L'oroscopo della giornata di venerdì 17 gennaio annuncia una Luna brillante per i nativi Vergine, che potranno provare a risalire la china in amore, mentre i nativi Pesci dovranno essere prudenti nei confronti del partner. Giove in Gemelli renderà più snello lo sviluppo di alcune mansioni, mentre il la vita sentimentale dei nativi Bilancia prenderà la piega giusta.

Previsioni oroscopo domani 17 gennaio 2025 e classifica

Ariete: questa cornice celeste si rivelerà abbastanza stabile durante questa anticipazione del weekend. Godrete di una buona intesa con il partner, ma cercate di non dare nulla per scontato nella vostra vita di coppia.

Sul posto di lavoro dovrete rimanere vigili in quel che fate, e non complicarvi la vita con decisioni troppo ambiziose. Voto - 7️⃣

Toro: giornata di venerdì ottima per voi nativi del segno. La vostra relazione di coppia sarà piena di armonia grazie alla Luna e Venere, soprattutto per voi nati nella prima decade. Se siete single apprezzerete maggiormente la compagnia delle persone a voi più care. In ambito lavorativo Mercurio indicherà la via, mentre Marte vi aiuterà a percorrerla con fermezza. Voto - 9️⃣

Gemelli: dovrete imparare ad apprezzare meglio ciò che i vostri familiari faranno di buono per voi. Prendere le distanze non sarà la giusta soluzione. Se siete single Venere in quadratura creerà qualche difficoltà nelle relazioni sociali, soprattutto quelle nate da poco.

Sul posto di lavoro piccoli ostacoli potranno essere superati solo se ci metterete volontà in quel che fate. Voto - 6️⃣

Cancro: previsioni astrali favorevoli in campo sentimentale secondo l'Oroscopo. Questo venerdì di gennaio si rivelerà caloroso ed emozionante per la vostra relazione di coppia. I cuori solitari avranno molto da condividere con una persona in particolare.

In ambito professionale sentirete l'esigenza di dover risolvere certe questioni, e cercare di ottenere di più dai vostri progetti, nonostante Mercurio contro. Voto - 8️⃣

Leone: sfera sentimentale poco entusiasmante in questo periodo, a causa di questo cielo poco influente, ma non per questo sarà una giornata negativa. Potrete vivere momenti di benessere con la persona che amate, dovrete solo impegnarvi di più nel mostrare le vostre emozioni.

In campo professionale non dovrete arrendervi agli ostacoli, soprattutto se nell'ultimo periodo avete notato una crescita. Voto - 7️⃣

Vergine: una brillante Luna in congiunzione al vostro cielo, vi permetterà di risalire la china in amore. Con Venere in opposizione però, dovrete essere in grado di mantenere un buon equilibrio all'interno della vostra relazione di coppia. Nel lavoro invece state andando molto bene, ma attenzione a non divulgare tutte le vostre idee agli altri. Voto - 7️⃣

Bilancia: vita amorosa che prenderà la giusta piega in questo periodo, dopo alcune giornate poco brillanti. Non avrete grandi pretese verso la persona che amate, solo un'anima gemella che vi ami per ciò che siete davvero.

Per quanto riguarda il settore professionale è vero che Marte e Mercurio vi ostacoleranno, ma è altrettanto vero che piccoli ostacoli potranno essere superati o ridimensionati con la buona volontà. Voto - 7️⃣

Scorpione: sarà un venerdì migliore per la vostra vita amorosa, ora che la Luna torna ad agire a vostro favore. Single oppure no, le occasioni amorose non mancheranno: non vi resta che sfruttarle appieno per fare breccia nel cuore della persona che amate. In ambito professionale saprete mettere in pratica le vostre idee grazie alla posizione favorevole di Marte e Mercurio, con risultati a volte sopra le aspettative. Voto - 9️⃣

Sagittario: l'opposizione di Venere potrebbe rendere complicato il rapporto con le persone che amate in questo periodo.

Single oppure no, cercate di mantenere la calma e di pensare positivo. Sul fronte professionale molti dei successi che riuscirete a raggiungere saranno frutto del vostro impegno. Sentitevi dunque fieri dei progressi che riuscirete a fare. Voto - 6️⃣

Capricorno: la Luna si troverà nuovamente in una posizione appagante per voi nativi del segno. La vostra vita di coppia si farà molto interessante, non solo dal punto di vista sentimentale, ma anche per poter crescere come coppia. Riguardo al lavoro, Mercurio renderà più semplice lo sviluppo di alcune mansioni, ma con Marte in opposizione, non sempre avrete le energie necessarie. Voto - 8️⃣

Acquario: un quadro astrale che vedrà la Luna allontanarsi dall'opposizione di Leone.

Riuscirete a vedere la vostra relazione di coppia in modo più lucido, evitando conflitti superflui, che non faranno bene al vostro rapporto. Sul fronte lavorativo, Giove porterà buone energie e un po’ di fortuna, utili nello sviluppo delle vostre mansioni. Voto - 8️⃣

Pesci: cercate di essere prudenti nei confronti del partner in questa giornata di venerdì, considerato la Luna in opposizione dal segno della Vergine. Se siete single, non dichiarate subito il vostro amore. Approfondite il legame con la vostra fiamma un po’ alla volta. In ambito professionale i vostri progetti spiccheranno finalmente il volo e non vi sarà difficile ottenere consensi ed appoggi. Voto - 7️⃣