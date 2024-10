L'oroscopo della settimana dal 4 al 10 novembre rivela che sarà un periodo colorato per i nativi del Toro che hanno una relazione d’amore, e sereno per i Gemelli sposati. Mentre la Luna darà più luce al magnetismo dei single appartenenti al segno dell’Ariete, Venere farà cantare il cuore dei single Vergine. Per quanto riguarda la sfera finanziaria, molti nati in Bilancia riceveranno la tanto agognata promozione. Infine, la positiva influenza di Plutone incoraggerà i nativi dell’Acquario ad avviare affari importanti o a prendere nuove iniziative finanziarie.

La situazione sentimentale e monetaria durante la prima settimana di novembre: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Questo aspetto di Giove costringerà molti nativi a mostrare una maggiore durezza nei rapporti umani e una tendenza al conservatorismo e alla possessività. Questo aspetto gioviano si manifesterà soprattutto nella sfera coniugale, dove si teme che possiate essere eccessivamente gelosi o addirittura tirannici nei confronti del vostro coniuge. Se siete single, la Luna intensificherà il vostro magnetismo e la vostra luminosità. In breve, i progetti di matrimonio sono nell'aria per gli amanti sinceri - o per gli sciocchi! Sotto l'influenza di Plutone, avrete una terribile voglia di fare molti soldi in fretta.

Tuttavia, l'atmosfera astrale generale vi priverà della pura fortuna. Quindi attenzione. Invece di rischiare i vostri modesti risparmi in giochi d'azzardo, fareste meglio a depositarli in una cassa di risparmio o a investirli in qualche altro modo. Voto: 7

Toro – Questo aspetto di Venere darà colore e aria nuova nelle relazioni coniugali.

Moltiplicate le attività con il vostro coniuge per evitare il rischio di rivalità malsane. Se siete single, l'atmosfera della vostra relazione sarà di dolcezza e leggerezza, sotto l'egida di Venere. Sarete inclini a tentare la seduzione, optando per piacevoli avventure e amabili flirt. Non sarete gravati da considerazioni pesanti.

In ogni caso, la vostra vita sentimentale sarà allegra e fluida, senza tensioni o drammi. Il vostro bilancio finanziario sarà soddisfacente. Certo, non vivrete in Perù, ma se eviterete di fare acquisti rovinosi su due piedi, potreste riuscire a risparmiare qualcosa. Alcuni di voi saranno abbastanza saggi da prendere in considerazione la possibilità di gestire il proprio budget in modo più regolare in futuro. Voto: 8

Gemelli – Sul fronte matrimoniale, questa volta non c'è nulla di veramente importante da segnalare. Le coppie godranno probabilmente di un'immancabile serenità, ma anche di una mancanza di passione vulcanica. I single, se riusciranno a scampare all'annegamento, resteranno a bere un buon calice.

Decisioni o dichiarazioni intempestive, sfortunati contrattempi o brutali rifiuti: l'acqua può essere amara! Cercate di mantenere la calma e la pazienza e il senso dell'umorismo. Non potete aspettarvi che questo aspetto di Saturno porti a un rapido e spettacolare miglioramento della vostra situazione finanziaria. Sarebbe quindi inutile credere a Babbo Natale, ad esempio tentando la fortuna nei giochi d'azzardo. D'altra parte, questo aspetto benefico vi proteggerà dal rischio di un crollo dei vostri beni, ad esempio dalla distruzione della vostra casa a causa di un incendio o dell'acqua. Voto: 8

Cancro – Durante questa settimana, le coppie innamorate che stanno già insieme da molti anni avranno tutte le possibilità di godersi la pace e la tranquillità.

Fate progetti a lungo termine con il vostro o partner. I single, invece, avranno difficoltà a trovare l'anima gemella, nonostante i loro sforzi. Attenzione a non lasciarsi trasportare dall'amore, che potrebbe portarvi a spendere in modo sconsiderato. Questa prima settimana di novembre vedrà un aumento significativo delle vostre risorse, forse grazie a una comoda eredità, a un lascito o a un regalo. In ogni caso, godrete di buona salute finanziaria. Voto: 7

Pagelle da Leone a Scorpione

Leone – Per l'Oroscopo dell'amore, questa sarà una settimana molto positiva soprattutto per i nativi del Leone sposati. Vi sforzerete di creare un'atmosfera calda e confortevole nella vostra vita di coppia. Il vostro partner sarà felice di vedervi così di buon umore.

Se siete single, i vostri rapporti di natura sentimentale andranno a gonfie vele sotto lo sguardo connivente di Venere. Non vi sottrarrete alla seduzione. Sarete in competizione con Don Giovanni (Messalina) e il vostro fascino creerà scompiglio. Mercurio favorirà alcuni aspetti finanziari. Per alcuni nativi potrebbe essere l'occasione di saldare i debiti, per altri di andare in tribunale per aumentare una rendita o gli alimenti. Voto: 10

Vergine – Se siete single, Venere, il pianeta dell'amore per eccellenza, farà cantare il vostro cuore. Molti di voi possono aspettarsi un felice cambiamento della propria vita sentimentale. In coppia, il vostro bisogno di indipendenza e libertà saranno più marcati che mai.

Tanto che, se il vostro partner è eccessivamente possessivo, il vostro rapporto potrebbe trovarsi in rotta di collisione. Di conseguenza, ci sarà molta tensione nell'aria. Con questo aspetto di Giove, non sarete i soliti prudenti quando si tratta di transazioni finanziarie. Questo, però, non vi impedirà di mettere a segno un ottimo colpo, ma siate comunque vigili. Evitate i rischi eccessivi e guardatevi dalle offerte troppo allettanti. Voto: 7,5

Bilancia – La fortuna bacerà la vostra vita matrimoniale. Dovreste approfittarne senza indugio per rafforzare ancora di più il rapporto tra voi e il vostro partner. Se siete single, questo aspetto di Plutone potrebbe dare alla vostra vita sentimentale uno scossone spiacevole e persino pericoloso.

Alcuni si impantaneranno nelle fasi iniziali di una relazione amorosa, mentre altri si arrenderanno lungo il cammino. I soldi non dovrebbero aver nessun problema a entrare nelle vostre tasche; potreste ottenerli quasi con uno schiocco di dita. Quanto alla promozione che sognavate, vi verrà offerta spontaneamente. Sarete in grado di parlare in modo forte e chiaro, e le persone vi ascolteranno. Voto: 9

Scorpione – Saturno si occuperà delle vostre relazioni d’amore. Farete di tutto per stare più tempo vicino al vostro partner, che si prenderà cura di voi. Troverete molto piacere nella vostra attuale unione. Se siete single, troverete un'atmosfera ambigua. Non saprete davvero dove tracciare il confine tra amore e amicizia.

Attirerete complimenti e simpatie senza riuscire a capire se vi amano per la vostra mente o per il vostro corpo. Ma dovete ammettere che questa ambiguità ha un certo fascino! Avrete una settimana abbastanza difficile dal punto di vista finanziario, sia che si tratti di tasse arretrate, di una grossa somma di denaro da versare, di un capitale che manca o di perdite dovute a una cattiva gestione, per esempio. Ma alla fine troverete le soluzioni giuste. Voto: 6,5

Pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – La vostra vita sentimentale dovrebbe iniziare a stabilizzarsi, soprattutto perché Venere, la padrona dell'amore, sarà in ottimo aspetto. Chi ha una relazione di coppia assaporerà la complicità e la tenerezza.

I single, dal canto loro, avranno la possibilità di incontrare qualcuno, ma non si tratterà tanto di un amore spettacolare a prima vista quanto della nascita di un sentimento profondo e duraturo. Per il momento non è nel vostro interesse fare grandi operazioni finanziarie. Siate molto cauti, se dovete liquidare un'eredità. Ma presto le stelle vi sosterranno alla grande. Voto: 7

Capricorno – Ottime notizie: Giove si occuperà del settore dell'amore per i single. Potete quindi aspettarvi un significativo colpo di fortuna sul fronte dell'amore. È solo questione di tempo prima di ricadere nell'incantesimo di una vecchia relazione o di incontrare l'amore della vostra vita sulla soglia di casa. Fate molta attenzione a ciò che dite al vostro partner.

Il clima di questa settimana sarà tale che qualsiasi cosa potrebbe far scoppiare le cose. Tenderete a essere un po' lassisti nella gestione delle vostre finanze. Fate un piccolo sforzo di risparmio, o finirete per compromettere seriamente il vostro equilibrio finanziario. Voto: 7,5

Acquario – Con la benedizione delle stelle, le coppie che stanno insieme da molto tempo vivranno una rinascita della passione e godranno di momenti speciali lontano da occhi indiscreti. Se siete single, in questo periodo le vostre relazioni saranno troppo intellettualizzate o del tutto fredde. Alcuni di voi approfitteranno di questa settimana per fare il punto sui propri sentimenti, ma non avrete molta fiducia in voi stessi e sarete preoccupati per il vostro futuro sentimentale.

Per quanto riguarda il settore finanziario, l'oroscopo racconta che il vento della fortuna soffierà dalla vostra parte. Approfittate della buona influenza di Urano per avviare un affare importante o per prendere iniziative finanziarie, poiché le vostre possibilità di successo saranno migliori che in altri momenti. Se state già vivendo delle difficoltà finanziarie, tutto si risolverà a vostro vantaggio nel più breve tempo possibile. Voto: 9

Pesci – Questo clima planetario favorirà l’intesa con il coniuge. Farete molti progetti insieme e potrete finalmente affrontare argomenti delicati di cui siete sempre stati restii a parlare. Se siete single, questa volta può succedere di tutto sul fronte dell'amore. Giove e Venere decuplicano la vostra sensualità e favoriscono incontri e amori a prima vista. È molto probabile che incontriate la persona con cui volete condividere la vostra vita. Potreste sentirvi frenati, limitati, dal punto di vista finanziario. State tranquilli, non vi mancherà nulla di essenziale. Ma sarete più inclini a fare i conti del solito, e questo sarà un ottimo atteggiamento da parte vostra. Avrete perfettamente ragione di essere calcolatori e prudenti, di preoccuparvi della vostra sicurezza finanziaria. Voto: 8