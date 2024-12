L'oroscopo della giornata di martedì 17 dicembre vedrà un Leone ribelle in amore, volto a prendersi le sue ragioni se giustificate, mentre il Cancro dovrà essere capace di ammettere le proprie responsabilità quando sbaglia. Una Vergine battagliera cercherà di fare del suo meglio al lavoro, mentre i Pesci sapranno condividere le proprie emozioni con chi amano.

Previsioni dell'oroscopo di martedì 17 dicembre segno per segno

Ariete: questo martedì di dicembre non sarà così appagante per la vostra relazione di coppia. Qualcuno accanto a voi sembra non mostrare i suoi sentimenti come vorreste, portando a possibili discussioni che potrebbero generare distanza.

Bene invece il settore professionale, grazie alla posizione favorevole di Marte, Mercurio e Giove. Gli obiettivi più ambiziosi saranno alla vostra portata. Voto - 7️⃣

Toro: sfera sentimentale povera di emozioni in questo periodo per voi nativi del segno. La Luna in sestile vi permetterà di mostrare più empatia, ma con Venere in quadratura non ci saranno grandi occasioni romantiche. Anche nel lavoro dovrete essere più decisi in quel che fate, nel tentativo di ottenere risultati migliori. Voto - 6️⃣

Gemelli: per riuscire a rimettere in carreggiata un progetto professionale che rischia di rimanere affossato, dovrete fare un passo indietro e chiedere il consiglio di un collega più esperto, se necessario.

In amore, questo cielo vi sorride. Venere porterà intesa con il partner, non solo nei momenti romantici, anche per superare gli ostacoli della vita quotidiana. Voto - 7️⃣

Cancro: ultimamente ci sono stati troppi litigi nella vostra vita sentimentale e sociale, secondo l'Oroscopo. Questo cielo potrebbe alterare spesso il vostro umore.

Siate in grado di ammettere le vostre responsabilità quando sbagliate. In ambito lavorativo non avrete motivo di sentirvi superiori agli altri in ogni mansione che portate a termine. Anche i vostri colleghi daranno il loro prezioso contributo. Voto - 6️⃣

Leone: il vostro spirito ribelle si farà sentire particolarmente in questa giornata di martedì.

Dovrete però avere buone ragioni per convincere il partner o i vostri familiari ad assecondare le vostre richieste. Per quanto riguarda il lavoro, sarete un vero e proprio leader in questo periodo, sempre con una buona idea da portare al successo. Voto - 7️⃣

Vergine: il vostro spirito battagliero vi permetterà di poter reagire meglio agli ostacoli dinanzi a voi nel lavoro. Per quanto possa essere complicato portare a termine determinati progetti, non vi arrenderete a questo punto. Sul fronte amoroso potrete contare sulla Luna in buon aspetto per trovare il consenso del partner in certe situazioni, godendo di un rapporto più armonioso. Voto - 7️⃣

Bilancia: la Luna continuerà a darvi qualche piccolo grattacapo in amore secondo l'oroscopo.

Il pianeta Venere sarà ancora dalla vostra parte, ciò nonostante, non siate troppo pretenziosi. Molto bene il settore professionale, grazie a stelle come Mercurio, Giove e Marte in buon aspetto che renderanno proficua la vostra giornata. Voto - 8️⃣

Scorpione: previsioni astrali di martedì 17 dicembre che vedranno la Luna in buon aspetto per voi. Nonostante il pianeta dell'amore sarà ancora negativo nei vostri confronti, sarà più facile per voi comprendere i sentimenti della persona che amate, ma dovrete anche essere capaci di fare un passo indietro per una relazione migliore. Sul posto di lavoro avrete bisogno di nuove idee. Potrebbe volerci un po’ prima che troviate qualcosa di valido, ciò nonostante, avrete comunque modo di raggiungere buoni risultati.

Voto - 7️⃣

Sagittario: ottima giornata per quanto riguarda i sentimenti per voi nativi del segno. Venere vi metterà a vostro agio con la persona che amate, e presto anche la Luna aggiungerà un tocco di romanticismo e maturità in più alla vostra storia d'amore. Sul posto di lavoro, l'attenzione e la cura ai dettagli farà la differenza nei vostri progetti. Voto - 9️⃣

Capricorno: un quadro astrale solamente discreto in questo periodo per voi nativi del segno. Nutrirete buoni sentimenti nei confronti del partner, ma attenzione a non essere troppo diretti. In campo lavorativo avrete buone soluzioni per i vostri progetti, che potrebbero regalarvi buoni risultati, soprattutto per voi nati nella terza decade.

Voto - 8️⃣

Acquario: giornata di martedì caratterizzata da un cielo abbastanza sereno. In amore, Venere vi sorride, portando buone emozioni da condividere con la vostra anima gemella. Sul fronte professionale dedicherete più tempo ai vostri progetti, pur di riuscire a ottenere risultati migliori. Voto - 8️⃣

Pesci: sarete in grado di condividere le vostre emozioni con la persona che amate in maniera ottimale in questo periodo, grazie all'appoggio della Luna. Se siete single, potreste trovare un certo interesse in una persona che avete conosciuto da poco. Per quanto riguarda il lavoro le vostre iniziative non sembrano decollare, e potrebbero richiedere una revisione approfondita. Voto - 7️⃣