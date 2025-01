L'oroscopo della settimana dal 20 al 26 gennaio è pronto a svelare il possibile andamento riservato dall'Astrologia ai prossimi sette giorni. Parlando di segni pronosticati a massima positività, su tutti spicca il Sagittario - voto 10. Il periodo in esame risalta anche i segni di Scorpione - voto 9, Toro - voto 8 e Capricorno - voto 8, posizionati al vertice della classifica settimanale. In coda al gruppo, a questo giro troviamo il simbolo astrale della Vergine, messa in difficoltà da astri poco di parte.

Oroscopo settimanale e pagelle per i segni della prima sestina

♈ Ariete: voto 6. Questa settimana non sarà priva di alti e bassi, ma ci saranno anche alcuni momenti favorevoli che renderanno l’esperienza più interessante. L’inizio della settimana si prospetta positivo, con lunedì e martedì che favoriranno le iniziative professionali e sociali. I giorni centrali offriranno occasioni di riflessione, ma il giovedì potrebbe portare qualche intoppo o incomprensione. Venerdì richiederà maggiore cautela nelle relazioni, soprattutto quelle più complesse. Ma non tutto sarà negativo: la parte finale della settimana vi offrirà riscontri positivi, con domenica 26 che avrà un grande potenziale per concludere in bellezza.

Il programma stellare per tutti i giorni della settimana:

★★★★★ mercoledì 22 e domenica 26;

★★★★ lunedì 20, martedì 21, e sabato 25;

★★★ giovedì 23 gennaio;

★★ venerdì 24 gennaio.

♉ Toro: voto 8. Periodo particolarmente favorevole per il Toro, con momenti intensi e gratificanti. L’inizio della settimana vi vedrà impegnati su diversi fronti, ma i risultati che otterrete saranno soddisfacenti.

La giornata di lunedì segnerà una partenza positiva, mentre martedì e mercoledì 22 saranno i giorni più favorevoli, con buone opportunità professionali e relazionali. Il giovedì e il venerdì si presentano stabili, con una leggera intensificazione della routine quotidiana, ma riuscirete comunque a gestire tutto con calma. Nel weekend, sabato 25 potrebbe portare qualche piccola difficoltà, ma la domenica sarà di nuovo positiva, con una buona occasione di rilassamento e riflessione.

La graduatoria settimanale specifica per il segno:

Top del giorno lunedì 20 gennaio;

lunedì 20 gennaio; ★★★★★ martedì 21 e mercoledì 22;

★★★★ giovedì 23, venerdì 24 e domenica 26;

★★★ sabato 25 gennaio.

♊ Gemelli: voto 7. Settimana con alti e bassi, ma comunque produttiva. I giorni migliori saranno il mercoledì 22, che porterà risultati soddisfacenti, e il giovedì 23, durante il quale riuscirete a raggiungere dei traguardi importanti. Anche il venerdì 24 sarà favorevole, con una buona energia che favorirà il completamento dei progetti in corso. L’inizio della settimana, sebbene non sia privo di impegni, non offrirà grosse difficoltà. La domenica 26, invece, non sarà così propizia per i Gemelli, ed è meglio evitare decisioni affrettate o rischiose.

L’energia della settimana potrebbe sembrare altalenante, ma riuscirete comunque a ottenere ciò che desiderate con perseveranza.

La valutazione settimanale secondo le stelle:

Top del giorno mercoledì 22 gennaio;

mercoledì 22 gennaio; ★★★★★ giovedì 23 e venerdì 24;

★★★★ martedì 21 e sabato 25;

★★★ lunedì 20 gennaio;

★★ domenica 26 gennaio.

♋ Cancro: voto 7. Questa settimana porta una buona dose di energia per il Cancro, con alcuni momenti di particolare lucidità e concretezza. Il giovedì 23 si presenta come il giorno più favorevole, dove sarete in grado di ottenere soddisfazioni sia a livello personale che professionale. I giorni centrali della settimana (mercoledì e domenica 26) saranno altrettanto produttivi, ma con qualche piccolo rallentamento, che però non comprometterà il vostro progresso.

La parte iniziale della settimana, a partire da lunedì 20, non si presenta facile. Ci saranno sfide e discussioni che richiederanno pazienza, ma la determinazione vi aiuterà a superare gli ostacoli.

La classifica stellare da inizio a fine settimana:

Top del giorno giovedì 23 gennaio;

giovedì 23 gennaio; ★★★★★ venerdì 24 e sabato 25;

★★★★ mercoledì 22 e domenica 26;

★★★ martedì 21 gennaio;

★★ lunedì 20 gennaio.

♌ Leone: voto 7. Il Leone avrà una settimana ricca di opportunità, anche se non mancheranno i momenti in cui dovrete fare affidamento sulla vostra pazienza. Sabato 25 sarà il giorno migliore della settimana, ideale per concentrarsi su progetti personali e sociali. I giorni di martedì 21 e domenica 26 vi regaleranno soddisfazioni, in particolare se avrete investito tempo nelle relazioni o nelle attività creative.

L’inizio della settimana, a partire da lunedì 20, non sarà privo di tensioni, ma nulla che possa fermarvi. Giovedì 23 e venerdì 24, invece, potrebbero esserci piccoli ritardi o malintesi che richiederanno attenzione, ma si tratterà di situazioni facilmente superabili.

La valutazione della settimana:

Top del giorno sabato 25 gennaio;

sabato 25 gennaio; ★★★★★ martedì 21 e domenica 26;

★★★★ lunedì 20 e mercoledì 22;

★★★ venerdì 24 gennaio;

★★ giovedì 23 gennaio.

♍ Vergine: voto 5. L'Oroscopo prevede difficoltà nel corso della settimana. Qualche situazione poco chiara in qualche caso potrebbe minare la tranquillità. Lunedì 20 segnerà un buon inizio, ma il quadro generale prevede una crescita complessa. Il giovedì 23 sarà un giorno in cui le difficoltà emergeranno con maggiore evidenza, ma non preoccupatevi: riuscirete comunque a mantenere la lucidità necessaria per far fronte agli imprevisti.

I giorni migliori saranno lunedì 20, quando la calma iniziale favorirà il superamento delle prime difficoltà, e il weekend, con sabato 25 e domenica 26 che regaleranno qualche momento di distensione e riflessione.

La graduatoria settimanale con le stelle:

★★★★★ lunedì 20 gennaio;

★★★★ martedì 21, venerdì 24, sabato 25 e domenica 26;

★★★ giovedì 23 gennaio;

★★ mercoledì 22 gennaio.

Previsioni zodiacali e voti della settimana per gli ultimi sei segni

♎ Bilancia: voto 6. La settimana per la Bilancia inizia con una buona spinta. Lunedì 20 e mercoledì 22 saranno giornate favorevoli per chi deve affrontare decisioni importanti o rivedere alcuni aspetti professionali. L'inizio della settimana richiede impegno, ma sarà premiato da soddisfazioni.

Il resto della settimana, tuttavia, riserverà una certa incertezza. Il giovedì 23, venerdì 24 e martedì 21 porteranno piccole difficoltà o incomprensioni, che potrebbero rallentare i progressi. Sabato 25 si preannuncia un giorno più complicato, con possibile confusione in ambito sociale o nelle relazioni, ma domenica 26 ci sarà una leggera risalita che consentirà di chiudere la settimana con maggiore serenità.

Il programma stellare per tutti i giorni della settimana:

★★★★★ lunedì 20 e mercoledì 22;

★★★★ martedì 21, giovedì 23 e venerdì 24;

★★★ domenica 26 gennaio;

★★ sabato 25 gennaio.

♏ Scorpione: voto 9. Settimana eccellente per lo Scorpione, che vedrà crescere le proprie opportunità in quasi tutti gli ambiti.

Il top del giorno sarà martedì 21, favorito dal transito lunare nel segno. Una grande energia spingerà molti nativi a dare il massimo e a ricevere riscontri positivi. I giorni seguenti, mercoledì 22 e giovedì 23, porteranno ulteriori vantaggi, in particolare nelle trattative e nei progetti lavorativi. L'inizio della settimana partirà bene, con lunedì 20 che risulterà positivo e produttivo. Il weekend, con venerdì 24, sabato 25 e domenica 26, offrirà altre occasioni di crescita, anche se con minore intensità. I successi non mancheranno, soprattutto in ambito personale e lavorativo.

La graduatoria settimanale specifica per il segno:

Top del giorno martedì 21 gennaio;

martedì 21 gennaio; ★★★★★ mercoledì 22 e giovedì 23;

★★★★ lunedì 20, venerdì 24, sabato 25 e domenica 26.

♐ Sagittario: voto 10.

Per il Sagittario, questa settimana si prospetta straordinaria. La giornata di venerdì 24 rappresenterà il top per merito di una spettacolare Luna nel comparto. Periodo ideale per consolidare progetti importanti o ottenere riconoscimenti. Ma non solo: martedì 21, sabato 25 e domenica 26 risulteranno anch’essi eccezionali per proseguire in modo vincente e realizzare ciò che desiderate. I giorni iniziali, con lunedì 20, mercoledì 22 e giovedì 23, offriranno la giusta energia per affrontare con successo qualsiasi difficoltà, e si concluderanno con una crescita costante in tutte le aree della vita. In tanti saranno spinti dalla determinazione nel superare qualsiasi ostacolo.

La valutazione settimanale secondo le stelle:

Top del giorno venerdì 24 gennaio;

venerdì 24 gennaio; ★★★★★ martedì 21, sabato 25 e domenica 26;

★★★★ lunedì 20, mercoledì 22 e giovedì 23.

♑ Capricorno: voto 8.

Il Capricorno avrà una settimana soddisfacente, ma con alcune situazioni critiche da affrontare. Domenica 26, data di arrivo della Luna nel segno, sarà il giorno perfetto per raccogliere i frutti degli sforzi fatti durante la settimana. La presenza della Luna in Capricorno accentuerà il vostro bisogno di raggiungere risultati concreti. Lunedì 20 e venerdì 24 saranno ottimi per prendere decisioni importanti o per concentrarsi su questioni professionali. Giovedì 23 e sabato 25 vedranno il segno occupato con impegni e attività che richiederanno maggiore attenzione ai dettagli. Il mercoledì 22 sarà una giornata piuttosto tranquilla, ma senza particolari spunti.

La classifica stellare da inizio a fine settimana:

Top del giorno domenica 26 gennaio (Luna in Capricorno);

domenica 26 gennaio (Luna in Capricorno); ★★★★★ lunedì 20 e venerdì 24;

★★★★ martedì 21, giovedì 23 e sabato 25;

★★★ mercoledì 22 gennaio.

♒ Acquario: voto 6.

Settimana altalenante per l'Acquario, con alcune giornate più favorevoli e altre meno. Giovedì 23 e sabato 25 saranno i giorni più positivi, con belle occasioni in arrivo, soprattutto in ambito lavorativo e sociale. Tuttavia, lunedì 20 e martedì 21 segneranno giornate di preparazione, in cui dovrete essere pazienti per affrontare eventuali contrattempi. Venerdì 24 e domenica 26 vi regaleranno nuove opportunità, ma sarà necessario rimanere lucidi per coglierle appieno. I momenti di difficoltà non mancheranno, ma sarete in grado di affrontarli con determinazione.

★★★★★ giovedì 23 e sabato 25;

★★★★ mercoledì 22, venerdì 24 e domenica 26;

★★★ lunedì 20 gennaio;

★★ martedì 21 gennaio.

♓ Pesci: voto 6. La settimana per voi dei Pesci sarà caratterizzata da momenti di tranquillità alternati a piccole difficoltà da gestire con calma. Lunedì 20 e martedì 21 saranno i giorni migliori per concentrarsi su compiti importanti e per risolvere questioni urgenti. Mercoledì 22 e sabato 25, invece, vi porteranno energia positiva, soprattutto sul piano relazionale e sociale. La fine della settimana, con venerdì 24 e domenica 26, vedrà i Pesci più riflessivi e in cerca di equilibrio, ma anche con nuove opportunità che potrebbero presentarsi a sorpresa. Il giovedì 23, invece, sarà un giorno di rallentamenti, dove alcune cose potrebbero non andare come desiderato.

La graduatoria settimanale con le stelle: