L'oroscopo del 15 dicembre si forma sotto un cielo astrale rilevante, con Luna Piena in Gemelli. Ancora poche ore e l'astro argentato transiterà nel suo naturale domicilio, quello del Cancro. Nel frattempo questa domenica scoraggerà parecchio il segno della Vergine, posizionato all'ultimo posto nella classifica quotidiana. Al primo posto, invece, comanda il Leone che godrà di 24 ore frizzanti. Nella top 4 del giorno spicca anche il Capricorno.

Classifica e oroscopo del giorno 15 dicembre

Vergine: 12° posto. L'oroscopo del giorno vi vede scoraggiati.

Avrete un morale piuttosto basso e saranno necessari alcuni aggiustamenti, sia economici sia legati alla vostra salute fisica. Non lasciate che la malinconia prenda il sopravvento: organizzate un viaggio per staccare la mente e ritrovare energia. Da qualche tempo state affrontando un calo di rendimento, ma non lasciatevi scoraggiare. Arriveranno nuove prospettive, e mantenere un atteggiamento positivo sarà fondamentale. Intanto questa giornata andrà affrontata con pazienza e coraggio. Potrebbero emergere situazioni o persone in grado di mettervi a dura prova, rischiando di innervosirvi più del previsto. È importante mantenere la calma e non lasciarsi sopraffare dalla tensione.

Sagittario: 11° posto.

Forse state attraversando un periodo complesso e le stelle vi invitano a riflettere. Sia sul lavoro sia in famiglia potrebbero esserci tensioni o difficoltà. Potrebbe risultare addirittura complicato trovare la giusta serenità. Sentite il bisogno di fermarvi un attimo e rivalutare le vostre priorità. Accettare i propri stati d’animo e affrontarli senza maschere vi aiuterà a recuperare equilibrio interiore.

Prendetevi del tempo per voi stessi e per individuare nuove prospettive. Per quanto riguarda questa giornata, inizierà con calma, offrendo l’occasione per un po’ di meritato riposo, sebbene non per tutti. Alcuni, infatti, dovranno occuparsi di faccende domestiche o accogliere degli ospiti. Limitate le spese, perché potrebbero arrivare settimane/mesi più impegnative dal punto di vista economico.

Questo è comunque un periodo di forte sintonia e passione in amore: cercate di rimanere con i piedi per terra nel rapporto di coppia.

Toro: 10° posto. L’amore sembra star attraversando un momento instabile. La vostra relazione sembra più una montagna russa. Coinvolgere il partner nelle attività quotidiane non sarà semplice e potreste rimanerne delusi. Una telefonata o un messaggio da un parente porterà una ventata di calore, così come possibili inviti, anche per i single in cerca di compagnia. Chi si è appena ripreso da problemi di salute sentirà un netto miglioramento. Degli imprevisti potrebbe mettervi alla prova. Non tutto andrà secondo i vostri piani, ma è fondamentale mantenere la curiosità e la capacità di adattarvi.

Anche se l’umore non sarà al massimo, ricordate che ogni problema può essere affrontato con un approccio positivo. Attenzione a piccoli fastidi fisici o a problemi legati alla tecnologia, ma non lasciate che questi ostacoli vi rovinino l’intera giornata.

Ariete: 9° posto. L'oroscopo del 15 dicembre vi trova sfidanti. Sarà l’occasione migliore per recuperare attività rimaste in sospeso nei giorni scorsi. La stanchezza si farà sentire, ma non mancherà il supporto di chi vi è accanto ogni giorno. Confidarsi con una persona fidata vi aiuterà a liberare la mente dai pensieri che vi affliggono da tempo. Ci sono risposte e soluzioni che potrebbero finalmente emergere. Sarà una giornata utile per fare chiarezza su situazioni rimaste in sospeso.

Se possibile, evitate spostamenti complicati e valutate alternative più semplici per ridurre lo stress. La vostra forma fisica mostrerà segnali di miglioramento e con essa anche il morale, ma dovrete leggere e fare attività fisica con costanza.

Bilancia: 8° posto. Vi troverete a gestire una questione familiare che si protrae da tempo. Siete sempre pronti ad aiutare chi è in difficoltà, anche se ciò può portarvi a sognare di allontanarvi da tutto. Uscire dal vostro guscio vi farebbe bene, perché affrontare i problemi con coraggio è sempre la scelta migliore. In amore, vivrete momenti dolci e romantici. Per i single, ci saranno nuove conoscenze, forse tramite i social. Il periodo non è stato semplice e alcune difficoltà sembrano persistere.

Anche nelle giornate più grigie è possibile trovare spiragli di luce. Alleggerite gli impegni, cercate conforto nelle vostre passioni e coltivate dialoghi significativi con chi vi circonda. Un buon libro o una conversazione sincera potrebbero aiutarvi a ritrovare l’energia per affrontare il resto dell’anno.

Cancro: 7° posto. Un periodo faticoso sembra non darvi tregua e alcuni imprevisti tecnici o pratici potrebbero rendere la giornata più complicata. Nonostante tutto, è importante mantenere viva la fiamma della speranza: ogni momento difficile può essere superato con pazienza e determinazione. Evitate di sovraccaricarvi di impegni inutili e concedetevi qualche pausa rilassante per recuperare le forze.

Il nuovo anno porterà con sé nuove possibilità, ma dovrete chiudere i capitoli del passato con coraggio. L'Oroscopo giornaliero dice che avete bisogno di un po’ di riposo per prepararvi a quella che si prevede essere una settimana intensa e speciale. In casa ci sono situazioni che vi stanno strette, ed è tempo di fare dei cambiamenti. Chi ambisce a crescere professionalmente o personalmente potrà utilizzare questa giornata per studiare o approfondire qualcosa di importante. Dedicate più attenzione al vostro benessere fisico, ultimamente trascurato.

Scorpione: 6° posto. Nonostante gli impegni della settimana in uscita, finalmente riuscirete a ritagliarvi un momento per voi stessi a partire dal pomeriggio.

Dunque, dedicatevi alle vostre passioni senza lasciarvi distrarre da possibili provocazioni. Nei prossimi giorni, ritroverete energie di qualità e potrete persino concedervi qualche coccola, come un appuntamento dal parrucchiere o una breve pausa di relax. È il momento di rivedere le decisioni prese recentemente, specialmente se non vi sentite più sicuri delle vostre scelte. La serata sarà ideale per staccare la spina e dedicare del tempo al relax con un libro o un programma che amate.

Gemelli: 5° posto. Il vostro è un bell'oroscopo con un invito a godersi la domenica all’insegna della tranquillità e, magari, dei vecchi tempi. Potreste sentirvi un po' infantili e sbarazzini. Finalmente lascerete andare delle insicurezze a favore della spensieratezza del periodo.

Sarà l'atmosfera natalizia a rendervi così? Ad ogni modo, sarà una giornata ok. Siete abituati a 'spendervi' molto per gli altri, ma è importante prendersi anche del tempo per sé. Non siete dei robot instancabili e non dovete niente a nessuno. Fate pace con la vostra anima! Le coppie vivranno un momento di intimità e condivisione, mentre chi ha una relazione complicata o difficoltà lavorative potrebbe presto trovare una soluzione. Dedicatevi a un’attività che vi rilassi, come cucinare o guardare un bel film in compagnia.

La top 4 del giorno

Pesci: 4° posto. Si risale la china a partire da questa giornata. Fino a fine anno sarà tutto un crescendo di emozioni autentiche. Potreste addirittura innamorarvi, se siete single, oppure lasciarvi andare con quella nuova conoscenza che state frequentando.

Ci saranno nuove opportunità di incontro, anche virtuali. È il momento migliore, questo, per impegnarsi con costanza e raggiungere i propri obiettivi. Ritagliatevi del tempo per voi stessi e valutate piccoli miglioramenti per il vostro benessere, magari in vista delle prossime festività. Questo sarà un giorno importante, in cui ogni azione avrà un peso significativo. Se vi accorgete che il metodo utilizzato finora non dà i risultati sperati, non esitate a cambiare strategia. Non è mai troppo tardi: 'finché c'è vita c'è speranza'. È naturale temere l’incertezza, ma osare potrebbe portarvi verso risultati migliori. Lasciate da parte le vecchie abitudini e apritevi a nuove possibilità. Siate più esplorativi.

Acquario: 3° posto. State riflettendo su diversi progetti, ma i dubbi e le paure rischiano di trattenervi. È una giornata adatta a lasciarsi andare, prendendo la vita così come viene. In famiglia ci saranno piccole complicazioni, ma nulla di insormontabile. Non trascurate il riposo, perché le preoccupazioni recenti vi hanno tolto il sonno. In amore, chi ha una nuova relazione dovrebbe evitare aspettative irrealistiche. Il lato positivo è che inizia un periodo ricco di emozioni positive e di ritrovo familiare. Sarete più energici e motivati, sia fisicamente che mentalmente. Chi lavora in proprio o ambisce a un avanzamento di carriera potrebbe ricevere buone notizie. Approfittate di questa giornata per risolvere problemi pratici e per esplorare nuovi interessi attraverso letture o corsi.

Capricorno: 2° posto. La giornata si preannuncia interessante e dinamica, con possibili novità all’orizzonte. Dedicatevi a qualcosa che vi faccia sentire bene, come una passeggiata all’aperto o un momento di relax. In amore, lasciate spazio alla passione e non abbiate paura di sognare in grande. Il vostro lato razionale vi aiuterà a pianificare al meglio i vostri obiettivi per il futuro mentre la vostra determinazione sarà premiata. In serata potrete rilassarvi e godervi un momento di meritato riposo. La sfera affettiva si manterrà serena, mentre per i single ci sarà ancora un po’ di attesa prima di grandi cambiamenti.

Leone: 1° posto. L'oroscopo di domani 15 dicembre dice che finalmente potrete prendervi un momento per voi stessi. L'atmosfera sarà positiva e frizzante, approfittate di questo slancio per affrontare le vostre sfide con determinazione e, chiedete supporto, se necessario. Evitate spese inutili e cercate di essere più strategici nelle vostre scelte quotidiane. Un atteggiamento propositivo e un pizzico di ottimismo vi aiuteranno a raggiungere i vostri obiettivi. Vi lasciate alle spalle un periodo complesso. Nei giorni a venire le cose miglioreranno, gradualmente. Siate proattivi nel provocare i cambiamenti che desiderate, soprattutto nel lavoro, dove potreste ottenere il riconoscimento che meritate. In amore, approfittate di questa giornata per rafforzare il legame con il partner. Attenzione alle spese, perché le finanze richiedono una gestione oculata.