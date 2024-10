L'oroscopo di novembre 2024, incentrato sull'amore, valuta il mese della Bilancia a pieno punteggio, ossia con 5 cuori, inoltre promette maggior romanticismo per i nati del Cancro. Approfondiamo i dettagli per tutti i segni con i relativi cuoricini.

I segni top e flop in amore a novembre secondo l'oroscopo

Ariete: ❤❤❤. Avrete a che fare con un mese particolare per le faccende di cuore. Tra alti e bassi, vi sembrerà di stare su una montagna russa da cui non vedrete l'ora di scendere. C'è qualcosa che proprio non vi garba, all'interno della sfera affettiva.

Forse il partner non corrisponde più al vostro gusto oppure vi sentite trascurati. Avete bisogno di risposte, ma stando fermi non le troverete di certo. Chi è solo, in questo periodo si sta lasciando andare, preferendo attività domestiche piuttosto che uscire a rimorchiare.

Toro: ❤❤❤. Con l'amore siete proprio negati, anche se non ci credete. Il problema è che fate sempre di testa vostra. Vi ostinate talmente tanto che finite per svalutare il partner. Ed ecco che il mese porterà bisticci e pasticci. I cuori solitari continueranno a passare di fiore in fiore, anche se qualcuno inseguirà una persona irraggiungibile. Più l'oggetto del desiderio è fuori dalla vostra portata, più vi intriga e volete conquistarlo.

Cercate di non seminare zizzania in famiglia o tra parenti, non avete bisogno di altri inciuci.

Gemelli: ❤❤❤❤❤. Mese favorevole per gli affari di cuore. Con il partner di sempre tornerà il sereno, soprattutto dopo un ottobre costellato di problemi. Coloro che sono single e reduci da una relazione finita in malo modo, non smetteranno di credere nell'amore.

Il bisogno di tornare in carreggiata sarà alto, così come la voglia di passione e coccole. Le coppie potranno dedicarsi a dei nuovi progetti stimolanti che sia un figlio, una casa, un viaggio, ma anche iscriversi ad un corso di ballo.

Cancro: ❤❤❤❤. L'amore vi piace da matti, infatti il vostro è uno dei segni zodiacali più romantici.

Sarà un novembre di emozioni intense, anche se ci saranno delle brutte giornate dovute ad allontanamenti familiari. Un figlio, un genitore o lo stesso partner potrebbero causare malumori. Non dovreste cercare difetti nella persona amata, soprattutto se state insieme da tantissimi anni. Tornate a riscoprirvi, perché con il tempo si cambia sia dentro che fuori. E se siete single, no problem: avete una vasta schiera di ammiratore tra cui scegliere. Non accontentavi e mirate sempre all'eccellenza.

Leone: ❤❤❤❤❤. Novembre di fuoco e fiamme. Vi dedicherete maggiormente al partner o alla ricerca dell'anima gemella. Vorreste passare l'inverno e le festività in arrivo, riscaldandovi tra le braccia di una persona speciale.

Volere è potere! Dunque, uscite e frequentate locali nuovi e diversi. Se vi ostinate ad andare sempre nei soliti posti, vedrete le solite facce. E se siete in coppia, è tempo di reinventarsi in modo tale da tenere viva la fiamma. Qualcuno potrebbe lanciare dei segnali al vostro indirizzo, ma sta a voi valutare se accettarli o meno.

Vergine: ❤❤❤. Non sarà un mese speciale per gli affari di cuore. Il lavoro e la famiglia vi prenderanno così tanto da non avere avere tempo per l'amore. Le stelle, però, invitano a non trascurare il proprio partner. Se siete dei cuori solitari, magari avete deciso di non impegnarvi in una relazione seria. Non è da escludere che possa esserci qualcuno che vi interessa da tempo, ma qualcosa vi frena dal farvi avanti.

Forse avete paura di soffrire o non vi sentite all'altezza di questa persona?

Bilancia: ❤❤❤❤❤. L'amore tornerà a fare faville. Le stelle parlano di grandi ritorni e di passione ardente. Con il partner di sempre ci sarà un riavvicinamento importante, destinato a cambiare la vostra esistenza per sempre. Tutto si farà speciale e romantico. Per la persona che vi piace siete pronti a fare qualsiasi cosa. Coloro che sono single, entro dicembre potrebbero incrociare lo sguardo di una persona bellissima che potrebbe anche ricambiare l'attenzione. Cercate solamente di non scambiare lucciole per lanterne.

Scorpione: ❤❤❤❤. Tutto procederà in maniera serena, al punto tale che potreste anche annoiarvi. Chi è impegnato da tempo in una relazione, potrebbe desiderare qualcosa di speciale.

La serenità non mancherà. Chi è single avrà le sue occasioni per incontrare qualcuno, anche se occorrerà prendersi del tempo per se stessi. Se c'è stata una separazione o un passato scottante, sarà bene non fossilizzarsi su ciò che è stato. Prendetevi cura del vostro aspetto e della vostra mente.

Sagittario: ❤❤❤❤❤. Tempo di ritorni di fiamma e di perdonare eventuali torti subiti in passato. Sarete così propensi a ricucire uno strappo, ad accorciare una certa distanza, a non gettare altra benzina sul fuoco. Vi sentirete bene con voi stessi e questo vi porterà ad aprirvi con gli altri. Sarà un novembre valido per le amicizie, le conquiste e i rapporti di coppia. Favoriti anche i progetti di famiglia.

Chi è solo, potrebbe rendersi conto di essere innamorato di una persona che vede abbastanza di frequente.

Capricorno: ❤❤❤. Non sarà il caso di bruciare le tappe, specie se state insieme da poco o se siete ancora nella fase della conoscenza. E non permettete a nessuno di interferire nella vostra relazione, altrimenti finirete per provare ansia e dubbi. Il mese porterà qualche discussione nei rapporti longevi, ma anche gelosie e possibili tradimenti. Forse, in fondo, non amate impegnarvi in una sola relazione. Pensateci bene prima di tradire, perché poi non si può tornare indietro.

Acquario: ❤❤❤❤. Vi piace una persona che reputate troppo bella, troppo brava e troppo speciale per voi. Smettetela di sottovalutarvi e partite all'attacco.

Se volete conquistare, allora dovrete essere gentili e romantici. Presto o tardi, questa persona di vostro interesse potrebbe mandare un segnale inconfondibile verso di voi. Coloro che, invece, sono in una relazione, tutto procederà senza troppi patemi. Potrebbero nascere delle polemiche, ma niente di irrisolvibile. Chi si è separato o divorziato, sarà pronto a voltare pagina ma con una persona più giovane d'età.

Pesci: ❤❤❤❤❤. Novembre vi aprirà il cuore, arricchendolo di sussulti e sospiri. L'amore busserà alla porta dei cuori solitari, spingendoli giù dal loro piedistallo. Questo è un segno pretenzioso in amore, per questo motivo si tende ad essere single. Avrete voglia di scendere in pista e di farvi notare.

Le stelle accentueranno la vostra bellezza interiore, rendendovi affascinanti e unici. I vostri occhi saranno pieni di entusiasmo e dolcezza. Le coppie potranno aspettarsi qualche novità destinata a stravolgere il loro futuro. C'è chi sarà pronto a chiudere con il passato.