La settimana dal 9 al 15 dicembre 2024 l'oroscopo regala notizie davvero dolci e romantiche per i nati sotto i segni di aria e di fuoco, grazie alla presenza di Venere in Acquario. In particolare si prospetta una settimana ricca di colpi di scena in ambito professionale per il Cancro, mentre per il Leone ci saranno delle buone idee e tanta fortuna.

Ariete: arriveranno novità davvero molto piacevoli che favoriranno il contesto di coppia. Per molti si prospetta una settimana di rinnovamento nella sfera emotiva, condita di romanticismo e di condivisione all'interno della famiglia.

Sul lavoro sarete molto volenterosi e non sarà difficile pensare a un avanzamento di carriera molto allettante.

Toro: sarà tempo di pensare bene a come rendere queste festività natalizie uniche per la famiglia. Avrete voglia di tradizione, dunque non sarà un caso se farete di tutto per organizzare qualcosa di speciale per il partner. Molto tenaci sul lavoro, dimostrerete di essere decisamente indispensabili.

Gemelli: vi è un po' di noia e di scetticismo sull'atmosfera natalizia che si avvicina. Proietterete questo atteggiamento sulla famiglia e sul partner, ma allo stesso tempo non dimenticherete di essere sempre gentili. Nella relazione affronterete qualche turbolenza imprevista, e sarà sul lavoro che riuscirete a emergere veramente, soprattutto grazie a una forte collaborazione.

Cancro: dare il via all'atmosfera di festa è uno degli obiettivi principali che accenderà la vostra mente. La vostra relazione subirà un giro di vite non indifferente, portandovi a un nuovo passo, forse quello che avete sempre sperato di ottenere. Anche sul lavoro avrete una determinazione ottimale che vi porterà a distinguervi rispetto ai colleghi.

Leone: la vostra mente sarà traboccante di belle idee e iniziative interessanti sia in ambito di coppia sia sul piano familiare. L'aria di festa vi darà degli spunti anche per proseguire il lavoro con determinazione ed entusiasmo, oltre che con la fortuna che ora sarà a portata di mano. Gli affari prenatalizi vi daranno un profitto ineguagliabile.

Vergine: soddisfare le vostre esigenze personali rientra fra le prime cose a cui addebitare questa settimana. Un po' di sano egoismo vi farà uscire da un circolo amicale o di coppia che molto probabilmente non ha più ragione di esistere. Sveglierete una coscienza interiore che è rimasta sopita troppo a lungo.

Bilancia: i rapporti interpersonali offriranno novità interessanti, mentre avrete una grande propensione a svolgere il vostro lavoro con calma, anche se potreste essere ripresi. Gli affetti saranno dalla vostra parte nei momenti meno facili da affrontare.

Scorpione: avere degli incontri vi farà bene allo spirito. Lo sviluppo che riuscirete a fare sul lavoro si riscontrerà nei guadagni. Dare il vostro contributo alla famiglia sia materialmente sia con il vostro affetto sarà piacevole per entrambe le parti.

Sagittario: la vostra relazione amorosa si trasformerà presto in qualcosa di ancora più stabile. Si accenderà la scintilla della determinazione che in queste giornate è stata pressoché assente, non mancando di esprimere le idee he affollano la vostra mente con più elasticità.

Capricorno: dovrete faticare un po' prima di avere dei guadagni che possano realmente soddisfare le vostre esigenze. L'Oroscopo non vi promette una settimana facile dal punto di vista pecuniario. Inoltre purtroppo ricucire dei rapporti che si sono sgretolati sarà difficile, soprattutto in amore. Avrete un pizzico di spensieratezza nel weekend.

Acquario: questa sarà la settimana più splendente del mese di dicembre.

Rinnoverete il vostro look, acquisterete prestigio sul lavoro e anche l'amore vi darà delle soddisfazioni. L'oroscopo segnala ottimi guadagni che vi faranno sentire sempre più solidi dal punto di vista economico. L'amore sarà ai massimi livelli in quanto a passione, mentre le responsabilità si faranno sempre più piacevoli.

Pesci: l'oroscopo segnala una settimana molto motivante sul lavoro e sorprendentemente efficace negli affari. In amore le incomprensioni potrebbero essere abbastanza forti, e servirà parecchio lavoro per poter riprendere in mano le redini della vostra relazione e varrà per entrambe le parti. In famiglia ci sarà una relativa serenità.