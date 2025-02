L'oroscopo del 28 febbraio è pronto a far luce sull'andamento di questa giornata di venerdì. Il mese volge al capolinea e la situazione astrale sarà positiva per il Pesci, grazie all'influsso della Luna Nuova nel segno. L'ultimo posto nella classifica quotidiana spetta al Leone, che paga lo scotto di un forte carico d'impegni. Gli astri hanno molto altro da rivelare in merito a queste 24 ore: approfondiamo quindi le previsioni segno per segno.

Classifica e oroscopo del 28 febbraio: dai segni flop a quelli top

1️⃣2️⃣ - Leone - La stanchezza si fa sentire e il carico di impegni che avete accumulato inizia a pesare più del dovuto.

Sarebbe il momento di concedervi una pausa, perché lo stress rischia di compromettere la vostra salute. Nel corso della giornata avrete poca energia e il desiderio di concludere qualcosa sarà quasi inesistente. Se non rallentate, il rischio è di arrivare a sera completamente esausti, con il solo desiderio di dormire.

Per non aggravare la situazione, cercate di delegare ciò che potete e semplificate ogni attività. Prendersi piccole pause aiuterà a mantenere la concentrazione senza esagerare con il caffè, che potrebbe peggiorare la situazione. Per quanto riguarda il lavoro, da tempo state valutando un cambiamento o una crescita professionale. Sui social potrebbe arrivare una richiesta interessante, da non sottovalutare.

Chi ha figli avrà qualche motivo di preoccupazione, ma sarà importante mantenere il controllo senza farsi sopraffare dall'ansia.

1️⃣1️⃣- Ariete - Questo venerdì si preannuncia interessante, sebbene una preoccupazione continui a tormentarvi. Siete persone determinate e spesso vi fate carico delle responsabilità di chi vi sta accanto, ma questo può risultare stancante.

In questo periodo potreste preferire la tranquillità della casa piuttosto che il caos del mondo esterno. Anche se mancano gli stimoli giusti, cercate di mantenervi attivi, evitando di cadere nella noia. Fate più passeggiate all'aria aperta e trascorrete meno tempo dietro agli schermi. In ambito sentimentale, sarà più semplice lasciarsi andare ai sentimenti.

Non aspettate che sia l'altro a fare il primo passo: prendete l'iniziativa e vivete le emozioni senza rimuginare sul passato.

1️⃣0️⃣- Sagittario - Vi giungeranno notizie che potrebbero lasciarvi spiazzati. Sul piano economico, qualcosa sembra muoversi e non è escluso che possano arrivare entrate inaspettate. Chi sarà costretto a rimanere in casa potrebbe sentirsi annoiato, non sapendo bene come impiegare il tempo. L'energia non vi mancherà, quindi sarebbe un peccato sprecarla. Dedicatevi allo studio, all'approfondimento di nuovi argomenti o a letture stimolanti che possano accrescere la vostra creatività. In amore o nelle amicizie potrebbe esserci una questione delicata da risolvere. Se siete single, meglio non affrettare i tempi con una nuova conoscenza.

Prestate attenzione alla vostra salute e copritevi bene.

9️⃣- Acquario - La giornata si preannuncia piatta, anche se qualcuno potrebbe sentirsi più sensibile del solito. L’umore sarà un po’ instabile, ma nel complesso riuscirete a gestire la situazione. La vostra vita è paragonabile ad una montagna russa: state vivendo molti alti e bassi. Avete voglia di novità e non vedete l’ora di dedicarvi a nuovi progetti o di immergervi nella vita sociale. Ad ogni modo, in famiglia potrebbero nascere discussioni accese, quindi sarà importante moderare le parole per evitare tensioni inutili. Chi uscirà potrebbe incontrare qualcuno interessato a loro. Alcuni stanno affrontando un periodo difficile a causa di una perdita o di una separazione, ma con il tempo riusciranno a ritrovare un equilibrio.

8️⃣- Bilancia - State attraversando un periodo di incertezze e dubbi. Forse vi trovate di fronte a una scelta importante e temete di sbagliare. Ricordate che gli errori sono parte del percorso e servono per migliorare. In amore, le coppie più solide possono contare su un legame di fiducia e sostegno reciproco. Se un problema sembra insormontabile, meglio affrontarlo un passo alla volta. Sul piano economico, la situazione sembra migliorare, soprattutto per chi ha avuto spese eccessive nei mesi scorsi. Per la salute, meglio prevenire che curare: prendetevi cura di voi stessi con attenzione.

7️⃣- Capricorno - Il periodo si prospetta positivo, con buone opportunità in arrivo. Il mese passato è stato altalenante, con giornate difficili alternate a momenti più sereni.

Alcuni hanno già festeggiato un evento importante, altri lo faranno a breve. Però tendete a scoraggiarvi facilmente quando le cose non vanno come previsto. Sarà un buon momento per dedicarvi a progetti creativi e attività che possano stimolare la vostra mente. Mettete per iscritto i vostri obiettivi e prendetevi cura del vostro benessere. Quando il corpo sta bene, anche la mente è più serena. In amore, le emozioni possono arrivare in qualsiasi momento: chi è single non dovrebbe chiudersi per paura di soffrire, ma lasciare spazio a nuove esperienze.

6️⃣- Vergine - Spingetevi oltre i vostri limiti, avete tutte le carte in regola per ambire a qualcosa di meglio. Qualcuno vicino a voi potrebbe riferirvi una notizia importante, da non sottovalutare, che in futuro potrebbe rivelarsi vantaggiosa.

Le giovani coppie stanno valutando la possibilità di sposarsi o di andare a convivere. L'estate metterà alla prova le relazioni meno solide e qualcuno potrebbe decidere di separarsi. Fate attenzione alle provocazioni: c'è chi cercherà di farvi perdere la pazienza, forse un collega dispettoso o un familiare. Alcuni imprevisti potrebbero causare dei rinvii. In casa potrebbe essere necessario riordinare una stanza o riparare un guasto: meglio non rimandare. Chi lavora in proprio sta affrontando alcune difficoltà da gestire con prudenza.

5️⃣- Gemelli - Vi aspettano ore all'insegna della tranquillità. Quando siete sereni, le idee brillanti non mancano, quindi approfittatene per sviluppare nuovi progetti e fissare obiettivi ambiziosi.

Sul lavoro non vi farete influenzare da chiacchiere inutili o richieste pressanti. Sarete diligenti e attenti. Qualcuno potrebbe chiedervi un consiglio o un aiuto. Non trascinate situazioni che vi provocano ansia e preoccupazione. Entro l'estate, un'amicizia potrebbe subire un brusco cambiamento a causa di alcuni episodi che si verificheranno a breve. Organizzate un fine settimana appagante e, se possibile, evitate i mezzi pubblici. Concludete la giornata concedendovi un buon libro o la maratona della vostra serie preferita.

4️⃣- Cancro - La vostra determinazione sarà incrollabile. Avrete in mente un obiettivo preciso e farete di tutto per raggiungerlo. Vi dedicherete alla casa, magari rendendovi conto di aver finito un prodotto essenziale e preferendo evitare di uscire per acquistarlo.

Darete libero sfogo alla creatività, sorprendendo amici e familiari. Meglio mettersi avanti con il lavoro o con gli impegni per non dover recuperare nel fine settimana. Chi convive o è sposato potrebbe discutere con il partner per questioni legate alla gestione domestica. La salute sarà stabile, ma sarebbe meglio evitare sbalzi di temperatura.

3️⃣- Toro - Sarà un venerdì positivo, in cui ogni cosa sembrerà andare per il verso giusto. Fidatevi del vostro intuito, sarà particolarmente acuto. Sul piano economico le entrate sono state ridotte a causa di numerose spese, ma presto arriveranno opportunità interessanti, forse persino una promozione. Chi vive una relazione poco soddisfacente dovrebbe riflettere sul proprio benessere: nessuno merita di restare intrappolato in una storia che non porta serenità.

Esistono sempre nuove opportunità e avete diritto alla felicità. Cercate di dormire almeno 7-8 ore per evitare stanchezza e segni di affaticamento. Mangiate in modo equilibrato e praticate attività fisica regolare per sentirvi più energici e in forma.

2️⃣- Scorpione - Giornata serena e gratificante. Dopo un periodo difficile, finalmente le cose iniziano a migliorare. Un cambiamento positivo è già in atto. Alcuni di voi potrebbero aver recentemente cambiato casa o lavoro, vivendo un po' di ansia per l'adattamento. Non preoccupatevi: a breve vi sentirete più a vostro agio. Qualcuno potrebbe accusare un lieve malessere, come un raffreddore o un mal di gola, ma nulla di preoccupante. La settimana si concluderà in modo positivo ed emozionante.

Anche il lavoro porterà soddisfazioni. Apritevi a nuove conoscenze e lasciatevi andare alla passione.

1️⃣- Pesci - L'Oroscopo del giorno vi vede primeggiare in vetta alla classifica. Sarà una giornata ricca di energia e certezze. Saprete incanalare il vostro entusiasmo in ambiti diversi, dal lavoro alla vita privata. In famiglia tutto scorrerà in armonia. Chi è innamorato vivrà momenti intensi e pieni di sentimento. Approfittate di questa fase per riflettere su chi vi circonda: forse è il momento di allontanare persone negative che ostacolano il vostro percorso. Non si può spiccare il volo con un peso sulle spalle. I più giovani sognano di andare a vivere da soli, ma le difficoltà economiche rendono questa scelta complicata. In serata vi concederete un po' di relax, magari davanti alla tv e con del buon cibo.