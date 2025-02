L'oroscopo del giorno 23 febbraio annuncia un cielo astrale destinato a cambiare le carte in tavola di ogni segno zodiacale. L'andamento della giornata è influenzato dalla Luna in Capricorno e, con questo quadro, le ore si promettono intense per il segno capolista Pesci, alle prese con delle sorprese inaspettate.

Classifica e oroscopo del 23 febbraio: dai segni flop a quelli top

1️⃣2️⃣ - Cancro - Forse questa non sarà una domenica fortunata, ma ve la caverete come al solito. Siete soliti dare il massimo nelle difficoltà. Dopo una settimana di lavoro, non avrete modo di rilassarvi come vorreste.

Tra faccende domestiche e conti da rivedere, il tempo libero sarà ridotto al minimo. Chi ha figli piccoli potrebbe sentirsi sopraffatto dai loro capricci, ma cercate di mantenere la calma. Presto vivrete un’esperienza particolare che resterà impressa nella vostra memoria. Dare la giusta priorità alle cose aiuta a progredire e a restare concentrati sul presente. Nella vita, non bisogna mai arrendersi: anche le difficoltà più grandi possono essere affrontate un passo alla volta, contando sul tempo e sulle persone fidate. Fate pace con i sentimenti.

1️⃣1️⃣- Toro - È il momento di stabilire le priorità e concentrarsi su ciò che davvero conta. Evitate di disperdere energie in distrazioni inutili.

Se desiderate ottenere risultati concreti, dovrete impegnarvi senza rimandare o cercare scuse. Ogni problema ha una soluzione, ma spetta a voi trovarla. Sarete molto pensierosi, con la mente rivolta a un episodio recente o passato. Alcuni si dedicheranno alla casa, tra pulizie, cucina e bucato, ma attenzione a non sovraccaricarvi di impegni.

Lo stress può avere conseguenze sul benessere e la forma, quindi fate attenzione alla pressione e curate il riposo. Se vi sentite intrappolati nella routine, cercate di coltivare una nuova passione: non è mai tardi per ampliare i propri orizzonti. Quest'anno, fatevi il regalo di pensare di più a voi stessi. Smettetela di maltrattarvi.

1️⃣0️⃣- Leone - In questo periodo vi sentite confusi, come se non sapeste quale direzione prendere. Ne avete passate tante e nulla vi è stato regalato, avete sempre dovuto lottare per ottenere ciò che avete. Dopo una settimana faticosa, avrete finalmente modo di staccare la spina, anche se per qualcuno ci saranno ancora delle cose da fare. Un familiare o una persona che conoscete potrebbe mettersi in contatto con voi. Fate attenzione al vostro benessere: piccoli dolori articolari potrebbero farsi sentire, forse a causa del freddo. Il vostro corpo potrebbe mandarvi segnali di stanchezza, e qualcuno potrebbe dover affrontare un’improvvisa febbre. Vi state affaticando troppo e la sera faticate a dormire serenamente.

Non allarmatevi, concedetevi il giusto riposo: la prossima sarà una settimana impegnativa.

9️⃣- Vergine – In queste ore dovrete armarvi di pazienza. Sarete particolarmente tesi e affaticati dalla settimana precedente, con il rischio di lasciarvi coinvolgere in discussioni inutili. Il desiderio di riposare sarà forte, ma cercate di non lasciarvi sopraffare dai pensieri negativi. L’autocritica è utile solo se equilibrata, altrimenti rischia di diventare distruttiva. Organizzate la settimana in modo da distribuire gli impegni senza accumularli all’ultimo momento. Rimandare può sembrare la scelta più semplice, ma poi vi ritroverete con il doppio delle cose da fare. Prendersi cura di sé significa anche semplificarsi la vita futura.

8️⃣- Ariete - L'Oroscopo giornaliero vi vede inquieti, come se qualcosa di incerto gravasse su di voi. Il senso di insicurezza può togliervi serenità e sonno, perciò cercate di mantenere la calma. Riducete gli impegni superflui e rimanete in un ambiente tranquillo, in attesa che passi la tempesta. L’importante è non farsi prendere dal pessimismo. Cercate di guardare il lato positivo delle cose e tenetevi alla larga da situazioni ambigue. Se dovete prendere una decisione importante, cercate di ragionare con lucidità senza lasciarvi guidare dall’impulsività. Un po’ di agitazione potrebbe farsi sentire nel pomeriggio: evitate di eccedere con la caffeina.

7️⃣- Gemelli - A volte avete la sensazione di trovarvi in un percorso ad ostacoli, dove ogni giorno porta nuove sfide.

Gli ultimi mesi sono stati particolarmente difficili e avete dovuto affrontare problemi economici e una crisi interiore. Capita di sentirsi scoraggiati, ma è fondamentale concentrarsi sul presente e trovare nuovi stimoli. La lettura potrebbe aiutarvi a distrarvi e a ritrovare motivazione. Alcuni di voi si erano prefissati obiettivi importanti, ma non tutti hanno avuto la costanza di portarli avanti. Se volete un cambiamento, dovete essere i primi a muovervi. Niente piove dal cielo. Solo con il duro lavoro, il sacrificio e la perseveranza si ottengono soddisfazioni. Quindi, datevi da fare a partire da adesso. È il momento di riprendere in mano la vostra vita e agire senza rimandare.

6️⃣- Bilancia - Avrete molte faccende da sbrigare e qualcuno tra voi potrebbe sentire il bisogno di isolarsi, attraversando un periodo particolarmente complesso.

Entrare nel cuore di una Bilancia non è semplice: tendete a costruire barriere tra voi e il mondo esterno, lasciando spazio solo a poche persone fidate. La vostra vita assomiglia a un mare in continuo mutamento, tra momenti di entusiasmo e altri di profonda introspezione. Le stelle annunciano che nella primavera ci sarà un grande cambiamento e la vostra vita, così come la conoscete adesso, potrebbe non essere più la stessa. Tornando a questa giornata, chi dovrà lavorare anche di domenica si sentirà forse un po’ distratto, ma riuscirà comunque a essere produttivo. A breve potrebbe arrivare una novità piacevole che porterà un soffio di leggerezza nella vostra quotidianità.

5️⃣- Sagittario - A volte vorreste tornare bambini, per riscoprire quella spensieratezza che tanto vi manca.

Affrontare un problema non è mai semplice, ma con determinazione e pazienza è possibile trovare una soluzione. In queste ore domenicali vi concentrerete sui vostri impegni e, anche se la meta sembra lontana, con costanza riuscirete a raggiungerla. Evitate di disperdere energie in situazioni poco importanti e mantenete il controllo, senza lasciarvi trascinare in discussioni inutili. Forse la giornata non sarà entusiasmante, ma saprete ritagliarvi il giusto spazio per le vostre passioni. Fate attenzione all’alimentazione e tenete sotto controllo la pressione. Buone notizie in arrivo per le vostre finanze.

4️⃣- Acquario - L'oroscopo predice una giornata piuttosto tranquilla, in cui tutto scorrerà senza particolari scossoni.

In momenti come questi, è essenziale mantenere la calma e affrontare le situazioni con razionalità. Qualcuno approfitterà della serata per uscire, magari per un appuntamento, mentre altri preferiranno rilassarsi con una maratona di serie tv. Sarà il momento ideale per sistemare casa o concedersi una passeggiata all’aria aperta. Cercate di anticipare gli impegni e non lasciate che le aspettative altrui condizionino le vostre scelte. Non si può vivere seguendo schemi imposti da altri: ascoltate il vostro istinto e smettete di mettere in discussione il vostro valore. La vita è una sola, non rimandate ciò che può rendervi felici.

3️⃣ - Scorpione - Dopo una settimana pesante, in cui avete dovuto tollerare molte situazioni spiacevoli, sarete felici di concedervi un po’ di calma.

In questo periodo preferite restare in casa, evitando l’aria tesa che si respira fuori. Le coppie trascorreranno una giornata serena e intima. Siete romantici, ma anche estremamente critici, sempre pronti ad analizzare ogni parola che vi viene detta. Dentro di voi si annida un senso di inquietudine che fatica a svanire. Chi ha subito una perdita importante o la fine di una relazione significativa potrebbe sentire ancora il peso di questa ferita. Con il tempo, il dolore si attenuerà, anche se lascerà il segno. Passo dopo passo, ritroverete la vostra forza e una nuova consapevolezza.

2️⃣- Capricorno - Le prospettive per questa giornata sono positive, anche se sarà bene fare attenzione ai piccoli malanni di stagione.

Affrontare le difficoltà è più semplice quando si è in due, e chi ha una relazione solida o una famiglia unita lo sa bene. C’è anche chi vive da solo, per scelta o per necessità. Questa giornata non avrà nulla di speciale per molti di voi, perché la routine quotidiana vi assorbirà come sempre. Dividersi tra casa, famiglia e impegni può essere faticoso, ma avete imparato a gestire tutto con determinazione. Il problema è che, così facendo, vi siete trascurati. A fine giornata, concedetevi almeno mezz’ora per voi stessi: un bagno rilassante o una maschera rigenerante possono fare la differenza. Quando il corpo sta bene, anche la mente è più lucida e produttiva.

1️⃣- Pesci - Vi sentirete particolarmente in forma e pronti a brillare.

Riceverete delle sorprese inaspettate e sarete felici. Questo è il momento giusto per ripartire da zero e concentrarvi sui vostri interessi. Dedicate ogni giorno un po’ di tempo alla riflessione, ascoltando le vostre esigenze più profonde. Superate le paure che vi tengono ancorati alla routine e provate a fare qualcosa di nuovo. Se state pensando di mettervi a dieta, forse è meglio rimandare a dopo le festività. La mattina potrebbe essere intensa, tra impegni e responsabilità, ma nel pomeriggio riuscirete a rilassarvi. Non è esclusa la possibilità di un’uscita piacevole. L’amore sarà nell’aria, anche per chi è single da tempo e si sente pronto a rimettersi in gioco. Nuove opportunità all’orizzonte, con la promessa di un periodo ricco di emozioni.