Un nuovo capitolo del penultimo mese dell'anno è pronto a prendere forma. L'oroscopo della settimana dal 4 al 10 novembre vede il Cancro, il Sagittario, l'Acquario e il segno dei Pesci tutti favoriti in amore, valutati con 5 cuori. C'è chi prenderà tempo nelle faccende sentimentali e chi sarà pieno di entusiasmo. Approfondiamo i dettagli per tutti i segni con i relativi cuoricini.

I segni top e flop della settimana secondo l'oroscopo

Scorpione: ❤❤❤. L'inizio settimana porta qualche pensiero legato alla famiglia o a questioni personali difficili da risolvere.

A volte è meglio lasciar andare situazioni che non possiamo cambiare, concentrandovi su voi stessi e sulle vostre relazioni. Chi ha vissuto incertezze recenti in coppia può sperimentare un recupero, mentre i single potrebbero fare incontri promettenti mercoledì 6. In generale, è un periodo che favorisce decisioni importanti, come una proposta di matrimonio o di convivenza.

Toro: ❤❤❤. Il lavoro continua a occupare un ruolo centrale nella vostra vita, e potrebbe aver generato qualche distanza con il partner. Nelle coppie consolidate questa è un’opportunità per ricordarsi di dare più attenzione alla relazione. Per chi ha iniziato una nuova storia, qualche dubbio potrebbe sorgere all’inizio della settimana.

Domandarsi se sia “quello giusto” è naturale, ma attenzione a non provocare troppo: cercare reazioni o emozioni dall’altro potrebbe minare la serenità del rapporto. A volte siete pungenti, e va bene cercare dialogo, ma evitate di esagerare con le provocazioni. Potreste sentirvi stanchi del rapporto, ma è importante comunicare con il partner e affrontare insieme la questione.

Anche con un ex: meglio decidere se mettere una pietra sopra o fare chiarezza una volta per tutte. Le giornate di mercoledì 6 e giovedì 7 sono positive per un piccolo recupero; una buona occasione anche per i single di uscire e socializzare.

Ariete: ❤❤❤. Avete voglia di ampliare i vostri orizzonti, cercando qualcosa che possa nutrire il corpo, la mente e lo spirito.

Non è sempre necessario percorrere lunghe distanze per appagare il cuore; a volte basta un legame con qualcuno di una città vicina o semplicemente una persona che porti quel pizzico di novità nella vostra vita, risvegliando la curiosità. Per i single, è il momento di lasciare andare le resistenze e osare, aprendosi a nuove conoscenze. Tra venerdì 8 e domenica 10 si profilano occasioni di innamoramento o momenti di recupero per chi ha vissuto tensioni recenti nella coppia. Cercate stabilità e desiderate che anche il partner sia propositivo e coinvolto nei progetti di coppia. Se ci sono le giuste premesse, non escludete la possibilità di un ritorno con un ex. Attenzione però, se c'è un’attrazione verso una persona impegnata: ciò che è iniziato come un gioco potrebbe presto rivelarsi più serio, richiedendo una maggiore chiarezza entro la fine dell'anno.

Vergine: ❤❤❤. In questo periodo, il rapporto di coppia potrebbe sembrare più complesso del solito. Il partner potrebbe richiedere maggiore supporto, mentre voi sentite il bisogno di concentrarvi su voi stessi. Questo potrebbe includere anche rapporti passati, in cui è difficile mettere un punto definitivo. Mercoledì 7 potreste non avere molta voglia di discutere, preferendo mantenere un po’ di ordine e chiarezza. Chi ha appena iniziato una relazione potrebbe incontrare qualche difficoltà; forse non siete del tutto convinti. Se possibile, aspettate la seconda metà di novembre per prendere decisioni più definitive. Domenica 10 è una giornata positiva per i single, ideale per fare nuove conoscenze.

Capricorno: ❤❤❤❤. Anche se dicembre potrebbe portare novità in amore, non lasciatevi andare ad aspettative troppo elevate nel corso di novembre. È importante approcciare ogni incontro con leggerezza. Non rifiutate inviti a eventi o uscite durante il fine settimana, poiché potrebbero riservare piacevoli sorprese. Le coppie che desiderano progetti ambiziosi come allargare la famiglia possono sentirsi sostenute. Chi ha un ex in mente dovrebbe valutare se è davvero il caso di riprendere i contatti.

Bilancia: ❤❤❤❤. Con la giusta determinazione e qualche compromesso, potete raggiungere i vostri obiettivi. State cercando stabilità, ma come in campo lavorativo, anche in quello personale ci sono ostacoli da superare.

Spesso, questioni economiche determinano il ritmo dei progetti di coppia. Per alcuni, una separazione o un divorzio può richiedere un compromesso con l’ex partner. Ma il percorso verso una nuova indipendenza sta raggiungendo un momento cruciale. All'inizio della settimana, potreste attirare l’attenzione di qualcuno; ciò che sembrava impossibile diventa ora raggiungibile. Qualche tensione potrebbe sorgere sabato 9, quindi cercate di evitare discussioni inutili in famiglia o col partner.

Leone: ❤❤❤❤. L'amore è in miglioramento, e per i single ci sono nuove opportunità per fare incontri e vivere sentimenti con maggiore leggerezza. Venerdì 8 e sabato 9 sono giornate favorevoli per uscire e ampliare la cerchia di conoscenze.

Se avete già qualcuno che vi interessa, non esitate a fare il primo passo, purché siate realisti e puntiate su persone con obiettivi affini ai vostri. Anche chi non si sente pronto per una relazione potrebbe chiedersi se davvero stia bene da solo o se non sia solo una forma di difesa. Chi è in coppia e ha vissuto tensioni può aspettarsi un miglioramento, anche se rimangono alcune preoccupazioni finanziarie. Un eventuale cambiamento professionale potrebbe incidere sulle dinamiche di coppia.

Gemelli: ❤❤❤❤. L'inizio della settimana aiuta a ritrovare armonia, dopo alcune discussioni recenti. Ci sono progetti che, al momento, non possono ancora realizzarsi e che causano inevitabili tensioni, soprattutto se desiderate accelerare i tempi o se ci sono disaccordi con il partner.

È importante evitare di insistere troppo su ciò che non va, poiché potreste rendere questo periodo più complicato del necessario. Per le coppie solide, si tratta di una fase passeggera che sarà presto più gestibile. Per chi vive una crisi, questo è il momento giusto per fermarsi a riflettere. Potreste sentirvi divisi tra il “grande progetto d’amore” e il dubbio che l’altro non condivida i vostri obiettivi. Parlare con qualcuno di fidato o, se necessario, uno specialista, può essere di grande aiuto. Verso il fine settimana, un calo di energia potrebbe influenzare anche il fisico, quindi attenzione allo stress.

Cancro: ❤❤❤❤❤. È un momento favorevole per chi è alla ricerca di un nuovo amore. Anche se potreste non sentirvi del tutto pronti, soprattutto dopo una recente separazione, c’è l’opportunità di fare incontri interessanti o approfondire una conoscenza che vi attrae.

Prendete tempo, lasciandovi trasportare dalle emozioni, in particolare a metà settimana, quando potreste ricevere inviti o segnali positivi, anche attraverso i social. Le coppie vivono un periodo di armonia e reciproca apertura, ma attenzione a non trascurare altri obiettivi importanti come il lavoro. Verso venerdì 8 e sabato 9, potrebbe emergere qualche piccola polemica nelle coppie in crisi, quindi cercate di evitare discussioni inutili.

Sagittario: ❤❤❤❤❤. Le amicizie sono fondamentali e vi offrono il sostegno di cui avete bisogno, soprattutto dopo un periodo difficile. Potreste guardare una vecchia amicizia sotto una nuova luce e chiedervi se ci sia spazio per qualcosa di più. Per i cuori solitari è un buon momento per incontri emozionanti, soprattutto venerdì e sabato, mentre le coppie possono recuperare armonia dopo una fase di distrazione.

Potreste dover affrontare una questione familiare, quindi siate chiari sui vostri pensieri prima di esprimervi.

Acquario: ❤❤❤❤❤. Questo periodo porta una ventata di freschezza in amore. Per i single, è un buon momento per fare nuove conoscenze, pur mantenendo il vostro ritmo. Potrebbe essere utile essere più audaci e prendere l'iniziativa, anche solo con un messaggio o un "like" su un profilo che vi interessa. Se avete in mente un breve viaggio o una gita, il weekend potrebbe offrirvi spunti interessanti. Alcuni potrebbero dover affrontare questioni familiari o finanziarie, ma grazie al sostegno del partner, sarà più semplice prendere le giuste decisioni.

Pesci: ❤❤❤❤❤. Man mano che si avvicina la fine dell'anno, potreste sentir crescere l’entusiasmo per un progetto d’amore importante, come una convivenza o un matrimonio.

Cercate però di mantenere la calma e di non stressarvi troppo dietro alle tante cose da fare. È un buon periodo per riflettere sulle relazioni, evitando decisioni affrettate. Anche i single potrebbero trovarsi a vivere incontri piacevoli verso domenica 10, restando comunque cauti nell’aprirsi.