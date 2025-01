Nell'oroscopo della giornata di venerdì 24 gennaio, i nati Capricorno saranno simpatici in amore e con una buona dialettica al lavoro, mentre i Gemelli potrebbero fare fatica a mantenere alcuni rapporti cordiali. I Pesci saranno messi in crisi dalla Luna in quadratura, mentre Vergine si sentirà libera di gestire i propri progetti come meglio crede.

Previsioni oroscopo venerdì 24 gennaio 2025 segno per segno

Ariete: giornata di venerdì meno discreta dal punto di vista sentimentale. La Luna si troverà in una posizione migliore per voi, favorendo un rapporto più sano, ma soprattutto comunicativo.

Per quanto riguarda il lavoro porterete avanti le vostre idee con fermezza, ma se qualcosa dovesse andare storto, sarà meglio fermarsi a riflettere. Voto - 7️⃣

Toro: periodo meno agitato in amore, ora che la Luna non sarà più sfavorevole. Il rapporto con il partner si rivelerà più stabile, soprattutto se dimostrerete maturità nell'esternare il vostro amore e interesse verso la persona che amate. In ambito lavorativo troverete buone idee da sviluppare grazie a Mercurio, ma dovrete anche essere in grado di sostenerle. Voto - 8️⃣

Gemelli: vita amorosa che si farà sempre più difficile. Con la Luna e Venere in cattivo aspetto, potreste fare un po’ fatica a mantenere alcuni rapporti cordiali, in particolare quello con il partner.

Sul fronte professionale dovrete impegnarvi a fondo per far valere le vostre idee, e riuscire a così a raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 6️⃣

Cancro: sarà un venerdì godibile per la vostra relazione di coppia, anticipazione di un fine settimana interessante per voi e il partner. Se siete single vi sentirete amati da chi vi sta intorno.

Non vi resta che fare lo stesso con chi se lo merita. Nel lavoro sarete spinti da grandi energie, ma serviranno anche le giuste idee per poter realizzare i vostri progetti. Voto - 8️⃣

Leone: la Luna in trigono dal segno amico del Sagittario, renderà questa giornata di venerdì affascinante per la vostra relazione d'amore. Sarete capaci di condividere ogni cosa con la persona che amate, fortificando il legame che vi unisce.

Sul posto di lavoro dovrete essere capaci di sapervi guadagnare le soddisfazioni che cercate, soprattutto voi nati nella seconda decade. Voto - 7️⃣

Vergine: i vostri progetti professionali faranno importanti progressi in questo periodo, grazie alla posizione favorevole di stelle come Marte e Mercurio. Vi sentirete liberi di agire come meglio credete, raggiungendo ottimi risultati. Purtroppo però non si potrà dire lo stesso per la vostra relazione di coppia. La Luna e Venere in cattivo aspetto non vi daranno molte occasioni per sentirvi bene insieme alla persona che amate. Voto - 6️⃣

Bilancia: previsioni astrali positive in questo venerdì di gennaio. Godrete di buone sensazioni con il partner, che vi metteranno nelle condizioni di vivere un rapporto affettuoso e sincero.

Per quanto riguarda il lavoro invece, dovrete fare molta attenzione a come vi muoverete con i vostri progetti. Mercurio e Marte in quadratura non vi daranno molte occasioni di successo. Voto - 7️⃣

Scorpione: sfera sentimentale che rimane di altissimo livello in questa giornata di venerdì, anche se la Luna lascerà il vostro segno. Potrete infatti contare su Venere in trigono per condividere emozioni e sentimenti insieme alla persona che amate. Sul fronte professionale dimostrerete buone abilità nelle vostre mansioni, gestendo bene tempi e risorse a disposizione. Voto - 9️⃣

Sagittario: sarete una risorsa affidabile in campo professionale in questo periodo. Anche se questo cielo non sarà particolarmente influente, con costanza e determinazione sarete capaci di raggiungere interessanti risultati.

Sul fronte amoroso la Luna vi metterà a vostro agio con il partner, nonostante Venere in quadratura. Sarà possibile cercare di stabilire un dialogo costruttivo, che possa aiutare a risollevare il vostro rapporto. Voto - 8️⃣

Capricorno: godrete di un quadro astrale equilibrato e piacevole in questa giornata di venerdì. La vostra relazione di coppia sarà romantica e matura, grazie al sostegno di una bellissima Venere in sestile. Sul posto di lavoro potreste rimanere stupiti di alcuni risultati che potreste riuscire a raggiungere. Voto - 9️⃣

Acquario: l'astro argenteo si troverà in una posizione migliore in questo venerdì di gennaio. L'intesa con il partner tenderà a migliorare, mettendovi in una posizione più interessante all'interno della vostra relazione di coppia.

Per quanto riguarda il lavoro alcuni colloqui saranno favoriti. Se gestiti bene, potrebbero permettervi di raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 8️⃣

Pesci: la Luna in quadratura dal segno del Sagittario potrebbe aprire una piccola crisi tra voi e la vostra anima gemella. Nulla che non possiate risolvere aprendovi al dialogo e mantenendo la calma. Molto bene il settore professionale, che vedrà stelle come Marte e Mercurio, pronti a darvi una mano nei vostri progetti. Voto - 7️⃣