L'oroscopo dell'1 marzo vede il Capricorno alla guida della classifica giornaliera. Il mese debutta sotto le orme della Luna in Ariete, che generalmente accentua tensione e impulsività. Meglio evitare discussioni e canalizzare l’energia in qualcosa di produttivo. Le stelle hanno molto da rivelare in merito a queste 24 ore: approfondiamo quindi le previsioni segno per segno.

Classifica e oroscopo del 1° marzo: dai segni flop a quelli top

1️⃣2️⃣ - Sagittario - Avete spesso la sensazione che qualcosa nella vostra vita non vi soddisfi appieno. Forse state attraversando un momento particolarmente pesante o avete una spesa imminente che vi preoccupa.

Cercate di trovare una soluzione concreta invece di rimuginare. Anche le situazioni più difficili, come una separazione, un lutto o un licenziamento, possono essere superate con il tempo, quindi evitate di pensare al peggio e concedetevi il giusto spazio per elaborare ciò che state vivendo. In genere amate il divertimento e la leggerezza, quindi concedetevi qualche momento di svago. Provare nuovi piatti o organizzare un viaggio per l’estate potrebbe aiutarvi a distrarvi. In serata, le coppie che si amano potranno rafforzare il loro legame con momenti di grande intesa. Chi vive da solo, invece, potrebbe sentire il desiderio di condividere la propria quotidianità con qualcuno di speciale.

1️⃣1️⃣- Scorpione - Vi trovate nel bel mezzo di una situazione complessa e avvertite il bisogno di allontanarvi da tutto e tutti.

Qualcosa vi turba e quando siete nervosi tendete a sfogarvi con piccole abitudini poco salutari. Cercate invece di distrarvi, magari dedicandovi ai vostri hobby o alla lettura. Praticare regolare esercizio fisico e prendervi cura della pelle potrebbe aiutarvi a sentirvi meglio, specialmente se negli ultimi giorni avete trascurato il vostro benessere.Nel lavoro, potrebbero aprirsi nuove opportunità grazie a contatti utili che, in futuro, potrebbero portare a un aumento degli incassi.

In famiglia, sarà importante essere più pazienti e comprensivi con i figli. Le prossime settimane offriranno l’occasione di ottenere maggiore chiarezza su alcune questioni.

1️⃣0️⃣- Pesci - Dopo una settimana intensa, potreste sentirvi particolarmente stanchi e a corto di energie. Due mesi fa vi eravate ripromessi di cambiare un atteggiamento o di migliorare un aspetto della vostra vita, ma ogni progresso richiede costanza.

Se desiderate perdere peso, sarà necessario resistere alle tentazioni e mantenere un’attività fisica regolare. Se aspirate a un lavoro più soddisfacente e ben remunerato, dovrete aggiornarvi e ampliare le vostre ricerche, magari prendendo in considerazione opportunità anche lontano da casa. I risultati non arrivano per caso, ma con impegno e determinazione. Nei prossimi giorni, potrebbe giungere una novità interessante in ambito lavorativo o finanziario. Con l’arrivo dello stipendio, cercate di gestire le spese con prudenza e rimandate gli acquisti superflui. Meglio evitare eccessi, soprattutto con il cioccolato.

9️⃣- Bilancia - È importante non fare le ore piccole, soprattutto se il giorno seguente dovrete alzarvi presto ed essere in piena forma.

Se ultimamente vi sembra di avere un aspetto più stanco del solito, provate a concentrarvi sugli aspetti positivi della vostra vita. Questa potrebbe essere un’ottima occasione per fare il punto della situazione e capire meglio cosa desiderate per il futuro. Liberarsi di ciò che è superfluo, anche mentalmente, può aiutare a ritrovare chiarezza. Spostare alcuni mobili o riorganizzare gli spazi potrebbe avere un effetto positivo sull’umore. In amore e nel lavoro, le cose sembrano andare per il verso giusto e non si escludono momenti di forte passione. Le prossime settimane potrebbero portare ulteriori sviluppi interessanti in ambito professionale.

8️⃣- Gemelli - Avrete una giornata discreta, ma sarà necessario mantenere alta l’attenzione, perché potreste essere più distratti del solito.

Essendo persone dinamiche e ribelli, vi risulta difficile restare fermi senza far nulla. Potrebbero verificarsi piccoli contrasti in famiglia o con una persona a voi cara, ma a volte è necessario ingoiare il rospo per evitare inutili discussioni. Negli ultimi tempi le vostre responsabilità sono aumentate e molte cose sono cambiate rispetto al passato. Forse avete un nuovo lavoro, un partner diverso, dei figli o avete cambiato casa. Insomma, vi siete evoluti, e anche se non sempre è facile gestire il cambiamento, è comunque una crescita. Potrebbe essere il momento giusto per occuparvi di alcune faccende domestiche, come sistemare un guasto o riorganizzare la dispensa.

7️⃣- Leone - All’apparenza siete persone forti e sicure di voi, ma dentro di voi si nasconde una certa fragilità.

In questa giornata potreste trovarvi a riflettere su ciò che non è andato come speravate nei giorni scorsi. Alcuni preferiranno rilassarsi con un libro o davanti alla TV, mentre altri saranno impegnati con varie faccende. La lettura può essere un’ottima alleata, in grado di donare serenità e appagamento. Anche se state affrontando un periodo complicato, con la giusta determinazione potrete superarlo. I cuori solitari tendono a credere di attrarre solo le persone sbagliate, e per questo in passato ci sono state delusioni e rotture. Rompete gli schemi e concedetevi qualche novità. Vi aspetta una giornata di relax che farà da preludio a una settimana ricca di eventi. Cercate di organizzarvi al meglio per gestire gli impegni e, se ne avete l’occasione, concedetevi un bagno rilassante.

6️⃣- Acquario - Gli imprevisti fanno parte della vita e bisogna imparare a gestirli senza lasciarsi abbattere. È il momento di fare il punto della situazione e pianificare con cura gli impegni dei prossimi giorni. Chi vive una relazione potrà lasciarsi andare a momenti di intensa passione, mentre la comunicazione sarà particolarmente efficace. Se ci sono stati malintesi di recente, approfittate di questa giornata per chiarire e ristabilire l'armonia. Dedicate un po’ di tempo al vostro benessere, magari con una passeggiata nella natura o un’attività rilassante. È importante curare l’alimentazione: aumentate il consumo di frutta, verdura e acqua per mantenere sia il corpo che la mente in perfetta forma.

Qualcuno potrebbe doversi occupare di un controllo alla propria auto, meglio non rimandare.

5️⃣- Cancro - In amore è necessario essere più pazienti e attenti ai bisogni del partner. Chi vive una relazione di lunga data potrebbe sentirsi trascurato e desiderare maggiore coinvolgimento. Cercate di lasciar andare l’agitazione che vi accompagna spesso e concentratevi su ciò che vi fa stare bene. Preoccuparsi inutilmente non porta alcun beneficio: meglio focalizzarsi su attività piacevoli e rigeneranti. Le prossime settimane porteranno nuove opportunità, sia in campo sentimentale che lavorativo. Chi ha un impiego dipendente potrebbe non tollerare alcune dinamiche sul posto di lavoro e iniziare a considerare l’idea di mettersi in proprio.

4️⃣- Ariete - Giornata perfetta per organizzare le attività dei prossimi giorni e stabilire un piano d’azione efficace. Evitate di perdere troppo tempo sui social, ci sono molte cose di cui occuparsi. Fortunatamente, potrete contare sull’aiuto di qualcuno e non vi ritroverete sopraffatti dagli impegni. Il vostro spirito ambizioso vi spinge sempre a puntare in alto, ma sapete bene che il successo richiede impegno e determinazione. I dialoghi saranno favoriti, quindi approfittatene per affrontare eventuali questioni in sospeso, cercando di essere chiari e diretti. Una passeggiata all’aria aperta potrà aiutarvi a migliorare l’umore e a ritrovare un po’ di equilibrio.

3️⃣- Toro - La fiducia in se stessi sarà un tema centrale.

Spesso siete troppo critici con voi stessi, anche quando fate del vostro meglio. È il momento di smettere di 'darvi la zappa sui piedi' e iniziare a riconoscere i vostri meriti. Un problema che vi preoccupa da tempo potrebbe trovare presto una soluzione, mentre per i single si prospettano incontri interessanti e ricchi di emozioni. Ci sono progetti importanti all’orizzonte e, sebbene la stanchezza si faccia sentire, sarà necessario rimanere concentrati. Qualcuno sta affrontando un periodo di incertezza legato a un possibile trasferimento, ma è fondamentale non farsi sopraffare dalle insicurezze. Il lavoro di squadra potrà rivelarsi un prezioso alleato per raggiungere i vostri obiettivi.

2️⃣- Vergine - Una giornata che si preannuncia appagante e rigenerante.

È il momento di recuperare le energie e prepararsi con entusiasmo alle sfide future. Le prospettive sono positive, ma ricordate che i risultati migliori si ottengono con gentilezza e collaborazione. Organizzate le attività della prossima settimana e, se possibile, delegate qualche compito per alleggerire il carico. Concedetevi un momento di relax, magari con un piccolo gesto di coccola personale. Non lasciatevi assorbire troppo dai pensieri legati al lavoro o ai problemi quotidiani: certe cose possono aspettare.

1️⃣- Capricorno - L'Oroscopo giornaliero si presenta fortunato. Concentratevi sul miglioramento personale. Date un calcio definitivo alle cattive abitudini e a quei vizi che non giovano al benessere.

Se desiderate un significativo cambiamento nella vostra vita, allora dovete essere i primi a fare il passo decisivo. Mettete per iscritto i vostri obiettivi (senza esagerare) e valutate le strategie migliori per raggiungerli: con la giusta determinazione, tutto è possibile. Concedetevi delle mini-pause, non strapazzatevi altrimenti finirete per arrabbiarvi. Una passeggiata all’aria aperta potrà essere un toccasana per il corpo e la mente. Cercate di allontanare le preoccupazioni e di non aggiungere inutili pesi sulle vostre spalle. Il futuro dipenderà dal vostro atteggiamento e dalla capacità di affrontare ogni sfida con fiducia e positività.