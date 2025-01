L'oroscopo del 28 gennaio 2025 prevede un martedì condensato di emozioni, sia belle che brutte. A incidere sull'andamento di questa giornata sarà il quadro astrale che spinge il segno del Cancro al 1° posto in classifica. Al contrario, l'ultima posizione spetta al Leone, alle prese con delle ore costellate di sfortuna.

Classifica e oroscopo del giorno 28 gennaio: dai segni flop e quelli top

1️⃣2️⃣- Leone - Siete persone fiere e consapevoli del vostro valore, ma questo può portarvi a sembrare presuntuosi o troppo inclini a voler comandare. Sarà un martedì sfortunato.

Qualcuno tra voi potrebbe sentirsi smarrito o oppresso dalla monotonia della routine quotidiana. Dentro di voi è in corso una vera battaglia interiore. Forse state affrontando qualche malessere fisico o una ferita emotiva che ancora non si è rimarginata del tutto. La giornata potrebbe portarvi un senso di malinconia e la tentazione di rifugiarvi nei ricordi. La frase “una volta si stava meglio” sembra riecheggiare spesso nei vostri pensieri. Cercate invece di concentrarvi sul presente, ponendovi domande pratiche: come potete agire per migliorare le cose? Suddividete i problemi in piccoli passi e avvicinatevi, un pezzo alla volta, alla soluzione. È il momento di prendere in mano la situazione e agire, senza sprecare altro tempo.

Meditare vi aiuterà a individuare il modo migliore per ricaricarvi e affrontare le sfide con la determinazione che vi contraddistingue. Sfruttate le vostre intuizioni e chiudete il mese con un senso di soddisfazione personale.

1️⃣1️⃣- Gemelli - Per raggiungere la luce in fondo al tunnel, l’importante è continuare a camminare.

Non preoccupatevi di quanto lontana sembri la meta, ma focalizzatevi sui piccoli progressi che potete fare ogni singolo giorno. Abbracciate nuove abitudini, sperimentate soluzioni alternative e continuate a esplorare: la strada giusta arriverà. Evitate di lasciarvi sopraffare dalla paura o dal senso di vergogna, perché finché si ha la forza di provare, c’è sempre una speranza.

Se vi sentite stanchi o indisposti, concedetevi una pausa dalle faccende domestiche e rimandate gli impegni. In questa fase vi trovate a fronteggiare una maggiore pressione economica, forse a causa di un imprevisto legato al lavoro o alle finanze che vi ha fatto perdere la serenità.

Potrebbe essere necessario rivedere alcune collaborazioni o rapporti professionali per rimettere ordine. Recentemente un confronto acceso vi ha portato a prendere le distanze da qualcuno, ma sul fronte familiare la tensione sta per dissolversi. Sarete impegnati con studio, lavoro e faccende domestiche: un’agenda piena che richiederà organizzazione e pazienza. Un obiettivo importante dovrà essere portato a termine entro pochi giorni.

1️⃣0️⃣ - Scorpione - Vi sentite spesso sovraccaricati di responsabilità, tra impegni familiari e questioni domestiche: questo può generare malumori o tensioni. Una recente discussione vi ha turbato, ma è importante lasciarsi alle spalle i dissapori e ritrovare la serenità. L’amore richiede maggiore equilibrio: evitate impazienza o atteggiamenti che possano alimentare contrasti. Siete in una fase di attesa che vi mette a dura prova. Un problema irrisolto vi tormenta, anche se cercate di nascondere il vostro disagio. Fingere che tutto sia sotto controllo non vi aiuterà. È tempo di affrontare la realtà, con sincerità verso voi stessi e chi vi sta accanto. Solo così potrete risalire e riprendere il controllo della vostra vita.

I segnali di un cambiamento sono già nell’aria: sarà importante rivedere alcune questioni cruciali e stabilire nuove priorità. Per chi ha recentemente chiuso una relazione, attenzione a vecchie fiamme che potrebbero riemergere, perché il passato non sempre cambia.

9️⃣- Sagittario - In amore qualche conflitto potrebbe turbare la vostra giornata, ma questi momenti di confronto spesso rafforzano i legami. Si parla di prove da superare e forse di incontri significativi. È il momento di lavorare su voi stessi, colmando eventuali lacune personali o professionali. In amore, potrebbe emergere un confronto importante legato al futuro o alla famiglia. Mantenetevi riservati e non lasciate che terze persone si intromettano nelle vostre questioni private.

Tra possibili ritardi o imprevisti, cercate di esercitare pazienza e affrontate tutto con calma. L’ultimo periodo è stato carico di sfide e il vostro spirito libero potrebbe sentirsi frenato dalla stanchezza o dall’insoddisfazione. Presto ritroverete la motivazione per rimettervi in gioco e affrontare i vostri dubbi. Non lasciatevi bloccare dalle incertezze: esplorate nuove opportunità e lasciatevi ispirare.

8️⃣- Ariete - In genere siete pieni di energia e determinazione. L'Oroscopo giornaliero dice che, dopo un periodo di sacrifici e rinunce, tutto si farà promettente. Avete voglia di movimento: pianificate un viaggio, anche breve, per ritrovare leggerezza. Da questo momento, sarà più facile rimettersi in carreggiata.

Sfruttate questa nuova vitalità per dare una scossa alla vostra vita e prendere iniziative che avete rimandato troppo a lungo. Vi aspetta una giornata densa di impegni e potreste sentire il desiderio di lasciare tutto e prendervi una pausa. Resistete e mantenete la calma, perché in serata troverete un po’ di sollievo. Nonostante le difficoltà, il vostro spirito energico e competitivo vi permetterà di superare qualsiasi ostacolo. Presto risolverete un problema che vi preoccupa da tempo, ma ricordate di non trascurare il vostro benessere fisico.

7️⃣- Bilancia - Attenzione alle insidie che potrebbero manifestarsi in questa giornata, che potrebbe risvegliare vecchi pensieri o questioni irrisolte che vi stanno ancora a cuore.

Forse si tratta di un amore passato o di un’occasione mancata che tutt'ora vi tormenta. In ogni caso, ogni problema ha una soluzione. Con l’arrivo della primavera, le cose si faranno più chiare e positive, portando un cambiamento importante nella vostra vita. Anche se il presente sembra complesso, non sarà così per sempre. Recenti discussioni di coppia o incomprensioni vi hanno messo a disagio. Nei prossimi giorni sarà importante mantenere la calma e cercare di evitare ulteriori tensioni. In famiglia o in casa potrebbero esserci piccole questioni da risolvere, ma entro breve tutto tornerà a posto. Non abbiate timore di raddrizzare situazioni che non stanno andando come vorreste.

6️⃣- Acquario - La giornata si presenta un po’ instabile, ma con un atteggiamento positivo potrete evitare conflitti e affrontare le sfide con serenità.

Le stelle invitano a far ordine nel caos interiore che vi portate dentro da tempo. In amore, invece, serve soltanto più dialogo, presenza e passione: non lasciate che la routine logori i sentimenti. La vostra creatività sarà un’alleata preziosa, aiutandovi a superare le sfide con originalità. Valutate se è necessario rivedere la vostra quotidianità per adattarla meglio alle esigenze attuali. Nel lavoro riuscirete comunque a gestire le cose con efficienza, anche se a volte vi manca la motivazione. Per chi sta valutando cambiamenti importanti, come un trasferimento o una nuova direzione professionale, è meglio agire con calma e riflettere bene sulle scelte. Passo dopo passo otterrete risultati concreti.

5️⃣- Toro - Vi trovate in un momento in cui è necessario prestare attenzione e mantenere alta la guardia. Siete persone affidabili e apprezzate per i vostri consigli. Qualcuno si rivolgerà a voi per ricevere supporto. Sarete rapidi e lucidi, perfettamente in grado di affrontare ogni situazione con agilità. Anche se le cose sembrano migliorare, è ancora presto per abbassare la guardia. Avete l’occasione di ampliare le vostre conoscenze e progettare attività o viaggi che desiderate da tempo. Non lasciate che nulla vi limiti. Entro pochi giorni riuscirete a sistemare questioni rimaste in sospeso, sia economiche che familiari. Prendetevi anche il tempo per pianificare qualcosa di piacevole per il futuro, perché una pausa rigenerante vi farebbe bene.

4️⃣- Capricorno - L'oroscopo del giorno invita a dimostrare il vostro carattere deciso e intraprendente. Qualcuno non crede in voi. Sarete attratti da attività che vi stimolano e vi danno energia. In amore potreste ritrovare un’inaspettata passione, mentre nella vita quotidiana sarà importante ascoltare il vostro corpo e non esagerare con gli impegni. Alcuni di voi stanno considerando di intraprendere una nuova strada professionale, ma la paura del fallimento potrebbe trattenervi. Ricordate che il cambiamento richiede impegno e costanza. Un pizzico di follia e una sana dose di rischio, sono gli ingredienti che vi occorrono per condire la vostra vita che, per ora, risulta insipida. Via libera ai piani lungimiranti.

Non dimenticate di concedervi qualche piccolo piacere.

3️⃣- Vergine - Dopo un inizio di settimana complesso, vi sentirete finalmente più leggeri e determinati. È il momento giusto per lasciarvi alle spalle ansie e incertezze, concentrandovi su nuovi obiettivi. Potreste intraprendere un viaggio o avviare un progetto che arricchirà la vostra esperienza. In amore si torna a parlare di stabilità e famiglia. È una giornata in cui nulla sembrerà scalfirvi, nemmeno le critiche più accanite. Evitate però di intromettervi in questioni che non vi riguardano e mantenete un atteggiamento distaccato. Sul lavoro potrebbe esserci una forte competizione, ma non lasciatevi stressare inutilmente. Nei prossimi giorni potreste ricevere una notizia inaspettata che vi lascerà sorpresi.

2️⃣- Pesci - State vivendo un periodo di ritrovata serenità, ma stentate a crederci. La stanchezza sta lasciando spazio a una nuova energia e, in serata, alcune difficoltà nei rapporti personali saranno risolte. La vostra determinazione vi renderà protagonisti. Sarete al centro dell’attenzione e potrete permettervi di osare. Le relazioni, sia personali che professionali, saranno più solide che mai. Approfittate di questa energia positiva per fare passi avanti e abbracciare nuove opportunità. Delle sorprese rafforzeranno i legami.

1️⃣- Cancro - La giornata si prospetta molto positiva in molti ambiti, dalla carriera ai sentimenti. Siete abili nel bilanciare casa, lavoro e famiglia, ma a volte il peso delle responsabilità può stressarvi. Ciononostante, fate attenzione a chi potrebbe cercare di influenzarvi o manipolarvi. Investite più soldi e tempo per voi stessi: del sano egoismo non guasterebbe in questo frangente della vostra vita. Le stelle vi donano una grossa dose di energia fisica e mentale. In amore, lasciatevi andare alla passione e godetevi momenti intensi. Se ci sono problemi, affrontateli con determinazione e non esitate a chiedere aiuto. Presto potrebbero arrivare buone notizie anche sul fronte economico, che vi riempiranno di soddisfazione.