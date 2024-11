Secondo l'oroscopo della settimana dall'11 al 17 novembre si prospetta un periodo positivo per l’Ariete che hanno una relazione amorosa, e movimentata per i Pesci. I single dei Gemelli, grazie al potere del fascino, riusciranno a fare breccia nel cuore della persona interessata. Per i single della Bilancia che hanno una persona nel cuore questo è il momento giusto per dichiararsi. Mentre lo Scorpione attraverserà una fase ribelle sul fronte finanziario, le persone dell’Acquario dovranno fare molta attenzione alle spese inutili e ai prestiti.

Di seguito approfondiamo le previsioni astrologiche per tutti, con le relative pagelle.

L'atmosfera amorosa e finanziaria durante la settimana 11-17 novembre: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Il cielo è decisamente pronto a offrirvi relazioni amorose da sogno. Se siete sposati, il rapporto con il vostro coniuge sarà pieno di gioia di vivere. Sarete sulla stessa lunghezza d'onda e ognuno di voi sosterrà l'altro. Se siete single, Giove potrebbe sorprendervi con un incontro importante. Ma soprattutto, l’attuale aspetto del ‘pianeta del successo’ significa che un matrimonio è nell'aria. Sotto questo influsso, l'avventura non può che essere meravigliosa! Il pianeta Saturno avrà un'influenza favorevole sulle vostre finanze, promettendo un aumento delle vostre entrate. Non esitate a iscrivervi a corsi di formazione, perché le vostre conoscenze saranno la fonte principale della vostra fortuna.

Voto: 8

Toro – Se non siete già legati da vincoli matrimoniali, sarete molto riluttanti a impegnarvi nel matrimonio. Ricordate, però, che questa istituzione ormai superata non ha solo svantaggi. Tra i suoi numerosi vantaggi, è bene citare questo per incoraggiarvi: ‘Il matrimonio ci porta direttamente in paradiso, senza passare per il purgatorio’ (Van Minh).

Anche la felicità del vostro coniuge dovrebbe darvi coraggio. Sul fronte finanziario, questa volta non sarete una cicala capricciosa. La vostra principale preoccupazione sarà di assicurarvi un futuro prospero. Avrete l'opportunità di fare investimenti intelligenti che si ripagheranno a lungo termine. Voto: 7

Gemelli – La vostra vita di coppia sarà al centro delle vostre preoccupazioni.

Con questo aspetto di Mercurio, le responsabilità più grosse e faticose saranno sulle spalle del vostro partner, ma dato che la stima e l'ammirazione nei vostri confronti sono elevate, tutto andrà per il meglio. Le coppie che stanno insieme da molto tempo rafforzeranno la loro fiducia reciproca. Se siete single, riuscirete a mantenere lo slancio e a conquistare la persona che amate. Il vostro fascino vi permetterà di superare tutti i vostri rivali. La protezione del pianeta Giove vi porterà opportunità finanziarie che non speravate quasi più. Tuttavia, non fidatevi sempre delle apparenze: studiate con metodo le proposte che vi verranno fatte. Voto: 7

Cancro – Questo aspetto di Venere riaccenderà il vostro fervore amoroso, assicurandovi passione e sentimenti intensi per la vostra anima gemella.

Potete quindi sperare in una grande gioia e in una rinascita della vostra vita di coppia. Per chi è single, la settimana si prospetta abbastanza tranquilla. Nessun pianeta importante interesserà il settore legato agli incontri e all'amore a prima vista, e probabilmente passerete le giornate a pensare a tutto tranne che all'amore. Ottimi influssi sul fronte finanziario. Alcuni pianeti vi aiuteranno a far crescere i vostri risparmi o, se non ne avete, a riempire il vostro conto di risparmio. Per chi ha un capitale investito, si prospetta una settimana decisamente positiva. Gli investimenti che comportano una certa dose di rischio vi permetteranno di ottenere profitti sorprendenti.

Voto: 7,5

La settimana 11-17 novembre dal punto di vista dell'amore e soldi: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – Grazie agli aspetti del Sole e di Mercurio, il vostro potere di seduzione sarà formidabile. Il problema è che sarà molto difficile conquistarvi. Sarete disposti a innamorarvi solo di un principe azzurro ideale o di una bellezza impeccabile. Se siete sposati, sarete attenti alle esigenze del vostro partner, anteponendo i suoi desideri ai vostri. Questo dovrebbe preannunciare una settimana di bella armonia. Saturno influenzerà il settore del denaro. Quando si tratta di finanze, Saturno non è il compagno allegro e solare! Sappiate che Saturno è favorevole quando siete prudenti, organizzati e parsimoniosi.

D'altra parte, il suo impatto potrebbe rivelarsi complicato per coloro che spendono troppo, s’indebitano o dimenticano di controllare le bollette. Quindi sapete cosa dovete fare! Voto: 7,5

Vergine – Se siete single, come al solito, sarete alla ricerca del vostro amore ideale. In questa settimana passerete il vostro tempo in incontri inutili, che porteranno solo a storie d'amore brevi e deludenti, poiché le stelle non sono ancora pronte a darvi una mano. Pazienza, arriverà il vostro momento! Queste stelle, invece, saranno molto promettenti per la vostra vita di coppia. Andrete d'accordo e la vostra libido e quella del vostro partner si riaccenderanno. Sul fronte finanziario, non avrete intenzione di tenere addormentato il vostro patrimonio, quindi dovrete prendere una posizione attiva e sbarazzarvi di alcuni beni che potrebbero portarvi al fallimento.

Voto: 7

Bilancia – Gli influssi di Marte e Venere potrebbero preannunciare un rapporto idilliaco. Non sarà sempre così semplice, perché Saturno, che non è esattamente un pianeta tenero, si troverà in una posizione sfavorevole: difficoltà di dialogo, incomprensioni o veri e propri conflitti. Le cose rischieranno di complicarsi! Single, vi piace qualcuno? Allora faglielo sapere. Sarete degli abili conquistatori. Farete di tutto per ottenere ciò che desiderate. Per quanto i soldi e le spese da sostenere, sarete dei campioni! Progetterete dei cambiamenti radicali in casa, ma il vostro partner non sarà minimamente d'accordo. Molto probabilmente si verificheranno degli scontri molto accesi! Voto: 6,5

Scorpione – Secondo l'Oroscopo dedicato alla vita di coppia, la vostra atmosfera coniugale sarà in subbuglio.

La verità è che non sopportate le costrizioni e le abitudini. Per voi, l'amore sarà più che mai sinonimo di magia e meraviglia. Vi sarà difficile sfuggire alla routine quotidiana! Se siete single, avrete molte opportunità di conoscere nuove persone. Per di più, molti di voi staranno seppellendo la loro vita da single proprio adesso! È probabile che le vostre finanze attraversino una fase ribelle. Mercurio e Urano potrebbero portarvi un inaspettato afflusso di denaro, ma Nettuno potrebbe mandarvi in tilt. Non è quindi il momento di lanciarsi in operazioni finanziarie rischiose. Voto: 6,5

Previsioni dell'oroscopo da lunedì 11 a domenica 17 novembre: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – Per quanto riguarda la vostra relazione, ci sarà un po' di ambiguità.

Cosa vi aspettate? Tutto dipenderà dalla vostra situazione. Se la vostra relazione è in crisi, è probabile che vi allontaniate ulteriormente. D'altra parte, le coppie innamorate saranno al settimo cielo. Se siete single, con Mercurio in questo aspetto, tutto si presterà a un incontro con un futuro promettente. Questo potrebbe accadere a voi in questo periodo, a meno che non conosciate già qualcuno. In tal caso, la vostra relazione potrebbe fare un significativo passo avanti. Tenete d'occhio il vostro conto in banca per evitare brutte sorprese. Sarete tentati di spendere indiscriminatamente e di vivere ben oltre le vostre possibilità. Voto: 7

Capricorno – Non sarà il periodo migliore per sposarsi.

Se avete pazienza, aspettate ancora qualche settimana, quando gli influssi saranno più favorevoli. Ma se volete farlo in questo periodo, meglio fare molta attenzione. Le coppie nate da poco, invece, continueranno a godersi il meglio della vita. Per quanto riguarda le finanze, accontentatevi di ciò che la fortuna vi porta. Piccole soddisfazioni sono possibili. Attenzione, però, agli acquisti irragionevoli e soprattutto non prestate denaro a nessuno. Voto: 7

Acquario – Inizieranno a verificarsi grandi cambiamenti nella vostra vita sentimentale. Molti di voi, però, temono ancora l'ignoto nel regno del cuore. Tuttavia, non c'è motivo di preoccuparsi: questi cambiamenti saranno molto positivi. Per alcuni nativi già impegnati in una relazione, non si escluderà una rottura, perché metterà fine a una situazione intollerabile e senza via d'uscita.

Saturno vi darà un senso di opportunità quasi infallibile. Sarete in grado di cogliere al volo alcune opportunità allettanti e di farvi prendere per i fondelli. La fortuna nella vostra sfera finanziaria aumenterà, quindi tenete d’occhio le entrate e le uscite. Voto: 8

Pesci – Sarà una settimana movimentata sul fronte dell'amore. Vivrete momenti di intensa passione, ma con il rischio di essere più esigenti del solito. Il partner dovrà essere all'altezza della situazione, dimostrando grande fantasia e brillantezza. Se accettate la persona amata così com'è, andrete perfettamente d'accordo. In caso contrario, potrebbero sorgere delle tensioni. Fidatevi del vostro intuito quando si tratta di investimenti e speculazioni. Avrete tutta la forza di persuasione di cui avete bisogno in questo campo e le vostre transazioni potrebbero trarne un notevole beneficio. Voto: 8.