L'oroscopo della settimana dal 4 al 10 novembre 2024 si presenta ricco di energia e di nuove prospettive. In primissimo piano svetta il Capricorno, con voto 10, preventivato con diverse giornate piene di soddisfazioni e conquiste su vari fronti, sia in ambito personale che professionale. L'entrata di Marte nel segno favorirà il Leone, con voto 9, alla pari con l’Acquario, che si troverà a vivere una settimana fortunatissima. Tuttavia, i nati nel segno del Cancro, con voto 5, potrebbero dover affrontare un periodo abbastanza pesante.

Oroscopo della settimana, voti e previsioni zodiacali dall'Ariete alla Vergine

♈ Ariete: voto 6. La settimana non riserverà picchi o sorprese particolari, restando nella più classica routine senza intoppi rilevanti. Grazie a Venere, che invia energie positive all'85%, vivrete una certa serenità soprattutto in ambito sentimentale. L’Oroscopo invita chi è single a sfruttare le occasioni in arrivo, magari con incontri serali intriganti: questa potrebbe essere l’occasione per dare una svolta. In amore, sarebbe utile mettere da parte vecchie incomprensioni e puntare su progetti da realizzare in coppia, aprendo la porta a esperienze nuove e coinvolgenti. Al lavoro, l'accumulo di stress potrebbe rendere alcuni giorni più pesanti, ma basterà tenere un atteggiamento ottimista e determinato per superare eventuali ostacoli.

Il programma stellare per tutti i giorni della settimana:

★★★★★ lunedì 4 e domenica 10;

★★★★ martedì 5, mercoledì 6 e sabato 9;

★★★ giovedì 7 novembre;

★★ venerdì 8 novembre.

♉ Toro: voto 7. La prossima settimana promette di essere abbastanza buona, con qualche possibile contrattempo che riuscirete a gestire senza particolari problemi.

Le influenze astrali saranno altalenanti: la Luna, in aspetto parzialmente positivo, rafforzerà la stabilità, anche se qualche turbolenza planetaria richiederà attenzione. Sentimentalmente tutto scorrerà senza grandi scossoni. Consiglio per i single? Provate a uscire dagli ambienti abituali e lasciatevi sorprendere: potrebbero nascere interessi inattesi!

Nel lavoro, potreste essere spinti a prendere decisioni affrettate o a innescare tensioni con i colleghi, perciò servirà pazienza.

La graduatoria settimanale specifica per il segno:

Top del giorno sabato 9 novembre;

★★★★★ giovedì 7 e domenica 10;

★★★★ mercoledì 6 e venerdì 8;

★★★ martedì 5 novembre;

★★ lunedì 4 novembre.

♊ Gemelli: voto 6. Settimana di equilibrio senza grandi eventi, ma anche senza particolari ostacoli. Gli influssi astrali saranno piuttosto neutri, con Plutone che riceverà stimoli contrastanti: prima da una dissonanza da Giove, poi dal cattivo aspetto della coppia Sole e Marte, rendendo il clima un po' teso. In amore, meglio andare cauti e valutare la sincerità delle persone con cui vi relazionate, chiarendo ogni dubbio per evitare delusioni.

Se siete in una fase di stanca al lavoro, puntate sulla precisione: ridurre la fretta sarà fondamentale per prevenire errori. Chi sta valutando cambiamenti professionali dovrà ponderare bene i pro e i contro.

La valutazione settimanale secondo le stelle:

★★★★★ lunedì 4 e venerdì 8;

★★★★ martedì 5, giovedì 7 e sabato 9;

★★★ domenica 10 novembre;

★★ mercoledì 6 novembre.

♋ Cancro: voto 5. Il prossimi sette giorni vi vedranno gestire una sensazione di stanchezza diffusa, sia mentale che fisica, alimentata da Marte e Plutone in dissonanza. Sentimentalmente sarà una settimana delicata, con possibili attriti legati a questioni finanziarie che andrebbero trattate con molta diplomazia. Rimanere flessibili aiuterà a evitare discussioni più grandi del necessario.

Chi vive in coppia dovrà evitare conflitti, specie nel mezzo della settimana, mentre nel lavoro sarà meglio non lasciarsi attrarre da promesse vaghe o da progetti incerti, per non rischiare di cadere in trappole inaspettate.

La classifica stellare da inizio a fine settimana:

★★★★★ sabato 9 novembre;

★★★★ lunedì 4, giovedì 7 e domenica 10;

★★★ martedì 5 novembre;

★★ mercoledì 6 novembre.

♌ Leone: voto 9. Settimana molto favorevole, con nuove opportunità che porteranno motivi di gioia e serenità in ogni settore della vita. Un energico Marte, in entrata nel vostro segno proprio a inizio periodo, rafforzato dalla Luna in ottimo aspetto, spianerà la strada al buonumore e alla tranquillità. In amore, piccoli problemi irrisolti potrebbero venire a galla, ma con un po' di accortezza sarà facile mantenere il clima sereno.

In ambito lavorativo, le influenze positive vi daranno una marcia in più per concludere con successo ogni impegno, anche se resterà importante gestire le emozioni senza farsi sopraffare dall’entusiasmo eccessivo.

La valutazione della settimana:

Top del giorno lunedì 4 novembre (Marte in Leone);

★★★★★ martedì 5 e mercoledì 6;

★★★★ giovedì 7, venerdì 8, sabato 9 e domenica 10.

♍ Vergine: voto 7. La settimana prossima si preannuncia nella media, senza grandi colpi di scena ma con un’atmosfera tranquilla. Giove, che subisce un’opposizione dalla Luna, potrà creare qualche piccolo attrito in ambito sentimentale, ma la presenza di Venere in buon aspetto aiuterà a bilanciare la situazione. La settimana sarà ideale per risolvere incomprensioni con il partner: cercate di essere meno bruschi, eviterete conflitti inutili.

Per quanto riguarda il lavoro, il periodo è perfetto per godersi una meritata pausa, lasciando per un attimo da parte le questioni professionali e dedicandosi al relax.

La graduatoria settimanale con le stelle:

Top del giorno mercoledì 6 novembre;

★★★★★ martedì 5 e giovedì 7;

★★★★ venerdì 8 e domenica 10;

★★★ lunedì 4 novembre;

★★ sabato 9 novembre.

La settimana dell'oroscopo, ultimi sei segni

♎ Bilancia: voto 7. La prima settimana di novembre, secondo l'oroscopo, si apre con una stabilità piuttosto serena. Sarà un periodo scandito da influenze lunari contrastanti: metà Luna positiva e l’altra metà un po' ostile. Mercurio, però, sarà dalla vostra parte, il che vi offrirà sostegno e lucidità. Per quanto riguarda l’amore, questo è un momento per fare chiarezza: voi sapete già su cosa focalizzarvi, quindi non indugiate e mettete ordine.

Anche per chi è single, sarà un periodo per ricaricare le energie necessarie a concludere discorsi in sospeso o a coltivare nuove conoscenze. In ambito lavorativo, molti di voi dovranno occuparsi di conti rimasti in bilico e situazioni che richiederanno pazienza e precisione. Evitate il nervosismo, potreste risolvere tutto in tempi brevi e con soddisfazione.

Il programma stellare per tutti i giorni della settimana:

Top del giorno venerdì 8 novembre;

★★★★★ mercoledì 6 e giovedì 7;

★★★★ lunedì 4 e martedì 5;

★★★ sabato 9 novembre;

★★ domenica 10 novembre.

♏ Scorpione: voto 6. Una settimana che forse non promette scintille, ma nemmeno situazioni insuperabili. La dolce Venere darà una mano, con una Luna sufficientemente ben disposta a offrire uno scenario misto.

Anche la buona sorte può donare qualcosa ma, subito dopo, toglierlo. In amore potreste incontrare alcuni piccoli disagi o imprevisti, specie verso la fine del weekend; tenete a mente che, con un po’ di flessibilità riuscirete a navigare tra questi ostacoli senza difficoltà. Nel lavoro, non fatevi sopraffare da pensieri negativi: concentrare l’attenzione sugli obiettivi vi aiuterà a portare a termine con successo le attività di maggiore urgenza. Con pazienza, sarete in grado di superare ogni tensione.

La graduatoria settimanale specifica per il segno:

★★★★★ venerdì 8 e domenica 10;

★★★★ lunedì 4, giovedì 7 e sabato 9;

★★★ mercoledì 6 novembre;

★★ martedì 5 novembre.

♐ Sagittario: voto 6. Questa settimana potrebbe riservare occasioni inaspettate, soprattutto per quanto riguarda le relazioni e i sentimenti.

Il forte legame tra Urano e Saturno, attivo e ben posizionato in buon aspetto astrale, sicuramente vi offrirà la possibilità di ristabilire l’equilibrio in alcune situazioni affettive traballanti. Chi si trova in una situazione familiare complessa avrà l'opportunità di ottenere nuove prospettive e soluzioni. In coppia, finalmente riuscirete a risolvere una vecchia disputa: impegnatevi, i risultati non si faranno attendere. Al lavoro, sarà possibile mettere ordine e chiudere questioni aperte da tempo. Settimana in miglioramento per chi sa darsi degli obiettivi chiari.

La valutazione settimanale secondo le stelle:

★★★★★ lunedì 4 e martedì 5;

★★★★ mercoledì 6, sabato 9 e domenica 10;

★★★ venerdì 8 novembre;

★★ giovedì 7 novembre.

♑ Capricorno: voto 10.

Una settimana davvero brillante e ricca di soddisfazioni, come un dolce dessert da gustare con calma. La Luna entra nel vostro segno martedì, portando una ventata di energia positiva e creativa, specialmente per tutto ciò che riguarda i sentimenti. Nei legami familiari e di amicizia, godrete di una sintonia perfetta e di piacevoli momenti di complicità. Per i single, si apre un periodo di novità e avventure stimolanti: non lasciatevi sfuggire l’occasione di mettere in mostra il vostro fascino e la vostra autenticità. Anche in campo professionale ci saranno miglioramenti: piccoli intoppi risolti velocemente con astuzia.

La classifica stellare da inizio a fine settimana:

Top del giorno martedì 5 novembre (Luna in Capricorno);

★★★★★ mercoledì 6, venerdì 8 e domenica 10;

★★★★ lunedì 4, giovedì 7 e sabato 9.

♒ Acquario: voto 9.

Sembra che l'arrivo della Luna nel vostro segno sia già pronta a regalare uno splendido periodo, con molti aspetti astrali a vostro favore. Urano e Saturno insieme all'ottimo aspetto di Venere, garantiranno un clima di serenità e di buonumore in ambito affettivo. Chi è in coppia avrà l’occasione di ritrovare intesa e armonia, mentre per i single, il momento è perfetto per esplorare nuove conoscenze e ravvivare il proprio entusiasmo. Sul fronte lavorativo, sentirete l’inizio di cambiamenti positivi, una progressione verso progetti che vi stanno a cuore: continuate a lavorare con costanza, i frutti arriveranno presto. Un passo alla volta, costruirete basi solide per il futuro.

La valutazione della settimana:

Top del giorno giovedì 7 novembre (Luna in Acquario);

★★★★★ venerdì 8 e sabato 9;

★★★★ lunedì 4, martedì 5, mercoledì 6 e domenica 10.

♓ Pesci: voto 8. La settimana inizierà con ritmi più lenti, per poi crescere in modo graduale fino al weekend. Grazie al favore della Luna nel segno e di Nettuno in positivo aspetto, anche quest'ultimo presente nel vostro segno, il periodo regalerà maggiore serenità e forza interiore. Sarà il momento perfetto per portare freschezza alla vita di coppia: organizzate un’attività insolita o proponete al partner un progetto stimolante per uscire dalla routine. Nel lavoro, si profilano occasioni di crescita e piccole soddisfazioni: datevi tempo per organizzare al meglio i dettagli, e i risultati non tarderanno a presentarsi. Chi attende risposte o sviluppi troverà nel fine settimana qualche segnale positivo.

La graduatoria settimanale con le stelle: