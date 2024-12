L'Oroscopo della settimana dal 23 al 29 dicembre è pronto a valutare i prossimi sette giorni. La terza settimana di dicembre si preannuncia ottima per i nati nel segno dello Scorpione, primo in classifica. A tenere il passo del migliore in assoluto Sagittario, Gemelli e Leone, rispettivamente al secondo, al terzo e al quarto posto della graduatoria settimanale. Per il Capricorno invece il periodo non sembra essere troppo favorevole, perciò è in fondo alla graduatoria.

Previsioni zodiacali della settimana 23-29 dicembre e posizioni: molto bene anche il Leone

12° posto - Capricorno. La settimana si apre con un quadro astrale complesso, caratterizzato da situazioni complicate. La tendenza a compiere scelte impulsive potrebbe rivelarsi poco vantaggiosa. È il momento di rallentare e riflettere attentamente prima di esprimere giudizi o prendere decisioni importanti. Concentratevi sulle priorità, evitando di disperdere energie in situazioni secondarie o futili. Nell’ambito delle relazioni, un partner fidato o un amico sincero sarà una risorsa preziosa: accettate il loro sostegno senza riserve. Al lavoro, trattenete la tentazione di lasciarvi andare a commenti impulsivi o battute fuori luogo, specialmente su colleghi con cui non avete un rapporto idilliaco: mantenere un atteggiamento professionale vi eviterà inutili attriti.

Anche negli studi o in situazioni di esame, preparatevi accuratamente, perché l’improvvisazione non giocherà a vostro favore. In famiglia, vecchie tensioni non risolte potrebbero riaffiorare, richiedendo tatto e pazienza per essere affrontate senza ulteriori complicazioni.

11° posto - Ariete. Questa settimana non si presenta tra le più brillanti, ma con un po’ di impegno e positività potrete comunque portare avanti i vostri obiettivi.

La Luna, non al massimo del suo splendore, vi offrirà un sostegno limitato, rendendo ogni passo più faticoso del previsto. Al lavoro, potreste incontrare ostacoli che vi faranno sentire frustrati o poco valorizzati. È fondamentale non lasciarsi scoraggiare e continuare a dimostrare il proprio valore, anche se le circostanze sembrano remare contro.

Sul piano affettivo, è il momento giusto per chiarire eventuali malintesi con il partner: un dialogo sincero potrebbe trasformare le tensioni in un’occasione di crescita per entrambi. Se siete single, non abbiate paura di esplorare nuove opportunità, ma fate attenzione a non illudervi troppo rapidamente. Ogni piccolo passo avanti, sia in amore che sul lavoro, vi aiuterà a superare questa fase con maggiore consapevolezza.

10° posto - Pesci. Il periodo si prospetta piuttosto sottotono, con una generale sensazione di confusione e insicurezza. Alcune questioni irrisolte potrebbero pesare sulle vostre giornate, specialmente nelle relazioni personali. Se avete un partner, sarà essenziale dimostrare maggiore attenzione ai suoi bisogni, evitando di trascurarlo ulteriormente: la pazienza non è infinita, e continuare su questa strada potrebbe compromettere il legame.

Per chi è single, il consiglio è di ignorare i commenti o le opinioni non richieste di chi vi circonda, seguendo invece il proprio istinto. Sul lavoro, la Luna non favorirà la chiarezza mentale, rendendo difficile distinguere tra alleati sinceri e colleghi poco affidabili. Fate attenzione a possibili intrighi o pettegolezzi, cercando di mantenere un atteggiamento neutrale. Con un po’ di calma e attenzione, riuscirete a superare queste difficoltà senza troppi danni.

9° posto - Bilancia. Le previsioni indicano una settimana non particolarmente brillante, ma comunque gestibile. Al lavoro, sarà importante stabilire delle priorità, evitando di lasciarsi sopraffare dalla pressione esercitata da colleghi o superiori.

Concentratevi su progetti che possono portare a risultati concreti, lasciando in secondo piano le attività meno rilevanti. In amore, il consiglio è di lasciarsi andare alla passione e di godere appieno di ciò che avete, senza distrarvi con altre situazioni. Coltivare il legame con il partner, attraverso gesti semplici ma significativi, vi aiuterà a rafforzare il rapporto. Se siete single, sarà il momento di accogliere nuove possibilità con fiducia, mettendo da parte le esitazioni. Bilanciare la vita lavorativa con quella affettiva richiederà impegno, ma il risultato sarà una maggiore serenità complessiva.

8° posto - Acquario. Il panorama astrale suggerisce la necessità di prestare maggiore attenzione alle dinamiche familiari e alle relazioni strette.

Se alcune questioni sono rimaste irrisolte, è il momento di affrontarle con calma e razionalità, evitando di lasciar trascorrere altro tempo. Una buona comunicazione vi aiuterà a ristabilire l’armonia e a costruire un dialogo più costruttivo con chi vi sta vicino. Per chi è in coppia, l’intesa migliorerà sensibilmente verso la fine della settimana, regalando momenti di dolcezza e complicità. Se siete single, un cielo favorevole vi invita a fidarvi delle vostre capacità e a seguire il cuore, senza paura di sbagliare. Sul lavoro, il vostro temperamento affabile e la naturale apertura verso gli altri vi consentiranno di instaurare rapporti positivi con colleghi e superiori. Approfittate di queste giornate per consolidare la vostra posizione e gettare le basi per progetti futuri.

7° posto - Cancro. La settimana richiede maggiore attenzione nelle relazioni personali, in particolare con il partner. Il vostro atteggiamento, a tratti troppo critico o impulsivo, potrebbe generare tensioni evitabili. Se qualcosa non vi soddisfa, prendetevi un attimo per riflettere prima di esprimere la vostra opinione: un dialogo pacato sarà molto più efficace di un confronto acceso. Per chi è single, il cielo indica una decisione importante da prendere in ambito sentimentale: lasciate che sia il cuore a guidarvi, evitando di razionalizzare eccessivamente ogni emozione. Sul lavoro, alcune situazioni potrebbero destare preoccupazioni o ansie, specialmente se avete in ballo un progetto a cui tenete molto.

Non lasciatevi sopraffare da dubbi o timori: con pazienza e costanza, riuscirete a portare a termine tutto ciò che vi siete prefissati, dimostrando ancora una volta il vostro valore.

6° posto - Vergine. Le previsioni dell'oroscopo settimanale dal 23 al 29 dicembre annunciano un buon periodo, con occasioni da cogliere al volo. Sarà fondamentale un approccio equilibrato per non lasciarsi travolgere dalle emozioni. La Luna in Scorpione illuminerà il cammino, regalandovi l'energia necessaria per affrontare le giornate con determinazione. Tuttavia, non lasciatevi sopraffare dall'impulso di strafare: un pizzico di autodisciplina vi aiuterà a mantenere il controllo delle situazioni, anche le più complesse.

Eventuali cambiamenti, non sempre dipendenti dalla vostra volontà, potrebbero movimentare il panorama emotivo. Quando si presenteranno decisioni importanti, mettete da parte l’eccesso di sentimenti e valutate tutto con lucidità, poiché questo approccio risulterà vincente nel lungo termine. Ricordate, essere troppo passivi non porta lontano: è arrivato il momento di agire con coraggio, persino quando le opportunità sembrano fuori dagli schemi. Sul lavoro, imparate a delegare e a fidarvi di chi collabora con voi: solo così riuscirete a concentrarvi su ciò che conta davvero.

5° posto - Toro. Un periodo di grande energia e vitalità si apre davanti a voi, e le stelle vi invitano a sfruttare al meglio questa fase favorevole.

La determinazione e le vostre innate capacità di affrontare con successo situazioni complesse saranno alleati preziosi per il raggiungimento dei traguardi che avete a cuore. Se avete in mente un progetto speciale, questo è il momento di dargli forma: la fiducia in voi stessi e l’intuizione saranno gli strumenti principali per superare eventuali ostacoli. Nel contesto delle relazioni personali, il vostro atteggiamento caloroso e positivo vi permetterà di fare progressi significativi, rafforzando i legami più importanti. Usate il vostro senso dell’umorismo per creare un’atmosfera serena e distesa, soprattutto se percepite freddezza intorno a voi. In ambito lavorativo, non abbiate timore di prendere l’iniziativa: la vostra lungimiranza vi guiderà verso scelte sagge e remunerative.

4° posto - Leone. Il cielo si presenta con un panorama straordinariamente favorevole, pronto a riempire le vostre giornate di emozioni intense e positive. L’amore sarà al centro di tutto: insieme alla persona amata vivrete momenti di gioia, condivisione e armonia. La capacità di entrare nel cuore di chi vi sta accanto vi renderà irresistibili, e il partner non mancherà di farvi sentire apprezzati. Anche chi è alla ricerca di un nuovo legame troverà nelle stelle un valido alleato: la vostra dolcezza e il vostro fascino naturale saranno in grado di attirare le attenzioni che desiderate. Sul lavoro, sarà il momento di aprirsi a novità e di abbracciare progetti che in passato avevate messo da parte.

L’energia e la positività che vi accompagnano vi aiuteranno a trasformare ogni difficoltà in un trampolino di lancio per il successo.

3° posto - Gemelli. Una risalita significativa è prevista nella vostra vita sentimentale, grazie a un rinnovato desiderio di offrire stabilità e affetto all’interno delle relazioni. Chi è in coppia si dedicherà con amore e attenzione ai bisogni del partner, riscoprendo una profonda complicità che rafforzerà il legame. Per i single, si aprono interessanti opportunità di conoscere persone speciali: la vostra mente aperta e la voglia di avventura saranno il ponte verso legami autentici. Sul lavoro, le stelle vi rendono particolarmente brillanti: sfruttate questa fase per mettere in luce le vostre idee e per intraprendere collaborazioni che potrebbero rivelarsi decisive per il futuro. La settimana sarà anche un’occasione per riallacciare rapporti dimenticati e per risolvere vecchie questioni in sospeso, grazie a un nuovo approccio positivo e ottimista.

2° posto - Sagittario. Una settimana in cui il calore degli affetti e la serenità interiore si intrecciano per regalarvi esperienze gratificanti. Le persone a voi vicine saranno fonte di conforto e gioia, aiutandovi a vedere il mondo con occhi più ottimisti. Chi è in coppia vivrà una fase di intensa complicità, con il partner pronto a ricambiare il vostro entusiasmo con affetto sincero. Per chi è libero da legami, la voglia di esplorare nuove strade porterà a incontri inaspettati: seguite l’intuito, perché sarà la vostra guida migliore. Sul fronte lavorativo, la settimana si annuncia particolarmente produttiva, con possibilità di guadagni e avanzamenti che vi renderanno soddisfatti e fiduciosi. Se ci sono decisioni importanti da prendere, le stelle suggeriscono di agire con coraggio e di non lasciarvi sfuggire opportunità che potrebbero cambiare il corso del vostro percorso professionale.

1° posto - Scorpione. Una fase di rinascita vi attende, e le stelle sono pronte a sostenervi nel ritrovare energia e passione, sia nella vita personale che sul lavoro. Le coppie consolidate riscopriranno il piacere di condividere ricordi e obiettivi, rafforzando ulteriormente il legame. Chi è alla ricerca di nuove emozioni troverà nelle relazioni sociali un terreno fertile per fare incontri stimolanti e pieni di promesse. Sul lavoro, l’intuito vi guiderà verso scelte vincenti: sarete in grado di individuare le migliori opportunità e di coglierle con decisione. Investimenti e progetti a lungo termine beneficeranno di una pianificazione attenta e di una visione strategica, portando a risultati concreti e soddisfacenti. La settimana si conclude con un rinnovato senso di fiducia in voi stessi e nella direzione che avete scelto di intraprendere.