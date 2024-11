L'oroscopo di martedì 5 novembre rivela una buona giornata per il segno della Bilancia, posizionati fieramente al 1° posto in classifica. Bene anche il Cancro, che godrà di 24 ore di brio e fascino. Male, invece, il Capricorno che dovrà fare i conti con una giornata agitata e lo Scorpione che dovrà fare ordine nella propria vita. Di seguito approfondiamo le previsioni per tutti i segni con la relativa classifica giornaliera.

I segni migliori e peggiori secondo l'oroscopo del giorno

Capricorno: 12° - Giornata un po’ agitata e caotica che potrebbe suscitare preoccupazioni sul futuro imminente.

Forse avete appreso una spiacevole notizia oppure vi apprestate a fare un grosso cambiamento nella vostra vita. L’incertezza non vi fa stare tranquilli, e gli impegni lavorativi appaiono più gravosi del solito. Pensate a una pausa per ricaricarvi. Se avete vissuto una perdita, sarà importante trovare la forza per andare avanti, magari fissando nuovi traguardi. Spesso, un sorriso e un po’ di tempo sono le migliori medicine per trasformare una giornata difficile in una più serena.

Scorpione: 11° - Prima di intraprendere nuovi progetti, sarà utile chiudere le questioni in sospeso. Il caos può generare stress, quindi meglio cercare ordine. Potreste non riuscire a dedicare molto tempo al partner o alla famiglia.

Chi ha figli potrebbe trovarsi a discutere di questioni delicate. A breve arriveranno buone notizie nella sfera lavorativa o personale, ma fate attenzione: una persona che ritenete amica potrebbe rivelarsi poco sincera.

Leone: 10° - Siete persone che amano stare al centro dell’attenzione e che sanno ruggire di fronte alle difficoltà.

Quando le cose si complicano, non vi tirate mai indietro. Questa giornata potrebbe portare qualche discussione, ma non date peso ai pettegolezzi per non perdere tempo prezioso. Chi è in coppia ritroverà la serenità dopo qualche turbolenza. Per voi tutto è o bianco o nero, e preferite evitare le mezze misure. Potrebbero arrivare delle richieste inaspettate; se non desiderate incontrare qualcuno, fate attenzione a evitare certi luoghi abituali.

Acquario: 9° - Siete persone ricche di qualità, ma a volte tendete a minimizzare i vostri pregi. Magari in passato avete subito critiche che hanno intaccato la vostra fiducia. Iniziate da questa giornata a liberarvi dalle ansie immotivate. Se il vostro lavoro non vi soddisfa più, considerate un cambiamento. Si chiude una porta, ma fate in modo di avere le chiavi giuste per aprire un nuovo capitolo. Attenzione in cucina, e meglio portare con sé un ombrello in caso di pioggia.

Toro: 8° - Con i piedi ben piantati a terra, sapete restare fedeli alle vostre decisioni. Quando vi impegnate in amore, lo fate con tutta l’anima, mentre se il sentimento viene meno, vi allontanate senza esitazioni. In questa giornata potreste fare scoperte interessanti e trovare piccoli tesori inaspettati.

Date sempre il massimo impegno in ciò che fate, ma sentite il peso di spese sempre molto alte. In serata, novità piacevoli potrebbero allietare il vostro umore, mentre per le coppie c’è in vista una passione ritrovata.

Sagittario: 7° - Il vostro Oroscopo giornaliero si presenta interessante, con alti livelli di energia. Amate il bello e la spensieratezza. Spesso gli altri vi invidiano per la passione che trasmettete e per quello che avete conquistato. Solo voi sapete quanti sacrifici fate, e quanto impegno investite, per ottenere un certo livello di vita. Fate attenzione a non trascurare un aspetto importante, perché potrebbe diventare più complicato da gestire. Viaggiare è un vostro sogno, e chi è single potrebbe desiderare un amore autentico.

Un po’ di pazienza vi sarà d’aiuto: la vostra ricompensa sta per arrivare. Possibili discussioni. Alla guida è bene essere più prudenti.

Gemelli: 6° - Spesso vi sentite intrappolati in un circolo continuo, simile a un criceto che corre senza sosta nella sua ruota. Siete naturalmente ambiziosi e tendete a richiedere sempre di più da voi stessi. Vi piace discutere delle vite altrui o dei fatti di attualità, ma in giornata sarebbe saggio misurare le parole per evitare di ferire involontariamente qualcuno a voi caro. Potrebbero esserci uscite, magari in mattinata, per svolgere delle commissioni urgenti. Qualcuno potrebbe chiedervi un piccolo favore. Avete bisogno di sentirvi utili, perciò chi è in pensione o disoccupato, non si sente appagato.

Vergine: 5° - Chi ha un’attività in proprio potrebbe trarre dei vantaggi interessanti e incontrare persone che contano, utili per la carriera. Avrete l’opportunità di togliervi piccole soddisfazioni, con possibili guadagni. Chi lavora in azienda o a contatto col pubblico, potrebbe invece sentirsi irritato per le continue interruzioni. Se la vostra situazione economica attuale non vi soddisfa, valutate un cambiamento e allontanate le negatività. Ci saranno transazioni economiche di una certa importanza. È fondamentale non sottovalutare il partner o un familiare. Chi è single avrà l’occasione di incontrare qualcuno di stimolante con il quale prendere in considerazione un futuro da coppia fissa.

Pesci: 4° - Sarete protagonisti sia nella sfera familiare che in quella lavorativa. Potrebbero esserci uscite con amici o parenti. Qualcuno potrebbe chiedere il vostro parere o aiuto fisico. La giornata volerà velocemente tra piccoli lavori domestici e varie attività. Ritroverete la motivazione a darvi da fare, grazie anche ad una persona del Cancro o dello Scorpione, portatrici di notizie particolari. Presto potreste ricevere guadagni extra o fare spese importanti. Evitate di fare le ore piccole, per non rischiare di sentirvi stanchi il giorno successivo e per produrre di più. Le difficoltà finanziarie sono destinate a sparire.

Ariete: 3° - In questa giornata baciata dalle stelle, sarete stimolati a dare il massimo in ogni settore.

Dai viaggi alle emozioni, vi aspetta un clima piacevole e creativo, ideale anche per risolvere alcune questioni. Sarete pronti a lasciarvi andare alle vostre passioni, rispolverando l'amore. Non sopportate la monotonia e desiderate una vita vivace e avventurosa. Per ottenere risultati duraturi, serve tanta pazienza, ma sarete sostenuti. A ogni età è possibile raggiungere i propri obiettivi, basta volerlo davvero. In ambito domestico, ci saranno piccole faccende da risolvere: non perdetevi d’animo davanti alle difficoltà; il difficile è solo all'inizio, poi diventa una passeggiata.

Cancro: 2° - Vi sentirete più affascinanti e briosi, pronti ad accogliere la fortuna che sembra a portata di mano già dalle prime ore del mattino.

La negatività che vi ha colpito negli ultimi giorni sarà lasciata alle spalle. Approfittate di queste 24 ore per rinnovare la vostra vita. A volte, anche solo dei piccoli cambiamenti portano grandi riscontri. Non lasciatevi bloccare dai rimpianti o dalle critiche altrui. Qualcuno che vi conosce nutre per voi un’ammirazione segreta e potreste incrociare il suo sguardo proprio in questo martedì che vi vedrà impegnati fuori casa. Siete importanti per la vostra famiglia, ma cercate di non sovraccaricarla con pensieri ricorrenti. Spesso vi lasciate andare alla gelosia: provate a essere più indulgenti.

Bilancia: 1° - L'oroscopo del giorno si prevede estremamente positivo, con aspetti favorevoli in molte aree della vostra vita.

L’amore, la famiglia e il lavoro sono al centro dei vostri pensieri, soprattutto in questo periodo particolare. In giornata vi sentirete energici e pronti a fronteggiare ogni ostacolo con eleganza. Le coppie vivranno momenti intensi e profondi, e chi studia potrebbe ricevere apprezzamenti per il proprio impegno. Potrebbe anche essere un buon momento per iniziare una nuova routine, come una dieta.