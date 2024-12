Nella settimana che va dal 16 al 22 dicembre ci sarà un mix di energia cosmica per vari segni zodiacali. Toro e Leone potranno approfittare di un clima sereno e positivo, perfetto per consolidare legami affettivi e immergersi nello spirito natalizio con entusiasmo. Gemelli e Acquario, invece, si sentiranno ispirati a sperimentare nuove idee, sia in ambito lavorativo che personale, approfittando di un cielo che favorisce la creatività. Non mancheranno momenti di riflessione per il Cancro, che potrebbe trovare nelle tradizioni natalizie un’opportunità per riscoprire il calore familiare, e per il Sagittario, chiamato a gestire con attenzione le proprie energie in vista di nuovi inizi.

Previsioni settimanali dal 16 al 22 dicembre con voti: dall'Ariete alla Vergine

♈ Ariete: voto 7 - L’entusiasmo prenatalizio si fa sentire, ma attenzione a non lasciarvi sopraffare dallo stress degli ultimi preparativi. In amore, il dialogo sarà fondamentale per evitare incomprensioni con il partner. Per i single, potrebbe esserci una piacevole sorpresa durante un incontro casuale. Sul lavoro, mantenete un atteggiamento flessibile per affrontare i cambiamenti. Le giornate migliori saranno giovedì e venerdì, ideali per chiudere accordi o pianificare nuovi progetti.

⭐ Giornate top: giovedì 19 e venerdì 20.⭐ Giornate difficili: lunedì 16 e sabato 21.

♉ Toro: voto 8 - La settimana porta un’energia positiva che si riflette nei rapporti affettivi.

Le coppie godranno di momenti di grande complicità, mentre i single potrebbero fare un incontro speciale in un evento natalizio. In ambito lavorativo, è il momento giusto per consolidare i risultati ottenuti e prepararvi a nuove sfide. Approfittate del weekend per immergervi nell’atmosfera delle festività e godere del calore familiare.

⭐ Giornate top: mercoledì 18 e domenica 22.⭐ Giornate difficili: martedì 17.

♊ Gemelli: voto 6 - Le stelle vi invitano a trovare un equilibrio tra i tanti impegni e il bisogno di rilassarvi. In amore, potreste sentire il desiderio di maggiore chiarezza, sia che siate in coppia o alla ricerca di nuove emozioni. Sul lavoro, sarà una settimana di transizione: non abbiate fretta di concludere tutto prima delle feste, pianificate con calma.

Domenica sarà la giornata perfetta per rigenerarvi e ricaricare le energie.

⭐ Giornate top: domenica 22.⭐ Giornate difficili: lunedì 16 e venerdì 20.

♋ Cancro: voto 9 - L’atmosfera prenatalizia vi regala un senso di serenità e armonia che si riflette nei rapporti familiari e di coppia. Per i single, un evento speciale potrebbe portare una piacevole sorpresa. Sul lavoro, le giornate centrali della settimana saranno ideali per concludere progetti e ottenere riconoscimenti. Il weekend sarà dedicato al relax e alla pianificazione delle festività.

⭐ Giornate top: martedì 17 e sabato 21.⭐ Giornate difficili: mercoledì 18.

♌ Leone: voto 8 - Le stelle vi donano un’energia speciale per affrontare gli ultimi impegni prima del Natale.

In amore, sarete particolarmente romantici e attenti alle esigenze del partner. Per i single, Venere favorisce incontri interessanti. Sul piano lavorativo, sarete determinati a chiudere in bellezza questo 2024, con opportunità di successo che potrebbero sorprenderci. Concedetevi un po’ di shopping natalizio per rilassarvi.

⭐ Giornate top: mercoledì 18 e venerdì 20.⭐ Giornate difficili: domenica 22.

♍ Vergine: voto 9 - Una settimana all’insegna della soddisfazione personale e professionale. In amore, sarete in sintonia con il partner, pronti a organizzare insieme momenti magici in vista del Natale. I single saranno affascinanti e potranno catturare l’attenzione di qualcuno di speciale. Sul lavoro, ogni vostra decisione sembrerà quella giusta: approfittate delle giornate centrali per concludere affari o avviare progetti.

⭐ Giornate top: martedì 17 e sabato 21.⭐ Giornate difficili: lunedì 16.

Pagelle dalla Bilancia ai Pesci

♎ Bilancia: voto 6 - L’avvicinarsi delle festività vi invita a concentrarvi sugli affetti, ma qualche piccolo malinteso potrebbe disturbare l’armonia familiare. In amore, evitate discussioni inutili e lasciate spazio al dialogo. Sul lavoro, le stelle consigliano di procedere con prudenza: non è il momento di rischiare troppo. Dedicate il weekend al relax e a ricaricare le energie in vista del Natale.

⭐ Giornate top: giovedì 19.⭐ Giornate difficili: martedì 17 e sabato 21.

♏ Scorpione: voto 8 - La vostra creatività sarà il punto di forza della settimana, sia in ambito lavorativo che personale.

In amore, sarete affascinanti e magnetici, pronti a vivere momenti intensi con il partner o a fare incontri che lasceranno il segno. Il clima prenatalizio vi regala ispirazione e voglia di mettervi in gioco, anche per iniziative legate alla famiglia.

⭐ Giornate top: mercoledì 18 e sabato 21.⭐ Giornate difficili: venerdì 20.

♐ Sagittario: voto 7 -

Le giornate che precedono il Natale vi invitano a riflettere sulle priorità, soprattutto in ambito affettivo. In coppia, evitate discussioni sterili e concentratevi su ciò che conta davvero. Sul lavoro, sarà una settimana impegnativa, ma le soddisfazioni non mancheranno. Domenica sarà il momento ideale per immergervi nell’atmosfera prenatalizia e riscoprire il valore dei legami familiari.

⭐ Giornate top: giovedì 19 e domenica 22.⭐ Giornate difficili: lunedì 16.

♑ Capricorno: voto 10 - Le stelle sono tutte dalla vostra parte, regalando una settimana da incorniciare. In amore, vivrete momenti di grande intimità e dolcezza con il partner, mentre i single potranno fare un incontro significativo. Sul lavoro, è il momento di raccogliere i frutti dei vostri sforzi: il successo è a portata di mano. Dedicate il weekend a organizzare le festività, circondati dall’affetto delle persone care.

⭐ Giornate top: lunedì 16 e sabato 21.⭐ Giornate difficili: venerdì 20.

♒ Acquario: voto 9 - L’energia della settimana vi invita a osare, sia in amore che sul lavoro. Sarete protagonisti di momenti intensi e gratificanti, grazie alla vostra capacità di comunicare e di adattarvi alle situazioni.

In coppia, il dialogo sarà fondamentale per rafforzare il legame. I single potrebbero fare un incontro sorprendente durante un evento natalizio.

⭐ Giornate top: mercoledì 18 e venerdì 20.⭐ Giornate difficili: martedì 17.

♓ Pesci: voto 8 - La settimana si tinge di magia e romanticismo, grazie all’influenza delle festività. In amore, vi sentirete ispirati e pronti a dedicare attenzioni speciali al partner. Sul lavoro, potrete chiudere progetti importanti e prepararvi a un 2025 di successi. Lasciatevi trasportare dallo spirito natalizio e approfittate del weekend per rilassarvi.

⭐ Giornate top: martedì 17 e sabato 21.⭐ Giornate difficili: giovedì 19.