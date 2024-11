L'oroscopo del weekend è pronto a valutare la fortuna per le giornate da lunedì 9 a domenica 10 novembre, centellinando l'asticella della buona sorte ad ognuno dei dodici segni zodiacali. Domina la classifica il segno dei Toro, al primo posto, godendo di un favorevole allineamento planetario. A seguire, Pesci, Scorpione e Cancro che potranno contare su una buona dose di fortuna nel corso del periodo. Al contrario, sia la Vergine che la Bilancia potrebbero incontrare qualche ostacolo in questo finale di settimana.

Di seguito approfondiamo le previsioni per tutti con la relativa classifica.

Previsioni zodiacali della fortuna weekend 9-10 novembre e graduatoria: molto bene anche il Capricorno

12° posto - Bilancia. Questo fine settimana non sarà il più fortunato dell’anno, e vi suggerirà di moderare le aspettative e gestire lo stress con serenità. Nonostante tutto, un tocco di positività potrebbe arrivare sabato pomeriggio, quando vi sentirete più energici e pronti a trarre il meglio dalle situazioni. In amore, le cose potrebbero non andare secondo i vostri desideri, specialmente se avete vissuto storie complesse e portate ancora con voi qualche ferita. Tuttavia, ora potrebbe essere il momento giusto per lasciarvi tutto alle spalle: basta un piccolo gesto per aprire il cuore a nuove emozioni.

Sul lavoro, occasioni interessanti vi permetteranno di dimostrare le vostre capacità. Pesate bene le parole e fate attenzione ai dettagli: il resto seguirà naturalmente.

11° posto - Vergine. Il weekend non si apre sotto il miglior segno, complice un’opposizione tra Luna e Giove che influirà sul vostro umore e sui rapporti con gli altri.

Nonostante l’influsso positivo di Mercurio, vi sentirete un po’ sottotono e dovrete stringere i denti per andare avanti. In amore, mantenete l’equilibrio nella vita di coppia: potrebbero presentarsi incomprensioni o piccoli ostacoli, e spetterà a voi fare in modo che tutto proceda senza complicazioni. In ambito lavorativo, trattenete il desiderio di emergere: questo non è il momento giusto per osare troppo.

Concentratevi sui vostri progetti futuri, preparatevi e attendete un momento più propizio.

10° posto - Gemelli. Il weekend potrebbe deludere le aspettative di molti di voi, con qualche imprevisto all’orizzonte. La dissonanza tra Venere e Luna creerà un’atmosfera tesa, rendendo più difficoltoso superare le sfide in sospeso. Rassegnatevi, quindi, a un inizio settimana piuttosto faticoso, con Marte che si oppone a Saturno e non lascia spazio a concessioni. In amore, le difficoltà potrebbero persistere: sembra quasi impossibile trovare una soluzione. La radice di queste difficoltà potrebbe affondare in vecchie questioni irrisolte. Un po’ di relax, magari praticando yoga o dedicandovi a un’attività rigenerante, vi aiuterà a ritrovare equilibrio.

Nel lavoro, potrebbero presentarsi scelte impegnative e decisive, soprattutto per i progetti a lungo termine: valutate con cura ogni opzione.

9° posto - Sagittario. Un fine settimana non particolarmente brillante sul piano della fortuna, con Marte e Sole in tensione a causa della Luna, che porterà qualche rallentamento nei progressi attesi. Potrebbe esserci qualche tensione in famiglia, forse dovuta a comportamenti insoliti di un parente, che richiederanno la vostra attenzione. Sabato sera, una persona amica potrebbe parlarvi di un’idea interessante, già menzionata in precedenza, che stimolerà la vostra curiosità. Al lavoro, sarà fondamentale mantenere viva la voglia di scoprire cose nuove e di accogliere le opportunità con uno spirito aperto: questo vi darà la carica necessaria per affrontare la prossima settimana con energia positiva.

8° posto - Leone. Nonostante qualche piccola sfida, il weekend vi regalerà momenti di soddisfazione e sprazzi di buona fortuna. Affrontate ogni evento con un atteggiamento positivo e aperto, poiché proprio questo potrebbe trasformare delle semplici occasioni in momenti di gioia. Plutone sarà ancora in un aspetto favorevole, e vi sosterrà nelle questioni che riguardano la sfera privata e la vita di coppia. In amore, cercate di mantenere un atteggiamento calmo, soprattutto nelle relazioni di lunga durata, dove una parola fuori posto potrebbe causare tensioni. Anche tra amici potreste scoprire qualcosa che non va come vorreste: affrontate la situazione con intelligenza. Nel lavoro, affrontate gli impegni con calma e moderazione: sarà un weekend faticoso, quindi non esagerate con le responsabilità per evitare di sovraccaricarvi.

7° posto - Acquario. Il weekend inizierà sotto buoni auspici, anche se man mano che si avvicina la domenica potreste sentire calare un po’ l’entusiasmo. In amore, il desiderio di evasione potrebbe farsi sentire, portandovi a riflettere su ciò che davvero volete. Se siete in coppia, potrebbe essere il momento di fare un’introspezione e comprendere i bisogni reciproci. Sul lavoro, si profilano prospettive interessanti: chi lavora in proprio o in un’attività autonoma potrebbe trovarsi davanti a nuove opportunità. Restate aperti alle alternative e valutate tutte le possibilità con mente lucida. Anche sul fronte economico, sono in arrivo soddisfazioni e piccoli miglioramenti finanziari.

6° posto - Ariete.

Le previsioni dell'oroscopo indicano che inizierà in modo tranquillo il periodo, senza apparenti sorprese. Con un atteggiamento giusto riserverà momenti fortunati da condividere con le persone care. In amore, Venere creerà le condizioni per un salto di qualità nella vostra relazione: se state cercando di consolidare un legame, ora potrete farlo. Lasciate da parte gli impegni lavorativi e date la priorità agli affetti; il partner apprezzerà questo gesto e potrebbe ricambiarvi con altrettanta attenzione. A voi piace sentirvi al centro dell'attenzione, ma fate attenzione a non trascurare l’altro. Al lavoro, potrebbero giungere novità interessanti, capaci di aprire prospettive inaspettate. Mantenete la mente aperta, e vedremo se la giornata porterà qualche soddisfazione in più.

5° posto - Capricorno. Un fine settimana sereno e bilanciato, ideale per il relax e per qualche momento di buona fortuna. Sabato sarà dedicato al riposo e alla tranquillità, mentre la Luna vi invita a evitare decisioni avventate. Questo è il momento per guardarvi dentro, senza rifugiarsi in discussioni con il partner. Parlate con chiarezza e mostrate ciò che desiderate senza paura di essere fraintesi. Il Sole in Gemelli vi sostiene in modo positivo, invitandovi a vivere i sentimenti con maggiore leggerezza, senza creare contrasti inutili. Sul fronte professionale, potrebbero presentarsi delle opportunità favorevoli: un’occasione di crescita è vicina e potrebbe dare una svolta alla vostra carriera, se saprete coglierla.

Chi è in cerca di lavoro potrebbe ricevere notizie promettenti, capaci di dare una ventata di fiducia e positività.

4° posto - Cancro. Saranno due giornate particolarmente favorevoli grazie all’influsso di Giove, in sintonia con Venere. Tale stato porterà fortuna e ottimismo in amore: ritroverete complicità con il partner, merito della vostra abilità nel comunicare con decisione e chiarezza. Per chi è single, non è da escludere un incontro inaspettato e affascinante, che potrebbe trasformarsi in una piacevole sorpresa. Anche nel lavoro sarete in ottima forma: il vostro spirito creativo e il dinamismo vi aiuteranno a portare avanti idee brillanti e progetti originali. Approfittate di queste giornate per avanzare proposte o per pianificare nuovi obiettivi, trovando soluzioni innovative ai piccoli ostacoli che si presenteranno.

3° posto - Scorpione. Un weekend che promette grandi soddisfazioni, con la fortuna a sostenervi in diversi ambiti della vita. Venere, in armonia con Saturno, vi darà una spinta positiva, soprattutto nei rapporti affettivi: se recentemente avete vissuto momenti di incertezza, sabato porterà una nuova serenità e il partner si dimostrerà un ottimo supporto. La vostra capacità di risolvere incomprensioni rafforzerà i legami. Al lavoro, sarà una salita, ma se saprete affrontare le difficoltà con pazienza e determinazione, riuscirete a distinguervi. La vostra perseveranza sarà ripagata: avrete la possibilità di ottenere risultati concreti, anche se il cammino richiederà costanza.

2° posto - Pesci.

Preparatevi a un fine settimana splendido, accompagnati dalla buona sorte e dal sostegno delle stelle. Saranno giorni ideali per concretizzare progetti e per consolidare legami affettivi importanti. Venere e Urano in aspetto positivo con Saturno creeranno un’atmosfera di stabilità e buon umore, perfetta per rafforzare le relazioni. Se l’amore in passato ha avuto qualche ostacolo, ora le stelle vi sorridono, offrendovi occasioni di serenità e armonia. In ambito professionale, il momento resta in fase di attesa, ma piccoli segnali di ripresa sono visibili all’orizzonte. Per chi è in attesa di conferme, il periodo sarà più favorevole e potrebbe portare nuove opportunità da sfruttare.

1° posto - Toro.

Un weekend pieno di fortuna e di energia positiva vi aspetta, con la Luna nel vostro segno a portare una ventata di novità nelle relazioni e nei progetti. Venere vi sostiene con vitalità e ottimismo, creando un’atmosfera di serenità in amore. Se cercate maggiore fluidità nei rapporti, approfittate di questo momento per lasciar andare le tensioni e godervi l’armonia. Sul fronte professionale, le prospettive sono eccellenti: il fine settimana potrebbe portare occasioni brillanti che vi permetteranno di dimostrare le vostre capacità. Gli obiettivi sembreranno a portata di mano, e con un po’ di impegno potrete raggiungere traguardi di grande soddisfazione.