L'oroscopo dal 5 all'11 maggio afferma che, in questa settimana, i Gemelli si dedicheranno a rafforzare la loro relazione d’amore e supereranno le sfide comunicative. I single del segno del Leone si sentiranno leggeri e appagati socialmente. A livello economico, i piani dei nativi dello Scorpione saranno soddisfacenti grazie all’aiuto delle stelle, ma dovranno evitare un eccessivo desiderio di successo.

Oroscopo da lunedì 5 a domenica 11 maggio: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Se la scorsa settimana vi ha riservato qualche difficoltà in campo amoroso, non scoraggiatevi.

L'influenza positiva di Urano vi consentirà di ristabilire l'armonia nei vostri rapporti o, perlomeno, di maturare una nuova prospettiva. Abbiate presente che una conclusione serena di una relazione amorosa può facilmente essere il preludio a una futura esistenza affettiva più ricca di felicità. Non chiudetevi in voi stessi con un atteggiamento negativo. È possibile che, nel corso di questi giorni, incontriate qualcuno di speciale e troviate strade inaspettate per arricchire la vostra sfera sentimentale. Si prospettano sviluppi positivi in ambito economico: crescita e rafforzamento saranno all'ordine del giorno. Potrete dare il via a una serie di iniziative promettenti, ma assicuratevi di dedicare il giusto tempo alla loro fase di avvio.

Voto: 7,5

Toro – L'influenza di Venere si farà sentire intensamente nella vostra vita di coppia. L'amore vi travolgerà e i vostri animi ne saranno esaltati. Potrete vivere momenti di profonda estasi spirituale e di intensa soddisfazione fisica. Approfittate di questa settimana propizia per non avere rimorsi in futuro. Se siete ancora alla ricerca dell'anima gemella, questo transito planetario porterà una ventata di leggerezza nel campo sentimentale. Sarete meno pretenziosi, più disponibili e quindi più inclini a conoscere qualcuno che soddisfi le vostre aspettative. Dal punto di vista finanziario, è consigliabile contenere le spese superflue per evitare di trovarvi in difficoltà. Siate particolarmente prudenti in questo periodo.

La vostra consueta razionalità e saggezza potrebbero vacillare. Potreste esporvi a rischi significativi e subire perdite, se gli investimenti non saranno valutati con la dovuta attenzione. Voto: 6,5

Gemelli – Lunga vita alla solidità del vostro matrimonio! Dedicherete ogni energia per rendere ancora più solido il vostro rapporto a due. Le sfide comunicative con il vostro partner non vi abbatteranno, specialmente con il sostegno del magnifico aspetto di Venere. Se siete single e un nuovo amore ha appena fatto breccia nel vostro cuore, vi adopererete affinché diventi una storia importante. Siate pronti a cogliere opportunità interessanti: potrebbero aprirsi nuove possibilità per buoni affari. Gestite con attenzione le vostre finanze per mantenere l'equilibrio.

Voto: 8

Cancro – Coppie, sarà necessario che facciate fronte comune con il vostro partner per non subire l'invadenza dei familiari, dato che alcuni di loro tendono a intromettersi. Agite con tatto e diplomazia, ma siate anche fermi nelle vostre posizioni. Se siete single, molti di voi potrebbero innamorarsi a prima vista. Questa passione ha ottime probabilità di evolvere in un amore duraturo, capace di superare con successo le sfide del tempo. Sul fronte finanziario, tutto procederà per il meglio. Nessuno dei numerosi pianeti che influenzano il vostro destino sta creando problemi nel settore economico. Certo, non diventerete improvvisamente ricchi, ma almeno sarete protetti da imprevisti negativi.

Voto: 8

La settimana 5-11 maggio secondo l'oroscopo: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – L'influenza di Mercurio vi riserva una settimana piena di stimolanti dinamiche amorose. La vostra vita di coppia si prospetta intensa e serena. Avrete l'opportunità di dialogare apertamente con il vostro partner, ritrovando un profondo senso di intesa. Se siete single, vi sentirete leggeri e spensierati, e la vita vi apparirà semplice e piacevole. Le vostre interazioni sociali vi regaleranno gioia e appagamento. Per quanto riguarda le finanze, vi si presenterà una buona opportunità, ma mantenete la lucidità: evitate di intraprendere affari azzardati o poco chiari. Prestate attenzione a non manifestare impazienza di fronte a eventuali rallentamenti.

E qualora dobbiate negoziare un accordo, vi converrà non essere così pretenziosi da compromettere l'esito. Voto: 7

Vergine – Durante i prossimi giorni, vi troverete a creare connessioni con gli altri senza difficoltà, ma la vostra inclinazione a recidere questi legami potrebbe manifestarsi in modo ancora più rapido. Le relazioni amorose semplici potrebbero apparirvi monotone. L’oroscopo vi esorta a riflettere attentamente prima di prendere qualsiasi decisione in modo da scongiurare sofferenza. Inoltre, fate attenzione a non lasciare andare ciò che è reale per correre dietro a delle chimere. Sarà importante che teniate sotto controllo le vostre finanze e che verifichiate attentamente le vostre necessità di spesa.

Qualora dobbiate affrontare un acquisto significativo o riconsiderare i vostri investimenti, l’oroscopo vi consiglia di riflettere a lungo prima di agire e di diffidare da chi offre consigli superficiali. Voto: 7

Bilancia – In questa settimana, l'influenza positiva di Plutone si farà sentire. Ciò significa che la sintonia con il vostro partner sarà eccezionale. Avvicinandovi l'un l'altro come non mai, progetterete il futuro e parlerete di un'iniziativa significativa. Se siete single, un dinamico gruppo di pianeti eserciterà la sua influenza sul vostro segno in questa settimana, suscitando in voi forti desideri e passioni ardenti. In breve, la vostra sfera sentimentale sarà vivace. Nettuno potrebbe farvi ottenere un grande successo sul fronte finanziario.

Con investimenti prudenti, potreste favorire cambiamenti positivi nella vostra economia, purché agiate con cautela. Malgrado ciò, l'oroscopo vi consiglia di astenervi da spese imprudenti e frettolose, dato che potreste trovarvi di fronte a degli ostacoli improvvisi. Voto: 7,5

Scorpione – In apparenza, la vostra vita sentimentale non dovrebbe subire scossoni in questa settimana. Però, se i vostri pensieri prendessero un'altra strada o se vi metteste a contestare le basi della vostra relazione, il vostro partner non la prenderebbe bene e sarebbe difficile fargli/le cambiare idea. Riguardo alle frequentazioni, non si intravedono novità significative per questa settimana. Qualche occasione potrebbe presentarsi, ma con ogni probabilità preferirete la leggerezza piuttosto che un impegno stabile.

Chi vi farà divertire avrà un punto a suo favore, specialmente se saprà stupirvi e offrirvi nuove prospettive. A livello economico, i vostri piani si riveleranno piuttosto soddisfacenti e le energie celesti vi aiuteranno a portarli a termine senza troppi intoppi. Dovrete però fare attenzione a non lasciarvi trasportare troppo dall'eccessivo desiderio di successo. Voto: 7

Previsioni astrologiche fino all'11 maggio: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – Se siete single, è probabile che la vostra vita sentimentale sia caratterizzata da una certa impulsività nel manifestare i vostri sentimenti. Non è necessario coinvolgere chiunque per dimostrare l'intensità e la forza delle vostre passioni. Spesso, un simile atteggiamento potrebbe rendere il partner diffidente nei vostri confronti.

Coppie, la vostra settimana non sarà particolarmente dinamica. Potrete contare unicamente sull'armonia portata da Venere. Questo influsso positivo favorirà la serenità nella coppia. Non assumetevi i problemi economici altrui. Concentratevi piuttosto sulla gestione oculata e attenta del vostro patrimonio. È preferibile rimandare decisioni finanziarie importanti, poiché gli esiti potrebbero non essere favorevoli. Voto: 6

Capricorno – Preparatevi a qualche imprevisto nella vostra vita amorosa. Potreste trovarvi nel bel mezzo di dialoghi che oscilleranno tra momenti di calma e momenti più animati. Se siete single, le vostre chance di incontrare una persona importante saranno molto alte. L’aspetto favorevole del Sole dovrebbe consentirvi di migliorare le vostre finanze o di amministrare al meglio il vostro denaro.

Dovrete unicamente fare attenzione all'influsso di Marte, che potrebbe all'improvviso farvi venire voglia di spendere cifre considerevoli in abiti, prodotti di bellezza o oggetti da collezione. Ricordatevi di essere razionali. Voto: 7

Acquario – Giove vi assicurerà un notevole equilibrio coniugale, difficilmente scalfito da distrazioni esterne. Sarete persone integre e determinate, assolutamente incorruttibili. Manterrete la vostra serenità interiore nonostante le eventuali agitazioni che potreste provocare in chi vi circonda: amanti occasionali o donne vanitose. Se siete single, gli influssi positivi di Marte stimoleranno l'attrazione fisica. Qualunque sia la vostra situazione sentimentale, sentirete un forte desiderio di realizzazione affettiva.

L'oroscopo vi raccomanda di resistere a qualsiasi desiderio impulsivo di comprare, poiché potreste essere inclini ad acquistare oggetti superflui. Voto: 7

Pesci – Le tensioni, originate principalmente dal vostro nervosismo, potrebbero incrinare la vostra relazione d’amore. Durante questa settimana, le donne del segno dei Pesci potrebbero manifestare una maggiore predisposizione a tale nervosismo rispetto agli uomini, apparendo particolarmente ansiose. In questo periodo delicato, sarebbe consigliabile incontrarvi con una coppia di amici con cui poter condividere gioie e preoccupazioni. Per coloro che sono single, sembra profilarsi all'orizzonte una storia significativa. Potrebbe trattarsi di un incontro inatteso che vi porterà a riconsiderare alcune delle vostre convinzioni.

Inoltre, potreste incontrare notevoli difficoltà economiche. Questa settimana è sconsigliato intraprendere nuovi investimenti. Prestate attenzione al vostro desiderio di acquisti, che potrebbe rivelarsi quasi incontrollabile. Voto: 6,5