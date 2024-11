L'oroscopo della giornata di domenica 3 novembre vedrà un Sagittario brillante e allegro, forte della posizione favorevole di stelle come Venere, Mercurio e la Luna, mentre per i Gemelli potrebbero esserci fastidiosi rallentamenti al lavoro. Il Leone potrebbe avere a che fare con interessanti occasioni professionali, mentre il Toro si sentirà più libero. Giornata positiva per l'Ariete.

Previsioni oroscopo domenica 3 novembre 2024 segno per segno

Ariete: questo primo weekend del mese si preannuncia favoloso per voi nativi del segno. La Luna e Venere saranno dalla vostra parte, e sarete pronti a condividere tutto della vostra storia d'amore.

In ambito professionale, Mercurio in trigono aggiungerà sicurezza e fiducia in voi e nei vostri progetti, promettendo risultati più interessanti. Voto - 9️⃣

Toro: configurazione astrale che finalmente vi permetterà di sentirvi più liberi, soprattutto in ambito professionale. Mercurio non sarà più in cattivo aspetto, e i vostri progetti tenderanno a migliorare. In amore avete messo la testa a posto, e ora cercherete di vivere il rapporto con il partner in modo più maturo e romantico. Voto - 8️⃣

Gemelli: previsioni astrologiche in netto calo a partire da questa domenica di novembre. Oltre alla Luna, anche Mercurio si metterà in opposizione, impedendovi di lavorare con serenità ai vostri progetti.

In amore, dovrete essere più comprensivi e attenti ai bisogni del partner se davvero volete vivere una relazione di coppia appagante. Voto - 6️⃣

Cancro: giornata di domenica tutto sommato positiva per voi nativi del segno. Secondo l'Oroscopo, questo cielo sarà poco influente, e con il partner avrete modo di vivere una giornata abbastanza spensierata e tranquilla.

Anche nel lavoro sentirete meno pressione in questo periodo, ma questo non significa che potrete poggiarvi sugli allori. Voto - 7️⃣

Leone: un quadro astrale che finalmente vi sorride. Soprattutto in ambito professionale, potrebbero arrivare interessanti occasioni per dimostrare finalmente tutto il vostro valore. In amore avrete a cuore i desideri del partner, e questo periodo sarà perfetto per assecondare ogni sua richiesta, grazie alla posizione favorevole della Luna e di Venere.

Voto - 8️⃣

Vergine: periodo difficile in amore per voi nativi del segno. La Luna e Venere in quadratura vi metteranno in difficoltà con la persona che amate, causando spesso spiacevoli incomprensioni. Anche sul fronte professionale, non sarete più così efficienti a causa di Mercurio, ma anche per via di alcuni progetti difficili da realizzare. Voto - 6️⃣

Bilancia: il pianeta Mercurio si sposterà in una posizione più favorevole nei vostri confronti in questa giornata di domenica. Arriveranno nuove idee per i vostri progetti, che potrebbero aiutarvi a raggiungere risultati migliori. In amore, la Luna e Venere vi regaleranno momenti da batticuore con la vostra fiamma, che non dimenticherete facilmente.

Voto - 8️⃣

Scorpione: l'atmosfera in amore sarà abbastanza serena in questa giornata di domenica. Questo cielo sarà poco influente per voi, ma non per questo il rapporto con il partner non sarà dolce e piacevole. Nel lavoro, la vostra produttività potrebbe calare un po’, ma tutto sommato, sarete capaci di gestire bene le vostre mansioni. Voto - 8️⃣

Sagittario: periodo eccellente per voi nativi del segno, grazie a queste stelle ben allineate nei vostri confronti. Sarete brillanti e allegri grazie alla posizione favorevole della Luna e di Mercurio. Soprattutto nel lavoro, farete importanti passi avanti che vi permetteranno di competere con colleghi più esperti. In amore, godrete di una perfetta intesa con il partner.

Sfruttate questa giornata di festa per intensificare il vostro rapporto. Voto - 9️⃣

Capricorno: sfera sentimentale stabile in questa giornata di domenica, secondo l'oroscopo. Single oppure no, sfrutterete questo periodo per studiare bene il rapporto con la vostra fiamma, per godere di momenti intensi quando sarete pronti. Nel lavoro, avrete le idee abbastanza chiare su come gestire le vostre mansioni. Attenzione solo a non avere troppa fretta. Voto - 8️⃣

Acquario: giornata di domenica in rialzo per quanto riguarda il lavoro. In quest'ultima giornata della settimana potrebbero arrivare idee interessanti grazie a Mercurio in sestile, che potrebbero permettervi finalmente di rialzare la testa. In amore, vi sentirete vicini alla persona che amate grazie alla Luna e Venere in buon aspetto.

Voto - 8️⃣

Pesci: periodo in calo anche in ambito professionale per voi nativi del segno. Purtroppo, anche il pianeta Mercurio si metterà di traverso, rendendo più complicato lo sviluppo dei vostri progetti. In amore, la Luna e Venere saranno in quadratura. Single oppure no, attenzione a non essere troppo diretti o bruschi verso la persona che amate. Voto - 6️⃣