L'oroscopo di sabato 1° febbraio annuncia una gran voglia di vivere nei nati Cancro, forti della posizione benefica di stelle come la Luna, Venere e Marte, mentre il Sagittario potrebbe assumere un atteggiamento scontroso in amore. Il Leone dovrà ritrovare il proprio equilibrio e non essere precipitoso in quel che fa, invece la Bilancia dovrà essere più attiva in quei progetti che contano davvero.

Previsioni dell'oroscopo di sabato 1° febbraio e voti

Ariete: il mese di febbraio e il vostro fine settimana inizieranno abbastanza bene in amore. Single oppure no, avrete solo bisogno di trovare il ritmo con la persona che amate, per poi lasciarvi andare a dolcissimi momenti.

In ambito lavorativo rifletterete bene sulle vostre mansioni, cercando di gestirle nel modo più efficiente. Voto - 8️⃣

Toro: il lavoro richiederà una certa attenzione da parte vostra nel prossimo periodo. Con Mercurio in quadratura dal segno dell'Acquario, alcune vostre idee potrebbero prendere una piega inaspettata. In amore la vostra voglia di amare non si spegnerà mai, grazie a queste stelle favorevoli che illuminano il vostro rapporto. Voto - 7️⃣

Gemelli: i sentimenti non saranno il vostro forte in questo periodo, considerato la Luna e Venere contro di voi. Single oppure no, avrete bisogno di più tempo per voi stessi, e di ritrovare la vostra pace interiore. In ambito lavorativo avrete la situazione sotto controllo grazie a Mercurio.

Presto riuscirete a mettere insieme progetti professionali di grande successo. Voto - 7️⃣

Cancro: la Luna e Venere in trigono dal segno amico dei Pesci vi metteranno in corpo una grande voglia di vivere secondo l'Oroscopo. Marte in congiunzione inoltre vi darà buone energie, da utilizzare per godervi appieno la vostra relazione di coppia.

Nel lavoro la situazione sta migliorando: vedrete le cose in modo più chiaro, ottenendo risultati sempre più interessanti. Voto - 9️⃣

Leone: riuscire a concludere tutti i vostri impegni non sarà facile in questo periodo. State faticando parecchio a mantenere il passo con i vostri progetti, al punto che potreste sacrificare molte ore del vostro tempo libero.

In amore l'intesa con il partner sarà buona. Se avete qualcosa d'importante da dire, fatelo, anche per il benessere del vostro rapporto. Voto - 6️⃣

Vergine: farete molta fatica a costruire una buona intesa con il partner a causa della Luna e di Venere in opposizione. Questo periodo non durerà ancora per molto, ciò nonostante dovrete essere in grado di ricostruire il rapporto con la persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro farete buoni progressi grazie a Marte, con risultati piuttosto soddisfacenti. Voto - 6️⃣

Bilancia: dovrete essere più attivi nei vostri progetti professionali. Mercurio vi darà buone idee, che non vedrete l'ora di mettere in pratica. Con Marte in quadratura però, non vi sentirete pronti a mettere tutto in pratica.

In ambito sentimentale godrete di un cielo abbastanza sereno. Single oppure no, vivete il vostro rapporto così come sarà, scoprendolo un po’ per volta. Voto - 7️⃣

Scorpione: con la Luna e Venere in trigono dal segno amico dei Pesci, questa giornata sarà fantastica per la vostra vita amorosa. Single oppure no, non avrete occasione migliore per dichiarare il vostro amore alla persona che amate. In ambito lavorativo potrebbe esserci qualche imprevisto a causa di Mercurio, ma se avete le idee chiare su come gestire le vostre mansioni, riuscirete a portarle a termine con successo. Voto - 8️⃣

Sagittario: il vostro modo di fare spesso ansioso potrebbe portarvi ad essere scontrosi con la persona che amate in questo periodo.

Avrete bisogno di comprendere meglio il vostro rapporto, ma non potrete farlo senza l'appoggio del partner. Sul posto di lavoro approfittate della posizione di Mercurio per buttare giù idee proficue. Voto - 6️⃣

Capricorno: configurazione astrale ottima per quanto riguarda i sentimenti. Farete qualsiasi cosa per la persona che amate, spinti dall'amore che la Luna e Venere vi offriranno. Se siete single puntate tutto sull'emotività. Per quanto riguarda il lavoro dovrete saper mettere in pratica le vostre idee, senza però avere troppa fretta, considerato Marte contrario. Voto - 8️⃣

Acquario: giornata di sabato produttiva per voi nati del segno. Mercurio vi darà tutto ciò che vi serve per mettere insieme progetti ben fatti, soprattutto se siete nati nella prima decade.

In amore il vostro rapporto forse non sarà colmo di emozioni, ciò nonostante, potrete contare sempre sulla vostra anima gemella quando ne avrete bisogno. Voto - 8️⃣

Pesci: i buoni sentimenti tra voi e il partner non mancheranno grazie alla Luna e Venere in congiunzione. Vivrete un rapporto bellissimo, che porterà interessanti momenti e vantaggi a lungo termine. Nel lavoro potrete contare su Marte in trigono dal segno del Cancro per riuscire a concludere le vostre mansioni in tempo. Cercate però di mantenere una buona qualità. Voto - 9️⃣