Questo weekend del 30 novembre al 1° dicembre 2024 sarà sorprendente per molti segni dello zodiaco, soprattutto sul piano emotivo. L'oroscopo prevede infatti un rialzo nella passione per lo Scorpione. Delle sorprese attenderanno i nati sotto il segno dell'Acquario.

L'oroscopo del weekend, per tutti i segni zodiacali: riappacificazioni per Bilancia

1° Acquario: un weekend di sorprese vi attende. Arriveranno dei vantaggi lavorativi che molto probabilmente stavate aspettando, mentre in amore e in famiglia finalmente si aprirà una parentesi comunicativa senza precedenti.

2° Scorpione: l'Oroscopo prevede un fine settimana di passione nella coppia, ma anche di condivisione di piccoli gesti di vita quotidiana. Le energie saranno al massimo, affinché possiate integrarle nelle faccende lavorative con più efficacia e dedizione.

3° Gemelli: scoprire nuovi orizzonti di lavoro vi aiuterà anche a scoprire qualcosa di nuovo su voi stessi e sulla vostra personalità. Darete tutto ciò che occorre al partner per fare evolvere la vostra relazione amorosa in modo significativo.

4° Bilancia: è possibile una riappacificazione nel contesto familiare oppure di lavoro. Riuscirete a intervenire su un progetto decisamente ambizioso, ricavando tanto denaro ma anche del tempo libero per riposare in modo adeguato.

Separazioni per Cancro

5° Pesci: questo sarà un fine settimana di rivalutazioni per quel che concerne la vostra vita sentimentale, con dei cambiamenti niente male all'orizzonte. Un incontro infatti vi farà sentire più innamorati che mai. Le finanze troveranno una stabilizzazione che vi consentirà di esaudire qualche piccolo desiderio.

6° Capricorno: energie in aumento. Avrete una buona capacità di adattamento alle circostanze lavorative, mentre le vostre energie si adegueranno perfettamente al ritmo lavorativo di questo weekend. Con gli affetti persisterà un bel clima di fiducia.

7° Toro: dovete sentirvi all'altezza di qualunque situazione, questa sarà la chiave per avere la meglio su sfide particolarmente difficili.

Anche se avrete dei momenti di stanchezza, questa non riuscirà a fermare il vostro spirito di iniziativa sul lavoro.

8° Cancro: valutare bene le conoscenze per proseguire l'amicizia oppure no sarà una delle chiavi per amare in primis voi stessi. Per alcune coppie sarà tempo di separarsi. Nella famiglia arriveranno notizie che vi faranno sentire in pace con voi stessi.

Sacrifici per Ariete

9° Ariete: per rendere possibile un progetto professionale si dovranno fare alcuni piccoli sacrifici. Spesso e volentieri preferirete allontanarvi da tutto e da tutti per ascoltare meglio voi stessi e cosa vorreste realmente fare in questo momento sotto molteplici punti di vista.

10° Sagittario: sentirete l'esigenza di un dialogo con il partner che renda consapevoli entrambe le parti circa l'andamento non proprio positivo della vostra relazione.

Non avrete molta serenità nell'ambiente di lavoro. Ci saranno un po' di spese da fare.

11° Vergine: del denaro potrebbe andarsene per cause di forza maggiore. Con le persone che vi circondano potreste non avere alcuna affinità al momento, sarà meglio stare per conto proprio e guardare a ciò che vi serve in questo momento, sia dal punto di vista materiale che mentale.

12° Leone: l'oroscopo ha semplicemente un consiglio in serbo per voi, ovvero quello di non strafare sul lavoro. Avrete delle criticità con la persona amata che potrebbero mettere a repentaglio la vostra storia.