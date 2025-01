Per il giorno dell'Epifania, l'oroscopo di lunedì 6 gennaio vede Marte entrare nel Cancro, segno che mostrerà grande energia per il futuro, mentre il Sagittario potrà godersi una giornata spensierata. Un po’ di disarmonia potrebbe portare dubbi nel cuore della Bilancia, mentre i Pesci saranno in perfetta sintonia con il partner.

Previsioni oroscopo lunedì 6 gennaio 2025 e classifica

Ariete: il giorno dell'Epifania si rivelerà particolarmente tranquillo per voi nativi del segno. La Luna in congiunzione vi metterà a vostro agio, e vi permetterà di chiudere queste feste nel migliore dei modi, e in compagnia delle persone che amate.

Voto - 9️⃣

Toro: il lunedì dell'Epifania vi darà una bella dose di energie, grazie anche all'arrivo di Marte in sestile. Insieme a Venere in buon aspetto, potrebbe essere il momento adatto per portare qualche novità nella vostra vita quotidiana, e iniziare il nuovo anno nel migliore dei modi. Voto - 9️⃣

Gemelli: cercate di non pensare troppo ai problemi della vostra vita quotidiana, almeno non in questa giornata di festa. Cercate di essere più comprensivi verso il partner, perché una relazione amorosa stabile potrebbe aiutarvi molto, anche nelle vostre faccende professionali. Voto - 6️⃣

Cancro: previsioni astrali che vedranno l'arrivo del pianeta Marte nel vostro segno zodiacale. Single oppure no, avrete una maggiore energia, utile non solo per i vostri futuri progetti, ma anche per trascorrere momenti piacevoli in compagnia delle persone che amate.

Voto - 8️⃣

Leone: il pianeta Marte lascerà il vostro segno zodiacale, ciò nonostante, sarete ancora capaci di ottenere tanto dalla vostra vita quotidiana, soprattutto nel lavoro. In amore ci penserà la Luna a concedervi momenti di piacevole intesa con la persona che amate, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 8️⃣

Vergine: giornata di lunedì non particolarmente entusiasmante dal punto di vista sentimentale a causa del pianeta Venere in opposizione.

Non potrete pretendere di vivere un rapporto appagante quando ci saranno dei problemi di coppia da risolvere. Questa giornata però, potrebbe rappresentare un buon punto di partenza per provare a risolvere ogni questione. Voto - 6️⃣

Bilancia: la sfera sentimentale sarà altalenante in questa giornata dell'Epifania. Questo cielo vedrà la Luna in cattivo aspetto, che potrebbe causare qualche piccola incomprensione.

Cercate di sorvolarci sopra, soprattutto se si tratta di questioni da poco. Attenzione inoltre a Marte, ora in quadratura. Voto - 6️⃣

Scorpione: configurazione astrale che vedrà l'arrivo di Marte nel segno amico del Cancro. Arriveranno importanti energie da investire nei vostri progetti. Per il momento però, pensate a godervi questa giornata di festa in compagnia delle persone che amate, grazie anche alla posizione favorevole di Venere. Voto - 8️⃣

Sagittario: Marte non sarà più in una posizione così agevole per voi nativi del segno, ciò nonostante, questo lunedì di gennaio non sarà affatto male per la vostra vita amorosa. Se i vostri progetti professionali saranno a buon punto, potrete godervi quest'Epifania in spensieratezza.

Voto - 8️⃣

Capricorno: vi piacerà essere d'aiuto in questa giornata di lunedì. Venere porterà ottimismo e buoni sentimenti da condividere, ma attenzione alla Luna che potrebbe alterare facilmente il vostro umore. Voto - 8️⃣

Acquario: la Luna si sposterà in una posizione più comoda per voi nativi del segno. Questa giornata di lunedì sarà dolce e romantica al punto giusto per la vostra relazione di coppia, senza mai eccedere. Se siete single non abbiate fretta di buttarvi in una nuova storia d'amore. Prendetevi il vostro tempo per approfondire questo nuovo legame. Voto - 8️⃣

Pesci: con Venere in congiunzione al vostro segno zodiacale, vi sentirete in perfetta sintonia con la persona che amate. Se siete single, potreste riuscire a trovare il giusto pretesto per trascorrere bei momenti insieme alla vostra fiamma e fare breccia nel suo cuore. Voto - 9️⃣