L'Oroscopo della settimana dal 9 al 15 dicembre 2024 è pronto a mettere in chiaro l'andamento riservato dalle stelle ai prossimi sette giorni. A gongolare nel periodo in analisi c'è il Toro, che spunta un bel voto 10 nella pagella settimanale. Giornate assai positive anche per i nati sotto il segno dei Gemelli, dell'Ariete e del Cancro. Per l'Acquario, invece, si presume possa arrivare un periodo poco positivo, forse interessato da intoppi o situazioni delicate non ben identificate.

Oroscopo settimanale e pagelle per i segni della prima sestina

♈ Ariete: voto 8.

Una settimana ricca di opportunità, ma sarà fondamentale affrontarla con equilibrio e determinazione. In ambito affettivo, il desiderio di intimità crescerà, regalandovi momenti di profonda sintonia con il partner. Le giornate centrali saranno particolarmente favorevoli per dedicarsi a progetti comuni o semplicemente per rafforzare il legame con piccoli gesti d’affetto. Per i cuori solitari, la settimana si preannuncia stimolante: nuove occasioni vi porteranno a riflettere su ciò che realmente desiderate in una relazione. Sarà importante seguire il cuore e lasciarsi guidare dall’istinto, senza paura di aprirvi alle novità. Sul lavoro, l’energia non mancherà e sarete in grado di affrontare anche le sfide più complesse con tenacia.

È il momento di portare avanti quelle idee che avete accantonato, sfruttando il sostegno di colleghi pronti a collaborare. L'organizzazione sarà il punto di forza per ottenere risultati concreti.

Il programma stellare per tutti i giorni della settimana:

Top del giorno lunedì 9 dicembre;

lunedì 9 dicembre; ★★★★★ martedì 10 e mercoledì 11;

★★★★ giovedì 12, venerdì 13 e domenica 15;

★★★ sabato 14 dicembre.

♉ Toro: voto 10.

L'oroscopo della settimana dal 9 al 15 dicembre indica che saranno giornate quasi tutte allineate alla presenza della Luna nel vostro segno. Settimana intensa sul fronte emotivo, con la possibilità di vivere momenti indimenticabili nella vita sentimentale. In coppia, sarà importante concentrarsi sulla qualità del tempo trascorso insieme: una passeggiata o una cena improvvisata saranno perfetti per ritrovare complicità e calore.

Se siete single, gli astri suggeriscono di osare di più e mettere in gioco la vostra personalità autentica. Non abbiate timore di mostrare chi siete realmente, perché proprio questo vi renderà irresistibili agli occhi degli altri. In ambito lavorativo, si prospettano giorni di impegno e soddisfazioni. Progetti complessi richiederanno concentrazione, ma grazie alla vostra perseveranza riuscirete a chiudere con successo molte attività. Attenzione però a non trascurare il benessere personale: una pausa strategica vi aiuterà a mantenere l’efficienza e ad affrontare il resto della settimana con energia.

La graduatoria settimanale specifica per il segno:

Top del giorno mercoledì 11 dicembre;

mercoledì 11 dicembre; ★★★★★ giovedì 12, venerdì 13 e domenica 15;

★★★★ lunedì 9, martedì 10 e sabato 14.

♊ Gemelli: voto 9.

Sarà una settimana dinamica e ricca di stimoli, ideale per risolvere questioni lasciate in sospeso. Nel campo affettivo, riuscirete a portare armonia e serenità nella relazione, sorprendendo il partner con gesti affettuosi e inaspettati. Il fine settimana si preannuncia particolarmente romantico, perfetto per trascorrere momenti di dolcezza. Per i single, questa fase invita a lasciarsi alle spalle le esperienze negative e a guardare con ottimismo al futuro. Un pizzico di audacia vi aiuterà a entrare in sintonia con chi potrebbe rivelarsi una persona speciale. Nel lavoro, avrete l’occasione di mostrare le vostre abilità e di mettervi in evidenza agli occhi di superiori o collaboratori. Le idee brillanti non mancheranno, così come la capacità di trovare soluzioni innovative a problemi apparentemente complessi.

Approfittate di questa fase positiva per consolidare la vostra posizione e per gettare le basi di nuovi progetti.

La valutazione settimanale secondo le stelle:

Top del giorno venerdì 13 dicembre;

venerdì 13 dicembre; ★★★★★ lunedì 9 e sabato 14;

★★★★ martedì 10, mercoledì 11, giovedì 12 e domenica 15.

♋ Cancro: voto 8. Gli astri vi invitano a dedicarvi con più attenzione alle relazioni interpersonali, che siano sentimentali o amicali. In coppia, la complicità sarà il motore della settimana: sfruttate l’occasione per condividere sogni e desideri, aprendo il cuore a nuove prospettive. Se siete soli, i prossimi giorni saranno propizi per entrare in contatto con persone che potrebbero arricchire la vostra vita. È il momento di ascoltare con attenzione chi vi è vicino, lasciando spazio alla comprensione e all’empatia.

In ambito professionale, questa settimana porterà un carico di lavoro significativo, ma sarete perfettamente in grado di gestirlo grazie alla vostra organizzazione. Non abbiate paura di chiedere supporto se necessario: collaborare con gli altri vi consentirà di affrontare le sfide con maggiore facilità. Le stelle suggeriscono di mantenere un equilibrio tra impegni e vita personale, per non rischiare di sentirvi sopraffatti.

La classifica stellare da inizio a fine settimana:

Top del giorno domenica 15 dicembre;

domenica 15 dicembre; ★★★★★ lunedì 9 e giovedì 12;

★★★★ mercoledì 11, venerdì 13 e sabato 14;

★★★ martedì 10 dicembre.

♌ Leone: voto 6. Una settimana all’insegna della vitalità, perfetta per affrontare con energia ogni situazione.

In amore, riuscirete a trasmettere al partner sicurezza e calore, creando un clima di fiducia e complicità. Le serate saranno particolarmente dolci e vi permetteranno di rafforzare ulteriormente il legame con chi amate. I single avranno l’occasione di brillare grazie alla loro personalità magnetica: non mancheranno situazioni stimolanti e nuovi legami che potrebbero trasformarsi in qualcosa di importante. Sul lavoro, la determinazione sarà il vostro alleato migliore. Le sfide non mancheranno, ma sarete perfettamente in grado di superarle grazie alla vostra creatività e alla capacità di trovare soluzioni rapide. Non lasciatevi influenzare da eventuali critiche: credete nelle vostre capacità e continuate a inseguire gli obiettivi con coraggio e passione.

La valutazione della settimana:

★★★★★ mercoledì 11 e venerdì 13;

★★★★ martedì 10, giovedì 12 e sabato 14;

★★★ lunedì 9 dicembre;

★★ domenica 15 dicembre.

♍ Vergine: voto 6. Gli astri vi sorridono, promettendo una settimana serena e costruttiva. In coppia, sarà il momento di dialogare apertamente con il partner, affrontando con sincerità eventuali dubbi o incomprensioni. Questo approccio vi consentirà di rafforzare la relazione e di vivere momenti di grande intensità emotiva. Per chi è solo, si prospettano giornate interessanti: lasciatevi sorprendere dalle novità che il destino potrebbe portare nella vostra vita. Sul fronte lavorativo, si aprono possibilità stimolanti, ma sarà fondamentale organizzare bene il tempo e le risorse per trarne il massimo beneficio.

Progetti che sembravano lontani inizieranno a prendere forma, regalandovi una soddisfazione crescente. Evitate però di strafare: prendersi una pausa quando necessario vi permetterà di mantenere un livello costante di efficienza e di raggiungere ogni traguardo con successo.

La graduatoria settimanale con le stelle:

★★★★★ sabato 14 e domenica 15;

★★★★ lunedì 9, martedì 10 e venerdì 13;

★★★ giovedì 12 dicembre;

★★ mercoledì 11 dicembre.

Previsioni zodiacali e voti della settimana per gli ultimi sei segni

♎ Bilancia: voto 7. La settimana dal 9 al 15 dicembre invita a concentrarvi sui legami più stretti e a dedicare più attenzioni alle persone che ritenete importanti. Il desiderio di rafforzare le relazioni sarà intenso, e le stelle suggeriscono di aprirvi al dialogo con chi amate.

Condividere pensieri profondi o emozioni vi permetterà di creare un’intesa più solida, mentre riflettere su progetti a lungo termine potrebbe rivelarsi utile per dare una nuova direzione alle aspirazioni comuni. Chi è single, invece, potrebbe sentirsi spinto a esplorare l’aspetto emotivo della propria vita, lasciandosi andare a nuove sensazioni o mostrando più audacia nel rivelare i propri sentimenti. Non abbiate paura di esprimervi, perché l’influenza di Giove favorisce il coraggio e l’ottimismo. Sul piano professionale, vi attende una settimana impegnativa ma ricca di gratificazioni. Il carico di lavoro richiederà molta concentrazione, ma la capacità di organizzare e gestire più compiti contemporaneamente vi porterà a risultati concreti e apprezzamenti da parte di chi vi circonda.

Il programma stellare per tutti i giorni della settimana:

Top del giorno martedì 10 dicembre;

martedì 10 dicembre; ★★★★★ lunedì 9 e mercoledì 11;

★★★★ giovedì 12 e domenica 15;

★★★ venerdì 13 dicembre;

★★ sabato 14 dicembre.

♏ Scorpione: voto 7. Durante questa settimana, dedicatevi a ciò che amate, lasciando che la fantasia vi trasporti. La sfera sentimentale si tinge di tinte vivaci: anche chi solitamente è più riservato, scoprirà un piacere inatteso nel sognare ad occhi aperti. Se siete in coppia, fantasticare insieme su ciò che desiderate per il futuro può rivelarsi un modo intrigante per rafforzare il legame. Per chi è ancora in cerca di affetto, gli astri preannunciano novità intriganti, ma è fondamentale scegliere le parole con cura quando si vuole trasmettere qualcosa di significativo.

Un atteggiamento positivo e un pizzico di orgoglio possono fare la differenza. Per quanto riguarda il lavoro, ci saranno opportunità interessanti che vi permetteranno di semplificare alcune attività quotidiane. Provate a proporvi in maniera originale e a mostrare il lato più innovativo della vostra personalità: riuscirete a suscitare fiducia in chi collabora con voi.

La graduatoria settimanale specifica per il segno:

Top del giorno giovedì 12 dicembre;

giovedì 12 dicembre; ★★★★★ venerdì 13 e domenica 15;

★★★★ mercoledì 11 e sabato 14;

★★★ martedì 10 dicembre;

★★ lunedì 9 dicembre.

♐ Sagittario: voto 7. Il periodo regala un’energia speciale per trascorrere momenti armoniosi con chi amate. Nonostante possano emergere iniziali differenze di vedute, sentirete forte la voglia di sorprendere chi vi sta accanto con gesti che riflettano il desiderio di condivisione. Organizzare un’uscita particolare, come una serata al teatro o una cena accogliente, potrà rendere più intenso il legame. Chi è single avrà invece l’occasione di dedicarsi al divertimento e al piacere di vivere la vita con leggerezza, senza timori di esprimere sé stessi. L’ottimismo sarà il motore che vi guiderà verso esperienze stimolanti. Nel lavoro, finalmente le ambizioni iniziano a concretizzarsi. Progetti che sembravano lontani ora appaiono più vicini, grazie a collaborazioni vantaggiose che vi offriranno spunti per guardare con speranza al futuro.

La valutazione settimanale secondo le stelle:

Top del giorno sabato 14 dicembre;

sabato 14 dicembre; ★★★★★ lunedì 9 e domenica 15;

★★★★ martedì 10 e venerdì 13;

★★★ mercoledì 11 dicembre;

★★ giovedì 12 dicembre.

♑ Capricorno: voto 6. Questa settimana porta con sé un mix di emozioni e stimoli. Nella sfera sentimentale, si preannunciano momenti di serenità per chi ha già una relazione stabile. La dolcezza e l’ascolto reciproco renderanno più profonda l’intesa con la persona amata, a patto di evitare atteggiamenti troppo rigidi o autoritari. Chi si trova ad affrontare sfide nella vita affettiva, invece, avrà l’opportunità di risolvere piccoli dissapori e ritrovare un equilibrio che sembrava perduto. Per coloro che sono ancora alla ricerca dell’amore, questo periodo invita a fare chiarezza su ciò che desiderano davvero, lasciandosi guidare dalla Luna che incoraggia una visione più ampia delle emozioni. Sul fronte lavorativo, è il momento di riorganizzarsi. Mettere ordine nei progetti e dedicarsi a una pianificazione accurata aiuterà a ottenere risultati concreti e a ridurre lo stress.

La classifica stellare da inizio a fine settimana:

★★★★★ martedì 10 e giovedì 12;

★★★★ lunedì 9, mercoledì 11 e venerdì 13;

★★★ domenica 15 dicembre;

★★ sabato 14 dicembre.

♒ Acquario: voto 5. Settimana impegnativa, con la Luna che spinge a concentrarsi su alcune aree trascurate della vita. Il benessere fisico merita più attenzione, così come le dinamiche con le persone a voi vicine. Se vi trovate in coppia, il periodo potrebbe portare qualche tensione, spesso legata a malintesi o a energie mal indirizzate. Evitate discussioni inutili e cercate invece di risolvere eventuali incomprensioni con gesti che mostrino la vostra cura e il vostro affetto. Chi è single potrebbe sentirsi chiamato a dedicarsi maggiormente ai legami familiari, specialmente se di recente ci sono stati segnali di insoddisfazione o richieste di maggiore presenza. Sul piano professionale, la settimana potrebbe rivelarsi sfidante, con situazioni che richiederanno maggiore pazienza e spirito di adattamento.

La classifica stellare da inizio a fine settimana:

★★★★★ venerdì 13 dicembre;

★★★★ lunedì 9, giovedì 12, sabato 14 e domenica 15;

★★★ mercoledì 11 dicembre;

★★ martedì 10 dicembre.

♓ Pesci: voto 6. Questo periodo promette emozioni intense e sviluppi interessanti in molte aree della vita. Nel campo affettivo, vi sentirete ispirati a vivere esperienze che arricchiscono l’anima. Se siete legati a qualcuno, sarà fondamentale mostrare sincerità e disponibilità per migliorare la relazione o, in alcuni casi, valutarne il reale valore. Per chi non è impegnato, si profilano momenti di grande sensibilità che apriranno la strada a nuovi legami, capaci di portare un calore inaspettato nelle giornate. Nel lavoro, ci sono sviluppi in corso che potrebbero portare a successi significativi. Mantenendo costanza e determinazione, riuscirete a concretizzare obiettivi che vi eravate prefissati da tempo. Siate fiduciosi e non lasciatevi scoraggiare dalle sfide.

La graduatoria settimanale con le stelle: