L'oroscopo del fine settimana dall'8 al 9 febbraio prevede un Acquario particolarmente ispirato in ambito lavorativo grazie alla posizione favorevole di Mercurio, al contrario, il Leone faticherà a gestire bene le proprie mansioni. I Gemelli saranno più stuzzicanti in ambito amoroso, mentre i Pesci si dimostreranno coraggiosi nelle loro scelte professionali.

Previsioni oroscopo weekend 8-9 febbraio 2025 segno per segno

Ariete: vivrete un fine settimana che si preannuncia positivo per voi nativi del segno. Queste stelle saranno ben allineate nei vostri confronti, spingendovi a vivere il vostro rapporto in modo autentico.

Nel lavoro avrete buone idee grazie a Mercurio, ma attenzione a Marte in quadratura dal segno del Cancro, che potrebbe togliervi un po’ di energie. Voto - 8️⃣

Toro: la sfera sentimentale sarà gradevole in questo periodo secondo l'Oroscopo del weekend. Approfittate in particolare della giornata di domenica per dare maggior slancio alla vostra relazione di coppia, soprattutto se siete nati nella prima decade. In campo professionale invece, il vostro temperamento non sarà così affabile a causa di Mercurio. Non tutte le vostre idee potrebbero funzionare. Voto - 7️⃣

Gemelli: periodo stuzzicante in ambito amoroso in questo fine settimana. La Luna e Venere saranno dalla vostra parte, portando momenti dolcissimi insieme alla vostra anima gemella.

Per quanto riguarda il lavoro saprete come risolvere i vostri problemi al lavoro, ciò nonostante fate attenzione a non avere troppa fretta nel realizzare i vostri obiettivi. Voto - 8️⃣

Cancro: e previsioni astrali non sono molto intriganti in questo weekend di febbraio. La vostra relazione di coppia sarà messa in crisi da Venere in quadratura.

Anche voi single non sarete sempre così affettuosi o comprensivi. Avrete bisogno di un po’ di tempo per voi stessi. Nel lavoro avrete cura delle vostre mansioni grazie a Marte, ma attenzione a non volere tutto e subito. Chi tutto vuole nulla stringe. Voto - 6️⃣

Leone: sarà un fine settimana luminoso in ambito amoroso per voi nativi del segno.

Questa prima parte di febbraio vedrà la Luna e Venere in buon aspetto. Sfruttate questo momento buono per fortificare il legame con la vostra anima gemella. Riguardo al lavoro la situazione non sarà delle più rosee al momento. Faticherete un po’ a gestire le vostre mansioni, e non sempre potrete ambire in alto. Voto - 7️⃣

Vergine: questo cielo non sarà particolarmente influente in questo weekend di febbraio. La vostra relazione di coppia sarà stabile, ma non aspettatevi grandi momenti di intesa con la vostra anima gemella. Sul posto di lavoro lasciatevi guidare da chi ne sa più di voi per gestire al meglio le vostre mansioni. Voto - 7️⃣

Bilancia: la vostra relazione di coppia non sarà estremamente romantica in questo periodo a causa di Venere.

Anche la Luna non vi darà particolare sostegno, soprattutto durante la giornata di domenica. Nel lavoro alcuni successi saranno a portata di mano grazie a Mercurio. Attenzione però a Marte in quadratura che potrebbe rallentarvi un po’. Voto - 6️⃣

Scorpione: parte amorosa in questo fine settimana che vedrà solo la Luna dalla vostra parte a tenere alta la bandiera dei vostri sentimenti. Single oppure no, mostrate il vostro lato migliore alla persona che amate per costruire un rapporto sincero e appagante. In ambito lavorativo non lasciatevi prendere la mano in alcune mansioni, perché potreste prendere la direzione sbagliata con Mercurio contro di voi. Voto - 7️⃣

Sagittario: avrete la situazione sotto controllo sul fronte professionale grazie a Mercurio.

Vivrete un weekend all'insegna dell'impegno e della determinazione, e se arriveranno buoni risultati, vi sentirete davvero appagati. In amore le stelle vi esortano a vivere il vostro rapporto con entusiasmo, ma senza superare certi limiti considerato la Luna in opposizione. Voto - 8️⃣

Capricorno: sfera sentimentale non molto coinvolgente in questo periodo a causa di Venere. Non dovrete guardare solo al vostro benessere se davvero ci tenete a vivere un rapporto che funzioni davvero. Nel lavoro avrete bisogno di dimostrare il vostro talento, ma dovrete farlo in modo ragionato e senza avere troppa fretta. Voto - 6️⃣

Acquario: vi sentirete particolarmente ispirati in questo periodo al lavoro. Mercurio in congiunzione renderà più semplice e appagante lo sviluppo dei vostri progetti, soprattutto se siete nati nella terza decade.

In amore Venere in sestile porterà una certa carica erotica in voi. Insieme alla Luna in trigono, arriveranno momenti all'insegna della passione tra voi e la persona che amate. Voto - 9️⃣

Pesci: dimostrerete coraggio nelle vostre mansioni professionali in questo weekend di febbraio. Le vostre idee avranno un certo peso per le vostre mansioni, aiutandovi a raggiungere risultati ambiziosi se gestiti nel modo corretto. In campo amoroso questo fine settimana potrebbe iniziare a rilento a causa della Luna in quadratura, ma da domenica le cose potrebbero migliorare. Voto - 7️⃣