L’oroscopo della settimana 11-17 novembre offre una lettura intensa e affascinante del cielo astrale, con movimenti planetari che lasceranno il segno. Alcuni segni potrebbero sentirsi in bilico tra decisioni da prendere e nuove direzioni da esplorare. In particolare, i nati sotto segni come il Toro e lo Scorpione saranno i protagonisti di un periodo carico di emozioni e riflessioni. Inoltre sarà un periodo meraviglioso per i Pesci. Mentre altri vivranno momenti di introspezione, con occasioni per riscoprire aspetti interiori e rivalutare priorità.

Di seguito approfondiamo le previsioni per tutti con le relative pagelle.

Previsioni astrologiche settimana dal 11 al 17 novembre: dall'Ariete alla Vergine

Ariete - Voto: 7/10

Una settimana che invita a moderare l’impulso e a pensare due volte prima di agire. Sentirete l’influsso di Marte, che renderà più evidente la vostra naturale predisposizione all'azione, ma potrebbe anche portarvi a prendere decisioni avventate. Sul fronte lavorativo, il consiglio è di riflettere attentamente sulle proposte, soprattutto se richiedono impegni a lungo termine. In amore, cercate di essere meno competitivi e più empatici: il partner apprezzerà la vostra dolcezza. La salute richiede attenzione allo stress, specie verso il fine settimana.

Toro - Voto: 8/10

Questi giorni sono intrisi di una forte energia creativa. Avrete un desiderio crescente di novità, di aprirvi a possibilità inedite e di sperimentare in vari ambiti. Sul lavoro, c’è l’occasione di brillare e di mettere in luce il vostro talento; sfruttate questo momento per farvi notare. In ambito affettivo, l'atmosfera è rilassata e positiva, e vi sentirete in sintonia con il partner o con chi vi è accanto.

In salute, tuttavia, non trascurate un po’ di riposo per ricaricare le energie.

Gemelli - Voto: 6.5/10

La settimana si presenta con qualche ostacolo, soprattutto per quanto riguarda il mondo dei sentimenti. Vi sarà utile mantenere un atteggiamento positivo e cercare di risolvere le incomprensioni con dialogo e pazienza. Al lavoro, alcune questioni irrisolte potrebbero riemergere e richiedere un’attenzione extra; non rimandate, meglio affrontarle subito.

In amore, evitate la superficialità: questa settimana chiede più introspezione e impegno. La salute è buona, ma occhio ai cali di energia verso metà settimana.

Cancro - Voto: 9/10

Una settimana particolarmente luminosa. Venere vi sorride, portando una ventata di affetto e comprensione nelle vostre relazioni. Vi sentirete ispirati e ben disposti verso gli altri, capaci di affrontare ogni sfida con calma e determinazione. Al lavoro, si prospettano incontri stimolanti e nuove collaborazioni. In amore, le stelle suggeriscono dolcezza e romanticismo; è il momento ideale per dimostrare i vostri sentimenti. La salute è in splendida forma, complice anche l’umore positivo che vi accompagnerà per tutta la settimana.

Leone - Voto: 7.5/10

Settimana di riflessioni profonde e di aggiustamenti necessari. Potreste sentirvi un po’ sottotono rispetto al solito, ma questo non deve scoraggiarvi: è semplicemente un periodo di transizione, che vi permetterà di rivalutare le vostre priorità. Sul lavoro, c’è qualche progetto in sospeso che potrebbe riprendere vita; non abbiate fretta e seguite il flusso degli eventi. In amore, meglio evitare discussioni inutili e cercare il confronto costruttivo. La salute è buona, ma concedetevi pause rilassanti.

Vergine - Voto: 8/10

Un periodo positivo per la sfera professionale, con interessanti novità in arrivo. La precisione e l’attenzione al dettaglio saranno apprezzate, e potreste ricevere riconoscimenti per il vostro impegno.

Sul fronte sentimentale, c’è una maggiore apertura emotiva; permettetevi di abbassare le difese e di godervi la compagnia di chi vi ama. La salute è stabile, ma qualche attività fisica in più non guasterebbe per mantenere il corpo e la mente in perfetta armonia.

Pagelle da Bilancia ai Pesci

Bilancia - Voto: 6.5/10

Settimana all’insegna dell’equilibrio, o meglio, della ricerca di esso. Alcuni contrasti familiari o relazionali potrebbero turbare la vostra serenità, e sarà fondamentale trovare il modo di appianare le divergenze. In ambito lavorativo, le cose procedono senza particolari scossoni, ma occhio alle decisioni affrettate; meglio valutare bene i pro e i contro. In amore, prendetevi del tempo per ascoltare il partner senza giudicare.

La salute è discreta, ma una buona dose di relax non guasterebbe.

Scorpione - Voto: 9/10

Le stelle vi sostengono in ogni ambito, portando energia e intraprendenza. Questa settimana si prospetta intensa e appassionante, e avrete la capacità di affrontare ogni situazione con audacia e perspicacia. Sul lavoro, ci sono possibilità di crescita e miglioramenti in vista. In amore, la passione è alle stelle e potrebbe esserci una svolta importante per le coppie consolidate. La salute è ottima, ma attenzione a non trascurare le ore di sonno.

Sagittario - Voto: 7/10

Una settimana di introspezione, ideale per rivedere alcuni aspetti della vostra vita che avete trascurato. Potreste sentire il desiderio di allontanarvi da situazioni stressanti o persone negative.

Sul lavoro, ci sono nuovi obiettivi in arrivo, ma richiedono dedizione e impegno costante. In ambito affettivo, è importante non dare nulla per scontato; dimostrate il vostro affetto con piccoli gesti quotidiani. La salute è discreta, ma attenzione a qualche piccolo disturbo legato alla digestione.

Capricorno - Voto: 8.5/10

Questa settimana rappresenta un’opportunità per prendere decisioni importanti, soprattutto in ambito lavorativo. Avrete la lucidità e la determinazione necessarie per pianificare e realizzare progetti ambiziosi. In amore, vi sentirete più vicini al partner e aperti al dialogo; un buon momento per risolvere eventuali malintesi. La salute è stabile, anche se un po’ di attività fisica in più potrebbe aiutarvi a scaricare le tensioni accumulate.

Acquario - Voto: 6/10

Un periodo complesso che richiede pazienza e prudenza. Potreste trovarvi a dover gestire situazioni inaspettate, e la cosa migliore sarà non reagire impulsivamente. Al lavoro, c’è qualche nodo da sciogliere, ma non lasciatevi scoraggiare: con calma e razionalità, troverete le soluzioni. In amore, c’è bisogno di più dialogo e meno incomprensioni; non temete di esprimere ciò che sentite. La salute richiede qualche attenzione extra, in particolare per quanto riguarda il riposo e l’alimentazione.

Pesci - Voto: 10/10

Una settimana di sogni che possono diventare realtà, grazie a una serie di eventi positivi che daranno una svolta alle vostre giornate. La vostra sensibilità sarà particolarmente accentuata, permettendovi di cogliere anche le sfumature più sottili delle situazioni.

Sul lavoro, troverete nuove ispirazioni che vi motiveranno a impegnarvi al massimo. In amore, l’atmosfera è dolce e romantica; concedetevi momenti speciali con chi amate. La salute è buona, ma evitate gli eccessi per non compromettere l’equilibrio generale.