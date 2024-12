L'oroscopo della giornata di lunedì 23 dicembre prevede un cambio d'inerzia nel cielo dei Gemelli, che potranno contare sulla posizione favorevole della Luna e di Venere, mentre una calma interiore permetterà ai nativi Leone di vivere una relazione più tranquilla. L'Ariete non dovrà perdere la pazienza in amore, mentre la Vergine si preparerà per le feste imminenti.

Previsioni oroscopo lunedì 23 dicembre 2024 segno per segno

Ariete: la settimana di Natale non inizierà nel migliore dei modi. Con la Luna in opposizione dal segno della Bilancia, la vostra pazienza potrebbe calare drasticamente, e causare piccole discussioni con il partner al momento sbagliato.

Bene invece il lavoro. Il carico sarà un po’ più leggero, ma i risultati che potrete ottenere saranno comunque soddisfacenti. Voto - 7️⃣

Toro: sfera sentimentale poco entusiasmante in questo periodo. La vostra voglia di festeggiamenti non sarà così elevata, probabilmente perché avrete questioni più importanti da risolvere con il partner. Nel lavoro sarete abbastanza concentrati sui vostri progetti, ciò nonostante, attenzione a non avere aspettative troppo elevate. Voto - 6️⃣

Gemelli: cambio d'inerzia nel vostro cielo in questo lunedì di dicembre secondo l'Oroscopo. La Luna tornerà ad agire a vostro favore, portando chiarezza e buone emozioni all'interno della vostra relazione di coppia. Se siete single può essere un buon momento per dedicarsi a un rapporto per voi importante e approfondirlo meglio.

In ambito professionale potreste avere bisogno di più tempo per ultimare certi progetti. Voto - 7️⃣

Cancro: non sarà un lunedì memorabile per la vostra relazione di coppia a causa della Luna in quadratura. A volte potrebbero esserci delle incomprensioni tra voi e la vostra anima gemella, che dovrete risolvere con maturità, senza pretendere di avere ragione a prescindere.

In campo lavorativo non smetterete di essere produttivi neanche a Natale, ma sappiate che concentrarvi esclusivamente sui vostri progetti, non vi aiuterà a raggiungere prima i vostri traguardi. Voto - 6️⃣

Leone: configurazione astrale che vi vedrà più tranquilli in amore grazie alla Luna in sestile. Nonostante Venere sia ancora opposta, questa giornata sarà migliore per il vostro rapporto, ma soprattutto ci saranno meno discussioni da gestire.

Nel lavoro continuerete a dare il massimo nei vostri progetti, soprattutto se nell'ultimo periodo avete ottenuto delle soddisfazioni. Voto - 8️⃣

Vergine: sfera sentimentale discreta in questa giornata di lunedì. Tra voi e il partner ci sarà serenità, e vi avvierete verso delle feste natalizie tutto sommato appaganti. In ogni caso, preparatevi per il meglio per le prossime giornate. In ambito lavorativo potrebbe essere il momento per prendersi una piccola pausa, e capire cosa fare per migliorare la vostra posizione. Voto - 7️⃣

Bilancia: ottima giornata per quanto riguarda i sentimenti per voi nativi del segno, ma non solo. Con la Luna e Venere in buon aspetto, la vostra relazione di coppia sarà un vortice di emozioni, pronta a regalarvi momenti di perfetta intesa.

Sul posto di lavoro seguirete le vostre idee con grande convinzione, sicuri dei risultati che potrete raggiungere. Voto - 9️⃣

Scorpione: giornata di lunedì poco entusiasmante in amore per voi. Venere in quadratura non vi darà molte occasioni romantiche, anzi. Spesso potrebbero esserci alcune questioni da risolvere. Sul fronte professionale avrete la sensazione di essere fermi sempre allo stesso punto, nonostante l'impegno che ci mettete ogni giorno. Voto - 6️⃣

Sagittario: con la Luna che torna ad agire a vostro favore, sarete pronti a buttarvi in questa settimana di Natale, che si preannuncia fantastica per voi. Preparatevi a vivere al meglio ogni momento con le persone a voi più care. Anche nel lavoro sarete messi davvero bene, grazie a Mercurio e Marte in buon aspetto, che vi permetteranno di gestire al meglio le vostre mansioni.

Voto - 9️⃣

Capricorno: questa settimana di Natale non inizierà al meglio per voi nativi del segno a causa della Luna in quadratura dal segno della Bilancia. Farete un po’ fatica a entrare in sintonia con la persona che amate, soprattutto voi nati nella prima decade. Bene invece il lavoro. Anche se non sarete tra i migliori del settore, riuscirete comunque a dire la vostra. Voto - 7️⃣

Acquario: giornata di lunedì splendida grazie a un cielo brillante. In amore godrete di un certo fascino, che non passerà inosservato, e che vi permetterà di fare piacevoli conquiste. In ambito professionale Mercurio e Giove saranno la vostra guida, e vi condurranno verso audaci progetti. Voto - 9️⃣

Pesci: la Luna smetterà di darvi fastidio all'inizio di questa settimana.

Ritroverete serenità in amore, pronti a godervi queste festività natalizie. Se siete single condividete la vostra parte migliore con chi ha dimostrato tanto per voi. In ambito professionale prendetevi una piccola pausa per ricaricare le batterie, e tornare con qualche idea più interessante. Voto - 7️⃣