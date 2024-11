L'Oroscopo della settimana è pronto a svelare la fortuna per le giornate da lunedì 11 a domenica 17 novembre. Quando si parla di buona sorte, l'attenzione si sposta principalmente sul podio astrale, dove nel nostro caso svetta il terzetto formato da Gemelli - 1° posto, Ariete - 2° posto e Capricorno - 3° posto, tutti molto fortunati. Per lo Scorpione, purtroppo, i prossimi sette giorni non saranno supportati della dea bendata, quindi toccherà attendere tempi migliori.

Previsioni zodiacali della fortuna settimana 11-17 novembre e posizioni: molto bene anche il Toro

12° posto - Scorpione. Le stelle, visto che la dea bendata risulta latitante, sembrano frenare un po' gli entusiasmi. Questa settimana, più che agire, sarà meglio osservare e lasciare che le situazioni si chiariscano da sole, specie nelle relazioni e nelle finanze. Lunedì e martedì portano un’atmosfera tesa sul piano affettivo e delle amicizie, con potenziali scontri che rischiano di diventare abitudinari e provocare un senso di disagio. In amore il clima rimarrà stazionario, senza promesse significative. Ogni decisione dovrà essere ponderata, per evitare scelte di cui potreste pentirvi. Chi è single potrebbe sentirsi frustrato da un sogno che non si realizza.

Anche sul lavoro vi impegnate senza risparmiarvi, ma la fatica non sembra portare i frutti sperati. Un approccio paziente, evitando di voler tutto e subito, vi aiuterà a superare questa fase.

11° posto - Sagittario. Qualche imprevisto potrebbe mettere alla prova la vostra pazienza, ma tenete duro: riflettere sulle decisioni prese in passato vi aiuterà a evitare errori simili in futuro.

Venere vi gioca qualche scherzo, e una relazione importante potrebbe sembrare meno luminosa. Ritrovare armonia richiederà un impegno speciale, cercando di riaccendere la passione e ritrovare sintonia nel rapporto. Se siete single e innamorati, meglio aspettare momenti più favorevoli per fare il primo passo, poiché ora le circostanze non sono a vostro favore.

Il lavoro si presenta in linea con le aspettative, né pessimo né esaltante: chi desidera migliorare dovrà armarsi di forza e spirito d'iniziativa, aprendo la strada a progressi concreti con impegno e costanza.

10° posto - Pesci. È un momento adatto per fermarsi e ascoltare i propri bisogni, senza forzare nulla. Le energie basse e la scarsità di fortuna suggeriscono di evitare discussioni e concentrarsi sul benessere personale. Questa settimana l’amore assorbe molte delle vostre energie e non sempre per un ritorno positivo. Per chi ha vissuto tensioni recenti, sarà importante avere la possibilità di esprimersi per chiarire la propria posizione. Nel lavoro, invece, si raccomanda prudenza nelle richieste o nelle iniziative, evitando decisioni impulsive che potrebbero portare a conseguenze indesiderate.

Un’informazione inattesa potrebbe arrivare, lasciandovi il dubbio sull’affidabilità: sarà saggio riflettere prima di dare fiducia incondizionata.

9° posto - Cancro. La buona sorte è indecisa se passare da voi oppure andare dritta. Se qualcosa vi pesa, affrontatelo con serenità: i transiti di questa settimana sono perfetti per riflettere e risolvere problemi in sospeso, evitando drammi e tensioni. Questa settimana, inoltre, risulta impegnativa per via delle influenze del Sole in aspetto disarmonico al segno, con anche Mercurio che porta a galla insoddisfazioni. A dare supporto interviene una discreta Luna in aspetto semi-positivo, il che vi permetterà di ridimensionare alcune difficoltà. Sul fronte sentimentale, ci saranno momenti in cui sarà necessario gestire con attenzione le interazioni, evitando posizioni rigide in compagnia di chi vi è vicino.

Nel lavoro qualche novità, soprattutto per chi opera nel commercio o nelle vendite, mentre chi è in posizioni subordinate avvertirà maggiore stabilità, ma senza grandi svolte.

8° posto - Acquario. Un po' di turbolenza si fa sentire, ma nulla che non possiate gestire con il giusto approccio. Una settimana lievemente fortunata, giusto per stare con i piedi per terra e pianificare con metodo, soprattutto sul fronte finanziario. Venere insieme con Luna e Marte porta una certa tranquillità nelle questioni di cuore. Le relazioni di coppia scorrono su binari stabili, favorendo momenti di condivisione e intimità. Chi è alla ricerca di un partner dovrebbe evitare approcci impulsivi, prendendosi il tempo per capire cosa sia davvero efficace per colpire nel segno.

In ambito lavorativo, Marte supporta nuovi contatti e incontri professionali, garantendo uno slancio positivo, soprattutto per chi appartiene alla terza decade. Con determinazione e grinta, supererete eventuali ostacoli con la giusta carica emotiva.

7° posto - Vergine. Siete in una posizione di bilanciamento e senza troppi alti o bassi. Questo periodo consiglia di rafforzare le fondamenta dei vostri progetti, mantenendo la calma e la costanza. Siete chiamati a essere attivi e operativi, ma attenzione a non mettere troppa carne al fuoco. Le stelle indicano una certa tensione causata dal Sole e da Mercurio, bilanciata però dall'ottimo aspetto di Urano, il che limita non di poco eventuali danni.

Nella sfera sentimentale, la distanza apparente tra i vostri obiettivi e la realtà potrebbe portare a rivedere alcuni piani. Per fortuna, il partner sarà di grande supporto, mostrando empatia e comprensione. La passione è un collante forte e terrà uniti anche nei momenti di difficoltà. Nel lavoro, il periodo appare tranquillo, e anche se il ritmo rallenta, godete del beneficio di un’atmosfera stabile e rassicurante.

6° posto - Bilancia. L'oroscopo vede per voi una settimana con opportunità moderate: tra piccoli colpi di fortuna e novità positive, potreste fare qualche passo avanti in ambito lavorativo e nelle relazioni. La settimana promette risultati positivi, specialmente se saprete mantenere un equilibrio nelle vostre decisioni ed evitare azioni impulsive.

Nettuno, favorevole, proteggerà i vostri interessi quotidiani, donandovi una visione più chiara e aiutando nelle questioni pratiche. In ambito sentimentale, sarete in grado di rinnovare il legame di coppia, recuperando quel desiderio di intimità che forse si era un po' affievolito. Nel lavoro si presenterà una spinta creativa che vi incoraggerà a lasciare un segno distintivo in ciò che farete, con il giusto entusiasmo e la giusta carica.

5° posto - Leone. Settimana energica e pure abbastanza fortunata, perfetta per mettere in atto progetti ambiziosi. Le stelle favoriscono le vostre iniziative: approfittatene per fare progressi e ricevere il giusto riconoscimento. Lunedì segna un buon inizio, con gli astri in una posizione particolarmente favorevole.

Questa combinazione fortunata offre la possibilità di consolidare legami amorosi, aiutati da una persona che conosce bene la situazione e vi supporta. Alcuni di voi sentiranno la voglia di esplorare nuovi orizzonti romantici: le stelle, però, consigliano cautela. Sul fronte professionale, potreste sentire il bisogno di rivalutare parte della vostra carriera: è il momento di esercitare prudenza e riflettere con attenzione sulle scelte future, per definire i prossimi passi in modo consapevole.

4° posto - Toro. La Luna nel segno vi regala stabilità emotiva e concretezza. Sarà una settimana per consolidare ciò che avete già costruito, sia sul lavoro che nelle relazioni, con soddisfazione. Settimana piena di opportunità per la famiglia, la coppia e l’ambito professionale.

Con Venere e la Luna speculari positivi, saranno agevolati incontri speciali e riunioni con amici, mentre il lavoro si mostrerà favorevole a nuove connessioni. Giovedì in particolare sarà carico di energia, perfetto per chi vorrà approfittare dei giorni più freschi dell’autunno inoltrato per un momento di svago. In amore, l’atmosfera si riscalda, con occasioni intriganti per chi è aperto a nuove conoscenze. Siate pronti a vivere intensamente questi momenti di passione.

3° posto - Capricorno. La buona sorte a questo giro vi dà una spinta romantica e rafforza il vostro fascino. In amore e nelle interazioni, sarete particolarmente apprezzati: fate il primo passo, se c’è qualcuno che vi interessa.

Giornata ottimista e vivace, grazie a Marte che regala picchi fortunati e spinge a dare il massimo. In amore, le stelle suggeriscono di mantenere la calma di fronte a possibili incomprensioni con il partner, poiché la vostra capacità di lasciar correre rafforzerà il legame. Sfruttate le buone energie anche nel lavoro, dove potreste ricevere gratificazioni inattese. Questa settimana vi invita a cogliere le occasioni che giungeranno in modo naturale, senza forzature.

2° posto - Ariete. La Luna insieme alla dea bendata sono pronte ad assistervi come si deve, rendendo la settimana un momento di rinascita e nuove energie. Approfittatene per affrontare ogni sfida con slancio, puntando soprattutto su progetti personali e passioni.

La settimana si apre con una grande positività, grazie all'influenza protettiva dell'Astro d'Argento in entrata nel vostro segno. In amore, la relazione sarà solida e felice, sostenuta da una profondità che si traduce anche in momenti intensi. Per i single, qualche occasione interessante potrebbe nascere tra vecchi amici: a volte il cuore trova vie inaspettate. In ambito lavorativo, potrebbero emergere nuove idee o progetti, che potranno svilupparsi grazie a una comunicazione collaborativa. Chi lavora in team dovrà fare attenzione ai dettagli.

1° posto - Gemelli. Con la Luna nel segno, il buon destino risulta essere tutto dalla vostra parte. Sarà una settimana perfetta per realizzare nuovi progetti, cogliere opportunità e godere di un fascino magnetico nelle relazioni. Settimana davvero promettente anche per via di Venere in sintonia con il segno, pronto a regalare a molti nuovi modi di vedere certe situazioni. Le stelle, del resto, indicano la possibilità di vivere emozioni nuove, sebbene una particolare persona possa mettervi in confusione. Non trattenete i sentimenti, lasciate spazio al cuore e alla spontaneità. I single faranno bene a osservare con attenzione chi li circonda: forse l’anima gemella è già vicina. In ambito professionale, mantenete la concentrazione e affidatevi alla vostra intuizione. Per far fronte a questioni di maggiore complessità, tenete i nervi saldi.