L'oroscopo della settimana dal 6 al 12 gennaio - mirato specificamente sui rapporti familiari e di amicizia - afferma che per l’Ariete sarà un periodo tranquillo in famiglia con focus sulle amicizie. Per il Toro, invece, sarà una settimana carica di tensione familiare e sarà necessario avere una comunicazione aperta. Per il Leone sarà un periodo ricco di affetti familiari e momenti conviviali e piacevoli in compagnia. Infine le stelle invitano la Vergine a coltivare emozioni positive come amore e comprensione, sia nella vita familiare che sociale.

Approfondiamo ora le previsioni nel dettaglio per tutti i segni con pagelle e voti settimanali.

Il clima familiare e sociale secondo l'oroscopo: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Questa settimana, con l'assenza di significativi influssi planetari nel settore familiare, potrete godere di un'atmosfera tranquilla e serena in casa. Approfittatene per rafforzare i legami con i vostri cari e condividere momenti piacevoli insieme. Le energie saranno principalmente rivolte verso le amicizie. Avrete l'opportunità di mettere in cantiere nuovi progetti con il vostro gruppo di amici e di consolidare i rapporti già esistenti. In particolare, apprezzerete la compagnia dei Pesci, con cui avrete conversazioni stimolanti e confortanti, e anche quella degli Acquario, che sapranno offrirvi una prospettiva diversa e interessante.

Voto: 8

Toro – In questa settimana, l'influenza disarmonica di Plutone potrebbe mettere a dura prova i rapporti più stretti. Potreste trovarvi a discutere con genitori o figli, magari a causa di un atteggiamento troppo critico o rigido da parte vostra. Ricordate: la chiave per mantenere l'armonia è lasciar andare un po' il controllo e avere più fiducia in voi stessi e nelle vostre capacità.

Avete idee profonde e valide? Non abbiate paura di esprimerle! Cercate, però, di mantenere un atteggiamento aperto e di ascoltare anche i punti di vista altrui, anche se non li condividete pienamente. Evitate di lasciarvi influenzare da persone poco obiettive. Voto: 7

Gemelli – Grazie a questa configurazione astrologica, potrete finalmente respirare un’aria di tranquillità in famiglia, frutto della vostra innata gentilezza.

Potreste ricevere notizie liete da un parente lontano, che vi riempiranno il cuore di gioia. Mercurio vi suggerisce di prestare particolare attenzione ai vostri modi di fare e alle parole, soprattutto nelle interazioni con le persone a voi più care o con cui avete rapporti professionali. Evitate gaffe o distrazioni che potrebbero creare tensioni inutili. Voto: 7,5

Cancro – In questo periodo, potreste trovarvi a dover affrontare qualche imprevisto in ambito familiare. È importante mantenere la calma e la flessibilità, evitando atteggiamenti troppo rigidi o categorici. Ricordatevi che a volte è necessario scendere a compromessi per preservare l’armonia dei rapporti. State particolarmente attenti alla gelosia: questo sentimento, così dannoso e distruttivo, potrebbe offuscare la vostra visione delle cose e innescare dinamiche negative.

Confrontarsi costantemente con gli altri non vi porterà alcun beneficio, anzi, rischia di farvi perdere di vista i vostri obiettivi e di compromettere le vostre relazioni. Non confondete la gelosia con l’emulazione: quest’ultima, al contrario, è un sentimento sano e costruttivo che vi spinge a migliorare e a raggiungere nuovi traguardi. Come diceva La Bruyère, ‘Tra la gelosia e l’emulazione c’è la stessa distanza che c’è tra il vizio e la virtù’. Voto: 7

La settimana 6-12 gennaio dal punto di vista familiare e sociale: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – Una settimana ricca di affetti. La famiglia di origine sarà un solido punto di riferimento per realizzare i progetti, mentre i figli (per chi li ha) sorprenderanno con la loro creatività e sicurezza.

Se uno di loro ha un esame in vista, siate sereni: i risultati saranno più che positivi. Dedicate del tempo a momenti conviviali e spensierati: organizzate una festa a sorpresa oppure lasciatevi coinvolgere in chiacchiere piacevoli attorno a una tavola imbandita. Le opportunità per rafforzare i legami con le persone a cui volete bene non mancheranno. Voto: 8

Vergine – In questo periodo, la vostra vita familiare sarà serena e tranquilla. Godetevi i momenti con le persone a voi care, trascorrendo del tempo di qualità insieme. Se avete figli, la vostra energia positiva e il vostro benessere saranno un esempio per loro. È normale provare emozioni forti, anche negative. Ricordate però che l'odio può offuscare il giudizio e portarvi a compiere azioni di cui potreste pentirvi.

Cercate di coltivare sentimenti più positivi, come l'amore e la comprensione, per vivere una settimana ancora più serena. Voto: 7

Bilancia – Il rapporto con i figli (per chi li ha) sarà più solido che mai. Li vedrete sbocciare e si sentiranno completamente a loro agio condividendo con voi i loro interessi. Se manifestano una passione per lo sport o l'arte, sosteneteli senza riserve. Anche con il resto della famiglia, la settimana trascorrerà serena e priva di tensioni. Saturno vi inviterà a coltivare ancora di più i rapporti di amicizia. Tenete sempre bene a mente le sagge parole di Francis Bacon: ‘L'amicizia raddoppia le gioie e dimezza i dolori’. Potrete contare sugli amici più cari in ogni momento: saranno sempre pronti a offrirvi un sostegno sincero o un consiglio prezioso.

Il loro affetto vi farà sentire davvero bene. Voto: 9

Scorpione – Vi sentirete pervasi da un ottimismo contagioso che farà brillare di luce nuova il vostro mondo. Potrete essere d'ispirazione per i vostri cari, sostenendoli nei momenti di difficoltà, come a esempio durante periodi di studi intensi o in vista di importanti esami. Parlando di rapporti sociali, vivrete un mix di emozioni intense: da un lato, potrete godere di momenti magici e di una forte complicità, grazie all'influenza benefica di Venere. Dall’altro, dovrete fare i conti con qualche tensione dovuta al carattere impulsivo di Plutone, che potrebbe scatenare qualche discussione, oppure rendere il vostro umore un po' altalenante. Quindi, cercate di mantenere la calma e di evitare scontri inutili.

Voto: 7,5

Oroscopo settimanale dal 6 al 12 gennaio: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – A causa dell'influenza di Plutone, potreste sperimentare significativi cambiamenti all'interno del vostro nucleo familiare. Forse vi sentirete attratti dall'idea di trasferirvi all'estero, oppure potreste assistere a importanti evoluzioni nei rapporti con i vostri cari: i figli potrebbero allontanarsi da casa, una nuova nascita potrebbe portare gioia e nuove responsabilità, o magari un amico avrà bisogno del vostro sostegno. Ricordatevi che la vostra natura generosa e socievole vi spingerà a essere presenti per chi ha bisogno di voi, offrendo conforto e affetto. Voto: 8

Capricorno – In questa settimana, deciderete di abbandonare l'abituale atteggiamento scettico e di concedervi un po' di serenità.

Grazie all'influenza di Nettuno, sentirete un forte bisogno di armonia e di affetto familiare. Le persone che vi circondano vi dimostreranno tutto il loro apprezzamento, ricambiando il vostro calore. Vi lascerete andare a momenti di tenerezza, preferendoli alle solite discussioni. Sarete attenti agli amici che hanno bisogno di un consiglio o di un sostegno, dimostrandovi persone affidabili e generose. Continuate così! Voto: 8

Acquario – I figli saranno al centro dei pensieri e delle attenzioni. Cercherete di stimolarli a crescere, a diventare sempre più autonomi e a scoprire le loro passioni. Marte vi sosterrà in questa impresa, infondendovi energia e determinazione. L'Oroscopo raccomanda di sfruttare pienamente questo periodo per ampliare i vostri orizzonti e conoscere nuove persone.

Le amicizie che stringerete in questi giorni potrebbero rivelarsi molto stimolanti e arricchenti. Voto: 8

Pesci – Questa settimana, l’allineamento dei pianeti vi sarà particolarmente favorevole, rafforzando i legami familiari, sia con i genitori che con i figli. Anche eventuali questioni legate alla casa troveranno una risoluzione positiva. Potreste ricevere notizie inaspettate da qualcuno che non sentite da tempo, un incontro che vi riempirà di gioia. Il resto della settimana promette sorprese piacevoli, che daranno vita a sviluppi molto positivi. Voto: 8