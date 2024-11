L'oroscopo del 1 dicembre 2024 è caratterizzato da un quadro astrale importante con la Luna Nuova in Sagittario, pronta a rendere questa domenica frizzantina. A guidare la classifica del giorno sarà il capolista Gemelli che, grazie al favore degli astri, otterrà molto. Nella top 4 c'è anche il Cancro, mentre l’ultimo posto spetta al Toro.

La classifica flop e top e l’oroscopo del giorno

Toro: 12°. Non è facile per voi stare alle dipendenze di qualcuno o in balia degli eventi, poiché desiderate libertà di azione, magari una paga maggiore e più tempo libero.

Nella vita non si può avere tutto, ma si può fare il possibile per ottenerlo. Le giornate passate sono state impegnative e cariche di tensioni, con qualche delusione o perdita. Dopo una settimana frenetica, il desiderio di rilassarsi e ritirarsi in casa diventa naturale. Ansie e preoccupazioni si dissolveranno presto, intanto è importante fare attenzione ai legami e alle emozioni. Entro il prossimo fine settimana, le soluzioni e risposte che cercate da tempo busseranno alla vostra porta. Non escludete ripensamenti o riflessioni su un tema che vi sta a cuore. Prendetevi cura della vostra pelle, che ultimamente è messa a dura prova.

Capricorno: 11°. L'Oroscopo del giorno è affannoso per voi che dovrete correre per stare al passo con i vostri infiniti impegni.

Rischierete di perdere la testa per un nonnulla, ma fate del vostro meglio per mantenere la calma. La qualità conta più della quantità, quindi imparate a selezionare i vostri impegni e a concentrarvi su quelli più vantaggiosi. Ogni persona ha i suoi lati positivi e negativi, è impossibile piacere a tutti, quindi evitate di rimuginare troppo su eventuali "difetti" e non fatevi venire degli irrazionali complessi.

La settimana passata è stata pesante, ma ora è tempo di recuperare energia. È fondamentale dedicarsi al riposo per affrontare con forza i giorni a venire (che saranno intensi). Un'accurata riflessione sulle vostre finanze e la cura del proprio benessere fisico sarà fondamentale.

Leone: 10°. La giornata si presenta combattiva e le stelle suggeriscono di tenere alta la guardia.

Avrete ben poca energia a disposizione. Del resto, dopo una settimana intensa è naturale sentire il bisogno di staccare la spina e riposare. È importante lasciare le preoccupazioni fuori dalla porta di casa, per ritrovare equilibrio e serenità. Potreste ricevere confidenze o sentire pettegolezzi inaspettati. In passato avete sofferto molto e questa sofferenza vi ha cambiato. Forse avete commesso errori o dato per scontato qualcuno o qualcosa, non ricadete nei soliti sbagli. Un bagno caldo alla fine della giornata vi rilasserà completamente favorendo anche il sonno.

Sagittario: 9°. Secondo l'oroscopo del 1° dicembre, la giornata sarà discreta nel complesso. Chi lavora o studia potrebbe avere la testa fra le nuvole in queste 24 ore.

Qualcuno potrebbe richiamarvi o farvi una critica sgradita, in ogni caso cercate di non dilungarvi in discussioni. Dal tardo pomeriggio in poi, potrete rilassarvi e riprendervi dalle fatiche quotidiane. La sedentarietà danneggia mente, pelle e corpo: muovetevi. I rapporti familiari e con il partner possono diventare più intensi. Questo segno, sempre libero e indipendente, potrebbe trovare difficoltà a seguire regole altrui. Per i single si aprono possibilità interessanti in amore, mentre chi desidera allargare la famiglia potrebbe vivere un periodo propizio.

Ariete: 8°. Domenica 1 dicembre si presenta abbastanza promettente: anche se qualche discussione potrebbe guastarvi l'umore, ne uscirete a testa alta.

L'amore tornerà protagonista: qualche single potrebbe scambiare sguardi sensuali con una persona sconosciuta o un collega. Sarà anche una giornata utile per recuperare energia fisica e mentale. Durante la settimana ci sono state tensioni, piccole discussioni o difficoltà economiche. Ora è più semplice trovare un accordo e dedicarsi alle questioni personali rimandate troppo a lungo. La situazione generale è migliorata rispetto a qualche tempo fa, anche se restano alcune incertezze. Per voi nativi dell'Ariete, la vita è una continua lotta. Ultimamente avete la sensazione di sopravvivere piuttosto che vivere.

Vergine: 7°. La giornata sarà incentrata su questioni economiche e legali/burocratiche.

Siete molto stressati per una situazione che si protrae da tempo. Al lavoro potrebbero esserci stati intoppi, ritardi o lamentele. Chi è disoccupato potrebbe trovare un rilancio, a patto di mettersi in gioco senza disdegnare alcuna opportunità. A volte nella vita è necessario ricominciare da zero prima di prendere la rincorsa. Domenica favorevole per i sentimenti e la creatività. Nonostante le difficoltà nel mondo esterno, è essenziale mantenere ottimismo e concentrazione. Attività come cucinare o riorganizzare la casa possono aiutare a distrarsi e portare soddisfazioni. Serve prudenza e attenzione, poiché potrebbero presentarsi ostacoli imprevisti. È consigliabile rimandare decisioni importanti.

Nelle relazioni, la comunicazione e il rispetto reciproco sono fondamentali per evitare tensioni. Possibili sorprese legate a questioni economiche o familiari.

Scorpione: 6°. Una giornata utile per recuperare energia fisica e mentale. Durante la settimana ci sono state tensioni, piccole discussioni o difficoltà economiche. Ora è più semplice trovare un accordo e dedicarsi alle questioni personali rimandate troppo a lungo. La situazione generale è migliorata rispetto a qualche tempo fa, anche se restano alcune incertezze. In queste 24 ore, qualcuno ha voglia di cambiare città, lavoro o addirittura partner, spesso è lo stress a far portare questi desideri. Le vostre priorità sono cambiate nell'ultimo anno: se prima volevate vivere al centro del caos, ora preferite la discrezione e l'introspezione.

Non fate di tutta l'erba un fascio, state attenti agli scambi d'opinione sui social, dove basta poco per scatenare l'ira altrui. Evitate polemiche in famiglia o con il partner e concentratevi su voi stessi. Una passeggiata nel verde vi rinvigorirebbe.

Acquario: 5°. Buona domenica. Non vi mancheranno le forze per affrontare lavoro, studio, figli, casa, etc. Siete sempre occupati, ma vi piace così. Evitate di rivangare il passato, concentratevi sul presente per costruire un futuro brillante. Trovate del tempo per una maschera facciale o un bagno rilassante. Quando il corpo sta bene, anche la mente sorride: "Mens sana in corpore sano". Questa fase invita a osare e riflettere sul futuro. C’è stato un miglioramento personale e professionale, ma resta spazio per crescere ulteriormente.

I single dovrebbero aprirsi a nuove esperienze, mentre per le coppie si prevede una serata particolarmente intensa e romantica.

Bilancia: 4°. Con un ottimo oroscopo, sarà facile rimettersi in sesto fisicamente e mentalmente. La mattina sarà piena di impegni, mentre nel pomeriggio avrete tempo per voi stessi, quindi godetevi una tisana e un trattamento di bellezza. Attenzione al meteo, soprattutto se dovete fare il bucato o uscire per commissioni. Sarà anche una giornata positiva per far luce su certe questioni personali e sentimentali. È meglio affrontare i problemi piuttosto che evitarli e rimandarli a oltranza. Le scelte fatte, anche quelle impulsive, possono portare a risultati positivi. I single potrebbero scoprire di provare sentimenti inaspettati per una persona vicina, mentre per le coppie regna la serenità.

Cancro: 3°. Novità in arrivo in questo fine settimana, con cambiamenti significativi. I single potrebbero provare sentimenti profondi per un amico ma il timore del rifiuto li frena. Chi è in una relazione noterà un maggiore riavvicinamento e romanticismo. Non perdete di vista i vostri sogni, la vostra salute mentale migliorerà, così come il benessere generale. Valutate di andare dal parrucchiere per un ritocco al colore o per dare una spuntata alle punte. Questo periodo porta cambiamenti significativi, che riguardino abitudini, sentimenti o altre sfere personali. È un momento adatto per riorganizzare gli spazi e riportare ordine, sia in casa sia nella propria vita. Chi vive una relazione potrebbe sentire il bisogno di maggiore supporto reciproco.

Sogni intensi durante la notte.

Pesci: 2°. L'oroscopo di domenica vi invita a superare i muri che avete eretto tra voi e il mondo esterno. Affrontate le paure a spron battuto e risolvetele. La giornata sarà positiva per la famiglia, soprattutto se avete bambini piccoli o accudite un parente malato. La fortuna vi sorriderà, l'ispirazione vi spingerà a fare cose mai osate prima. La vita richiede ambizione e determinazione e questa giornata mette a disposizione tutto il necessario per puntare in alto. Potrebbero arrivare risposte o conferme importanti. Si intravedono cambiamenti che avranno un impatto significativo nell'immediato. È il momento di pianificare con attenzione e prendere decisioni concrete.

Desiderio di amore, sensualità e flirt. Per le coppie tutto procede a gonfie vele, mentre i single potrebbero riflettere su alcune vecchie relazioni. Andate a dormire a un orario ragionevole ed evitate di fare le ore piccole davanti agli schermi.

Gemelli: 1°. "Fa più rumore un albero che cade rispetto a un'intera foresta che cresce". Si nota più il negativo che il positivo. Superate i vostri limiti, esplorate nuovi percorsi perché ora avete bisogno di sentirvi vivi e giovani. Assumetevi dei rischi perché in queste 24 ore saranno minimi. Il vostro corpo e la vostra pelle necessitano di maggiore idratazione e di un'alimentazione variegata. Prendetevi cura di voi stessi per un beneficio anche mentale. Dedicatevi all’amore e ai vostri interessi personali, soprattutto se nel corso della settimana non avete molto tempo per farlo. La vita sociale è vivace, ma c’è anche bisogno di conferme. Un progetto a lungo termine sta lentamente prendendo forma. Le relazioni trovano nuova armonia, e chi ha bisogno di tempo per sé dovrebbe concederselo.