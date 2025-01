L'oroscopo della settimana dal 3 al 9 febbraio 2025 è pronto a valutare le giornate da lunedì a domenica. In primissimo piano nel periodo il Cancro (voto 10), indicato come segno top della settimana. A tenere il passo del primo in classifica solo altri tre simboli astrali, ossia Gemelli (voto 9), Toro (voto 8) e Sagittario (voto 8). Per quanto concerne le l'ultima posizione nella graduatoria settimanale, a questo giro troviamo il Leone (voto 5).

Oroscopo settimanale e pagelle per i segni della prima sestina

♈ Ariete: voto 6. La settimana si preannuncia piuttosto tranquilla e in gran parte scandita dalla routine.

Non mancheranno comunque momenti favorevoli da cogliere al volo, soprattutto nel contesto professionale, dove la voglia di fare sarà in crescita. Alcune situazioni legate al lavoro o agli affari potrebbero sollevare dei dubbi, ma non ci saranno motivi per arrendersi o lasciarsi sopraffare dalle incertezze. Anzi, la chiave sarà trovare soluzioni che offrano maggiori certezze e garanzie, evitando passi troppo azzardati. In campo sentimentale, è importante non dare mai per scontata la disponibilità del partner. Sarà fondamentale mettere in atto un impegno reciproco, aiutando l’altro a superare eventuali insicurezze. Una settimana che invita a un’attenzione rinnovata alla relazione, con una cura particolare verso la comunicazione e il supporto reciproco.

Nonostante il bisogno di riposo, i segnali di stanchezza non dovranno influire sul rendimento. Dedicarsi a momenti di svago e attività piacevoli permetterà di recuperare energie e riprendere il passo.

Il programma stellare per tutti i giorni della settimana:

★★★★★ lunedì 3 e martedì 4;

★★★★ mercoledì 5, venerdì 7 e sabato 8;

★★★ giovedì 6 febbraio;

★★ domenica 9 febbraio.

♉ Toro: voto 8.

In generale sono in programma giornate caratterizzate da ritmi vivaci e con tante opportunità per portare avanti progetti e idee. La mente sarà affollata da pensieri ambiziosi, e la capacità di organizzarsi non tarderà a portare i primi frutti. Non è difficile immaginare che, come al solito, prenderete in mano la situazione con grinta, spinti dal desiderio di raggiungere gli obiettivi prefissati.

In amore, la Luna apporterà una dolcezza speciale, donando serenità alla vita di coppia e favorendo momenti ricchi di affetto. La complicità con la persona amata si consoliderà, grazie anche alla protezione di astri di parte, il che contribuirà a stabilizzare ogni legame. La tranquillità sarà palpabile, e la possibilità di trascorrere situazioni rilassanti in compagnia di chi si ama contribuirà al consolidamento delle relazioni. Sul lavoro, la settimana si concluderà con ottimi risultati, grazie a un impegno incrollabile che vi consentirà di portare a termine ogni compito con efficacia. I segnali di miglioramento sono chiari, quindi è il momento di fare il bilancio del lavoro svolto e impostare i prossimi passi in modo deciso.

La graduatoria settimanale specifica per il segno:

Top del giorno martedì 4 febbraio;

martedì 4 febbraio; ★★★★★ mercoledì 5 e sabato 8;

★★★★ giovedì 6, venerdì 7 e domenica 9;

★★★ lunedì 3 febbraio.

♊ Gemelli: voto 9. La settimana inizierà all'insegna di una grande vitalità e ottime prospettive per le attività quotidiane. La forma fisica sarà brillante, e ciò si rifletterà anche sul piano professionale, dove l'approccio metodico e preciso darà risultati tangibili. Per chi sta mettendo a punto progetti a lungo termine, questo è il momento giusto per iniziare a raccogliere i frutti di tanto impegno. La combinazione di creatività e organizzazione consentirà di affrontare ogni situazione con la giusta dose di fantasia e precisione, ottenendo soddisfazioni professionali che daranno un impulso notevole alla carriera.

In amore, la settimana sarà segnata da un’ulteriore dose di passione, anche se qualche scintilla di gelosia potrebbe rendere le cose più frizzanti. Sebbene un pizzico di tensione possa aggiungere un tocco di pepe alla relazione, sarà importante mantenere la calma e non esagerare per evitare conflitti inutili. La giusta misura sarà la chiave per vivere un periodo appagante e soddisfacente sia a livello affettivo che personale.

La valutazione settimanale secondo le stelle:

Top del giorno giovedì 6 febbraio;

giovedì 6 febbraio; ★★★★★ venerdì 7 e domenica 9;

★★★★ lunedì 3, martedì 4, mercoledì 5 e sabato 8.

♋ Cancro: voto 10. Inizierete a respirare un godurioso un vento di rinnovamento in tutti gli ambiti della vita. Poi sabato, con l’ingresso della Luna nel segno, le opportunità non tarderanno a farsi strada.

Sarà il momento ideale per lanciare nuovi progetti e stabilire nuove collaborazioni. Le emozioni si rinnoveranno, portando freschezza nelle relazioni e creando un’atmosfera di benessere che si rifletterà in ogni attività. Nel lavoro, l’attenzione alle opportunità sarà fondamentale, poiché alcune iniziative potrebbero rivelarsi molto proficue a lungo termine. Sarà il momento giusto per concentrarsi su obiettivi pratici, senza tralasciare i dettagli che potrebbero rivelarsi decisivi. In amore, la serenità regnerà sovrana, soprattutto per chi è in coppia. La complicità e la fiducia reciproca sono ingredienti fondamentali per il successo di una relazione, e questa settimana si potranno rafforzare legami già consolidati.

Chi è single, invece, avrà l’opportunità di fare nuove amicizie vivaci e spensierate, grazie alla propria naturale apertura. Non dimenticate di ascoltare il corpo e la mente: una cura di sé, un’alimentazione sana e un po’ di attività fisica daranno il giusto equilibrio per affrontare qualsiasi situazione.

La classifica stellare da inizio a fine settimana:

Top del giorno sabato 8 febbraio;

sabato 8 febbraio; ★★★★★ lunedì 3, giovedì 6 e domenica 9;

★★★★ martedì 4, mercoledì 5 e venerdì 7;

♌ Leone: voto 5. Periodo abbastanza moscio, il che potrebbe portare con sé qualche incertezza, soprattutto nel settore sentimentale. La riflessione sarà necessaria per comprendere come alcune scelte del passato possano aver influito sulle dinamiche di coppia.

A volte, quando le opinioni divergono, il conflitto può prendere il sopravvento, e non sempre la predisposizione ad ascoltare consigli o critiche costruttive aiuta a superare i disaccordi. In questa fase, Venere suggerisce di cercare un equilibrio e di restare ancorati alla realtà, senza cedere alla tentazione di complicare troppo le cose. La serenità emotiva dipende dalla capacità di trovare punti di incontro, anche quando le divergenze sembrano insormontabili. Il cuore non deve mai smettere di sperare nell’amore, anche se le ultime esperienze potrebbero aver portato a delle ferite difficili da rimarginare. Sul fronte lavorativo, la settimana richiederà un impegno costante per risolvere problematiche che si sono accumulate.

Sarà necessario agire in modo pratico ed efficiente, cercando di risolvere il più possibile nella prima parte del periodo. La stanchezza potrebbe farsi sentire, ma con concentrazione riuscirete a gestire meglio la fatica.

La valutazione della settimana:

★★★★★ sabato 8 febbraio;

★★★★ lunedì 3, martedì 4, giovedì 6 e domenica 9;

★★★ venerdì 7 febbraio;

★★ mercoledì 5 febbraio.

♍ Vergine: voto 7. L’Oroscopo prevede una settimana in cui l’ordine e la chiarezza avranno un ruolo fondamentale. Sarà il momento di fare il punto su tutte le questioni rimaste in sospeso, sia nel lavoro che nella vita privata. Una maggiore organizzazione mentale e materiale permetterà di affrontare gli impegni con maggiore serenità e senza stress.

A volte, le soluzioni ai problemi sono più vicine di quanto si pensi, ma la distrazione o la confusione possono rendere difficile vederle. La pianificazione sarà la chiave per evitare errori o incomprensioni, e la vostra meticolosità vi permetterà di guadagnare rispetto anche tra i colleghi più esperti. Nel campo affettivo, sarà il momento di esprimere liberamente i sentimenti, senza temere il giudizio altrui. Se a volte la timidezza o la riservatezza vi hanno frenato, questa settimana avrete l’opportunità di abbattere quei muri interiori e di vivere in modo più autentico e sincero le emozioni. Una comunicazione aperta e onesta potrà rafforzare i legami, sia con il partner che con le persone care.

La graduatoria settimanale con le stelle:

Top del giorno lunedì 3 febbraio;

lunedì 3 febbraio; ★★★★★ martedì 4 e domenica 9;

★★★★ mercoledì 5 e sabato 8;

★★★ giovedì 6 febbraio;

★★ venerdì 7 febbraio.

Previsioni zodiacali e voti della settimana per gli ultimi sei segni

♎ Bilancia: voto 7. La settimana si prevede all'insegna della tranquillità, senza particolari eventi ma con un buon livello di stabilità. In campo sentimentale, la prima parte della settimana promette serenità e affiatamento nella relazione. La Luna, in particolare, favorirà l'armonia con la persona amata, rinvigorendo il legame con un clima di ottimismo e complicità. La comunicazione tra voi si farà più fluida, e la vicinanza emotiva potrà portare nuove soddisfazioni.

Sarà un periodo che incoraggia l'espressione dei sentimenti, dove la voglia di costruire insieme diventerà sempre più forte. Le delusioni del passato inizieranno a svanire, lasciando spazio a nuove opportunità di felicità, forse con qualcuno che saprà rinnovare in modo caloroso il vostro approccio all’amore. La possibilità di un nuovo incontro non è esclusa, e questa nuova relazione potrebbe trasformarsi in qualcosa di significativo. Sul fronte lavorativo, la settimana altrettanto positiva: la capacità di organizzare bene il proprio tempo e di ottimizzare le risorse porterà ottimi risultati. Sarà possibile affrontare in modo efficace ogni impegno, completando i compiti con efficienza e portando avanti i progetti con un buon ritmo.

Il programma stellare per tutti i giorni della settimana:

Top del giorno mercoledì 5 febbraio;

mercoledì 5 febbraio; ★★★★★ giovedì 6 e venerdì 7;

★★★★ lunedì 3 e martedì 4;

★★★ sabato 8 febbraio;

★★ domenica 9 febbraio.

♏ Scorpione: voto 7. La giornata di venerdì vedrà il suo picco di energia e determinazione. Tuttavia, a inizio settimana non mancheranno momenti di incertezza che potrebbero creare qualche difficoltà, soprattutto in relazione ad una situazione che vi è ben nota. Il periodo in generale potrebbe comportare piccoli ritardi in alcuni programmi, e ciò potrebbe generare un senso di frustrazione, ma, alla fine, l’esperienza acquisita nel tempo sarà la guida migliore per fare le scelte più opportune. Non sarà il caso di agire con impulsività, ma piuttosto di affrontare le circostanze con cautela e serenità. Evitate di scontrarvi direttamente con chiunque non condivida la vostra visione, poiché sarebbe un conflitto difficile da vincere. In ambito professionale, il consiglio delle stelle è quello di prestare particolare attenzione alle spese, soprattutto se gestite attività in proprio. Alcune irregolarità potrebbero portare a controlli, con il rischio di sanzioni salate. Cercate di essere più aperti e disposti a fare un passo indietro quando serve, per non far scivolare la relazione verso un'impasse emotiva.

La graduatoria settimanale specifica per il segno:

Top del giorno venerdì 7 febbraio;

venerdì 7 febbraio; ★★★★★ sabato 8 e domenica 9;

★★★★ mercoledì 5 e giovedì 6;

★★★ lunedì 3 febbraio;

★★ martedì 4 febbraio.

♐ Sagittario: voto 8. La settimana promette di essere particolarmente positiva, con un’atmosfera leggera che accompagnerà quasi ogni giornata. In amore, la sintonia con la persona amata sarà perfetta, portando con sé serenità e momenti di grande affetto. La complicità si rafforzerà grazie alla disponibilità reciproca e alla voglia di condividere momenti di gioia. La libertà e la leggerezza saranno le sensazioni predominanti, con il partner che risulterà più premuroso e affettuoso che mai. La possibilità di fare un incontro che risulti particolarmente significativo è più che concreta. In caso di nuove conoscenze, la scintilla iniziale potrebbe trasformarsi in una relazione entusiasmante, capace di regalare emozioni intense e travolgenti. Non sarà il caso di frenare le proprie inclinazioni, ma piuttosto di lasciarsi andare, esplorando ogni opportunità che la vita sentimentale offrirà. Sul piano lavorativo, la settimana si preannuncia altrettanto prospera. L’approccio deciso e determinato vi permetterà di fare la differenza, affrontando i compiti con il giusto piglio e ottenendo ottimi risultati. Le stelle sosterranno le vostre azioni e decisioni, aiutandovi a conquistare successi in ambito professionale. Potrete dire la vostra e distinguervi con un'ottima performance, grazie alla fiducia che saprete trasmettere a chi vi circonda.

La valutazione settimanale secondo le stelle:

Top del giorno domenica 9 febbraio;

domenica 9 febbraio; ★★★★★ lunedì 3 e venerdì 7;

★★★★ mercoledì 5, giovedì 6 e sabato 8;

★★★ martedì 4 febbraio.

♑ Capricorno: voto 6. Gli astri del periodo indicano segnali di cambiamento, soprattutto nei settori che sembrano poco consolidati. Sarà infatti il momento giusto per fermarsi a riflettere su ciò che si dava per scontato, aprendosi alla possibilità di osservare le cose da una prospettiva diversa. Un’attenzione maggiore ai piccoli dettagli e un'osservazione più critica della realtà circostante potrebbero rivelare opportunità che altrimenti sarebbero passate inosservate. Questo periodo invita alla riflessione, per comprendere meglio ciò che si sta facendo e per prendere decisioni più consapevoli. Sul piano lavorativo, l’adattabilità sarà la chiave del successo: l’apertura verso nuove modalità di lavoro, che potrebbero essere più moderne o efficienti, offrirà vantaggi a lungo termine. In amore, la comunicazione si farà più fluida e disinvolta, grazie all’influenza positiva di Venere e dei pianeti in aspetto favorevole. La sensualità e l’intesa emotiva troveranno uno spazio privilegiato, e se lo desiderate, questo sarà un periodo ideale per fare breccia nel cuore di chi vi interessa. La forza di attrazione sarà potente, e la vostra determinazione nel voler sedurre o conquistare non passerà inosservata.

La classifica stellare da inizio a fine settimana:

★★★★★ mercoledì 5 e giovedì 6;

★★★★ lunedì 3, martedì 4 e venerdì 7;

★★★ domenica 9 febbraio;

★★ sabato 8 febbraio.

♒ Acquario: voto 6. Si prospetta tranquillo il periodo, comunque con la presenza di piccoli momenti di soddisfazione. In amore, i giorni che seguiranno porteranno una buona organizzazione e un ritmo piacevole nella vita sentimentale. La gestione degli impegni sarà ottimale, e anche se il quotidiano non si discosterà troppo dalla solita routine, la sensazione di complicità con la persona amata crescerà. Per i cuori solitari, l’influsso di Venere promette nuovi spazi per l’emozione e la passione, regalando momenti intensi e appaganti. La possibilità di una conoscenza che faccia vibrare le corde del cuore non è esclusa, e con un po’ di fortuna, potrebbe nascere una storia romantica di quelle che scaldano l’anima. Sul piano lavorativo, il periodo è molto favorevole. L’entusiasmo che metterete nei vostri compiti porterà a miglioramenti concreti e soddisfazioni tangibili. Non ci saranno ostacoli insormontabili, ma anzi, ogni passo che farete sarà accompagnato da un grande spirito di iniziativa e dalla voglia di raggiungere traguardi importanti.

La scaletta con le stelle dei prossimi sette giorni:

★★★★★ lunedì 3 e martedì 4;

★★★★ venerdì 7, sabato 8 e domenica 9;

★★★ mercoledì 5 febbraio;

★★ giovedì 6 febbraio.

♓ Pesci: voto 6. Settimana caratterizzata da una buona tranquillità, soprattutto in ambito affettivo. In amore, il clima di rinnovata passione renderà il rapporto di coppia ancora più vivace, con momenti intensi e coinvolgenti. L’intesa con il partner si rinforzerà, permettendo di superare eventuali piccole difficoltà con un sorriso. Se desiderate rinnovare la passione, le stelle vi incoraggiano a usare la fantasia: qualche gesto inaspettato o un’idea originale sapranno fare miracoli. Se siete alla ricerca di un amore nuovo, non mancheranno le occasioni per conoscere qualcuno che saprà catturare il vostro cuore. La serenità emotiva sarà al centro del periodo, e la possibilità di incontrare un nuovo amore che sappia farvi dimenticare il passato è concreta. Sul fronte lavorativo, chi svolge attività creative o professioni legate all’arte, alla cultura o alla moda, avrà l'opportunità di guardare alle questioni pratiche con uno sguardo più lungimirante. Le prospettive si fanno più rosee e alcune idee che sembravano poco realistiche potrebbero trasformarsi in progetti concreti e di successo.

La graduatoria settimanale con le stelle: