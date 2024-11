L'oroscopo del giorno di sabato 30 novembre vedrà un tris di stelle formato dalla Luna, dal Sole e da Mercurio per il Sagittario, che porteranno benessere e buoni risultati in amore e nel lavoro, mentre i Gemelli potrebbero essere un po’ malinconici. L'Ariete dimostrerà sobrietà e certezze nel lavoro, mentre l'Acquario sarà in vena di cose più divertenti con il partner.

Previsioni oroscopo sabato 30 novembre 2024 segno per segno

Ariete: cogliete le occasioni che arriveranno in campo amoroso, perché con la Luna e il Sole in buon aspetto, sarà un buon momento per mettere alla luce questioni in sospeso e risolverle definitivamente.

Nel lavoro imparerete molto dai vostri progetti, dimostrandovi sempre creativi e pronti a tutto, soprattutto voi nati nella seconda decade. Voto - 8️⃣

Toro: previsioni astrali convincenti in amore. Questo cielo vi metterà a vostro agio con la persona che amate, portando bei momenti da vivere insieme. Nel lavoro sarete sempre disponibili verso nuove iniziative, ma con Marte in quadratura dal segno del Leone, meglio non sovraccaricarsi troppo. Voto - 7️⃣

Gemelli: un po’ di malinconia potrebbe assalirvi in questo periodo, a causa di alcune cose che non potete più fare per il momento. Cercate di rimettervi in sesto e ritrovare il vostro equilibrio. Con il partner ci sarà una discreta intesa, ma attenzione alla Luna e al Sole opposti, che potrebbero causare piccoli disagi.

Voto - 6️⃣

Cancro: giornata di sabato sottotono in amore. Avrete ancora qualche questione da risolvere con il partner, che potrebbe richiedere ancora del tempo. Se siete single non fatevi prendere troppo dai pensieri negativi. Sul posto di lavoro toccherà a voi prendere le decisioni più importanti e con il giusto impegno, riuscire a fare del vostro meglio.

Voto - 6️⃣

Leone: sarà un sabato all'insegna della maturità e emozioni sincere tra voi e la vostra anima gemella. La Luna metterà in mostra ciò che siete nell'intimo, permettendovi di vivere un rapporto più profondo. Sul fronte professionale sarà importante mettere qualcosa da parte per eventuali spese future. Voto - 8️⃣

Vergine: configurazione astrale altalenante in questa giornata di sabato.

Se da una parte il pianeta Venere sarà favorevole, dall'altra dovrete fare attenzione alla Luna in quadratura, che potrebbe causare piccole incomprensioni. In campo professionale meglio non correre troppi rischi per il momento, considerata la posizione sfavorevole di Mercurio e Giove. Voto - 6️⃣

Bilancia: il Sole e Luna porteranno un po’ di luce nella vostra vita sentimentale, in contrasto a questa Venere in quadratura. Single oppure no, riuscirete a essere più comprensivi verso la persona che amate, capaci di vedere più in là, oltre le emozioni che provate. Sul posto di lavoro la vostra produttività sarà elevata, e i buoni risultati non tarderanno ad arrivare. Voto - 7️⃣

Scorpione: periodo coinvolgente in amore per voi nativi del segno.

Una bella Venere illuminerà la vostra giornata, alimentando la vostra relazione di coppia di con momenti di piacevole intesa. In campo professionale le buone capacità non vi mancano, ma vi serviranno anche i mezzi giusti per raggiungere i vostri obiettivi con successo. Voto - 8️⃣

Sagittario: questo tris di stelle favorevoli renderà più interessante questo inizio di weekend. La Luna e il Sole vi daranno quella marcia in più in amore per stare bene insieme alla persona che amate. Se siete single sarà un buon momento per esplorare nuovi rapporti. Per quanto riguarda il lavoro tutto procederà per il verso giusto grazie a Mercurio. Anche Marte in trigono vi darà quella carica di energie che vi serve per affrontare al meglio la giornata.

Voto - 9️⃣

Capricorno: periodo ottimale in amore grazie a Venere. Single oppure no, vi affaccerete al mese di dicembre con ottimismo, pronti a rendere più scoppiettante la vostra vita sentimentale. Sul posto di lavoro farete buoni passi avanti in quel che fate, che aumenteranno la vostra fiducia e ottimismo. Voto - 8️⃣

Acquario: avrete voglia di fare qualcosa di divertente insieme alla persona che amate in questo periodo, grazie anche alla posizione favorevole del Sole e della Luna. Per quanto riguarda il lavoro sarà il momento ideale per proporre idee innovative e compiere passi significativi nei vostri progetti. Voto - 8️⃣

Pesci: la Luna e il Sole in quadratura dal segno del Sagittario potrebbero smorzare un po’ il vostro entusiasmo in questa giornata di sabato.

Il weekend dunque non inizierà al meglio, ciò nonostante ricordatevi che Venere sarà ancora dalla vostra parte. Nel lavoro attenzione a non trascurare alcuni progetti che potrebbero avere una certa importanza. Voto - 7️⃣