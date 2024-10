L'oroscopo della settimana dal 4 al 10 novembre 2024 annuncia che la demotivazione si abbatterà nell'animo del segno del Leone, mentre il Capricorno sarà dotato di charme e fascino. Saranno giornate intense di cose da fare per lo Scorpione, di battaglie interiori per i nati del Cancro e i Pesci dovranno agire.

Previsioni dell'oroscopo segno per segno

Ariete - La settimana si prospetta piuttosto agitata e pesante. Vi sentirete poco motivati al risveglio e potreste soffrire di attacchi d'ansia e malumore. La mancanza di concentrazione potrebbe portare a rispondere in modo brusco a chi vi sta accanto, siano essi amici o familiari.

Anche se non nasceranno veri conflitti, il clima si alleggerirà verso il weekend. È consigliabile prestare attenzione agli spostamenti e a dove posate i piedi. Un trauma del passato potrebbe riaffiorare, ma avrete la possibilità di scegliere se lasciarlo definitivamente alle spalle o riviverlo. Provate a fare pace con ciò che è stato: nostalgia e rabbia raramente portano benefici.

Toro - Ci saranno questioni da affrontare, ma siete ben equipaggiati per superarle. In amore, vivete momenti intensi, anche se alcune coppie di lunga data potrebbero trovarsi a un bivio. La fine dell'anno si avvicina e potreste sentirvi preoccupati per gli obiettivi non raggiunti. È il momento giusto per portare a termine almeno uno dei vostri propositi.

Fate attenzione a cosa mangiate, preferendo cibi di stagione e restando idratati. Evitate il cibo spazzatura che potrebbe indebolire il sistema immunitario. Tra le vostre amicizie sociali, qualcuno potrebbe avere un interesse speciale per voi.

Gemelli - L'anno ha portato diversi cambiamenti e non è ancora finito. Inizio settimana complesso, a causa di situazioni lavorative o familiari.

Qualunque sia la difficoltà, tenete duro e non scoraggiatevi. Pianificate i vostri impegni in modo realistico, senza sovraccaricarvi. La salute sarà fondamentale: cercate di evitare luoghi affollati e proteggervi dal freddo. Ci saranno momenti impegnativi, ma il weekend vi restituirà un po' di serenità. Avrete anche modo di ricordare persone care che non ci sono più.

Cancro - Profondamente empatici e sensibili, sentirete forte il legame con una persona cara che avete perso, ma cercate di non lasciarvi sopraffare dalla nostalgia. Avete una battaglia interiore in corso, ma ricordate che le esperienze passate vi hanno reso ciò che siete. È il momento di guardare avanti, abbracciando il futuro con rinnovato entusiasmo. Potreste venire a conoscenza di qualche pettegolezzo riguardante una persona a voi vicina, ma evitate di farvi coinvolgere. Meglio concentrarsi su quei progetti che avete intenzione di portare a termine. Per chi desidera allargare la famiglia, questa settimana potrebbe essere fertile.

Leone - Durante la settimana potreste sentirvi particolarmente affaticati e privi di motivazione.

L'autunno potrebbe farvi sentire un po' giù, ma vale la pena sfruttare questi mesi per realizzare qualcosa di gratificante. Se lavorate, puntate a ottenere una promozione o ad ampliare la clientela. Chi studia potrà trarre ispirazione per percorsi nuovi e stimolanti. Anche chi si dedica alla famiglia troverà utili opportunità: nuove informazioni si riveleranno preziose, quindi ascoltate consigli e critiche da parte di chi vi circonda. Entro il weekend riceverete una notizia interessante. Prendetevi cura di voi stessi, concedendovi magari un piccolo trattamento estetico o una seduta dal parrucchiere. Evitate però di spendere in modo superfluo, poiché avete già abbastanza cose in casa.

Vergine - Giornate importanti in arrivo.

Potreste provare nostalgia per chi non è più presente o notare quanto il tempo scorra velocemente. Evitate il pessimismo e non rinunciate alla socialità, ma allontanatevi dai pettegolezzi. Avrete poco desiderio di lavorare, ma è importante rispettare gli impegni presi. In famiglia, qualcuno potrebbe preoccuparvi: cercate di essere presenti. Il weekend sarà un momento di ripresa psicofisica.

Bilancia - In amore, la settimana sarà serena per chi è in coppia e per i cuori solitari. Potreste pianificare un viaggio verso una destinazione importante per voi. Riflettete su ciò che non avete ancora raggiunto, come migliorare la dieta o l'attività fisica, e focalizzatevi su almeno un obiettivo. Sul lavoro, se desiderate un cambiamento, chiedetevi se vi state impegnando abbastanza.

Puntate sempre al miglioramento, senza sottovalutare il valore della lettura per arricchirvi interiormente.

Scorpione - Settimana intensa con molte attività da svolgere, ma non aspettatevi che le opportunità cadano dal cielo: ciò che otterrete sarà il risultato dei vostri sforzi. Una persona che vedete spesso potrebbe provare un'attrazione segreta per voi. Con i familiari, potrebbe esserci qualche incomprensione, ma il weekend sarà sereno e pieno di amore. Affrontate le sfide un passo alla volta, soprattutto se avete recentemente vissuto una perdita o subito una delusione sul lavoro o in amore. Il tempo è un grande alleato: non vi resta che avere pazienza e continuare a credere nella vostra forza.

Sagittario - Se avete recentemente vissuto la fine di una storia, è importante voltare pagina. La risata e il tempo sono ottime cure per il cuore. Chi è in una relazione stabile potrebbe presto ricevere proposte significative. Evitate decisioni finanziarie azzardate e prestate attenzione alla salute, soprattutto allo stomaco e alle articolazioni.

Capricorno - La settimana si apre con charme e fascino che vi renderanno particolarmente attraenti. Gli unici problemi derivano sul lavoro o nello studio in quanto potrebbero esserci dei rallentamenti. In famiglia potrebbe verificarsi un po' di tensione, ma il weekend porterà serenità.

Acquario - Sarà una settimana di risultati per chi ha lavorato duramente in passato.

In amore, ci sarà aria di novità, mentre qualche vecchia questione potrebbe riemergere, soprattutto in famiglia o con un partner di lunga data. Ascoltate il vostro corpo e cercate di evitare eccessi alimentari.

Pesci - La settimana richiederà un grande impegno da parte vostra. Spesso rimandate le cose, ma ora è il momento di agire e smettere di procrastinare. Se state pensando a qualcuno in particolare, cercate di affrontare la situazione apertamente. Sfruttate questa settimana per rimettervi in sesto, anche solo con un po’ di movimento quotidiano.