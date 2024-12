L'oroscopo di domani mercoledì 11 dicembre 2024 segnala che le cose non andranno granché bene al Leone, che sta attraversando un delicato periodo. Al contrario, a ritrovare la speranza saranno Gemelli, che si godranno il primo posto nella classifica quotidiana.

Classifica e oroscopo del giorno 11 dicembre 2024: dai segni flop a quelli top

Leone: 12°. Siete spesso inclini a prendere decisioni senza riflettere a fondo. Una sensazione di disagio potrebbe disturbarvi, forse vi sentite isolati e incompresi. La prospettiva di una prova imminente vi rende irritabili e inquieti.

Trovate un modo per rilassare la mente, ma cercate di non sprecare troppo tempo sui social. Il desiderio di passione e connessione potrebbe presto trovare risposta. Nella vita ci sono cose che non si possono controllare, ma è possibile scegliere di concentrare le proprie energie sulle azioni e situazioni sulle quali si può intervenire. Anche se in questo periodo potreste sentirvi vulnerabili o indecisi, ricordate: "Chi si ferma è perduto". Tutto può finire da un giorno all'altro, ma tutto può anche iniziare in un attimo, quindi non demoralizzatevi e continuate a lottare per realizzare i vostri desideri.

Acquario: 11°. Non c'è da sorprendersi che stiate attraversando un brutto periodo, anche se in passato ne avete superati molti.

Desiderate solo un po' di tranquillità e sicurezza. Nelle prossime 24 ore, vedrete finalmente la luce in fondo al tunnel e ogni vostro dilemma potrà essere risolto e chiarito. Fate attenzione alle parole che pronunciate. Sarà meglio rimandare discussioni, colloqui e ogni incontro di lavoro o studio a un momento più favorevole.

Tenete gli occhi aperti. Vi aspettano momenti poco produttivi e privi di entusiasmo. La sensazione di sfortuna potrebbe accompagnarvi, e il modo migliore per affrontare la giornata è fermarsi e posticipare gli impegni. Concedetevi una pausa e dedicatevi a un hobby che vi dia piacere. Evitate di utilizzare mezzi pubblici, poiché potrebbero verificarsi ritardi.

Pesci: 10°. L'Oroscopo giornaliero dice che vi sentite affaticati sia fisicamente che mentalmente: questo provoca tensioni nelle relazioni con chi vi circonda. Potreste essere poco tolleranti, specialmente verso i familiari. Sforzatevi di mantenere la calma per evitare conflitti. Moderazione nella caffeina e nei dolci potrebbe aiutarvi a migliorare il vostro stato d’animo. Da un po' di tempo siete molto riservati. Di solito siete un segno aperto, socievole e amante del divertimento, ma ultimamente vi siete chiusi e non vi fidate più di nessuno. Rispetto all'anno scorso, avete ridotto le uscite, le amicizie, le spese, tutto insomma. Nelle prossime 24 ore, rischiate di scontrarvi con un familiare; sarete di cattivo umore e intrattabili.

Dovete assolutamente riflettere su cosa non va e trovare una soluzione prima che la situazione vi sfugga di mano.

Ariete: 9°. In momenti di difficoltà o crisi, ci si aggrappa a qualsiasi cosa offra speranza. Non siate scettici verso il futuro, perché la negatività attira solo altra negatività. Se desiderate un miglioramento, dovete muovervi nella direzione giusta, quella che vi suggerisce il cuore. In questa giornata, mettetecela tutta. Possibili spese legate alla casa potrebbero occuparvi la giornata. Vi sentite poco motivati dal lavoro o dallo studio, con il desiderio di allontanarvi da tutto. Sebbene la stanchezza si faccia sentire al mattino, nel pomeriggio troverete nuovamente il sorriso.

Dedicate un momento a rivedere le finanze, poiché qualcosa potrebbe non quadrare.

Toro: 8°. In questo frangente della vostra vita, mente e cuore combattono una battaglia: non sapete più dove battere la testa. State brancolando nel buio, ma le previsioni astrali sono interessanti e annunciano la ripresa. Non prendete decisioni affrettate nel frattempo, piuttosto, in questo dicembre, cercate di assaporare ogni singolo giorno, minuto e istante. Circondatevi dell'affetto dei vostri cari, che vi sapranno confortare nei momenti più bui. Vedrete che, dopo un periodo complesso, ritroverete equilibrio mentale e fisico. La situazione, che recentemente vi ha messo alla prova, è in dirittura di miglioramento.

Per chi vive in coppia, questo è un momento ideale per riscoprire passione e complicità. Potreste programmare un viaggio, magari da fare nei prossimi mesi.

Cancro: 7°. Avrete l’opportunità di risolvere una questione delicata e lasciar andare ciò che non desiderate più nella vostra vita. State vivendo un periodo impegnativo che vi causa stress e stanchezza. Anche se avete molte incombenze, il vostro desiderio principale è oziare senza muovere un solo muscolo. Dedicate un momento della giornata alla riflessione profonda, per comprendere quali sono i vostri sogni. Questo potrebbe anche rivelarsi un mercoledì pieno di eventi. Sul lungo tempo, le cose andranno come volete, quindi non siate negativi.

Potreste ricevere un contatto o sentire qualche pettegolezzo o notizia interessante. Tenete alta la guardia e bandite il nervosismo dalla vostra casa. Grande intesa con una persona in particolare.

Scorpione: 6°. Le previsioni astrologiche dell'11 dicembre vi vedono bene posizionati nella classifica giornaliera. Tutti i nodi verranno al pettine e ogni situazione, anche la più ingarbugliata, potrà essere sistemata. State vivendo giorni di grande interesse. Il freddo, il maltempo e il grigiore del cielo potrebbero avervi messo in ginocchio, ma in queste 24 ore tornerete a vedere il sereno. La vostra vita è cambiata in modi significativi nel tempo e nuovi cambiamenti sono all’orizzonte. L’amore tornerà al centro della scena, riaccendendo la passione.

Non lasciate che le critiche vi demoralizzino: il vostro spirito combattivo vi aiuterà a superare ogni ostacolo.

Bilancia: 5°. Alcuni problemi finanziari potrebbero preoccuparvi. Forse avete speso troppo recentemente, acquistando cose di cui non avevate davvero bisogno. Concentratevi su un progetto importante che potrebbe aprirvi nuove possibilità. Mantenete un atteggiamento positivo per evitare di creare distanza con chi amate. L'oroscopo giornaliero segnala delle decisioni da prendere e azioni da compiere prima della fine di questo travagliato 2024. Questo mercoledì vi metterà alla prova: dovrete essere abili e scaltri. A livello fisico, andrà molto meglio, specialmente se avete iniziato una dieta dopo un periodo di eccessi.

Non cedete alla pigrizia, provate a camminare anche soli 30 minuti al giorno. Amore ok.

Capricorno: 4°. Siete un segno molto ambizioso e state già puntando a un certo obiettivo per il 2025. "Chi va piano, va sano e va lontano", quindi non abbiate fretta: in fondo, il segreto di un buon ragù è la cottura lenta. Non temete il fallimento o gli errori, perché sono parte della vita. Questa giornata dell'11 dicembre vi scuoterà nel profondo. Questo è un buon momento per nuovi incontri o per ottenere benefici economici. Dopo un periodo altalenante, ritroverete stabilità. Concentratevi su un compito alla volta, evitando di disperdere le energie. In famiglia e nella coppia tornerà la serenità, con una maggiore sintonia tra voi e chi vi circonda.

Sagittario: 3°. Giornata favorevole per recuperare e affrontare questioni rimaste in sospeso. Una preoccupazione persistente potrebbe togliervi il sonno, ma parlarne con qualcuno di fiducia vi aiuterà a sentirvi più leggeri. Questo è un buon momento per rinnovare l’amore e dare energia alle vostre giornate. Fate attenzione alla salute, migliorando la vostra alimentazione e restando più attivi. A breve sarete al centro di diverse situazioni che non passeranno inosservate. Avrete l'occasione di avvicinare una persona che vi piace o di avanzare richieste/promozioni al partner o al superiore. La vostra monotonia sarà spezzata e tutto attorno a voi inizierà a girare come una giostra. Preparatevi a vivere giorni intensi e passionali.

Le famiglie ritroveranno l'armonia e la gioia, tipiche di questo periodo natalizio.

Vergine: 2°. Tregua e pace. Potrete finalmente affrontare i vostri problemi e risolverli. Non tenetevi tutto dentro, perché a lungo andare vi stresserà e vi farà implodere. Questo mercoledì godrete di una buona energia astrale che vi permetterà di sbrigare rapidamente i vostri compiti. Da ora, per molti di voi, avrà inizio qualcosa di interessante. Avete l’opportunità di realizzare un sogno, ma richiede impegno e dedizione. Incontrerete una persona cara che potrebbe avere bisogno del vostro supporto. Per la salute, questo è un momento favorevole per iniziare cure o una nuova dieta.

Gemelli: 1°. Si apre un periodo pieno di speranza.

L'oroscopo del giorno promette novità e risvolti positivi. Gli astri vi aiuteranno a risalire in superficie dopo un lungo periodo di alti e bassi. Sarete pervasi da una piacevole sensazione di appagamento interiore. Niente riuscirà a turbare il vostro buon umore, nemmeno i familiari di cattivo umore o i colleghi presuntuosi. Coltivate le vostre amicizie, non lasciatele andare. Stanno arrivando tempi strepitosi: degli eventi significativi potrebbero arricchire la vostra vita. In amore, cercate di rompere la monotonia condividendo nuove esperienze con il partner. In serata potreste sentirvi affaticati, quindi concedetevi il riposo necessario.