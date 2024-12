La settimana astrologica dal 23 al 29 dicembre 2025 si prospetta carica di cambiamenti e nuove energie sotto l'influenza dei movimenti planetari. Il Sole entra in Capricorno, regalando forza e determinazione a molti, mentre Mercurio diretto promette maggiore chiarezza nelle comunicazioni. Bilancia e Pesci potranno godere di momenti di armonia, specialmente in ambito affettivo, mentre i nati sotto il segno del Leone dovranno affrontare decisioni importanti.

Astrologia da Ariete a Bilancia

Ariete (21 marzo – 20 aprile) - Vi siete mai soffermati a riflettere su quanto il vostro istinto sia una bussola quasi infallibile?

Questa settimana vi invita a fidarvi pienamente di quella voce interiore che guida i vostri passi, anche quando la razionalità tentenna. Fino a venerdì, specialmente per chi appartiene alla terza decade, le giornate scorrono con un'energia vivace e propositiva, ideale per riprendere in mano progetti lasciati in sospeso. Mercoledì, però, un velo di confusione potrebbe offuscare la mente: affrontatelo con leggerezza, senza lasciarvi travolgere da ombre inutili. Nel fine settimana, l’ingresso del Sole in Capricorno vi invita a rallentare e a ponderare con attenzione i vostri prossimi passi. Un consiglio inaspettato potrebbe rivelarsi una chiave preziosa per intraprendere una nuova direzione. Collaborate, ma senza rinunciare alla vostra autentica essenza.

Voto: 8

Toro (21 aprile – 20 maggio) - Questa settimana sarete come un albero che affronta i venti d'inverno: robusto, radicato, ma con una vena di malinconica riflessione. I primi giorni vi offrono un equilibrio emotivo prezioso, con la Luna in Cancro che vi guida verso connessioni profonde e autentiche. Tuttavia, mercoledì e giovedì potrebbero portarvi un senso di irritazione, come se una luce troppo forte invadesse il vostro spazio privato.

Respirate, trovando rifugio nel weekend, quando il Sole in Capricorno rafforzerà la vostra determinazione e vi restituirà quella stabilità tanto amata. Approfittate di questo momento per ricollegare i fili del vostro cammino, accogliendo le sfide con calma e saggezza. La pazienza sarà la vostra forza più grande. Voto: 7

Gemelli (21 maggio – 21 giugno) - Un turbinio di idee e sentimenti contrastanti potrebbe animare la vostra settimana.

Fino a venerdì, avvertirete la spinta a mettervi in gioco, ma la direzione da seguire potrebbe sembrarvi sfocata, come nascosta da una nebbia sottile. Mercoledì rischia di essere il giorno più caotico, ma non lasciatevi scoraggiare: spesso è proprio nel disordine che si nasconde l’ispirazione. Dedicate tempo a un’attività creativa, magari condivisa con qualcuno di speciale, per riportare un po’ di magia nella vostra quotidianità. Ricordate che anche la confusione ha il suo valore, se accolta con curiosità e apertura. Voto: 5+

Cancro (22 giugno – 22 luglio) - L’inizio della settimana vi vede nelle vesti di artigiani delle emozioni, capaci di trasformare ogni gesto in un dono carico di significato.

La Luna nel vostro segno illumina lunedì e martedì con una luce intima e delicata, spingendovi a offrire il meglio di voi stessi. Tuttavia, il weekend segna un cambio di passo: il Sole in Capricorno vi invita a un maggior rigore emotivo, chiedendovi di bilanciare cuore e ragione. La Luna in Vergine, venerdì, vi offre l’opportunità di fare ordine nei vostri pensieri e sentimenti, guidandovi verso una serenità interiore. Scegliete con cura le attività che vi nutrono davvero, lasciando andare ciò che non vi serve più. Voto: 6

Leone (23 luglio – 22 agosto) - Questa settimana risplendete di una luce inconfondibile, ma non senza affrontare alcune sfide. Mercurio diretto vi restituisce quella lucidità mentale che trasforma ogni vostra parola in una dichiarazione brillante.

Mercoledì e giovedì, con la Luna nel vostro segno, sarete al centro della scena, attirando ammirazione con naturalezza. Tuttavia, Venere in opposizione potrebbe svelare piccole crepe nelle vostre relazioni: non temete di mostrarvi vulnerabili, poiché la vera forza risiede nell’autenticità. Tra luci scintillanti e momenti di introspezione, il vostro fascino innato saprà trovare il giusto equilibrio. Voto: 8-

Vergine (23 agosto – 22 settembre) - Settimana di ridefinizione per voi, Vergine. L’inizio potrebbe sembrare complesso, come un giocoliere che cerca di mantenere troppi elementi in aria contemporaneamente. Il segreto? Saper lasciar cadere ciò che non è essenziale. Nel weekend, il Sole in Capricorno porterà stabilità e chiarezza, consentendovi di ritrovare il controllo sul vostro tempo.

La Luna nel vostro segno, domenica, vi regalerà intuizioni preziose, invitandovi a immergervi nel clima natalizio con rinnovata serenità. Siate indulgenti con voi stessi e concedetevi il lusso di vivere ogni momento con grazia. Voto: 6+

Pagelle dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre) - La vostra settimana si presenta come un delicato gioco di equilibri, in cui ogni passo sembra richiedere ponderazione. Fino a venerdì, Mercurio vi sostiene con chiarezza mentale, aiutandovi a risolvere questioni pratiche che sembravano intricate. Tuttavia, potreste avvertire un sottile senso di insoddisfazione emotiva, come se mancasse un tassello per completare il quadro. Il weekend, grazie all'ingresso del Sole in Capricorno, vi invita a ritrovare una stabilità interiore, magari attraverso il contatto con la natura o con le persone che amate.

Affrontate ogni sfida con grazia e ricordate che non tutto deve essere risolto nell'immediato: a volte, anche il tempo è un alleato prezioso. Voto: 7-

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre) - Questa settimana porta con sé un’intensità che ben si accorda con il vostro spirito profondo e misterioso. I primi giorni vi vedono immersi in un turbine di emozioni, alimentato dalla Luna in Cancro, che accentua la vostra sensibilità. Mercoledì e giovedì, invece, saranno giornate più pragmatiche, ideali per affrontare questioni lavorative o finanziarie con lucidità e determinazione. Il weekend, con il Sole in Capricorno, vi invita a guardare oltre l'apparenza, spingendovi a costruire solide fondamenta per il futuro.

Non abbiate timore di confrontarvi con i vostri desideri più autentici: è il momento di fare spazio alla trasformazione. Voto: 7+

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre) - Questa settimana si tinge di riflessione. Fino a venerdì, l’energia di Mercurio vi spinge a comunicare con entusiasmo, rendendovi il centro di vivaci conversazioni. Tuttavia, mercoledì potrebbe portarvi un senso di frustrazione, forse a causa di aspettative non soddisfatte. Non lasciatevi abbattere: il weekend, con il Sole che lascia il vostro segno per entrare in Capricorno, vi invita a fare il punto della situazione e a pianificare con maggiore concretezza i vostri prossimi passi. Accogliete questo momento di introspezione come un’opportunità per crescere e per trovare nuove prospettive.

Voto: 7-

Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio) - La vostra stagione sta per iniziare, e con essa giunge un’energia che vi rende protagonisti indiscussi. Il Sole entra nel vostro segno durante il weekend, portando con sé un rinnovato senso di determinazione e una chiarezza d’intenti che vi aiuterà a tracciare il vostro cammino. Prima di allora, tuttavia, potreste sentirvi un po’ sopraffatti dagli impegni quotidiani. La Luna in Vergine, venerdì, vi aiuterà a fare ordine, mentre sabato e domenica saranno perfetti per dedicare tempo ai vostri progetti più ambiziosi. Ricordate: ogni passo avanti, per quanto piccolo, vi avvicina alla meta desiderata. Voto: 8

Acquario (20 gennaio – 18 febbraio) - Un periodo di riflessione si apre per voi, ma non senza qualche sorpresa.

Fino a venerdì, le giornate scorrono con un ritmo tranquillo, lasciandovi lo spazio necessario per coltivare idee innovative. Tuttavia, mercoledì e giovedì potreste trovarvi a gestire questioni relazionali che richiedono una dose extra di pazienza e comprensione. Con l'ingresso del Sole in Capricorno durante il fine settimana, sentirete la necessità di focalizzarvi su obiettivi concreti, abbandonando tutto ciò che non serve più al vostro percorso. Guardate al futuro con fiducia: il meglio deve ancora venire. Voto: 7-

Pesci (19 febbraio – 20 marzo) - Settimana all’insegna dell’intuizione per voi. I primi giorni sono caratterizzati da un’energia sognante, che vi invita a immergervi nel vostro mondo interiore.

Approfittate della Luna in Cancro per esplorare ciò che vi emoziona davvero e per creare momenti di autentica connessione con chi vi circonda. Mercoledì e giovedì, tuttavia, portano un po’ di confusione: non abbiate paura di rallentare e di prendervi il tempo necessario per riordinare le idee. Il weekend, con il Sole in Capricorno, vi offre un’occasione per concretizzare i vostri sogni più ambiziosi. Seguite il flusso, ma mantenete sempre i piedi ben saldi a terra. Voto: 7