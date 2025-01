L'oroscopo di giovedì 9 gennaio vedrà un Cancro attivo, ma con poche idee da realizzare, mentre i nativi Pesci saranno piuttosto carismatici nei confronti del partner. I Gemelli saranno pronti a raccogliere nuove sfide lavorative, mentre la Bilancia non dovrà cercare scorciatoie nei propri progetti.

Previsioni dell'oroscopo di giovedì 9 gennaio e pagelle

Ariete: parte centrale della settimana che vedrà un cielo un po’ sbiadito nei vostri confronti. Il rapporto con il partner sarà abbastanza discreto, ciò nonostante non ci saranno molte occasioni romantiche.

In calo anche il lavoro. Questo periodo di feste vi ha un po’ disorientato, e con questo cielo contrario i vostri progetti non faranno molti passi avanti. Voto - 7️⃣

Toro: giornata di venerdì super positiva per voi nativi del segno. Questo cielo vedrà la Luna e Mercurio dominare nella vostra quotidianità, portando spesso equilibrio e buone idee. In amore ci penserà il pianeta Venere a regalarvi dolci emozioni con la persona che amate. In ambito lavorativo farete importanti progressi in quel che fate, e le soddisfazioni non tarderanno ad arrivare. Voto - 9️⃣

Gemelli: configurazione astrale meno influente dal punto di vista professionale, che vi permetterà di lavorare in modo più lucido e convincente, dopo un periodo poco soddisfacente.

Vi sentirete pronti a raccogliere nuove sfide professionali, che se ben gestite, potrebbero portarvi lontano. Sul fronte amoroso invece, non ci sarà un ottimo equilibrio in questo periodo. Cercate di curare maggiormente il rapporto con la persona che amate. Voto - 7️⃣

Cancro: con Marte in congiunzione al vostro cielo vi sentirete piuttosto attivi, ma la presenza di Mercurio in opposizione potrebbe rallentarvi non poco, con poche idee da realizzare.

Sul fronte amoroso sarà un bel periodo per godere di un rapporto armonioso grazie alla Luna e Venere in buon aspetto. Se siete single sarà un buon momento per riuscire a conquistare la fiducia della persona che amate. Voto - 8️⃣

Leone: sarete spronati dall'ambizione, ma la confusione e la troppa foga potrebbero alterare la vostra idea di successo.

Dovrete fare più attenzione alle scelte che prenderete, affinché tutto vada per il verso giusto. Sul fronte amoroso avrete la Luna storta in questo periodo. Non attraverserete una crisi con il partner, ciò nonostante questa giornata non vi darà molte occasioni romantiche. Voto - 6️⃣

Vergine: sarà una giornata un po’ più interessante in campo amoroso per voi nativi del segno grazie alla Luna. Di contro, il pianeta Venere sarà ancora opposto. Single oppure no, attenzione a non avere la pretesa di poter vivere un rapporto solido senza fare niente di così incisivo. Per quanto riguarda il lavoro state attraversando una fase di crescita grazie a Marte e Mercurio. Con il tempo e l'impegno, potreste mettere insieme progetti interessanti.

Voto - 7️⃣

Bilancia: attenzione a non cercare scorciatoie nei vostri progetti professionali in questo periodo. Questo cielo vedrà stelle come Mercurio e Marte contro di voi, e potrebbero sbarrare la strada verso il vostro successo. In campo amoroso sarà una fase importante della vostra relazione di coppia, che richiederà molta attenzione da parte vostra affinché il vostro rapporto possa funzionare. Voto - 6️⃣

Scorpione: previsioni astrali altalenanti in ambito amoroso in questa giornata di giovedì. Il pianeta Venere sarà favorevole, ma la Luna in opposizione potrebbe causare qualche incomprensione di troppo, spezzando l'equilibrio tra voi e il partner. Per quanto riguarda il lavoro riuscirete a far valere le vostre idee, raggiungendo risultati molto interessanti.

Voto - 7️⃣

Sagittario: sfera sentimentale difficile in questo periodo per voi nativi del segno. Secondo l'Oroscopo, non ci saranno grandi occasioni romantiche, e il con il partner potrebbero aprirsi delle spaccature. In ambito professionale alcune idee attraverseranno una fase di stallo, ma fortunatamente avrete abbastanza esperienza da sbloccare la situazione. Voto - 6️⃣

Capricorno: giornata di giovedì nel complesso produttiva per quanto riguarda il lavoro. Con Marte in opposizione dal segno del Cancro, faticherete a prendere il ritmo con i vostri progetti, nonostante Mercurio in buon aspetto vi darà idee interessanti. In amore riuscirete a fare colpo sulla persona che amate, godendo di momenti davvero unici.

Voto - 8️⃣

Acquario: periodo non particolarmente entusiasmante in campo amoroso a causa della Luna in quadratura. Il vostro modo di amare non sarà sempre così apprezzato, e potrebbe mettervi in difficoltà. Sul fronte professionale sarete attenti e molto competenti nelle vostre mansioni, dimostrando come poter raggiungere buoni risultati. Voto - 7️⃣

Pesci: la Luna e Venere renderanno questa giornata di giovedì entusiasmante in campo amoroso. Single oppure no, arriveranno occasioni interessanti per riuscire a fare breccia nel cuore della persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio e Marte vi metteranno sulla retta via, aiutandovi a raggiungere ottimi risultati. Voto - 8️⃣