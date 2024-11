L'oroscopo del mese di dicembre vedrà un Sagittario particolarmente determinato al lavoro, forte della posizione di Mercurio in congiunzione, mentre Marte sarà retrogrado in Leone, permettendo al segno di fuoco di riuscire a smistare le tante mansioni da svolgere. L'Acquario mostrerà buoni sentimenti verso il partner, mentre la Bilancia potrà chiedere l'anno con un certo ottimismo.

Previsioni oroscopo dicembre 2024 segno per segno

Ariete: l'ultimo mese dell'anno non inizierà benissimo in campo amoroso, ma terrà comunque delle sorprese nei vostri confronti.

Il pianeta Venere infatti si sposterà nel segno dell'Acquario nella seconda metà del mese, appena in tempo per permettervi di trascorrere delle piacevoli feste natalizie con le persone che amate. In ambito lavorativo questo cielo rimarrà abbastanza sereno nei vostri confronti. Con Marte e Mercurio dalla vostra parte, avrete ancora grandi potenzialità da esprimere. Voto - 8️⃣

Toro: approfittate di questa prima metà di dicembre per dare un tono più unito e affiatato alla vostra relazione di coppia. Secondo l'Oroscopo, infatti, il pianeta dell'amore si metterà presto di traverso nei vostri confronti, e non sempre avrete le stesse occasioni romantiche. Nel lavoro riuscirete a dire la vostra anche senza stelle favorevoli.

sarà possibile mettere insieme buoni progetti dimostrando una certa costanza e impegno. Voto - 7️⃣

Gemelli: questo 2024 si concluderà abbastanza bene per voi nativi del segno. Se le ultime settimane non vi hanno convinto del tutto in amore, in questo mese di dicembre le cose cambieranno, e riuscirete a sentirvi più uniti al partner, grazie al vostro modo di vivere più vivace e romantico.

Per quanto riguarda il lavoro invece dovrete prendere con cautela le vostre mansioni. Con Mercurio in opposizione, non tutte le vostre idee potrebbero funzionare al meglio. Voto - 8️⃣

Cancro: previsioni astrali meno caotiche in questo mese di dicembre ora che Venere si sposterà dal segno del Capricorno. In ogni caso, avrete ancora alcune cose da sistemare prima di potervi lasciare andare alle emozioni, e questo periodo di festa potrebbe essere utile per esprimere un po’ di bontà in più.

In ambito professionale riuscirete a cavarvela bene, ma non sarà questo il momento di alzare l'asticella. Voto - 7️⃣

Leone: l'arrivo di Venere nel segno dell'Acquario già dalla seconda settimana del mese potrebbe compromettere questo periodo natalizio per voi nativi del segno. Se la vostra relazione di coppia non ha subito imprevisti, cercate di preservare il buono che c'è tra voi e il partner. Se siete single vorreste solo qualcuno che vi apprezzi come siete, ma non per questo dovrete buttarvi in relazioni che possono solo farvi del male. Sul posto di lavoro Marte sarà retrogrado, e Mercurio continuerà ad assistervi dal segno del Sagittario. Avrete ancora molto da dire per mettere insieme interessanti progetti.

Voto - 7️⃣

Vergine: il lavoro continuerà a non essere particolarmente entusiasmante in questo periodo a causa di questo cielo ancora contrario. A seconda del settore dove lavorate, il carico potrebbe aumentare o diminuire, ma in ogni caso, avrete la sensazione di avere a che fare con incarichi difficili e pesanti. In amore Venere non sarà più in trigono, ciò nonostante le occasioni romantiche non mancheranno. Dovrete soltanto mettere in mostra la parte migliore di voi. Voto - 7️⃣

Bilancia: avrete modo di chiudere quest'anno con grande ottimismo e speranze per il futuro, grazie a un cielo piuttosto sereno. Sarà importante sfruttare questo mese in campo professionale, portando a termine importanti mansioni e preparando il terreno in vista di momenti più burrascosi.

In amore Venere si troverà in trigono dalla seconda settimana del mese, e vi aiuterà a costruire un rapporto più sano con la persona che amate, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Voto - 9️⃣

Scorpione: sfera sentimentale che purtroppo tenderà a complicarsi nel prossimo periodo considerata la posizione sfavorevole di Venere. Tra voi e il partner non ci sarà particolare intesa, probabilmente avrete bisogno di qualcosa che al momento la vostra anima gemella non può darvi. Cercate di essere pazienti e comprensivi, soprattutto in questo periodo dell'anno. Nel lavoro ci saranno alcune mansioni in più da svolgere. Sarà un mese più pesante, ma avrete le forze e le competenze per riuscire a fare bene.

Voto - 7️⃣

Sagittario: il pianeta Venere tornerà ad agire a vostro favore in questo mese di dicembre, permettendovi di chiudere al meglio quest'anno di alti e bassi. Single oppure no, non si escludono momenti molto particolari con la vostra fiamma, che potrebbero rinnovare o dare vita a nuovi rapporti. Sul fronte professionale Mercurio e Marte saranno ancora dalla vostra parte. Dimostrerete una forte determinazione, massimizzando i risultati che potete raggiungere. Voto - 9️⃣

Capricorno: configurazione astrale che vedrà il pianeta Venere lasciare il vostro zodiacale nelle prime giornate del mese, ciò nonostante sarà comunque un bel periodo da vivere. In amore vi sentirete bene insieme alla persona che amate.

Attenzione soltanto a non essere troppo estroversi. Per quanto riguarda il lavoro invece ci saranno pochi cambiamenti, ma in ogni caso, riuscirete a raggiungere discreti risultati. Voto - 8️⃣

Acquario: periodo dolcissimo in amore per voi nativi del segno grazie a Venere. Il pianeta dell'amore raggiungerà il vostro cielo nella seconda settimana di dicembre, e vi permetterà di mostrare buone emozioni verso la vostra anima gemella. Se siete single non abbandonerete la speranza di riuscire a trovare qualcuno da amare. Sul fronte professionale sarete sicuri delle vostre scelte, e i buoni risultati non tarderanno ad arrivare. Voto - 8️⃣

Pesci: il lavoro continuerà a essere una spina nel fianco nel prossimo periodo per voi nativi del segno.

Questo cielo non vi darà molte occasioni per gestire a modo vostro il lavoro da fare, e non sempre arriveranno i risultati che vi aspettate. In amore Venere si metterà alle vostre spalle, ciò nonostante sarete capaci di godere di un rapporto abbastanza piacevole. Voto - 6️⃣