rendendo possibili nuovi incontri carichi di emozioni.

Nel lavoro, sarà il momento giusto per mettere in atto idee innovative e ottenere il sostegno di chi conta. Marte vi renderà determinati e combattivi, pronti a raggiungere gli obiettivi prefissati con energia e convinzione.

3° posto - Scorpione: settimana di grandi opportunità, soprattutto nel weekend. In amore, sarete circondati da armonia e serenità, con il partner pronto a sostenervi e a regalarvi momenti di intimità e gioia. I single avranno l’opportunità di fare incontri interessanti grazie alla benevolenza di Venere, e potrebbero vivere avventure emozionanti. Nel lavoro, la situazione sarà stabile, ma non mancheranno possibilità di crescita: una situazione finora incerta potrebbe sbloccarsi e darvi nuove prospettive.

Siate pronti a cogliere le occasioni al volo.

2° posto - Vergine: i prossimi sette giorni saranno carichi di energie positive, soprattutto in campo professionale. In amore, i single avranno la possibilità di incontrare persone affascinanti, mentre chi è in coppia potrà consolidare il legame con momenti di intimità e complicità. Nel lavoro, avrete finalmente il riconoscimento che meritate: nuove opportunità vi permetteranno di avanzare nella carriera, e la vostra dedizione verrà premiata con stima e fiducia da parte dei colleghi e superiori.

1° posto - Cancro: settimana straordinaria, con la Luna che vi riempirà di energia e ottimismo. In amore, sia i single che le coppie vivranno momenti magici, con nuove emozioni che si affacceranno all’orizzonte.

I legami sentimentali si rafforzeranno, e ci sarà spazio per la passione e la complicità. Nel lavoro, sarà il momento perfetto per avviare nuovi progetti o per riprendere quelli lasciati in sospeso. La collaborazione con colleghi e partner sarà ottima, e tutto sembrerà procedere senza intoppi verso il successo. La settimana vi porterà soddisfazioni in ogni ambito.