L'oroscopo del 28 e 29 dicembre 2024 è pronto ad annunciare come sarà l'ultimo weekend dell'anno sul piano astrologico. Ad aggiudicarsi il primo posto in classifica sono i Pesci, mentre l'Acquario si deve accontentare dell'ultima posizione. Passiamo ora in rassegna le previsioni astrali nel dettaglio per tutti.

Classifica e oroscopo del fine settimana 28 e 29 dicembre 2024

Acquario: 12°. Con l’anno che si avvia alla conclusione, è il momento di fare il punto su ciò che desiderate e di iniziare a lavorare per realizzarlo. Chi sogna amore, stabilità o successo dovrà impegnarsi per raggiungere i propri obiettivi.

Dedicate queste giornate al riposo e alla rigenerazione delle energie, che vi serviranno per affrontare al meglio ciò che verrà.

Scorpione: 11°. Le prossime giornate saranno diverse per ognuno di voi: c’è chi potrà godersi un periodo di vacanza e chi, invece, sarà ancora alle prese con impegni lavorativi o personali. Dopo una settimana intensa, potrete comunque trovare il tempo per riorganizzare i vostri spazi e rivedere alcune questioni pratiche. La voglia di evasione potrebbe farsi sentire, ma è importante rimanere prudenti e non correre rischi inutili. Anche se i sacrifici possono sembrarvi pesanti, abbiate fiducia: cambiamenti positivi sono in arrivo.

Leone: 10°. Sarà un fine settimana all’insegna dell’energia e della vitalità, che vi renderà inarrestabili e determinati a sfruttare al meglio ogni momento.

Vi dedicherete a mettere ordine in casa e a rimediare agli eccessi alimentari dei giorni passati, ma senza mai perdere il sorriso o il buonumore. Nulla e nessuno riuscirà a turbare la vostra serenità. Questi giorni saranno anche un’occasione per riflettere sugli eventi recenti, per trascorrere tempo di qualità con i vostri cari e per ricordare con affetto chi non è più con voi.

Qualcuno potrebbe approfittare di questo periodo per stilare una lista di buoni propositi per il futuro.

Toro: 9°. Questo fine settimana vi offre l’opportunità di ritrovare un po’ di calma dopo le giornate frenetiche dei giorni precedenti. Potrete finalmente rilassarvi e recuperare le energie spese tra i preparativi e le celebrazioni recenti.

Saranno due giornate emozionanti, specialmente per chi ha vissuto momenti significativi come l’arrivo di un nuovo membro in famiglia o un passo importante nella vita personale. Approfittatene per godervi i regali ricevuti, ma anche per riflettere con calma sulle discussioni o i confronti che potrebbero avervi lasciato qualche pensiero in sospeso. Non mancheranno dimostrazioni di affetto da parte di chi vi vuole bene: un messaggio o una telefonata potrebbe farvi sentire apprezzati e sostenuti.

Capricorno: 8°. Il fine settimana vi vedrà impegnati a sistemare la casa e a fare un bilancio degli ultimi mesi. Sarà un’occasione per riflettere sul passato, ma anche per prepararvi a ciò che vi attende.

Non mancheranno contatti con amici o parenti, attraverso messaggi o telefonate. Cercate di essere indulgenti con voi stessi e con gli altri, evitando tensioni e polemiche.

Bilancia: 7°. La serenità e la pace caratterizzeranno il vostro fine settimana, regalandovi due giornate in cui potrete dedicarvi a ciò che desiderate. L’amore sarà intenso e appagante, e la fortuna sembrerà accompagnarvi nelle vostre attività. Anche se le limitazioni esterne potrebbero ancora condizionare le vostre giornate, non mancheranno momenti piacevoli e soddisfacenti. Questo è un ottimo momento per iniziare a sognare in grande e pianificare ciò che desiderate realizzare.

Ariete: 6°. La settimana intensa vi ha messo alla prova, e non sarà facile trovare il tempo per rilassarvi come vorreste.

Le giornate di venerdì e sabato porteranno impegni e responsabilità che richiederanno tutta la vostra attenzione. Anche chi è in pausa dal lavoro o dallo studio faticherà a liberare la mente dai pensieri che continuano a riaffiorare, rendendo difficile una vera serenità. È importante cercare di ritagliarsi qualche momento di tranquillità, magari dedicandovi a un’attività che amate o che vi aiuta a staccare la spina. Fate attenzione alla vostra alimentazione: il consumo eccessivo di cibi pesanti e dolci potrebbe causarvi qualche fastidio allo stomaco o un senso di pesantezza generale. Imparate ad ascoltare il vostro corpo e a non sottovalutare i segnali di stanchezza o disagio.

Cancro: 5°. Un pizzico di malinconia potrebbe accompagnarvi, pensando che anche quest’anno il periodo natalizio stia giungendo al termine.

Tuttavia, il fine settimana sarà comunque ricco di emozioni positive e di buon umore. C’è chi sceglierà di approfittare di questi giorni per rilassarsi completamente, abbandonando ogni preoccupazione, e chi invece si dedicherà a rimettere ordine nella propria abitazione dopo i giorni di festa. Al risveglio, potreste sentirvi leggermente indisposti o affaticati, ma non lasciatevi abbattere: concedetevi tempo per recuperare e affrontate la giornata con leggerezza.

Gemelli: 4°. La settimana si concluderà in bellezza, regalandovi due giornate all’insegna delle emozioni, delle sorprese e di tanti sorrisi. Sarà un’occasione perfetta per dedicarvi a sistemare casa dopo i festeggiamenti, ma anche per concedervi momenti di relax davanti alla televisione o semplicemente ripensando agli eventi recenti.

Un regalo ricevuto potrebbe non avervi entusiasmato, ma ricordate che ciò che conta davvero è il pensiero e l’affetto che lo ha accompagnato. In ambito sentimentale, le coppie innamorate vivranno momenti di grande dolcezza, mentre i giovani sposi potrebbero scoprire nuove scintille nella loro relazione. Non trascurate di coltivare questi legami preziosi.

Vergine: 3°. Questo fine settimana sarà un’occasione per dedicare tempo a voi stessi e al recupero delle energie. Dopo i giorni intensi della vigilia e delle celebrazioni natalizie, potrete finalmente rilassarvi e lasciarvi alle spalle la stanchezza accumulata. C’è chi sceglierà di dedicarsi a un buon libro, chi si concederà qualche ora davanti alla televisione e chi trascorrerà momenti piacevoli in famiglia.

Sarà anche il momento ideale per concentrarsi su ciò che vi sta più a cuore, senza distrazioni o pressioni esterne. Tuttavia, fate attenzione alla vostra forma fisica: gli eccessi a tavola, soprattutto con i dolci, potrebbero aver lasciato il segno.

Sagittario: 2°. Questi giorni rappresentano la conclusione di una settimana significativa, ricca di eventi e momenti da ricordare. Anche se il Natale è stato diverso dal solito, ciò non ha diminuito il suo valore. Questo è il momento di riflettere su ciò che desiderate davvero per il vostro futuro e iniziare a pianificare le prossime mosse con coraggio e determinazione. Non lasciatevi scoraggiare dalle difficoltà: il meglio deve ancora venire.

Pesci: 1°.

Continuate a portare avanti i vostri progetti, anche di fronte a eventuali ostacoli. Questi giorni trascorreranno tra momenti di relax in famiglia, film e conversazioni piacevoli. L’amore sarà protagonista, con sentimenti intensi e, per chi lo desidera, possibilità di allargare la famiglia. Concedetevi del tempo per rilassarvi e rimandate le preoccupazioni alla prossima settimana. Novità positive potrebbero essere all’orizzonte.